Туристов предупредили об ограничениях в Запорожской области
Туристы и жители Крыма, которые будут выезжать с полуострова на автомобилях через Запорожскую область, должны учитывать ограничения, действующие в зоне военной спецоперации. Об этом сообщил ТАСС зампредседателя правительства области по экономике Андрей Козенко.
По его словам, в Запорожской области действует в том числе комендантский час.
Меду тем, по словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, после теракта на Крымском мосту принят ряд решений по организации проезда по территории новых регионов. Пот его словам, ускорен проход на КПП в Ростовской области, движение организовано круглосуточно, также будут приняты дополнительные меры безопасности. Об этом Хуснуллин сообщил в видеообращении, которое распространила его пресс-служба.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что террористическая атака на Крымский мост была совершена двумя надводными беспилотниками около трех часов ночи понедельника, 17 июля. Повреждена автомобильная часть моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок из Белгородской области. Все они находились в машине во время взрыва.
Сейчас проезд на автомобилях и автобусах через Крымский мост невозможен.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru