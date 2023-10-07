Участковых могут обязать вести профилактическую работу за дискредитацию армии

МВД предложило обязать участковых проводить профилактическую работу с лицами, привлекавшимися к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ, пропаганду нацистской атрибутики или символики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект приказа ведомства.

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Министерство предлагает внести изменения в приказ о несении службы участковым на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности. Документ могут дополнить пунктом с категориями лиц, с которыми сотрудники полиции проводят индивидуальную профилактическую работу, и включить в него совершавших публичные действия, направленные на дискредитацию использования армии России, пропаганду или публичное демонстрирование нацистской атрибутики либо символики экстремистских организаций.

Отмечается, что указанные административные правонарушения могут совершаться вне мест проведения публичных мероприятий.

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ФОТО: РИА Новости
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