Три подземных пешеходных перехода появятся на юго-западе Москвы

В рамках строительства трассы «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» будет построено три подземных пешеходных перехода в районе Северное Бутово (ЮЗАО). Об этом заявил глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, один объект пройдет под Ратной улицей в районе дома 16, второй — под улицей Поляны, близ дома №23 по Старобитцевской улице. Они заменят уже существующие переходы. Сейчас строители занимаются переукладкой инженерных коммуникаций и начали разрабатывать грунт, добавил руководитель департамента.

Третий переход построят под улицей Поляны поблизости от станции скорой помощи. Его открытие позволит обеспечить безопасное передвижение пешеходов между жилой застройкой и Битцевским лесом. Ввод объекта в эксплуатацию облегчит жизнь и автомобилистам — дорога от МКАД до Южного Бутово станет бессветофорной, заявил Загрутдинов.

Он также отметил, что строительство пешеходных переходов — лишь часть одного из этапов строительства новой дороги. Реализация проекта позволяет развивать транспортный каркас города — новая трасса станет полноценной альтернативой МКАД. Сейчас движение запущено на трех из пяти участках дороги, на двух ведутся строительные работы, заключил Загрутдинов.