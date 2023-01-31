Участки земли начнут выдавать в Крыму участникам спецоперации

Участники специальной военной операции на Украине с 1 апреля начнут получать земельные участки в Крыму. Начать соответствующую процедуру распорядился глава республики Сергей Аксёнов.

Он уточнил на заседания Совета министров, что все выданные наделы земли должны быть обеспечены всей инфраструктурой. Средства будут специально выделены на подведение электросетей, воды и канализации.

Таким образом власти полуострова отреагировали на призыв президента России Владимира Путина.

«Смертельный номер». Украина получит ответ при попытке нападения на российский Крым

В конце прошлого года он рекомендовал властям Подмосковья, Крыма и Севастополя бесплатно выдавать земельные участки военным, которые отличатся в ходе спецоперации.

Между тем, экс-главком сухопутных войск, генерал армии Владимир Болдырев. заявил ранее Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Украина может бросить все силы на то, чтобы прорвать оборону в Херсонской области, и тогда Крым окажется в уязвимом положении.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Сергей Мальгавко
ТЕГИ:ЗемляСпецоперацияКрым
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры