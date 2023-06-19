Тренер назвала комфортную температуру для занятий спортом на улице

Спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина в беседе с NEWS.ru назвала температуру, при которой комфортно заниматься спортом на свежем воздухе.

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По ее словам, речь идет о температуре до 30 градусов. При жаре организм перегревается, что увеличивает нагрузку на сердце. Ему приходится работать быстрее и интенсивнее, чтобы охладить организм.

Помимо этого, нужно учитывать индивидуальные особенности организма, ведь у каждого свое понятие жары. Кому-то, по словам Волынкиной, комфортно тренироваться на улице в +25.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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