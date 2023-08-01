У сотрудника «Роснефти» в Москве выявили корь

Отмечается, что проводится вакцинация контактных лиц, которые не имели сведений о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании. Надзорное ведомство подчеркнуло, что приняты все меры для недопущения дальнейшего распространения болезни.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков в интервью НСН заявил, что корь затронет все российские регионы. По его словам, заболевание будет протекать тяжелее на фоне ослабленного иммунитета граждан после коронавируса, сообщает «Радиоточка НСН».



