«Не воспринимайте в штыки!» Муж Скабеевой отверг «зачистку» соцсетей от мата
Закон о запрете мата в медиапространстве нужен и полезен, хотя и не способен справиться со всеми источниками нецензурной лексики в Сети, уверен депутат и журналист Евгений Попов.
Закон о мате работает на том уровне, на котором необходимо, а удалять мат в соцсетях должно руководство этих площадок, заявил депутат Госдумы, телеведущий Евгений Попов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
В феврале 2021 года вступили в силу поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», запрещающие использование обсценной лексики в соцсетях. За год действия закона, требующего от интернет-площадок бороться с матом в соцсетях, количество нецензурных постов сократилось всего на один миллион — до 93,3 млн публикаций с матом, или на 1%, выяснила «Медиалогия».
«Конечно, тут нужна саморегуляция! Мы не можем зачистить от этих слов, указанных в законе, все социальные сети, все площадки. Тут же история скорее связана с большими и средними СМИ, а не с сайтами, которые употребляют такую лексику. Я бы не сказал, что закон не работает. Обсценная лексика часто используется и на сайтах, и в творчестве в том числе, но нам же главное уберечь детей, юных от этого, и в большей степени закон соблюдается. В уважающих себя СМИ, если вы пойдете по ссылкам, вы не найдете мат. Всегда существует какое-то предвзятое мнение, что государство хочет зачистить – то ли сеть, то ли оппозицию. Но суть-то в том, чтобы мы с вами реже сталкивались с этими словами, чтобы наша молодежь реже сталкивались с этими словам. Сейчас соцсети начали тоже зачищать этот контент или хотя бы маркировать его «18+». Это касается и гугла тоже. В этом смысле, думаю, все нормально, закон работает. То есть в том пространстве, которое информационно обслуживает большинство населения, закон соблюдают», - выразил уверенность Попов.
Журналист добавил, что регуляция касается и других аспектов деятельности социальных сетей, и это не всегда говорит об ужесточении правил.
«Это нормальная практика. Сейчас «заземляют» крупные соцсети, и это нормальная история. Например, если вас обманул Facebook и Google, вам надо судиться на территории Российской Федерации, потому что на Ямайке вы ничего не добьетесь. Постоянно что-то ужесточать – это не тренд. Почему-то всё регулирование у нас называется ужесточением, хотя у нас в налоговой сфере, например, 700 законов и подзаконных актов отменили, которые действовали с 80-х годов, и это тоже называется регулирование. Нельзя всё регулирование воспринимать в штыки! Мы единственная страна, которая покрывает собственными сайтами все международные ниши, у нас нет незаменимых, нигде в Европе такого нет. Определенные [зарубежные] ресурсы есть, но их ничтожно мало, поэтому нет никакого желания их прикрывать или, наоборот, «кошмарить». Закон работает ровно в той мере, в которой это необходимо. Но это мое личное мнение, я не участвовал ни в разработке, ни в принятии этого закона, так как это был прошлый созыв. Но у меня как у журналиста, как у депутата действие этого закона никаких нареканий не вызывает», - заключил депутат.
Ранее дизайнер и блогер Артемий Лебедев грубо обматерил в своем Telegram-канале Следственный комитет и его представителей, отреагировав таким образом на вызов к следователю из-за оскорбительного поста о святых мощах.
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