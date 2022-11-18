Телеграм: Зерносушилка Армагеддона и робкая двадцатка
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Саммит и его двадцать G
В четверг на индонезийском острове Бали завершился саммит лидеров стран «Большой двадцатки». Россию на встрече представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что в Кремле удовлетворены итоговой декларацией саммита, в которой зафиксирована разница в подходах к ситуации на Украине.
Политик Елена Панина подводит неутешительные для Киева итоги:
«США и Китай перед саммитом заявили о принципиальной неготовности уступать друг другу в вопросе Тайваня и поддержки России по Украине. США требовали отказаться от интеграции Тайваня и от поддержки России. Китай категорически заявил, что никогда этого не сделает. Казалось, нет ни компромисса, ни пространства для него. Но на деле зона соглашения видна. Китай предупредил, что не поддержит на Бали антироссийские резолюции и заявления. США заявили, что не рекомендуют участникам обструкцию России. Это совпадение позиций. Немедленно учли это и евровассалы США. Шольц и Макрон заявили, что продолжат переговоры с Путиным. Мгновенно Лавров использовал это и заявил, что Украина вести переговоры не собирается. Это пас США и ЕС. Зафиксирована общая позиция США, ЕС и России на переговоры. Зеленский выставлен противником урегулирования».
Политолог Дмитрий Дробницкий не видит снижения напряженности между Китаем и США:
«Президент США Джо Байден и председатель Китая Си Цзиньпин провели в понедельник прямые переговоры по Тайваню и Северной Корее в ходе трехчасовой встречи, направленной на предотвращение перерастания напряженных американо-китайских отношений в новую холодную войну. <…> Лидеры пообещали чаще общаться. Госсекретарь США Энтони Блинкен отправится в Пекин для последующих переговоров. От себя добавлю: хотя формальная риторика Вашингтона укладывается в логику деэскалации, реальная ситуация такова, что торговые войны и напряженность вокруг Тайваня ведут к эскалации конфликта. Да и в КНР должен отправиться не автор деэскалации Салливан, а ястреб Блинкен, который уже дважды проваливал переговоры с китайской стороной».
«Темник» следит за руками:
«Нюансы новейшей Ostpolitik. Си и Байден на Бали сегодня обменялись продолжительным рукопожатием под камеры. Весьма показательный контраст по сравнению с конфузом в стиле hands free во время недавнего визита в Китай немецкого канцлера Шольца. Как видим, отказ от рукопожатий был действительно вызван не ковидными рисками».
«Поворот на Восток» комментирует встречу китайского и американского лидеров:
«Встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена фиксирует неспособность США быть единственным мировым жандармом. Хотя про Россию не было сказано ни слова, но посыл встречи очевиден: Байден сказал, что США и Китай несут ответственность за предотвращение конфликтов, что является понятным намеком. Си же ответил, что надо работать со всеми странами, что означает, что не нужно исключать Россию из диалога (а объем коммуникаций США и ЕС с РФ упал очень сильно). Несмотря на риторику периода развитого социализма и "мирного сосуществования", говорить о новом биполярном мире рано: США пока хотят перекинуть на Китай часть грязной работы, оставив себе все привилегии вроде контроля над мировой финансовой системой. Национализация убытков и приватизация прибылей в мировом масштабе. Правда же в том, что отдать что-то просто, а вернуть потом уже сложнее».
Агентство Associated Press распространило фейк о том, что Сергей Лавров был госпитализирован сразу после прибытия на Бали. «Всевидящее око» наблюдает за превращением мира в иллюзию:
«"Госпитализация" Лаврова, которую полностью придумали журналисты, раскрывает перед нами всю полноту проблемы, которая некоторым до сих пор кажется неочевидной. Понижение планки требований к достоверности – не может работать в каком-то одном месте и не работать в другом. Когда BBC и другие уважаемые западные информационные каналы начали штрямкать в свои издания фейки, почерпнутые из украинской пропаганды, они подписали приговор всей своей информационной политике в целом. Сегодня уже не удивительно, что уважаемое агентство Associated Press может высосать из пальца новость о госпитализации Лаврова. Хотя еще недавно это было событием из ряда вон. Что-то дискредитированное не получится обратно "раздискредитировать" без серьезной сущностной трансформации. Это относится не только к прессе. Это относится и к ООН, и к международному праву, и к уважению к частной собственности – ко многим вещам, которыми решили пренебречь ради того, чтобы побольнее стукнуть Россию».
Польша и её зерномишени
Во вторник вечером польские СМИ сообщили, что ракета неизвестного происхождения упала на зерносушилку в польском селе Пшеводув, которое расположено в восьми километрах от украинской границы, погибли два человека. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ракета была российской, и потребовал от НАТО жесткой реакции. Однако в среду утром Джо Байден сообщил, что падение ракеты в Польше стало результатом работы украинской ПВО. Президент Польши Анджей Дуда сказал, что нет никаких доказательств того, что ракету выпустила Россия, и что скорее всего это ракета украинской ПВО.
«Несанкционированное мнение» пишет об информационном поражении Киева:
«Итак, перед нами просто хрестоматийный пример превращения "перемоги" в "зраду". Кто в России до сих пор не понимал сути двух маркерных слов современного украинского бытия, может восполнить пробел. "Россия напала на страну НАТО" за ночь неумолимо превратилось в "украинские ПВОшники убили двух польских фермеров". Ясно, что официальная Варшава счет Киеву выставлять не будет. Но для информационного поля Украины произошедшее болезненный удар. Хваленые мастера "ИПСО" сами себе выкопали яму, отказавшись от шанса сказать сразу, что "да, это ошибка ПВО, но ее все равно породила российская агрессия". Вместе этого Зеленский потребовал от НАТО действий "в ответ на нападение России". А его западные коллеги вынуждены сейчас на каждом углу говорить, что "Россия здесь ни при чем". <…> В итоге, как уже говорил, весомая часть украинцев просто решит, что Запад боится Москвы, что есть какой-то "договорняк", и Путину "все сходит с рук". Другая часть признает, что хваленное украинское ПВО почти бесполезно и даже опасно для своих же. Налицо большое информационное поражение команды Зеленского, созданное собственной наглостью и неумеренностью. Тоньше надо, товарищи в Киеве».
«Суеверная Демократия» наблюдает за зрадой со стороны США:
«Джо Байден решил еще немного поглубже закопать Зеленского, перед журналистами признав его очередное вранье. На вопрос, считает ли он убедительными заявления украинского президента о том, что удар по Польше был нанесен не ВСУ, глава Белого дома ответил отрицательно. "Считаете ли вы доказательством слова Зеленского о том, что ракета, упавшая в Польше, не была украинской", – спросили журналисты. "Это не доказательство", – ответил Байден».
«338» прогнозирует, чего ожидать:
«На фоне произошедшего события справедливы гипотезы о том, что история будет использована для насыщения ПВО восточного фланга НАТО. Т.е. Прибалтика, Польша по умолчанию, Словакия, Румыния. Отдельный интерес представляют заявления про взятие части Украины под охрану евроПВО, не называя это бесполетной зоной. Пока лишь звучит на экспертном уровне и в бульварных изданиях. Продолжают раскачиваться аргументы в пользу укрепления ПВО Румынии и Молдавии. Чтобы юридически не НАТО работал на Молдавию, но обставить это как двустороннее (+информационный обмен с Украиной) сотрудничество. Молдавия сама по себе строительство с нуля системы ПВО не потянет – крайне дорого – поэтому либо изыскивать средства, либо опираться на румынский аутсорсинг. Да и молдавские противовоздушные кадры по-прежнему активно обучаются в Румынии».
Историк Александр Дюков в своем канале «Дюков. Историк-рационализатор» любуется заявлением немецкого канцлера:
«В рамочку: Германии неважно, чья ракета упала в Польше, в любом случае виновата Россия, потому что напала на Украину, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Именно этим принципом Германия руководствовалась восемь лет, потворствуя убийствам жителей Донбасса и не выполняя Минских соглашений».
«Поисковик ЗВИ» догадывается, откуда именно прилетела ракета:
«Вероятнее всего, упавшая ракета С-300 на территории Польши принадлежит 540-му зенитному ракетному полку воздушных сил Украины. Полк расположен в Каменка-Бугская Львовской области и вооружен комплексами С-300ПС/ПТ. Данное формирование ПВО несет боевое дежурство с января текущего года, об этом писал ранее».
Киев и его Херсон
«РосСкандал» рассказывает, что произошло в занятом украинскими военными Херсоне:
«Киев лишил аккредитации журналистов CNN и Sky News за работу в Херсоне. Иностранные журналюги посмели вести съемки в Херсоне без согласования с вояками укрорейха, которые еще не провели "стабилизационные мероприятия". В итоге лишены аккредитации минимум шесть журналистов, включая сотрудников CNN и Sky News! На фоне "репрессий" в BBC заявляют, что не смогли найти подтверждений словам наркофюрера о сотнях преступлений ВС РФ в Херсоне… Походу укронацисты новую Бучу хотят устроить, а эти иностранцы под ногами регулярно шныряют, да еще и "правду" рассказывать не желают!..»
«Хайли Лайкли» объясняет, что именно запретили освещать иностранным журналистам:
«Ассошиэйтед Пресс опубликовало фотографии из Херсона, на которых изображены люди, привязанные к столбам – как сообщается, речь идет о наказании за сотрудничество с российскими властями. Телеканал CNN хотел это показать, однако киевские власти их быстро лишили аккредитации на работу в Херсоне».
«Мышь в овощном» считает, что все это лишь укрепит украинцев в мысли о том, что в России безопаснее:
«Фото из оккупированного Херсона – страшное, рождающее массу эмоций, которые мы, пожалуй, оставим при себе. Но с точки зрения его смысловой нагрузки – публикация этого изображения небратьями весьма смахивает на информационный выстрел себе в ногу. Потому что будущее у Херсона действительно есть исключительно с Россией, вернее – в России. А его настоящее – вот оно, на снимке».
«Парламент Z кнопкой» сочувствует сторонникам Украины, оставшимся в Херсоне:
«Интересно, сколько осталось в городе реальных сторонников России после эвакуации жителей. Гражданам объясняли, что их безопасность под угрозой, если они не уедут. СБУ в нюансах разбираться не привыкла, малейшая лояльность/поддержка властей РФ в любых вопросах будет поводом для подвала. Для всех оставшихся украинских лоялистов могут настать трудные времена. <…> Старые соседи начинают вспоминать друг другу все обиды, сопровождая их теперь политическими обвинениями. В конце концов, неужели будет лишней квартирка, если выгнать из нее "ватников", ведь куда приятнее гнобить людей, когда сумел убедить себя в том, что они второго сорта, и все враги – сепары. А если самостийные украинцы на местах несколько заиграются и устроят расстрелы мирных, то всегда можно будет попытаться оформить второе шоу в роде Бучи, позвать западных журналистов и рассказать про страшных русских. Но тут осторожнее нужно, список погибших в Буче до сих пор боятся выложить, так как информацию можно легко проверить и поймать врущего за руку».
Боинг и его приговор
Суд в Гааге признал бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова), офицера ГРУ России в отставке Сергея Дубинского и ополченца, гражданина Украины Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета MH17. Их приговорили к пожизненному заключению. Суд постановил, что самолет MH17 был сбит из ЗРК «Бук», находившегося в поле недалеко от села Первомайское в ДНР. Пассажирский «Boeing-777» компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области, в результате чего погибли 298 человек – граждане десяти государств.
«Мейстер» называет приговор неоднозначным:
«Суд отмел доводы экспертов концерна "Алмаз-Антей" и заявил, что самолет сбили с территории ДНР, а не Украины, и "Бук" был российским. Однако межгосударственного конфликта суд не увидел, потому что ПВО, хоть якобы и завезли из России, но прямой ответственности за это она не несет: приказа российских властей на удар не было, а управляли "Буком" хоть и ее граждане, но не состоящие в ВС РФ. Да и самолет якобы сбили по ошибке, приняв за военный. Позиция Запада в украинском конфликте изначально предполагала, что Киев ни при каких обстоятельствах не может быть назначен виновником произошедшего. Так и произошло. Однако, несмотря на неприкрытое желание скинуть все на Россию, сделать этого не удалось. Этому, вероятно, отчасти помешали малазийцы, интересом которых была не помощь Западу в его антироссийской кампании, а поиск справедливости. И, разумеется, активнейшее участие наших экспертов – да, их доводы суд не принял, но их работа, доступная вниманию общественности, мешала лепить откровенные фейки. Стоит отметить, что решение суда оглашается в момент эпического фейла украинской ПВО, что может вызвать сомнения в реальности описанной судом картины произошедшего даже у западной публики. Так или иначе, в такой формулировке вердикт хоть и выставляет Россию в негативном свете (из-за помощи ополченцам), но не позволяет назвать ее государством-террористом и виновником произошедшего. Впрочем, даже это решение может быть обжаловано российской стороной для дальнейшей деконструкции антироссийских нарративов этого судебного дела».
«ГЕНИЙ ПРО ЗЛОДЕЙСТВО» интересуется, что дальше:
«И что теперь будет, скажите мне? Они ждут, что Гиркин, Дубинский и Харченко придут сдаваться? Мне кажется, вряд ли. Никто из фигурантов дела за восемь лет не признал вину, в суд не явился, и процесс – заочный. Заочно их приговорили к пожизненному заключению и заочно оштрафовали на 16 миллионов евро. Ну вот заочно отсидят и заочно заплатят. Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев вчера пообещал, что Россия изучит решение голландского суда. А там видно будет. Выдача граждан России не допускается 61-й статьей Конституции, так что извините».
Журналистка Татьяна Поп не понимает, зачем с приговором тянули восемь лет:
«В Гааге суд вынес вердикт, а точнее, повторил старые сомнительные домыслы по делу о сбитом летом 2014-го года Боинге над Донбассом. Не знаю, зачем было 8 с лишним лет ждать, чтоб обвинить Россию и ДНР, ведь никаких иллюзий по поводу непредвзятости следствия и суда давно не было, еще с момента, когда Штаты заявили, что во всем виновата Россия, но спутниковые снимки, которые это подтверждают, они никому не покажут. Но есть и плюсы, хоть где-то удалось "найти" российскую ракету, можно считать это моральной компенсацией Польше».
«Толкователь» называет приговор благоприятным для России:
«А могли бы все повесить на Россию, на какое-то высшее начальство. А так – просто "серая зона" Донбасса, контролируемая полевыми боевиками. Сколько таких территорий Новых Средних веков по всему миру, со всеми там похожее бывает ("невозможно выяснить, кто дал команду о запуске ракеты", как постановил суд в Гааге). Что-то типа Сомали или Руанды, территория анархо-капитализма (варианта либертарианства для стран Второго и Третьего мира). Европейское высшее начальство каждый раз уже не намекает, а прямым текстом говорит российским коллегам о возобновлении нормализации – да бросайте вы заниматься не пойми чем. Попейте таблеток, да и дело с концом. Хорошо же торговали, и кому это мешало?»
Журналистка Марина Ахмедова пишет о двойных стандартах Гааги:
«Когда два дня назад на Польшу упали украинские ракеты, Европа ткнула пальцем в Россию – "Все равно виновата Россия". Сегодня Гаагский суд, собравшийся по делу Малайзийского Боинга, не сумел вот так же ткнуть в Украину – "В любом случае виновна – не закрыла небо"».
Генассамблея и её репарации
В понедельник Генассамблея ООН проголосовала за проект резолюции о выплате Россией репараций Украине. Документ поддержали 94 члена ООН, против выступили 14, представители еще 73 стран воздержались.
«Мюсли вслух» пишут о юридической стороне вопроса:
«Решения Генассамблеи не являются юридически обязывающими документом в отличие от резолюций Совета Безопасности ООН. Обращают на себя внимание два момента. Во-первых, несмотря на то, что Россия не признавала себя побежденной стороной в военном конфликте с Украиной и, следовательно, ни о каких "репарациях" речь идти не может, Запад разыгрывает простую двухходовку. Ссылаясь на резолюцию ГА ООН, Еврокомиссия, правительства США и Канады и др. могут принять решения о направлении арестованных российских активов на репарации Украине. Во-вторых, все партнеры России по БРИКС либо воздержались, либо проголосовали против (Китай). Крупнейшие незападные экономики мира не собираются поддерживать опаснейший прецедент, продвигаемый США и их сателлитами».
Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий интересуется репарациями для бывшей Югославии, Ирака и так далее:
«Продавленное Западом решение, причем снова путем выкручивания рук и шантажа, было принято исключительно для легализации неприкрытого разграбления на межгосударственном уровне экспроприированных российских активов. У ГА нет никаких полномочий требовать репарации. Ни по Уставу ООН, ни по каким-либо другим нормам международного права. Политизированный, однобокий и абсурдный с правовой точки зрения документ, который рано или поздно обязательно ударит бумерангом по его же авторам. Репарации за разрушение стран и их государственности тогда вполне вправе требовать у стран НАТО и Сербия за бомбежку Белграда, и Ирак, и Ливия, и Сирия. Не говоря уже об ущербе за экономический терроризм, который коллективный Запад применяет путем введения незаконных санкций, опять же в обход ООН. Так что вполне напрашивается риторический вопрос: а судьи кто?»
Политолог Кира Сазонова считает, что резолюция – попытка заставить Россию покинуть ООН:
«Глобальная задача этой резолюции – обеспечить возможность ссылки на нее для государственных инстанций при принятии решений о реквизиции российского имущества. С одной стороны, это очередная резолюция рекомендательного характера, а с другой – портал в юридический ад. Почему? Потому что Генеральная Ассамблея – это не судебная инстанция, которая может а) квалифицировать действия России как агрессию и б) определять конкретную форму возмещения. Как можно было голосовать за столь важную резолюцию (которая фактически являет собой новое слово в международной безопасности и международной ответственности) путем простого большинства?! Согласно статье 18 Устава ООН, решения Генеральной Ассамблеи по важным вопросам принимаются большинством в две трети присутствующих и участвующих в голосовании членов Ассамблеи. С институтом воздержания в Генеральной Ассамблее пора что-то делать. 74 воздержавшихся государства – это почти треть всех членов ООН. Выдавать мнение 107 проголосовавших стран за "позицию мирового сообщества" невозможно даже с очень большой натяжкой, хотя именно это и будут пытаться делать. Россию нельзя выгнать из ООН, а значит, будут делать все возможное, чтобы мы ушли сами. Эта резолюция – один из способов».
«АДЕКВАТ Z» пишет о том, каким, по его мнению, должен быть ответ России:
«На резолюцию генассамблеи ООН про убытки укров и репарации в их возмещение, разумеется, наплевать трижды. Самостоятельной силы у нее ноль, и ни юридического, ни даже морального комфорта помыслам противника разграбить наши резервы она тоже не добавит. Морального потому, что 94 голоса за из 193 членов ООН – это не просто ничего общего с большинством государств и подавно населения мира, это еще и минимальный за весь год уровень поддержки противника в масштабах генассамблеи. Единственный нюанс, который, на мой взгляд, заслуживает по итогам голосования практического внимания – стоит дать понять, лучше прямо открытым текстом, что проголосовавшие "за" державы вроде Чада или Сомали ни на какие формы льгот по нашим удобрениям и зерну могут впредь не рассчитывать. Заказ белого бваны выполнили – пусть у белого бваны и кормятся».
Во вторник и в четверг ВС РФ нанесли массированные ракетные удары по объектам энергетической и военной инфраструктуры Украины. «ДУМАем Z» этим подтверждает изложенный выше тезис про «наплевать трижды»:
«ВС РФ вновь нанесли серию ударов по объектам на всей территории Украины. Пуски осуществляли самолеты дальней авиации ВКС России и корабли ВМФ. Как и в прошлые разы, после атак в украинских городах начались проблемы с электричеством и водоснабжением. <…> Россияне требуют отдать еще больше репараций Киеву!»
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