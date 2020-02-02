У пациентки в Леобласти подозревают коронавирус

В связи с инцидентом в Ленинградской области сформирован межведомственный штаб по недопущению возникновения в регионе новых очагов коронавирусной инфекции из КНР. В него вошли представители комитета по здравоохранению, специалисты-эпидемиологи, руководители медицинских учреждений, комитетов по туризму и общего и профессионального образования.

2 февраля пресс-служба Роспотребнадзора сообщала об отсутствии выявления новых случаев заражения коронавирусом на территории России. Отмечалось, что зафиксированы два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР.

От заболевания умерли 304 человека, число зараженных достигло 13 846. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Ранее президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин в беседе с НСН объяснил, почему китайский пациент в больнице Читы заявил, что не получил информацию о заболевании коронавирусом. По мнению Гальперина, дело в отношении иностранных граждан к работе российских медиков.