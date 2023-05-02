Twitter снял ограничения с поста Медведева о Польше и Украине
С записи зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева про Польшу и Украину в его англоязычном аккаунте в Twitter сняли ограничения.
Руководство соцсети объяснило свое решение тем, что твит нарушает правила площадки, однако сотрудники компании приняли решение не закрывать доступ к сообщению, потому что он «может представлять собой предмет общественного интереса».
Ранее политик написал, что Польша не должна существовать для России, пока там у власти одни русофобы, а Украина кишит польскими наемниками.
Ранее Медведе заявил, что соцсеть Twitter «прогнулась» под Госдеп и Украину, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru