У сотрудника «Роснефти» в Москве выявили корь
Случай кори выявили у сотрудника «Роснефти» в Москве, ведется комплекс противоэпидемических мероприятий. Об этом сообщается на портале управления Роспотребнадзора по Москве.
Отмечается, что проводится вакцинация контактных лиц, которые не имели сведений о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании. Надзорное ведомство подчеркнуло, что приняты все меры для недопущения дальнейшего распространения болезни.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков в интервью НСН заявил, что корь затронет все российские регионы. По его словам, заболевание будет протекать тяжелее на фоне ослабленного иммунитета граждан после коронавируса, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru