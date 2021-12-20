«Темрюк вместо Шампани»: Цены на российское вино не вырастут после поручения Путина
Государство ориентировано на то, чтобы в «повседневном, но не заоблачном» сегменте было как можно больше российского вина и его не приходилось импортировать, сказал НСН Денис Руденко.
Поручения Владимира Путина по контролю качества продуктов виноделия не приведут к подорожанию отечественного вина перед Новым годом, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член Союза сомелье и экспертов России, ведущий российский винный эксперт и критик Денис Руденко.
Ранее Путин поручил обеспечить внедрение в России с 1 января 2023 года системы прослеживаемости качества сырья и товаров в сфере виноградарства и виноделия.
«Это не удорожит и не удешевит российское вино, это параллельная история про контроль за происхождением вина и его географическими характеристиками. С ценами это никак не связано. Цены на российское вино на полках магазинов сейчас и так достаточно высоки. Связано это с тем, что у нас пока недостаточно собственного винограда и вина, чтобы закрыть требования потребителей. Российское вино очень недешево, и в этом отношении ему сложно конкурировать с импортными винами», - сказал Руденко.
Он также пояснил, в чем заключается суть этой законодательной инициативы.
«Во всех странах мира введен контроль за тем, чтобы видеть, откуда, из какого региона и даже конкретно виноградника происходит вино. Это делается для того, чтоб виноделы были уверены, что под их названием никто другой вино не производит, а потребители – в том, что вино с надписью Краснодарский край, Кубань, Геленджик, Анапа или Темрюк именно там и сделано. Например, существует огромное количество французских вин с указанием Бордо, Бургундия или Шампань. Это единая мировая практика, что на вине указывается географическая точка его происхождения, отслеживается его происхождение и качество, принимаются на национальном уровне нормативы, какой виноград может быть высажен в том или ином регионе. Это очередной шаг к общей интеграции России в мировую систему подтверждения качества вина», - пояснил винный эксперт.
Руденко призвал не придавать большого значения тому, что с данной инициативой выступил лично Путин, объяснив это общей политикой государства в винном направлении.
«Тут нет ничего особенного, это происходит на разных уровнях, просто сейчас дошло до самого высокого. Всевозможные инициативы принимались и инициировались и на региональных уровнях Краснодарского края, Крыма, Севастополя. Все это в рамках общего государственного подхода, в последние 3-5 лет есть заметная тенденция на усиление отечественного виноградарства и виноделия. С конца декабря 2019 года вино стало отдельным видом сельскохозяйственной продукции, которое очень активно, развивается, поддерживается, и есть государственное ориентирование, как минимум, на то, что есть базовые вина, - недорогие, простые, повседневного характера, доступные для всех и каждого, не что-то великое или заоблачное, чтобы как можно больше в этом сегменте было российского вина и его не приходилось импортировать», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее президент Союза виноградарей и виноделов РФ Леонид Попович говорил НСН, что российские вина будут дорожать на уровне инфляции, но максимум на 10-15% за год.
Между тем, по данным РБК, из-за плохого урожая винограда в Италии и Франции, а также из-за возросших издержек на производство и логистику виноделы хотят увеличить закупочные цены на 20–25%.
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