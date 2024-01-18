Тележурналист Евгений Попов поддержал решение президента РФ участвовать в выборах

Он отметил, что жители России доверяют действующему главе государства. По словам Попова, он поставил свою подпись в поддержку выдвижения Путина. Тележурналист также подчеркнул, что Владимир Путин является самым известным человеком в мире, поэтому подписи собирать за такого кандидата «легко и приятно».

Так, выборы президента впервые будут проходить три дня с 15 по 17 марта.

