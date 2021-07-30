Телеграм жалел адептов Навального, крестил Русь и тушил Турцию

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Хакеры выложили в общий доступ данные о сторонниках Алексея Навального из Московской области. В общей сложности там находятся более 111 тыс. электронных адресов. Ранее в сеть утекли базы контактов московских, петербургских и саратовских сторонников Навального.

Экс-координатор штаба Навального в Волгограде Алексей Волков отмечает, что участие в «Умном голосовании» может иметь для людей неприятные последствия:

«Я не знаю – был ли это разовый слив всей базы по РФ, или гениальным управленцам из Литвы дают пинка под зад каждый раз по новой, но очевидным становится одно: весь проект "Умное голосование" дискредитирован, и участие в нем простых людей небезопасно».

«Разрыхлитель» удивляется тому, что представители ФБК – запрещенной в России экстремистской организации, признанной иноагентом и ликвидированной – после всего случившегося еще и просят сторонников переводить им деньги:

«Сначала Волков рассказывал о тектонических усилиях, предпринятых для защиты персональных данных участников "Умного голосования", после чего все адреса, номера и почта уплыли к силовикам, а теперь и Володя Милов эфире "Навальный LIVE" уверяет, что присылать пожертвования, на секундочку, экстремистам – это абсолютно безопасно для сторонников ФБК, находящихся в РФ. Понятное дело, оппозиционной своре, базирующейся на территории ЕС, тюрьма не грозит, для них единственная реальная проблема – финансирование. Но кто будет поддерживать деньгами рядовых сторонников "Прекрасной России Будущего", когда их данные всплывут где-нибудь в сети. Адвокаты, чифирь, сигареты и прочие расходы – кто за это будет платить?»

Бывший координатор саратовского штаба Навального Михаил Мурыгин считает, что слив баз может быть частью сделки организаторов «Умного голосования» с властями:

«Подводя итог: "Умное голосование" ПОЛНОСТЬЮ дискредитировано, а ребята из ФБК так и не нашли уязвимость. Ответов мы тоже не получим. Все больше склоняюсь к версии, что кто-то из ТОПов ФБК ведет переговоры с Кремлем и торгуется за иммунитет за все содеянное. Первый претендент – Иван Жданов».

«Мюсли вслух» объясняют, почему утечки будут продолжаться:

«Месяц назад бывший IT-консультант ФБК возмущался: после утечки данных никто не наказан, и организационных мер для предотвращения новых утечек не принято. Мы замечали, что иначе и быть не может: ведь виновно пребывающее в эмиграции руководство структур Навального (Волков, Албуров и проч.), а такие виновные сами себя не накажут. Поэтому утечки и сливы продолжаются и будут продолжаться. Это стоит иметь в виду всем, кто посещает любой из сайтов или аккаунтов в соцсетях, связанных с Навальным».

