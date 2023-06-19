Тренер назвала комфортную температуру для занятий спортом на улице
Спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина в беседе с NEWS.ru назвала температуру, при которой комфортно заниматься спортом на свежем воздухе.
По ее словам, речь идет о температуре до 30 градусов. При жаре организм перегревается, что увеличивает нагрузку на сердце. Ему приходится работать быстрее и интенсивнее, чтобы охладить организм.
Помимо этого, нужно учитывать индивидуальные особенности организма, ведь у каждого свое понятие жары. Кому-то, по словам Волынкиной, комфортно тренироваться на улице в +25.
Ранее Боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон заявил о проблемах со здоровьем у россиянина Александра Емельяненко, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Генпрокуратура РФ объявила нежелательной правозащитную группу «Агора»
- СМИ раскрыли гонорар Месси за рекламу отдыха в Саудовской Аравии
- Вандалы разрушили 13 цыганских надгробий в Ленобласти
- Блинкен на переговорах в Китае выступил за продление зерновой сделки
- Китай заверил США, что не будет предоставлять смертоносные вооружения РФ
- Тренер назвала комфортную температуру для занятий спортом на улице
- Денис Глушаков ушел из «Пари НН»
- ВСУ потеряли 340 человек за сутки на Донецком направлении
- ВЦИОМ: Россияне в среднем планируют дожить до 79 лет
- Режиссер Сокуров выписан из больницы после операции на сердце
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru