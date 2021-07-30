Телеграм жалел адептов Навального, крестил Русь и тушил Турцию
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Мишустин и его поездки
С понедельника по четверг председатель правительства России Михаил Мишустин совершал рабочую поездку в регионы Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Он провел ряд совещаний, посетил предприятия и социальные объекты, встретился с жителями и главами регионов.
«Политрук 2.0» сравнивает эту рабочую поездку Мишустина на Дальний Восток с прошлогодней:
«В целом "Второй поход на Восток" <…> принес главе кабмина меньше обнадеживающих новостей, чем предыдущий. Но и в тупик "особенности дальневосточного хозяйствования" Мишустина не поставили. Кому-то он подкинул пресловутые полмиллиарда из резервов правительства, кому-то реструктурировал долги (Амурский судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре, 1.87 млрд + 4.17 докапитализации), где-то починят инфраструктуру и построят дамбы от наводнений, куда-то вернутся из Москвы проходившие практику студенты-авиастроители… Если, конечно, никто главу правительства не обманет. Но поскольку он регулярно облетает страну с проверками, есть шансы, что постепенно они отучатся».
«Темник» рассуждает о системности:
«Рабочие визиты премьер-министра в самые отдаленные регионы страны стали системным мероприятием. Основной целью и прошлогодней, и нынешней поездок можно назвать выявление проблемных мест и решение проектных задач по развитию Дальнего Востока, а не лозунги или гонку за рейтингом. Кстати, о рейтинге: даже в кризисный пандемийный год у Мишустина он остается вполне стабильным и, что еще важнее, по всей видимости, совершенно автономен – то есть не является производной от рейтинга Президента, а формируется независимым образом (чего нельзя было сказать о прежнем главе Правительства). И это вполне понятно: несмотря на уверенность, с которой премьер отчитывает нерадивых губернаторов, его работа сводится к "сборке" страны прежде всего на экономическом уровне. Отсутствие же избыточной политизированности укрепляет его позиции, в первую очередь, в глазах его непосредственного работодателя, поскольку в действиях премьера на передний план выходят эффективность и системный подход в решении технических задач. В результате доверие к Мишустину со стороны главы государства только растет».
«Акитилоп» пишет о посещении Мишустиным Курильских островов:
«На островах планируется ввести режим свободной таможенной зоны для упрощения импорта, освободить предпринимателей от основных видов налогов (прибыль, добавленная стоимость, имущество, земля, транспорт), а также установить пониженную ставку страховых взносов. В этой новости (помимо важности готовящихся нововведений для экономики самих островов) можно выделить два аспекта. Первый, наиболее очевидный: в сочетании с режимом свободной таможенной территории предлагаемые меры можно рассматривать как шаг России в сторону разговора с Японией, основанного не на набившей оскомину демонстрации силы, а на приглашении к сотрудничеству, предоставлении благоприятных условий для развития бизнеса на нашей стороне. Несмотря на то, что японцы традиционно восприняли новость в штыки, можно предполагать, что в ближайшее время рациональная сторона возьмет верх над эмоциями, и действия со стороны потенциальных инвесторов не заставят себя ждать. И второй: закрепление за главой правительства образа не только эффективного "завхоза" в пределах страны, но и влиятельной фигуры в конструктивном диалоге с другими государствами, всегда умеющей подкрепить слова делом».
«Всевидящее око» комментирует заявление российского посольства в Токио об отказе принять протест Японии в связи с визитом Мишустина на остров Итуруп:
«Наша традиционная дипломатия с Японией выглядит так... И будет выглядеть еще долго. В целом, конечно, это чисто практически почти ничему и никому не мешает. Но протесты должны быть направлены и отвергнуты. Процедура такая».
Мигранты и их драки
МВД России будет выдворять из страны иностранцев, участвующих в массовых драках, и запрещать им въезд в РФ. Ведомство отмечает рост количества драк, в том числе массовых, с участием иностранцев.
«Мышь в овощном» удивляется:
«Немного странная новость. Т.е. до сего дня этих орлов не выдворяли, и въезд в страну им не запрещали?»
«Реконкиста» довольна:
«Справедливо. А то поножовщина с перестрелками между агрессивно настроенными гостями из Средней Азии и Закавказья станет обыденной повседневностью».
«АДЕКВАТ» соглашается:
«Ясное и недвусмысленное предупреждение МВД о выдворении иностранцев-участников массовых драк и запрете на въезд – абсолютно логичное и пропорциональное проблеме решение. Участвовал? 15 суток и до свидания. Помимо просто участия, отметился чем-то еще типа вреда здоровью? Статья с соответствующим сроком и туда же. Очень способствует дисциплине и взвешенности реакций, которые необходимо в себе воспитывать тем, кто намерен жить в России долго».
«Осведомлён» отмечает, что наказания, действовавшие до сих пор, мигрантов не останавливали:
«Пожалуй, одно из самых правильных решений за последнее время. Массовые драки и беспорядки с участием приезжих из "ближнего зарубежья" случаются довольно часто, и слишком мягкая на них реакция – а только так и можно назвать короткие аресты или штрафы – не наказание. Будем уж честны, от таких наказаний господа приезжие только наглеют и приобретают уверенность: в России им можно все. А вот высылка – гораздо эффективнее. Если люди не понимают, что они должны жить по законам принимающей страны, то это – их проблемы, а никак не граждан этой страны».
Навальный и не его хакеры
Хакеры выложили в общий доступ данные о сторонниках Алексея Навального из Московской области. В общей сложности там находятся более 111 тыс. электронных адресов. Ранее в сеть утекли базы контактов московских, петербургских и саратовских сторонников Навального.
Экс-координатор штаба Навального в Волгограде Алексей Волков отмечает, что участие в «Умном голосовании» может иметь для людей неприятные последствия:
«Я не знаю – был ли это разовый слив всей базы по РФ, или гениальным управленцам из Литвы дают пинка под зад каждый раз по новой, но очевидным становится одно: весь проект "Умное голосование" дискредитирован, и участие в нем простых людей небезопасно».
«Разрыхлитель» удивляется тому, что представители ФБК – запрещенной в России экстремистской организации, признанной иноагентом и ликвидированной – после всего случившегося еще и просят сторонников переводить им деньги:
«Сначала Волков рассказывал о тектонических усилиях, предпринятых для защиты персональных данных участников "Умного голосования", после чего все адреса, номера и почта уплыли к силовикам, а теперь и Володя Милов эфире "Навальный LIVE" уверяет, что присылать пожертвования, на секундочку, экстремистам – это абсолютно безопасно для сторонников ФБК, находящихся в РФ. Понятное дело, оппозиционной своре, базирующейся на территории ЕС, тюрьма не грозит, для них единственная реальная проблема – финансирование. Но кто будет поддерживать деньгами рядовых сторонников "Прекрасной России Будущего", когда их данные всплывут где-нибудь в сети. Адвокаты, чифирь, сигареты и прочие расходы – кто за это будет платить?»
Бывший координатор саратовского штаба Навального Михаил Мурыгин считает, что слив баз может быть частью сделки организаторов «Умного голосования» с властями:
«Подводя итог: "Умное голосование" ПОЛНОСТЬЮ дискредитировано, а ребята из ФБК так и не нашли уязвимость. Ответов мы тоже не получим. Все больше склоняюсь к версии, что кто-то из ТОПов ФБК ведет переговоры с Кремлем и торгуется за иммунитет за все содеянное. Первый претендент – Иван Жданов».
«Мюсли вслух» объясняют, почему утечки будут продолжаться:
«Месяц назад бывший IT-консультант ФБК возмущался: после утечки данных никто не наказан, и организационных мер для предотвращения новых утечек не принято. Мы замечали, что иначе и быть не может: ведь виновно пребывающее в эмиграции руководство структур Навального (Волков, Албуров и проч.), а такие виновные сами себя не накажут. Поэтому утечки и сливы продолжаются и будут продолжаться. Это стоит иметь в виду всем, кто посещает любой из сайтов или аккаунтов в соцсетях, связанных с Навальным».
Зеленский и его ответка
В среду президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем крещения Киевской Руси. Он записал видеообращение, в котором заявил, что именно Украина является наследницей «одного из самых могущественных государств средневековой Европы». Русским, которых он назвал «двоюродными племянниками и очень дальними родственниками», он посоветовал не посягать на наследие этого древнего государства.
«Парламент с кнопкой» напоминает, что видеообращение Зеленского стало ответом на статью Владимира Путина об историческом единстве русских и украинцев:
«Здесь удивляет форма, в которой украинский президент выбрал обратиться к россиянам и руководству РФ – свой ответ на статью Путина Зеленский встроил в обращение к украинцам по случаю празднования Крещения Руси. Остается догадываться, каково было рядовому украинцу, который вдруг, посреди поздравления с одним из важных христианских праздников, начинает выслушивать от президента дрязги политического толка, обращенные вовсе не к нему, а к лидеру другой страны. И аргумент Зеленского о том, что его позиция "не нуждается в каком-либо подтверждении" – тоже момент довольно сомнительный. С одной стороны – поражает, что власти Украины, по сути, не пытаются ничего противопоставить доводам Путина о единстве русского и украинского народа. С другой стороны, радует, что времени на чтение этих потенциальных высосанных из пальца доводов тратить не приходится».
«Минправды» отмечает, что президент Украины совсем не знает историю:
«Зеленский не знает даже общеизвестных фактов из школьного учебника по истории. В частности, он утверждает, что основатель Москвы Юрий Долгорукий был украинцем, так как он похоронен в Киеве. Однако Зеленский не учел один важный момент: Юрий Долгорукий, будучи князем Ростово-Суздальским земли, которая находится на территории современной России, сначала основал Москву, а уже потом захватил киевский престол. Тезис же об отсутствии преемственности между Россией и Киевской Русью абсолютно безумен и не выдерживает никакой исторической критики».
«Мейстер» полагает, что Зеленский намеренно искажает исторические факты:
«Как нетрудно заметить, статью Путина об исторической взаимосвязи русских и украинцев Зеленский так и не прочитал. Школьный курс истории, где проходят "Повесть временных лет", написанную, к слову, в Киево-Печерском монастыре, он тоже забыл. А жаль, иначе бы знал, что государственная история Руси начинается не с Киева, а с Великого Новгорода, а знаменитый князь Владимир Святой принял крещение не в какой-нибудь Жмеринке, а в крымской Корсуни. Знал бы, что основатель Москвы князь Юрий Долгорукий одно время был и киевским князем. Все это как бы намекает любому здравомыслящему человеку, что Зеленский погорячился, рассказывая о том, что русские были в тысяче километров от тех событий. Впрочем, зачем вспоминать столь очевидные и неудобные факты, когда нужно отрабатывать заказ по проекту "Украина не Россия"».
«Записки на заборе» объясняют, зачем Зеленский с таким упорством пытается приватизировать общую историю:
«Мифология национальной идентичности строится на конструируемой триаде "золотой век-темные времена-светлое будущее". Когда заходит речь о преемственности Киевской Руси, то это просто значит, что там находится украинская легенда о процветании, величии и так далее. При этом мало кого интересует, как там жилось на самом деле и что собой представляло это государство. Нужна легенда, а остальное частности. Что касается "темных веков", то тут у Украины богатый выбор: монголо-татары, царская Россия, Советский Союз... Со светлым будущем все просто – это европейская интеграция, которая должна заменить собой построение коммунизма. Стоит ли этому радоваться или в XXI веке надо задуматься о чем-то другом, решать должны украинцы. Ну или они уже для себя это решили».
Турция и ее пожары
В нескольких турецких провинциях на фоне сильной жары вспыхнули лесные пожары. Есть погибшие и пострадавшие. Власти эвакуируют отели и местных жителей. В районах пожаров отменены туристические экскурсии.
«Доктор прописал» отмечает, что российским туристам все нипочем:
«Сколько бы ни выкладывали фото и видео с горящими возле турецких курортов лесами, а российских туристов так просто не возьмешь. Запросов в турагентства об аннулировании поездок единицы. "Аннуляций уже забронированных туров нет, хотя есть единичные вопросы про ситуацию от мнительных туристов. Но поскольку рекомендаций воздержаться от поездок в Турцию от властей не поступало, аннуляции возможны только со штрафами, и чем ближе дата выезда, тем выше штраф", – заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Ну а коль штраф, то пожары тем более не страшны. Да, собственно, и сама госпожа Тюрина подзадоривает – мол, типичная для этого времени года ситуация, "издалека ситуация видится всегда гораздо страшнее, чем в реальности". Хотя фото же вроде не "издалека" выкладывают, а постояльцы отелей».
«СВЕЖЕСТИ» комментируют фото, публикуемые россиянами в соцсетях:
«Пока ситуация с пожарами в Турции ухудшается, в курортной Анталии наши туристы не спешат собирать чемоданы, а продолжают отдыхать в новой, необычной обстановке и делать фото на фоне зарева и тематического неба. Любой другой турист давно бы включил режим паники и пятую скорость спасения. Но только не русский».
«ЯП-События» пишут, что российские туристы не такие отчаянные, как о них думают:
«Туристы жалуются, что нечем дышать, режет глаза, и везде смог. Настроение отдыхающих сильно подпорчено. Люди рассказывают, что ранее забитые пляжи теперь не заполняются и на половину».
«Kotsnews» отмечает, что этим летом отпуск стал квестом:
«Этим летом надо быть очень удачливым отпускником, чтобы проскочить между потопами, пожарами, ковидом и нашествием божьих коровок. Меня вот потоп задел, но по касательной».
«Голос Турции | Турция Онлайн» пишет, что возможной причиной пожаров стали поджоги:
«В турецких соцсетях распространена версия, что к пожарам причастна марксистская организация "Дети огня" (Ateşin Cocukları İnisyatifi). Данная организация взяла на себя ответственность осенью 2020 года в поджоге лесов в провинции Хатай».
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