Турчак назвал количество подписей, собранных в поддержку самовыдвижения Путина

По его словам, лидерами по сбору подписей среди регионов стали Кемеровская область, Чувашия и Башкирия, а наибольший вклад сделали представители партии.

«Хочу отметить, что именно «Единая Россия» внесла основной вклад в достижение этого результата, нашими однопартийцами было собрано без малого два млн 100 тысяч подписей - больше половины от общего числа» - сказал Турчак.

Ранее лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин после подачи подписей в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

