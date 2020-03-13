Телеграмм обнулил Путина, нефть и заодно MeToo
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
1. Обнуление президентских сроков
Депутаты Госдумы, члены Совета Федерации и законодательные собрания регионов утвердили поправку к Конституции, согласно которой Владимир Путин получает возможность баллотироваться на пост главы государства после истечения срока его президентских полномочий в 2024 году. Эта поправка, предложенная депутатом Валентиной Терешковой, вступит в силу, если ее одобрит Конституционный суд (КС), а граждане поддержат на всероссийском голосовании.
«Антискрепа» убеждена, что в 2024 году Путин не воспользуется возможностью снова избираться на пост президента:
«Мы имеем дело не с пролонгацией своего присутствия на властном Олимпе, а с проектом по созданию таких правил политического взаимодействия, которые должны работать, даже если главные персоны в их функционировании не участвуют. Что до обнуления президентских сроков, досрочных выборов в Госдуму и других предложений, принятых или отвергнутых президентом, то обо всех них сказать можно только то, что поиск адекватной современности модели политического устройства России продолжается. Важно финализировать этот поиск до 2024 года, когда президентом станет кто-то другой».
«Мейстер» рассуждает о причинах, побудивших Путина согласиться с поправкой Терешковой:
«Есть версия, что президентское Послание 15 января задумывалось как попытка очертить направление развития страны на ближайшее десятилетие. <…> Однако настроения элиты, чутко передаваемые в темниках для разных телеграм-каналов, унеслись в совершенно другую сторону. Для них магия слова "трансфер" и сопутствующий ему ажиотаж "кто где после трансфера окажется" оказались важнее трех столпов послания – суверенитет, национализация элиты, социальная поддержка. За прошедшее с Послания время президент, похоже, понял, что вместо продуктивной работы элиты начали смещаться в сторону дележа шкуры неубитого медведя и борьбы за свое место в дивном новом мире. Именно осознание опасности, что изменения могут стать возможностью для различных группировок чиновников и бизнеса прибрать власть в сугубо своих интересах, повлияло на разворот 10 марта в Госдуме».
Либеральная оппозиция начала сбор подписей в Совет Европы с просьбой провести правовую экспертизу поправок в Конституцию РФ и процедуры их принятия. «Люди и звери» удивляются:
«О каком суверенном праве и демократии можно говорить, если правозащитники и прочая либеральная публика обращается по любому чиху в Совет Европы. Консультационный орган, в который так стремятся заявить о нарушенных правах оппозиционеры, конечно, рассмотрит очередную петицию. И даже, почти наверняка, погрозит пальчиком России, это стало модным у них в Европах. Но то, что это суверенное право России – решать свои вопросы по внесению поправок в Конституцию, подписанты тактично умалчивают. Интересны сами подписанты. Среди них: Касьянов, Гефтер, Галямина, Рыжков, Шлосберг, Вишневский, Кара-Мурза, Шибанова, Зубов, Гонтмахер и другие узнаваемые лица. Естественно, на чейндж.орге».
«Мюсли вслух» обращают внимание на данные ВЦИОМ, опубликованные 12 марта, согласно которым за поправки готовы голосовать 64% респондентов, что на 24% больше, чем неделей раньше:
«Столь значительному приросту поддержки поправок трудно найти какое-то иное объяснение, кроме инициативы Терешковой. Большинство очевидно за то, чтобы президент Путин имел право баллотироваться в 2024 году на новый срок».
«Тезис» отмечает, что в 1998 году у КС были юридические основания отклонить обнуление сроков, в этом году – утвердить:
«Конституционный суд обладает полномочиями лишь трактовать Конституцию. Он не создает ее. В 1998 году он верно ее истолковал, так как в той версии Конституции возможность обнуления сроков упомянута не была. Следовательно, поддержана эта возможность для Ельцина судом не была. В контексте же сегодняшнего дня Конституция претерпевает существенные изменения. То есть Конституционный суд будет трактовать уже по-новому, с учетом поправок, которые предполагают возможность обнуления сроков. Соответственно, эти решения противоречить друг другу не будут».
2. Обрушение мировых финансовых рынков
Страны – участницы ОПЕК во главе с Саудовской Аравией и Россия не сумели договориться о снижении нефтедобычи для поддержки рынков на фоне распространения коронавируса. После провала переговоров Саудовская Аравия объявила о наращивании нефтедобычи и резком снижении цен на свою нефть. Это привело к обвалу мировых финансовых рынков, резкому падению цен на нефть и снижению курса рубля.
«Буровая» считает, что Саудовская Аравия сознательно пошла на разрыв соглашения в интересах США:
«К моменту заседания ОПЕК+ стало понятно, что сохранение цен на нефть и даже их незначительный рост уже не спасают сланцевые компании США от целой серии банкротств. <…> Необходим был форс-мажор по примеру атаки на башни ВТЦ для резкого скачка фондового рынка. В какую сторону – не принципиально. <…> Объявленный саудитами демпинг в $8 к цене рынка обеспечил 30-процентный обвал. С учетом соотношения реальных торгов к биржевым как 1 к 50, $14 с барреля могло принести спекулянтам около $1 трлн разово (за полдня). Эти деньги, конечно, не спасут отца русской демократии (речь про Вашингтон в фигуральном и буквальном смысле), но запас хода где-то на год обеспечат. За это время Штатам необходимо в срочном порядке решить венесуэльский вопрос. Свергнуть Мадуро, поставить Гуайдо и открыть нефтяной кран на всю катушку. Давление на Россию и весь ресурсный сектор экономики сохранится и даже усилится, а сланец можно будет после этого потихоньку закрывать».
«Daily War» пишет, что ситуация привела к запуску сценария мирового экономического кризиса:
«А вот и реакция родного Минфина: "Ликвидных средств ФНБ достаточно для покрытия потерь бюджета России от падения цен на нефть до $25-30 за баррель на протяжении 6-10 лет". <…> Только проблема в том, что начался спад общемировой экономики. А уж как себя поведут на этом фоне прочие страны, особенно у которых нет спасительного ФНБ – вопрос еще тот».
«338» напоминает о спекулянтах, которые так же, как и теперь, активизировались в «черный вторник» 16 декабря 2014 года, когда резко упал курс рубля:
«По итогам "вторника" 14 года мы все заметили, насколько не готовы, уязвимы, а подчас и зависимы от спекулянтов. "Вторник" разразился ведь не только из-за рыночных и внешнеполитических событий, но также стал искусственным продуктом. В том числе с последующими уголовными делами в отношении некоторых лиц, которым инкриминировались валютные спекуляции. <…> Выводы по итогам "вторника" были сделаны разнообразные – от уборки табло обменников с улиц, дабы не шокировать людей, до снижения порога суммы, допустимой к обмену без документов (анкеты, формы). <…> Насколько оказались эффективны принятые меры для защиты отечественного рынка от валютных спекуляций, мы сможем увидеть уже на этой неделе».
9 февраля американский промышленный индекс Dow Jones упал на 1033 пункта. Канал «Выпускайте Кракена!» опубликовал скриншот твита Дональда Трампа от 6 ноября 2012 года:
«Трамп, 2012 год: "Если индекс Доу-Джонса упадет более чем на 1000 пунктов за 2 дня, президент немедленно должен быть импичментирован!"»
«Банкста» призывает россиян не огорчаться – у некоторых дела еще хуже:
«Если вы расстраиваетесь из-за падения рубля, то представьте, каково быть инвестором в акции Deutsche Bank. Когда-то они торговались по 114 евро, а теперь стоят меньше 5».
3. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса
Официально объявлено, что в мире заражены более 110 тысяч человек.
«АДЕКВАТ» обращает внимание на географию распространения вируса:
«Интересные дела с вирусом в Восточной Европе (и примкнувшем к ней Закавказье, и примкнувшей к нему Турции). За исключением, кажется, одной Чехии, во всех остальных странах зафиксированных случаев либо единицы, либо первые десятки. Это при том, что к западу от бывшего соцлагеря ахтунг на ахтунге сидит и ахтунгом погоняет, хоть садись писать новый "Декамерон" (все равно, правда, некому). Стран в регионе слишком много, чтобы можно было заподозрить общий субъективный фактор вроде низкого охвата тестирования, фальсификации статистики или наподобие. И если в ближайшие дней десять разрыв с западной Европой (в логарифмической, понятно, шкале) не сократится, впору будет всерьез задуматься, какие именно закономерности здесь работают. Выдыхать по случаю сказанного, впрочем, более чем рано, потому что вспыхнуть может в любой точке региона и в любой момент».
«Политджойстик» пишет об успехах Китая в борьбе с вирусом:
«Китай закрыл все временные больницы в Ухане, а ВОЗ объявила мировую пандемию коронавируса. Теперь все перевернулось – все к китайцам за опытом, как бороться с вирусом».
«Мышь в овощном» интересуется, когда в распространении вируса начнут обвинять Россию:
«Министр Норвегии на карантине с подозрением на коронавирус. Нужно отметить, что господин Франк Бакке-Йенсен является традиционным "любителем" нашей страны, в своих публичных заявлениях регулярно позиционировавшим ее в качестве ключевой угрозы безопасности в Европе. Полагаем, что чем больше представителей политической элиты Европы окажется в карантине или на больничной койке из-за коронавируса – тем больше вероятность появления в этом контексте версии о "русском следе". В нормальных условиях с нормальными людьми это предположение могло бы выглядеть шуткой, но, к сожалению, на линии формирования "российского" дискурса там давно нет нормальных».
Пассажирам московского метро, школ и ряда учреждений измеряют температуру. Большинство относится к этому с пониманием. А вот депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова назвала эти меры предосторожности «принудительным медицинским вмешательством» и «какой-то менгелевщиной». «Злая Проверочная» комментирует странное поведение депутата:
«Дремучесть – отличительная черта депутатов от КПРФ. То Енгалычева видит в чипировании животных предвестников апокалипсиса, то Шувалова боится, что на нее хотят навести порчу измерением температуры. Вот только в этом случае эта дремучесть несет еще прямую угрозу для окружающих, потому что от измерения температуры Шувалова отказалась. Рискнем предположить, что руки тоже не моет».
«Темник» рассуждает о распоряжении московских властей, согласно которому оказались запрещены массовые мероприятия с численностью более пяти тысяч участников:
«Запрет мэрии пересекается с политической повесткой, срывает планы оппозиции на проведение митингов против "обнуления сроков". Либертарианцы предпринимают ответный ход – подали заявку на 4500 человек. Эффективность такого трюка сомнительна. Обстоятельства таковы, что оппозиция в проигрышном положении. Пространство для уличных маневров ограничено, а заявления о политической подоплеке мэрского запрета имеют конспирологический налет. Над Москвой опускается протестное затишье».
4. Массовое убийство животных в приюте Якутска
В Якутске на территории пункта передержки животных (ППЖ) зоозащитники обнаружили десятки трупов собак и кошек с перерезанными шеями. Выяснилось, что их убили по инициативе республиканского департамента ветеринарии, так как они имели контакт с собакой, зараженной бешенством. После общественного резонанса глава Якутии Айсен Николаев поручил провести проверку по факту умерщвления животных и запретил усыплять собак и кошек в ППЖ.
«АРМАГЕДДОНЫЧ» не может понять, каким образом наличие одной зараженной собаки могло привести к решению уничтожить такое количество животных:
«Формулировка властей Якутска насчет того, что найденные в контейнере убитыми 153 собаки и 48 кошек КОНТАКТИРОВАЛИ с бешеной собакой, после чего их пришлось усыпить (?!), поражает своей бесхитростностью. Или тупостью. Она что, эта бешеная собака, шла по городскому питомнику со связкой ключей и всех, кто там содержался, кусала? Включая кошек, которые вообще-то не склонны к тесному общению с собаками?»
Журналистка Марина Ахмедова напоминает, что на федеральном уровне принят закон об ответственном обращении с животными:
«Да, закон Об ответственном обращении с животными в нашей стране принят, но вруны, воры и преступники всегда будут находить способы его обойти. Им нужно выиграть тендер и очистить заполненный приют, и они будут убивать, не покладая рук, днями и ночами. Наверное, устали сотрудники ППЖ за эти дни, замаялись – много убивать пришлось. Очистят пункт от животных, получат денег, отловят новых и снова поведут смерть по кругу. Вот такое отношение у Якутии к федеральному закону – вы там в Москве так решили, а мы все равно найдем лазейку и сделаем по-своему».
Мэр Якутска Сардана Авксентьева сообщила, что не давала распоряжений об умерщвлении животных, поскольку в период карантина все решения принимает комиссия ветеринарной службы. Тем не менее, в соцсетях ей стали угрожать убийством.
«РосСкандал» комментирует ситуацию:
«Сардана Авксентьева утверждает, что в полицию пока обращаться не будет, а ограничится только блокировкой аккаунтов, с которых ей угрожают. А вот и зря. Резать животных перебор… Но и грозить главе города мочиловом – реальная уголовка…»
Позже Авксентьева заявила журналистам, что в Якутске будет продолжена эвтаназия животных с подозрением на бешенство.
«Субъект» считает, что мэр Якутии непоследовательна:
«Вы только посмотрите, как стремительно и топорно переобувается мэрка-популистка Якутска Сардана Авксентьева. Всего лишь два дня назад она заявляла, что не имеет ничего общего с пунктом передержки, где убили собак. Сегодня она уже вполне ответственно заявляет журналистам, что "эвтаназия подозрительных животных будет продолжена". Надеемся, все убитые песели придут к Сардане во сне».
Приговор Харви Вайнштейну
67-летнего голливудского продюсера Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам лишения свободы за преступления сексуального характера. Ранее присяжные признали его виновным по двум пунктам обвинения, по трем оправдали. Вайнштейн, перенесший операцию на сердце, своей вины не признал.
«Fantastic Plastic Machine» рассуждает о соразмерности приговора преступлению:
«Андерсу Берингу Брейвику, убийце 77 детей, дали 21 год тюрьмы. Нацистскому преступнику Альберту Шпееру – 20. Харви Вайнштейна, о котором две барышни вспомнили, как он их 10 лет назад трогал за коленки, отправят в тюрьму на 23 года. Учитывая его возраст – это пожизненное. <…> Харви можно любить или не любить, но то, что с ним сделали, не вписываются ни в какие представления о соразмерности вины и наказания, да и просто справедливости и законности тоже».
«Сыны Монархии» ставят вопрос о системе, вынесшей приговор Вайнштейну:
«Приговоры членам "Сети" с доказанными фактами подготовки терактов, торговли наркотиками и двойного умышленного группового убийства – от 6 до 14 лет. Приговор Харви Вайнштейну за интрижки с актрисами – 23 года. Ну и где тут у нас полицейское государство?»
«Нет значит нет» пишет о значении приговора для движения за права женщин:
«Приговор Вайнштейну – это конец #metoo. Оно задумывалось как движение жертв, но жертв больше нет. Жертвы обрели силу и превратились в палачей».
«Ortega» обращается к женщинам:
«Джессика Манн, которую как бы изнасиловал кинопродюсер Вайнштейн, затем после прискорбного этого события написала ему множество писем. Примерно оного содержания: как ей космически понравилось и нестерпимо хочется еще. Множество – это четыре сотни. Насилие – в принципе дрянь, а сексуальное насилие – безусловная мерзость. Но девочки. Милые. Зря вы так с нами. К счастью, не все. К сожалению, многие».
«Golden Chihuahua» считает, что Вайнштейна жалеть не стоит, но нужна системная работа для предотвращения подобных историй:
«Нет смысла как-то "защищать" Вайнштейна, потому что он виновен, и он реально чудовище. Но этот срок – 23 года – он тоже не имеет никакого значения. Сейчас любой срок ему – это фактически смертная казнь, потому что от Вайнштейна не осталось ничего. Это живой труп. Поэтому, я думаю, стоит сейчас обращать внимание на продолжение систематического насилия против женщин в киноиндустрии, которое никуда толком и не делось, несмотря на такую вот громкую победу над Вайнштейном. Всех Вайнштейнов не пересажаешь. Нужна систематическая реакция индустрии. А ее нет».
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