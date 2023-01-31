Участки земли начнут выдавать в Крыму участникам спецоперации
Участники специальной военной операции на Украине с 1 апреля начнут получать земельные участки в Крыму. Начать соответствующую процедуру распорядился глава республики Сергей Аксёнов.
Он уточнил на заседания Совета министров, что все выданные наделы земли должны быть обеспечены всей инфраструктурой. Средства будут специально выделены на подведение электросетей, воды и канализации.
Таким образом власти полуострова отреагировали на призыв президента России Владимира Путина.
В конце прошлого года он рекомендовал властям Подмосковья, Крыма и Севастополя бесплатно выдавать земельные участки военным, которые отличатся в ходе спецоперации.
Между тем, экс-главком сухопутных войск, генерал армии Владимир Болдырев. заявил ранее Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Украина может бросить все силы на то, чтобы прорвать оборону в Херсонской области, и тогда Крым окажется в уязвимом положении.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru