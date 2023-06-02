Телеграм: Apple химичит, над Москвой летают, а Эрдоган побеждает
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Дети и их защита
1 июня в России широко отметили Международный день защиты детей.
Депутат Госдумы Мария Бутина посетила один из многочисленных праздничных концертов:
«День защиты детей провели на шикарном концерте творчества деток сотрудников ФСИН России в главном зале Министерства юстиции. Эмоции – через край, даже сложно собраться с мыслями. Концерт был о мечте, о том, как мы, взрослые, порой, забываем отправлять свою фантазию в полет, чтобы видеть... да ладно уж, с воздушными замками и драконами, хотя бы просто чудо вокруг нас, а ведь целый дивный мир – и есть чудо. "Будьте, как дети", – учит нас Библия. А сегодня нас учили дети магии волшебства мечты. Выражаю огромную благодарность ребятам за талант и смелость, а их родителям – за воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к Родине, министру юстиции Константину Чуйченко и директору ФСИН Аркадию Гостеву за поддержку творческих порывов и отдельно постановщикам великолепного концерта – майору внутренней службы Роману Залиеву и капитану внутренней службы Татьяне Грицаенко. И, конечно, всех с праздником! С Днем защиты детей!»
Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова думает о детях, которым сейчас не до праздников:
«Светящиеся шары, мороженое, веселый аквагрим, аттракционы, танцы, фотозоны и тысячи игрушек. В Крокус Сити Холле сегодня волшебный детский сон наяву. Весь день тут проходит благотворительный фестиваль "Счастливое детство". <…> Но далеко не у всех детей России сейчас есть возможность широко отмечать праздник. Собранные в рамках фестиваля средства будут направлены на помощь детям Донбасса и других регионов, затронутых боевыми действиями».
«Доктор Z прописал» отмечает, что в России о детях заботятся не только в Международный день защиты ребенка:
«В нашей стране права детей защищает федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации". Но не только – в числе принятых 2020 году по инициативе президента поправок в Конституцию было и положение о том, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики. А 17 мая этого года Владимир Путин подписал указ "О Стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года". Сбережение детей, поддержка семей с детьми является общенациональной задачей. И стратегия выводит в разряд систем разработку и принятие государством новых мер поддержки и защиты детей. Работа ведется масштабная. Ежегодно по всей стране открываются новые школы или проводятся их капитальные ремонты. Образовательные учреждения оборудуются новейшей техникой. По инициативе президента в стране возрождена система дополнительного образования. Открываются "Кванториумы", детские образовательные центры, проводятся масштабные федеральные конкурсы для детей (например, "Большая перемена"). Для детей благодаря "Пушкинской карте" стали бесплатными учреждения культуры. И конечно, "Движение первых", которое открывает новые перспективы для самореализации».
Пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин в своем канале «Басурин о главном» поздравляет детей и их родителей:
«Дорогие мои друзья! От всего сердца поздравляю наших детей, а вам, дорогие взрослые, хочу сказать – берегите детей и защищайте их. Пусть нашим детям всегда светит яркое солнце, и как можно дольше они остаются детьми – беззаботными, веселыми и радостными. Очень хочется пожелать, чтобы каждый ребенок был здоров и окружен заботой родителей. Пусть небо над головой всегда будет мирным, а каждый новый день – добрым и интересным. А вам, родители, пожелаю терпения, доброты и нежности. Не забывайте, что именно вы в ответе за счастливое и безопасное детство! С праздником!!!»
«Мюсли вслух» пишут о рассекреченных архивных документах:
«К Международному дню защиты детей ФСБ опубликовало рассекреченные документы о злодеяниях над несовершеннолетними советскими гражданами на предприятиях немецкого концерна Круппа во время Второй мировой войны. Согласно программе генерального уполномоченного по использованию рабочей силы гауляйтера Тюрингии Фрица Заукеля, на работу в Германию направлялись люди с 15-летнего возраста, затем стали привлекаться и дети 10-12 лет, которые трудились наравне со взрослыми по 12-14 часов, выполняя несоразмерную с возрастом работу. "В нашем заводе мастер Гасель (ныне арестован) приковывал подростков к станку, а когда они валились с ног, он обливал их из шланга холодной водой, приводил в чувство и снова заставлял их работать". "Врач Красов с целью освобождения перегруженного лазарета тяжело больными вместо лекарств давал яд советским девушкам, после чего последние умирали"».
Москва и её небо
Во вторник утром украинские БПЛА атаковали Москву и Московскую область. По данным Минобороны РФ, в нападении участвовали восемь дронов, из них три были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, остальные пять сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько зданий в городе получили незначительные повреждения. Люди серьезно не пострадали, но двое обратились за медицинской помощью. Владимир Путин назвал атаку беспилотников в Москве ответом Киева на удар ВС РФ по штабу главного управления разведки Минобороны Украины.
«ОКОЛОКРЕМЛЯ-Z» комментирует слова президента:
«Как видно из заявления, Путин хорошо понимает логику эскалации, в которую Украина с западными спонсорами пытается втянуть Россию. Встречные меры будут. Об этом говорит предупреждение к гражданам Украины, прозвучавшее на видео, и тот факт, что ответственность за последствия в речи Президента возлагается на киевский режим. Удары по центрам принятия решений, о необходимости которых так долго говорили "ястребы", становятся реальностью. Это показали прошедшие выходные. Формат "ответки" тоже ясен. Пока размен в нашу пользу, но важно сохранить эти пропорции».
«Мейстер» подчеркивает, что Москва по правилам Киева играть отказывается:
«Из заявления президента становится понятна причина налета беспилотников на Москву: Банковая не просто пыталась перебить эффект от российских ударов по стратегическим объектам в Киеве, но и особенно хотела отомстить за весьма болезненный удар по своей разведслужбе. Ответка, которую почти полностью нивелировало наше ПВО, по традиции разит террористическим душком, но от Киева другого ждать и не приходится. Оценив, что спровоцировать Москву на непродуманный акт возмездия не удалось, ВСУ повторило удар – на этот раз по пункту размещения отселенных жителей Белгородчины. Все эти украинские провокации вызваны желанием поднять уровень эскалации и ускорить передачу нового оружия со стороны Запада. В Москве это прекрасно понимают и не собираются идти у них на поводу, ведь для того, чтобы достигнуть целей СВО, пользоваться методами террористов нет никакой нужды».
«Толстые люди в просторных футболках» отмечают, что паники не было:
«Понятно, что главной целью сегодняшнего кривого-косого налета украинских БПЛА на Москву было сеяние паники. И я об этом с утра поговорил примерно с пятьюдесятью людьми самых разных убеждений. И ни один не проявил признаков даже какой-то испуганности. Все такие – ну, че теперь? Ну, хорошо, что ПВО работает. А просто так бояться чего-то бессмысленно, и это уже все поняли. Ну, запустили что-то. Что-то долетело, что-то – нет. Никто ж не погиб. Службы сработали, ну и славно. Все пошли заниматься своими делами. То есть в данном случае буквально – цели не достигнуты. И я очень надеюсь, что они и недостижимы. Всех, конечно, очень обнадежило видео с мужиком, который как бы эвакуируется из дома с бутылкой шампанского. Никому не желаю оказаться в ситуации необходимости эвакуации, но всем желаю бодрости духа, которая не позволяет забыть о шампанском даже в крайне неприятных условиях».
«Русский Демиург» считает, что такие атаки враг попытается повторить:
«Если смотреть в целом, то ПВО смогла на подходе к столице сбить большую часть дронов и не допустить поражение значимых военных и инфраструктурных объектов. Как "жесткий ответ" за удары по военной инфраструктуре и, в частности, за удары по Киеву, получилось очень вяло, особенно в свете новых прилетов по западным ЗРК. Тем не менее, вполне очевидно, что противник будет пытаться повторить подобные атаки, выискивая уязвимости в нашей системе ПВО на разных направлениях».
В связи с атакой БПЛА в целях безопасности в Москве временно ограничили работу спутниковой навигации, что осложнило жизнь таксистов, пишет «БюроИКС. Городской транспорт»:
«Таксисты в Москве (в основном гости из азиатских стран) жалуются на неработающую навигацию, без которой они не знают, куда ехать. Если посмотреть в чаты московских таксистов из Узбекистана и Киргизии – там ЦАРИТ ХАОС И ТВОРИТСЯ АД "куда поворачивать, где я?", "как развязку проехать, какие дворы?", "я лучше отменю заказ и постою!". Если посмотреть на улицах, некоторые такси и правда теперь стоят у обочины. "Хороший таксист Москву должен знать наизусть и не по GPS. Переживут. Пусть матчасть и карты учат, если хотят работать", – уже заявил Дмитрий Рогозин. Он также добавил, что GPS "нужно блокировать повсеместно и отключить их станции, расположенные на территории России", – напомнив, что у РФ есть "своя полностью развернутая орбитальная навигационная система ГЛОНАСС", сигнал которой принимает каждый смартфон в мире».
Apple и его шпионы
ФСБ вскрыла разведывательную акцию США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple, сообщила спецслужба в четверг. В Apple это отрицают.
«Темник» пишет о том, кому придется менять привычки:
«Сильный наезд на Apple сегодня. Теперь чиновник с Айфоном будет излучать подозрение».
«Логика Маркова» наблюдает за сменой эпох:
«20 лет владение гаджетом Apple было признаком принадлежности к элите. Некоторые тратили огромные для своего бюджета деньги, чтобы демонстрировать этот признак принадлежности к продвинутой прозападной элите. Сейчас эта эра заканчивается. Начальники и миллионеры отдадут эти гаджеты детям и прислуге».
«Религия и политика. Александр Вознесенский» хвастается своей предусмотрительностью:
«Когда несколько лет назад я покупал себе телефон, то сказал жене: если выбор стоит между тем, что информацию из телефона будут мониторить американцы или китайцы, то пусть это делают китайцы – они в будущем станут друзьями РФ (что, между прочим, так и сложилось), и купил телефон Huawei. Жаль, что российским чиновникам никогда не приходят в голову мысли, что ПО и техника, сделанные на Западе, могут быть использованы для разных целей ведения вражды против страны. А так, вообще, России давно пора сделать пусть не самый продвинутый, но свой бренд российского телефона и обязать всех гос. чиновников пользоваться именно таким изделием для соблюдения разных аспектов нац. безопасности».
«Yktpublic» констатирует, что у Apple проблемы:
«Любопытно, на самом деле это возможно технически, но есть нюансы в законах США, где власти практически не имеют большого влияния на компании. Если это действительно так, то Apple могут попасть в международный скандал, что приведет к большим убыткам этой корпорации».
Эрдоган и его победа
В воскресенье в Турции состоялся второй тур президентских выборов, на них победил действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. За него отдали голоса 52,18% избирателей. Кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу получил 47,82%.
«Дисперсия Каргинизма» комментирует небольшой разрыв между кандидатами:
«По поводу того, что Эрдоган выиграл с небольшим перевесом, и это свидетельствует о кризисном состоянии его дел. Как ни странно, но это не так. В 2014 г. за него проголосовали 51,79% избирателей, а в 2018 г. – 52,59%. Короче говоря, нынешние цифры обычны для Эрдогана, он не будет считать, что "еле вытащил" и чувствовать скованность от недостаточной поддержки населения».
«Туранский экспресс» следит за тем, кто как голосовал:
«Интересно, что за Кылычдароглу голосуют в основном жители столичных центров, а также курортных городов Турции. Если с первыми все понятно, там влияние вестернизации по-прежнему очень высокое, то жители всевозможных анталий, кемеров, бодрумов и других популярных турецких курортов рискуют очень сильно проиграть, если противник Эрдогана введет санкции против России. Сокращение потока российских туристов в Турцию, а также контрсанкции РФ против поставляемой на российский рынок турецкой продукции обернутся серьезным падением доходов для многих из тех, кто сегодня голосовал за Кылычдароглу».
«АДЕКВАТ Z» пишет об интересах России в Турции:
«От Турции нам, строго говоря, нужно единственное: чтобы оставалась суверенной и продолжала принимать свои решения сама. <…> Вопреки некоторым мнениям, резких разворотов и подавно предательств от Эрдогана я в обозримой перспективе не жду. Не потому, что не способен, а потому, что это не окупится. Глубина взаимной зависимости очень велика (нашей от турок – ситуативно, турок от нас – перманентно), и рвать эту зависимость было бы в высшей степени антипрагматично, потому что очень дорого и, следовательно, очень больно. Оппозицию в случае ее победы это, скорее всего, не остановило бы: старый, как мир, подход вновь обретенного хозяина "любишь – докажи", помноженный на болезненное влечение к его ценностям, запросто перечеркнул бы все рациональные мотивы. Эрдоган во всяком случае понимает, в том числе на собственном прошлом опыте, удар какого масштаба страна получила бы от такого разворота – и какой циничный шиш она бы получила в компенсацию. Углубление же сотрудничества с нами способно не только смягчить многие из турецких экономических болячек, но и проложить пункт к возможному в перспективе оптимуму, когда добрые и взаимовыгодные отношения с Россией становятся абсолютным национальным императивом, не оспариваемым никем, кроме самых маргиналов».
Политолог Владимир Аватков наблюдает за ликующими сторонниками Эрдогана:
«Несмотря на историческую "победу демократии", как выразился президент Турции, головокружения от успехов допускать не стоит. Победителям предстоит решить массу проблем, первая из которых – выправление экономической ситуации в нужное русло. Р. Т. Эрдоган вчера уже пообещал это сделать. Дело за делом. Избиратели будут ждать конкретных действий, а Запад потирать руки, если что-то пойдет не так. И именно поэтому вкус победы для правящей элиты должен несколько горчить – ровно до решения проблем».
«338» просит не обольщаться:
«В редакции нет специалистов по турецким вопросам (если они не касаются Центральной Азии). Но применительно к новости сегодняшнего дня и ближайших нескольких лет наиболее уместно заключение "из двух зол выбирают наименьшее". Как и цитата, ставшая императивом: "Никто не забыт, ничто не забыто". Площадь Дудаева, подполковник Пешков, матрос Позынич и другое – мы все помним, заново избранный президент Эрдоган!».
Косово и его обострение
С 26 мая на севере Косово длится противостояние между сербским большинством и косовской полицией, которая действует при поддержке сил НАТО для Косово (KFOR). Ситуация обострилась после того, как косовская полиция разогнала с помощью спецсредств группу сербов, пытавшихся не допустить в здания местных администраций мэров-албанцев, вступивших накануне в должность. В ходе столкновений пострадали десятки сербов и военнослужащих KFOR.
Депутат Госдумы Андрей Луговой называет эскалацию ожидаемой:
«То, что сейчас косовский кейс из тлеющей стадии перерос в начальную острую фазу, запрограммированная ситуация. Козырная карта для англосаксов, пытающихся провозгласить свои порядки и ценности в стратегически важном регионе. Сербия остается бельмом на европейском глазу, не поддаваясь русофобским настроениям и не поддерживая антироссийские санкции. Страна продолжает оказывать серьезное сопротивление, и это очень не устраивает страны НАТО».
«Всевидящее око» сочувствует сербскому лидеру:
«Чем больше разгорается конфликт между сербами и оккупационной властью Приштины, тем сложнее становится положение сербского президента Александра Вучича, который неоднократно обещал, что сербская армия вмешается и защитит соотечественников в Косово, если албанские силовики начнут их терроризировать. Ну вот, начали. Но Вучич боится прямого столкновения с Приштиной, потому что прекрасно понимает – это выльется в новый конфликт с НАТО. С понятными последствиями».
«Сербский Вестник» пишет, что в косовском городе Звечане появились пешие патрули KFOR:
«Помимо стандартной задачи "миротворцев" – оккупации, это обусловлено еще и попыткой "спецназа" проехать к зданию муниципалитета. Сегодня одна машина РОСУ [косовский спецназ ROSU – ред.] пыталась проехать мимо протестующих сербов, но они не разошлись, и боевикам пришлось отступить. Складывается впечатление, что КФОР уже не сильно влияет на действия РОСУ».
«Мышь в овощном» напоминает, что происходящее в Сербии – то, чего коллективный Запад желает России:
«Вот так выглядит "прекрасная Россия будущего" по версии коллективного Запада. Будущего, в котором судьбу нашей страны должен определять не наш народ и избранная им власть – но внешние силы, действующие по своему разумению. Так, как это происходит сейчас в Сербии: с нарастающей утратой суверенитета и солдатами НАТО на улицах».
«О Сербии по-русски» отмечает, что Совбез ООН осудил Приштину:
«Все пять постоянных членов Совета Безопасности ООН – Америка, Франция, Китай, Великобритания и Россия – выразили осуждение агрессивных и дестабилизирующих действий властей самопровозглашенного правительства Приштины, сообщил советник премьер-министра Сербии по внешней политике Никола Стоянович. По мнению Стояновича, это беспрецедентный консенсус на мировой политической арене».
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