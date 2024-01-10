Центр Грабаря не нашел ухудшений иконы «Троица» перед отправкой в храм Христа Спасителя

Центр имени Грабаря рассказал о транспортировке иконы «Троица» кисти Андрея Рублева в храм Христа Спасителя. Там отметили, что на момент перевозки специалисты не зафиксировали на ней изменений и ухудшений.

В храм икону перевозили в специальном климатическом ящике спецмашиной для транспортировки культурных ценностей, рассказал генеральный директор центра Дмитрий Сергеев РИА Новости.

Ученые обратились в минкультуры с просьбой оставить рублевскую «Троицу» в Третьяковке

По его словам, перед отправкой в храм Христа Спасителя «Троицу» осмотрели представители Русской православной церкви. Были также оформлены необходимые документы.

Икону доставили в храм Христа Спасителя 5 января. До этого образ находился в помещении с климат-контролем в научно-реставрационном центра имени Грабаря. Святыня пробудет в храме Христа Спасителя до дня Троицы 23 июня. После этого ее перевезут в Троице-Сергиеву лавру, которой Минкультуры передало икону в безвозмездное пользование в прошлом году. До этого «Троица» находилась в экспозиции Третьяковской галереи.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ИскусствоРПЦ

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