Цифровая революция резко повысит престиж профессии учителя

Будущее образования стало главной темой, о которой рассказал в Диалоге на равных с участниками смены «Экосреда – Образование» ректор НИУ «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов.



Вместе с преподавателями, тьюторами и вожатыми спикер искал способы преодоления клипового мышления нынешних детей и пытался заглянуть в будущее.

Уже через десять лет рынок труда кардинально изменится. Искусственный интеллект начнет выполнять все то, что людям делать скучно. Для учителя - это рутина, связанная с проверкой тетрадей и заполнением отчетов. Как только учителя будут избавлены от этих скучных обязанностей, у них появится больше времени для самореализации, а значит, к 2030 - 2035 году престиж профессии кардинально изменится. В учителя пойдут люди, которые сейчас выбирают творческие специальности.

На сегодняшний день учитель в лучшем случае успевает уделить внимание 60% детей в классе. Примерно треть отстает, остальные 10% успевают все быстрее: одним в классе сложно, другим - скучно. В Финляндии давно практикуют уроки, на которых присутствует дополнительный педагог, он занимается с теми, кто не успевает усваивать знания вместе с основным составом в классе. Но для России единственным выходом для нашей страны является массовое внедрение цифровых технологий.

Ярослав Кузьминов считает, что образование должно начинаться с раннего дошкольного возраста, ведь примерно половина способностей закладывается до 3 лет. В семьи должны приходить психологи также, как приходят сейчас патронажные сестры. Самое главное, чему нужно научить современных детей – быть хорошим собеседником, развивать эмпатию, убежден он.

Ярослав Иванович высказал предположение, как трансформируется запрос работодателей на компетенции к 2022 году. HR-специалисты будущего будут искать кандидатов с такими качествами как самообучаемость, инновационность, самоорганизация.

В сфере образования идет вечная борьба модернизаторов, кто хочет ускорить процесс и тех, кто хочет удержать старые устои. И те, и другие правы. «Если мы не будем читать Пушкина и Толстого, а а англичане - Голсуорси и Шекспира, то не совсем понятно, что останется. Не факт, что то, чем мы это заместим, – будет лучше. Попытки вернуть то, что было, благородны, но не могут увенчаться успехом», – считает Ярослав Кузьминов.



Из-за возросшего потока информации, дети не успевают анализировать, что правильно или неправильно, как достойно и как недостойно себя вести.

«Одна из благородных задач системы образования – восстановить потенциальную успешность наших детей и помочь им найти себя», - заключил Ярослав Кузьминов.

