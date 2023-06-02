Телеграм: Apple химичит, над Москвой летают, а Эрдоган побеждает

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1 июня в России широко отметили Международный день защиты детей.

Депутат Госдумы Мария Бутина посетила один из многочисленных праздничных концертов:

«День защиты детей провели на шикарном концерте творчества деток сотрудников ФСИН России в главном зале Министерства юстиции. Эмоции – через край, даже сложно собраться с мыслями. Концерт был о мечте, о том, как мы, взрослые, порой, забываем отправлять свою фантазию в полет, чтобы видеть... да ладно уж, с воздушными замками и драконами, хотя бы просто чудо вокруг нас, а ведь целый дивный мир – и есть чудо. "Будьте, как дети", – учит нас Библия. А сегодня нас учили дети магии волшебства мечты. Выражаю огромную благодарность ребятам за талант и смелость, а их родителям – за воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к Родине, министру юстиции Константину Чуйченко и директору ФСИН Аркадию Гостеву за поддержку творческих порывов и отдельно постановщикам великолепного концерта – майору внутренней службы Роману Залиеву и капитану внутренней службы Татьяне Грицаенко. И, конечно, всех с праздником! С Днем защиты детей!»

Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова думает о детях, которым сейчас не до праздников:

«Светящиеся шары, мороженое, веселый аквагрим, аттракционы, танцы, фотозоны и тысячи игрушек. В Крокус Сити Холле сегодня волшебный детский сон наяву. Весь день тут проходит благотворительный фестиваль "Счастливое детство". <…> Но далеко не у всех детей России сейчас есть возможность широко отмечать праздник. Собранные в рамках фестиваля средства будут направлены на помощь детям Донбасса и других регионов, затронутых боевыми действиями».

«Доктор Z прописал» отмечает, что в России о детях заботятся не только в Международный день защиты ребенка:

«В нашей стране права детей защищает федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации". Но не только – в числе принятых 2020 году по инициативе президента поправок в Конституцию было и положение о том, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики. А 17 мая этого года Владимир Путин подписал указ "О Стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года". Сбережение детей, поддержка семей с детьми является общенациональной задачей. И стратегия выводит в разряд систем разработку и принятие государством новых мер поддержки и защиты детей. Работа ведется масштабная. Ежегодно по всей стране открываются новые школы или проводятся их капитальные ремонты. Образовательные учреждения оборудуются новейшей техникой. По инициативе президента в стране возрождена система дополнительного образования. Открываются "Кванториумы", детские образовательные центры, проводятся масштабные федеральные конкурсы для детей (например, "Большая перемена"). Для детей благодаря "Пушкинской карте" стали бесплатными учреждения культуры. И конечно, "Движение первых", которое открывает новые перспективы для самореализации».

Пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин в своем канале «Басурин о главном» поздравляет детей и их родителей:

«Дорогие мои друзья! От всего сердца поздравляю наших детей, а вам, дорогие взрослые, хочу сказать – берегите детей и защищайте их. Пусть нашим детям всегда светит яркое солнце, и как можно дольше они остаются детьми – беззаботными, веселыми и радостными. Очень хочется пожелать, чтобы каждый ребенок был здоров и окружен заботой родителей. Пусть небо над головой всегда будет мирным, а каждый новый день – добрым и интересным. А вам, родители, пожелаю терпения, доброты и нежности. Не забывайте, что именно вы в ответе за счастливое и безопасное детство! С праздником!!!»

«Мюсли вслух» пишут о рассекреченных архивных документах:

«К Международному дню защиты детей ФСБ опубликовало рассекреченные документы о злодеяниях над несовершеннолетними советскими гражданами на предприятиях немецкого концерна Круппа во время Второй мировой войны. Согласно программе генерального уполномоченного по использованию рабочей силы гауляйтера Тюрингии Фрица Заукеля, на работу в Германию направлялись люди с 15-летнего возраста, затем стали привлекаться и дети 10-12 лет, которые трудились наравне со взрослыми по 12-14 часов, выполняя несоразмерную с возрастом работу. "В нашем заводе мастер Гасель (ныне арестован) приковывал подростков к станку, а когда они валились с ног, он обливал их из шланга холодной водой, приводил в чувство и снова заставлял их работать". "Врач Красов с целью освобождения перегруженного лазарета тяжело больными вместо лекарств давал яд советским девушкам, после чего последние умирали"».

