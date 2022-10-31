«Точность и достоверность»: Санкции не повлияли на экологический мониторинг Москвы

В Москве несколько лет успешно идет процесс импортозамещения в системе экологического мониторинга. Единую систему сегодня составляют триста высокоточных автоматических газоанализаторов и свыше 70 метеостанций, большая часть которых произведена в России.

«У большинства импортных приборов есть аналоги, которые работают по общепринятым стандартам. По оборудованию, у которого аналогов нет, ведутся разработки. Планируем закрыть вопрос о необходимой линейке приборов до конца 2023 года», - рассказал заместитель директора «Мосэкомониторинг» Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Евгений Никитич.

Запущена работа по импортозамещению высокоточных газоанализаторов. Приборы заменят действующее оборудование на автоматических станциях контроля загрязнения атмосферы после истечения срока использования.

Основная работа по импортозамещению оборудования в 2022 году проведена. Отечественный хроматограф с масс детектором закупят до конца года. С его помощью будут проводиться анализы проб атмосферного воздуха на расширенный перечень веществ.

Систему контроля метеорологических параметров московские экологи полностью проводят на отечественных температурных профилемерах МТП-4. Прибор в режиме реального времени позволяет определять температурные инверсии на высотах до одного километра. Полностью отечественными являются хроматографы, которые используются в химико-аналитической лаборатории ГПБУ «Мосэкомониторинг».

Что касается импортных комплектующих – то проблем с их поставками не возникало, все контракты выполняются в срок. Сегодня также изучаются предложения от производителей из Китая.

Одним из приоритетов системы экологического мониторинга Москвы является точность и достоверность получаемых данных.

«В области контроля загрязнения атмосферы используются референтные методы измерений, которые утверждены Росгидрометом, и общеприняты в мировой практике. Мы придерживаемся этих требований, что позволяет добиваться высокой точности измерений», – отметил заместитель директора «Мосэкомониторинг» Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Евгений Никитич.

Процессы измерений в системе экологического мониторинга Москвы сегодня максимально автоматизированы и охватывает все природные среды. Измерения поступают на специальную цифровую платформу – Единый городской фонд данных экологического мониторинга. Это полностью отечественная разработка. Здесь аккумулируется и хранится информация, проводится интеллектуальная система обработки и анализа данных.

За весь период на платформе хранится более одного триллиона измерений. Ежегодно в базу данных поступает семьдесят миллионов данных в год. Также система автоматически позволяет сформировать больше двухсот аналитических отчетов.

Ежедневно москвичи могут узнавать, к примеру, уровень загрязнения воздуха. Специалисты проводят анализ на наличие таких загрязняющих веществ, как оксид углерода, диоксид и оксид азота, диоксид серы, а также на взвешенные частицы, приземный озон.

Цифровизация процессов

Внедрение цифровых технологий охватывает 10 направлений системы экологического мониторинга и касается состояния таких природных сред, как атмосферный воздух, метеорологические условия рассеивания в атмосфере, промышленные выбросы, уровни шума, водные объекты, дно, берега и водоохранные зоны, подземные воды, зеленые насаждения, почвы, оползневые процессы.

Например, для мониторинга атмосферного воздуха используется удаленный контроль систем жизнеобеспечения станций и цифровые модели прогнозирования; для водных объектов - автоматические методы измерений физико-химических показателей, пилотирование датчиков i-ot и математическое моделирование строения дна; для оползневых процессов - автоматический контроль смещения грунтов на глубине; для подземных вод - автоматические измерения их уровня и температуры.

С 2013 года применяются автоматизированные методы контроля уровней шума. В сутки проводится 1,2 тысячи измерений. Это показатели по шуму и метеорологические показатели.

Автоматизированные системы контроля используются для контроля промышленных выбросов – под контролем 54 предприятия города. Контроль ведется по 12 параметрам. Данные по ним в режиме реального времени поступают в ЕГФДЭМ. Проводится автоматический расчет по фактическим и сверхнормативным выбросам.

Пересмотр цепочек поставок

На прошлой неделе в Москве состоялся первый Всероссийский форум по благоустройству «Импортозамещение. Сделано в России».

Заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Евгения Семутникова обратила внимание на то, что сегодня идет переориентация рынков, пересмотр цепочек поставок в пользу продукции отечественных производителей, важную роль приобретает стимуляция экологичных закупок.

«В этом году по распоряжению Правительства РФ на законодательном уровне установлена норма, которая дает право субъектам страны закрепить определенную долю таких закупок, по аналогии с закупками инновационной продукции у малого и среднего бизнеса», – добавила она.

На форуме помогли профессиональному сообществу определить ключевых производителей высококачественной продукции, которые предлагают отечественные решения, найти лучших разработчиков, производителей и проектировщиков в сфере благоустройства.

