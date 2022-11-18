Телеграм: Зерносушилка Армагеддона и робкая двадцатка

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В четверг на индонезийском острове Бали завершился саммит лидеров стран «Большой двадцатки». Россию на встрече представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что в Кремле удовлетворены итоговой декларацией саммита, в которой зафиксирована разница в подходах к ситуации на Украине.

Политик Елена Панина подводит неутешительные для Киева итоги:

«США и Китай перед саммитом заявили о принципиальной неготовности уступать друг другу в вопросе Тайваня и поддержки России по Украине. США требовали отказаться от интеграции Тайваня и от поддержки России. Китай категорически заявил, что никогда этого не сделает. Казалось, нет ни компромисса, ни пространства для него. Но на деле зона соглашения видна. Китай предупредил, что не поддержит на Бали антироссийские резолюции и заявления. США заявили, что не рекомендуют участникам обструкцию России. Это совпадение позиций. Немедленно учли это и евровассалы США. Шольц и Макрон заявили, что продолжат переговоры с Путиным. Мгновенно Лавров использовал это и заявил, что Украина вести переговоры не собирается. Это пас США и ЕС. Зафиксирована общая позиция США, ЕС и России на переговоры. Зеленский выставлен противником урегулирования».

Политолог Дмитрий Дробницкий не видит снижения напряженности между Китаем и США:

«Президент США Джо Байден и председатель Китая Си Цзиньпин провели в понедельник прямые переговоры по Тайваню и Северной Корее в ходе трехчасовой встречи, направленной на предотвращение перерастания напряженных американо-китайских отношений в новую холодную войну. <…> Лидеры пообещали чаще общаться. Госсекретарь США Энтони Блинкен отправится в Пекин для последующих переговоров. От себя добавлю: хотя формальная риторика Вашингтона укладывается в логику деэскалации, реальная ситуация такова, что торговые войны и напряженность вокруг Тайваня ведут к эскалации конфликта. Да и в КНР должен отправиться не автор деэскалации Салливан, а ястреб Блинкен, который уже дважды проваливал переговоры с китайской стороной».

«Темник» следит за руками:

«Нюансы новейшей Ostpolitik. Си и Байден на Бали сегодня обменялись продолжительным рукопожатием под камеры. Весьма показательный контраст по сравнению с конфузом в стиле hands free во время недавнего визита в Китай немецкого канцлера Шольца. Как видим, отказ от рукопожатий был действительно вызван не ковидными рисками».

«Поворот на Восток» комментирует встречу китайского и американского лидеров:

«Встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена фиксирует неспособность США быть единственным мировым жандармом. Хотя про Россию не было сказано ни слова, но посыл встречи очевиден: Байден сказал, что США и Китай несут ответственность за предотвращение конфликтов, что является понятным намеком. Си же ответил, что надо работать со всеми странами, что означает, что не нужно исключать Россию из диалога (а объем коммуникаций США и ЕС с РФ упал очень сильно). Несмотря на риторику периода развитого социализма и "мирного сосуществования", говорить о новом биполярном мире рано: США пока хотят перекинуть на Китай часть грязной работы, оставив себе все привилегии вроде контроля над мировой финансовой системой. Национализация убытков и приватизация прибылей в мировом масштабе. Правда же в том, что отдать что-то просто, а вернуть потом уже сложнее».

Агентство Associated Press распространило фейк о том, что Сергей Лавров был госпитализирован сразу после прибытия на Бали. «Всевидящее око» наблюдает за превращением мира в иллюзию:

«"Госпитализация" Лаврова, которую полностью придумали журналисты, раскрывает перед нами всю полноту проблемы, которая некоторым до сих пор кажется неочевидной. Понижение планки требований к достоверности – не может работать в каком-то одном месте и не работать в другом. Когда BBC и другие уважаемые западные информационные каналы начали штрямкать в свои издания фейки, почерпнутые из украинской пропаганды, они подписали приговор всей своей информационной политике в целом. Сегодня уже не удивительно, что уважаемое агентство Associated Press может высосать из пальца новость о госпитализации Лаврова. Хотя еще недавно это было событием из ряда вон. Что-то дискредитированное не получится обратно "раздискредитировать" без серьезной сущностной трансформации. Это относится не только к прессе. Это относится и к ООН, и к международному праву, и к уважению к частной собственности – ко многим вещам, которыми решили пренебречь ради того, чтобы побольнее стукнуть Россию».

