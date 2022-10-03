Телеканал «МИР» запустил программу-викторину о здоровье
Телеканал «МИР» запустил программу-викторину о здоровье «Осторожно, вирус!».
В программе две команды игроков отвечают на вопросы из области медицины и здорового образа жизни, а ответы оценивают профессиональные врачи.
Отмечается, что участниками станут блогеры, актеры, эксперты из различных областей. При этом зрители программы также смогут участвовать в викторине при помощи QR-кодов на экране и получать подарки.
Премьерный показ программы состоится 3 октября в 22:35, уточнили в пресс-службе телеканала. Программа призвана вызвать у людей желание заботиться о своем здоровье и обращаться за профессиональной помощью.
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