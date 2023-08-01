У сотрудника «Роснефти» в Москве выявили корь

Случай кори выявили у сотрудника «Роснефти» в Москве, ведется комплекс противоэпидемических мероприятий. Об этом сообщается на портале управления Роспотребнадзора по Москве.

Число заразившихся корью в Пензенской области выросло до 64

Отмечается, что проводится вакцинация контактных лиц, которые не имели сведений о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании. Надзорное ведомство подчеркнуло, что приняты все меры для недопущения дальнейшего распространения болезни.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков в интервью НСН заявил, что корь затронет все российские регионы. По его словам, заболевание будет протекать тяжелее на фоне ослабленного иммунитета граждан после коронавируса, сообщает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
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