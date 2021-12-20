«Темрюк вместо Шампани»: Цены на российское вино не вырастут после поручения Путина

Поручения Владимира Путина по контролю качества продуктов виноделия не приведут к подорожанию отечественного вина перед Новым годом, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член Союза сомелье и экспертов России, ведущий российский винный эксперт и критик Денис Руденко.

Ранее Путин поручил обеспечить внедрение в России с 1 января 2023 года системы прослеживаемости качества сырья и товаров в сфере виноградарства и виноделия.