«Не воспринимайте в штыки!» Муж Скабеевой отверг «зачистку» соцсетей от мата

Закон о мате работает на том уровне, на котором необходимо, а удалять мат в соцсетях должно руководство этих площадок, заявил депутат Госдумы, телеведущий Евгений Попов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

В феврале 2021 года вступили в силу поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», запрещающие использование обсценной лексики в соцсетях. За год действия закона, требующего от интернет-площадок бороться с матом в соцсетях, количество нецензурных постов сократилось всего на один миллион — до 93,3 млн публикаций с матом, или на 1%, выяснила «Медиалогия».

«Конечно, тут нужна саморегуляция! Мы не можем зачистить от этих слов, указанных в законе, все социальные сети, все площадки. Тут же история скорее связана с большими и средними СМИ, а не с сайтами, которые употребляют такую лексику. Я бы не сказал, что закон не работает. Обсценная лексика часто используется и на сайтах, и в творчестве в том числе, но нам же главное уберечь детей, юных от этого, и в большей степени закон соблюдается. В уважающих себя СМИ, если вы пойдете по ссылкам, вы не найдете мат. Всегда существует какое-то предвзятое мнение, что государство хочет зачистить – то ли сеть, то ли оппозицию. Но суть-то в том, чтобы мы с вами реже сталкивались с этими словами, чтобы наша молодежь реже сталкивались с этими словам. Сейчас соцсети начали тоже зачищать этот контент или хотя бы маркировать его «18+». Это касается и гугла тоже. В этом смысле, думаю, все нормально, закон работает. То есть в том пространстве, которое информационно обслуживает большинство населения, закон соблюдают», - выразил уверенность Попов.