Руководство соцсети объяснило свое решение тем, что твит нарушает правила площадки, однако сотрудники компании приняли решение не закрывать доступ к сообщению, потому что он «может представлять собой предмет общественного интереса».

Ранее политик написал, что Польша не должна существовать для России, пока там у власти одни русофобы, а Украина кишит польскими наемниками.

Ранее Медведе заявил, что соцсеть Twitter «прогнулась» под Госдеп и Украину, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».