Телеграмм обнулил Путина, нефть и заодно MeToo

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Депутаты Госдумы, члены Совета Федерации и законодательные собрания регионов утвердили поправку к Конституции, согласно которой Владимир Путин получает возможность баллотироваться на пост главы государства после истечения срока его президентских полномочий в 2024 году. Эта поправка, предложенная депутатом Валентиной Терешковой, вступит в силу, если ее одобрит Конституционный суд (КС), а граждане поддержат на всероссийском голосовании.

«Антискрепа» убеждена, что в 2024 году Путин не воспользуется возможностью снова избираться на пост президента:

«Мы имеем дело не с пролонгацией своего присутствия на властном Олимпе, а с проектом по созданию таких правил политического взаимодействия, которые должны работать, даже если главные персоны в их функционировании не участвуют. Что до обнуления президентских сроков, досрочных выборов в Госдуму и других предложений, принятых или отвергнутых президентом, то обо всех них сказать можно только то, что поиск адекватной современности модели политического устройства России продолжается. Важно финализировать этот поиск до 2024 года, когда президентом станет кто-то другой».

«Мейстер» рассуждает о причинах, побудивших Путина согласиться с поправкой Терешковой:

«Есть версия, что президентское Послание 15 января задумывалось как попытка очертить направление развития страны на ближайшее десятилетие. <…> Однако настроения элиты, чутко передаваемые в темниках для разных телеграм-каналов, унеслись в совершенно другую сторону. Для них магия слова "трансфер" и сопутствующий ему ажиотаж "кто где после трансфера окажется" оказались важнее трех столпов послания – суверенитет, национализация элиты, социальная поддержка. За прошедшее с Послания время президент, похоже, понял, что вместо продуктивной работы элиты начали смещаться в сторону дележа шкуры неубитого медведя и борьбы за свое место в дивном новом мире. Именно осознание опасности, что изменения могут стать возможностью для различных группировок чиновников и бизнеса прибрать власть в сугубо своих интересах, повлияло на разворот 10 марта в Госдуме».

Либеральная оппозиция начала сбор подписей в Совет Европы с просьбой провести правовую экспертизу поправок в Конституцию РФ и процедуры их принятия. «Люди и звери» удивляются:

«О каком суверенном праве и демократии можно говорить, если правозащитники и прочая либеральная публика обращается по любому чиху в Совет Европы. Консультационный орган, в который так стремятся заявить о нарушенных правах оппозиционеры, конечно, рассмотрит очередную петицию. И даже, почти наверняка, погрозит пальчиком России, это стало модным у них в Европах. Но то, что это суверенное право России – решать свои вопросы по внесению поправок в Конституцию, подписанты тактично умалчивают. Интересны сами подписанты. Среди них: Касьянов, Гефтер, Галямина, Рыжков, Шлосберг, Вишневский, Кара-Мурза, Шибанова, Зубов, Гонтмахер и другие узнаваемые лица. Естественно, на чейндж.орге».

«Мюсли вслух» обращают внимание на данные ВЦИОМ, опубликованные 12 марта, согласно которым за поправки готовы голосовать 64% респондентов, что на 24% больше, чем неделей раньше:

«Столь значительному приросту поддержки поправок трудно найти какое-то иное объяснение, кроме инициативы Терешковой. Большинство очевидно за то, чтобы президент Путин имел право баллотироваться в 2024 году на новый срок».

«Тезис» отмечает, что в 1998 году у КС были юридические основания отклонить обнуление сроков, в этом году – утвердить:

«Конституционный суд обладает полномочиями лишь трактовать Конституцию. Он не создает ее. В 1998 году он верно ее истолковал, так как в той версии Конституции возможность обнуления сроков упомянута не была. Следовательно, поддержана эта возможность для Ельцина судом не была. В контексте же сегодняшнего дня Конституция претерпевает существенные изменения. То есть Конституционный суд будет трактовать уже по-новому, с учетом поправок, которые предполагают возможность обнуления сроков. Соответственно, эти решения противоречить друг другу не будут».

