Убийство Дугиной: защита обжаловала заочный арест Вовк

«В суд поступила апелляция на заочный арест Вовк», — отметили в инстанции. Известно, что жалобу подал адвокат Вовк или защитник по назначению.

В начале ноября Басманный суд Москвы заочно арестовал Наталью Вовк, которая обвиняется в убийстве политолога Дарьи Дугиной. Ей грозит наказание в ввиде лишения свободы на срок от восьми до 20 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

