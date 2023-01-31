Участки земли начнут выдавать в Крыму участникам спецоперации

В конце прошлого года он рекомендовал властям Подмосковья, Крыма и Севастополя бесплатно выдавать земельные участки военным, которые отличатся в ходе спецоперации.

Между тем, экс-главком сухопутных войск, генерал армии Владимир Болдырев. заявил ранее Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Украина может бросить все силы на то, чтобы прорвать оборону в Херсонской области, и тогда Крым окажется в уязвимом положении.

