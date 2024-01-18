Тележурналист Евгений Попов поддержал решение президента РФ участвовать в выборах
18 января 202413:39
Тележурналист Евгений Попов поддержал решение российского лидера Владимира Путина о выдвижении в качестве кандидата на выборах президента в 2024 году.
Он отметил, что жители России доверяют действующему главе государства. По словам Попова, он поставил свою подпись в поддержку выдвижения Путина. Тележурналист также подчеркнул, что Владимир Путин является самым известным человеком в мире, поэтому подписи собирать за такого кандидата «легко и приятно».
Так, выборы президента впервые будут проходить три дня с 15 по 17 марта.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru