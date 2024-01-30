Турчак назвал количество подписей, собранных в поддержку самовыдвижения Путина

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах президента РФ всего было собрано более 3,5 млн подписей, сообщает ТАСС.

Штаб Путина сдал в ЦИК подписи в поддержку президента на выборах

По его словам, лидерами по сбору подписей среди регионов стали Кемеровская область, Чувашия и Башкирия, а наибольший вклад сделали представители партии.

«Хочу отметить, что именно «Единая Россия» внесла основной вклад в достижение этого результата, нашими однопартийцами было собрано без малого два млн 100 тысяч подписей - больше половины от общего числа» - сказал Турчак.

Ранее лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин после подачи подписей в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
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