Туристов предупредили об ограничениях в Запорожской области

Меду тем, по словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, после теракта на Крымском мосту принят ряд решений по организации проезда по территории новых регионов. Пот его словам, ускорен проход на КПП в Ростовской области, движение организовано круглосуточно, также будут приняты дополнительные меры безопасности. Об этом Хуснуллин сообщил в видеообращении, которое распространила его пресс-служба.

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что террористическая атака на Крымский мост была совершена двумя надводными беспилотниками около трех часов ночи понедельника, 17 июля. Повреждена автомобильная часть моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок из Белгородской области. Все они находились в машине во время взрыва.

Сейчас проезд на автомобилях и автобусах через Крымский мост невозможен.





