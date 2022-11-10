Убийство Дугиной: защита обжаловала заочный арест Вовк

Сторона защиты гражданки Украины Натальи Вовк, которую обвиняют в убийстве российской журналистки и общественного деятеля Дарьи Дугиной, обжаловала решение о ее заочном аресте, сообщает ТАСС со ссылкой на Басманный суд.

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«В суд поступила апелляция на заочный арест Вовк», — отметили в инстанции. Известно, что жалобу подал адвокат Вовк или защитник по назначению.

В начале ноября Басманный суд Москвы заочно арестовал Наталью Вовк, которая обвиняется в убийстве политолога Дарьи Дугиной. Ей грозит наказание в ввиде лишения свободы на срок от восьми до 20 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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