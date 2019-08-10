Тестирование стандарта связи 5G началось в столице

Операторы связи в столице приступили к тестированию нового стандарта 5G, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сеть нового поколения станет доступна до конца 2019 г. в пилотных сегментах на ул. Тверская, ВДНХ, Воробьевых горах, в Парке Горького и инновационном центре «Сколково», - указывается в сообщении.

При этом отмечается, что запуски нового стандарта связи не будут разовыми, 5G в указанных зонах будет действовать постоянно.

«Все это откроет принципиально новые возможности. Прежде всего, это более высокая скорость передачи данных и пропускная способность. Кроме того, 5G даст толчок развитию интернета вещей, беспилотного транспорта, дистанционной медицины и многих других прорывных технологий, которые сделают жизнь горожан еще более комфортной», - заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Операторы связи отработают сценарии взаимодействия сетей 5G с сетями предыдущих поколений связи, а также изучат их функциональность и доступные сервимы. Некоторые технологии и возможности нового стандарта жители Москвы смогут оценить в дни торжественного запуска пилотных сегментов.

