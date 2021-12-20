Центр Москвы застыл в 10-балльных пробках

Уровень пробок в Москведостиг 10 баллов. Сообщение о ситуации на дорогах появилось в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

Дольше всего столичным автомобилистам придётся простоять в центре: на Садовом кольце, ТТК и МКАД. При движении из Москвы в область наиболее сложная ситуация складывается на Рязанском проспекте и проспекте Андропова.

Средняя скорость движения при 10-ти бальной нагрузке составляет 20-25 км/ч.

В Дептрансе порекомендовали воздержаться от поездок по городу в ближайшее время.

Ранее жена экс-депутата Госдумы Виталия Южилина Илона Столье отметила, что изменить тяжелую ситауцию с пробками в Москве вряд ли получится в ближайшее время. Столье порекомендовала пользоваться такси для экномии времени.

