Тренер назвала комфортную температуру для занятий спортом на улице

По ее словам, речь идет о температуре до 30 градусов. При жаре организм перегревается, что увеличивает нагрузку на сердце. Ему приходится работать быстрее и интенсивнее, чтобы охладить организм.

Помимо этого, нужно учитывать индивидуальные особенности организма, ведь у каждого свое понятие жары. Кому-то, по словам Волынкиной, комфортно тренироваться на улице в +25.

Ранее Боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон заявил о проблемах со здоровьем у россиянина Александра Емельяненко, передает «Радиоточка НСН».

