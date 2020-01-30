ЦИК нашел нарушения при выборах челябинского губернатора

Пять случаев дублирования подписей в ходе выборов губернатора Челябинской области в 2019 году выявлены в одной из участковых избирательных комиссий города Златоуста. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на ЦИК России.

Как пояснил член ЦИК Александр Кинев, в каждом из этих случаеводин и тот же избиратель проставлял подписи за выданный бюллетень и на участке по месту жительства, и на участке по месту пребывания.

Председатель Челябинского облизбиркома Сергей Обертас со своей стороны отметил, что глава избиркома №55 в Златоусте была уволена, её деятельность проверяется. ЦИК обратился в правоохранительные органы.

На выборах губернатора Челябинской области победу одержал Алексей Текслер, до этого являвшийся врио главы региона. В первом туре он набрал 69,3% голосов.

