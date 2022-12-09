ЦБ открыл территориальные учреждения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях
Территориальные учреждения Банка России открылись в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.
Соответствующая информация появилась на портале регулятора в разделе «Территориальные учреждения». Новые отделения подведомственные Южному главному управлению Центробанка в Краснодаре.
Ранее источники РБК заявили, что Центробанк проводит консультации с некоторыми российскими кредитными организациями по поводу упрощения процедур предоставления финансовых услуг жителям новых территорий, сообщает RT.
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