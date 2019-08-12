Цеповяза переведут в колонию к «Крымскому диверсанту»

Осуждённый по делу «банды цапков» Вячеслав Цеповяз будет конвоирован в колонию строго режима в Омск, сообщает портал «СуперОмск».

Отмечается, что он будет помещён в одну колонию с Евгением Пановым, более известным как «крымский диверсант». Панов отбывает наказание за план устроить теракты на территории полуострова.

Напомним, ситуация с отбыванием наказания Цеповязом попала в центр внимания общественности после того, как стало известно, что в Амурской исправительной колонии он разводил на пасеке мёд, а также регулярно готовил шашлыки и питался деликатесами, в частности, морепродуктами.

Ранее бывшую супругу членa «банды Цапка» Вячеславa Цеповяза зaдержaли по подозрению в вымогaтельстве. Нa принaдлежaщем Наталье Стришней предприятии полиция изъялa документы, женщину увезли в Ростовскую облaсть для избрaния меры пресечения.

