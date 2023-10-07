Участковых могут обязать вести профилактическую работу за дискредитацию армии
МВД предложило обязать участковых проводить профилактическую работу с лицами, привлекавшимися к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ, пропаганду нацистской атрибутики или символики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект приказа ведомства.
Министерство предлагает внести изменения в приказ о несении службы участковым на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности. Документ могут дополнить пунктом с категориями лиц, с которыми сотрудники полиции проводят индивидуальную профилактическую работу, и включить в него совершавших публичные действия, направленные на дискредитацию использования армии России, пропаганду или публичное демонстрирование нацистской атрибутики либо символики экстремистских организаций.
Отмечается, что указанные административные правонарушения могут совершаться вне мест проведения публичных мероприятий.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Politico: Правительство Словакии прекратило военную помощь Украине
- Bloomberg: Макрон и Мелони спровоцировали дипломатический скандал в Гранаде
- Участковых могут обязать вести профилактическую работу за дискредитацию армии
- В Испании запустили первую ракету, полностью построенную в стране
- В Люберцах произошел взрыв
- Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргороде и Одессе
- В Канаде три человека погибли при крушении самолета
- Reuters: США выделят Украине новый пакет помощи на $200 млн
- Инфекционист Тимаков: Человек в среднем заражается коронавирусом раз в полгода
- CBS: Маккарти опроверг слухи о намерении сложить полномочия конгрессмена
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru