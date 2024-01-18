Тележурналист Евгений Попов поддержал решение президента РФ участвовать в выборах

Тележурналист Евгений Попов поддержал решение российского лидера Владимира Путина о выдвижении в качестве кандидата на выборах президента в 2024 году.

В Австралии на двух участках организуют голосование на выборах президента РФ

Он отметил, что жители России доверяют действующему главе государства. По словам Попова, он поставил свою подпись в поддержку выдвижения Путина. Тележурналист также подчеркнул, что Владимир Путин является самым известным человеком в мире, поэтому подписи собирать за такого кандидата «легко и приятно».

Так, выборы президента впервые будут проходить три дня с 15 по 17 марта.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:РоссияПрезидентские Выборы

Горячие новости

Все новости

партнеры