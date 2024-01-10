Центр Грабаря не нашел ухудшений иконы «Троица» перед отправкой в храм Христа Спасителя

Центр имени Грабаря рассказал о транспортировке иконы «Троица» кисти Андрея Рублева в храм Христа Спасителя. Там отметили, что на момент перевозки специалисты не зафиксировали на ней изменений и ухудшений.

В храм икону перевозили в специальном климатическом ящике спецмашиной для транспортировки культурных ценностей, рассказал генеральный директор центра Дмитрий Сергеев РИА Новости.