Телеканал «МИР» запустил программу-викторину о здоровье «Осторожно, вирус!».

В программе две команды игроков отвечают на вопросы из области медицины и здорового образа жизни, а ответы оценивают профессиональные врачи.

Отмечается, что участниками станут блогеры, актеры, эксперты из различных областей. При этом зрители программы также смогут участвовать в викторине при помощи QR-кодов на экране и получать подарки.

Премьерный показ программы состоится 3 октября в 22:35, уточнили в пресс-службе телеканала. Программа призвана вызвать у людей желание заботиться о своем здоровье и обращаться за профессиональной помощью.

