Телеграм: Версии крушения «Вагнера» и страх «Фукусимы»
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
БРИКС и его удвоение
На этой неделе в ЮАР завершился 15-й саммит БРИКС. Главный итог встречи – решение о том, что в 2024 году в объединение вступят шесть новых государств: Аргентина, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.
«Безграничный аналитик» следит за изменением геополитического баланса:
«Знаете, подобное расширение фактически превращает БРИКС, которая и так была организацией глобального значения, в настоящего гиганта. Участники этого объединения методично проводят работу по созданию структур, которые будут более влиятельными, чем "Большая семерка", давно превратившаяся в клуб "шести друзей США", где не обсуждаются никакие важные вопросы. Таким образом, саммит БРИКС увенчался долгожданным прорывом – едва ли столь масштабного результата ожидали самые оптимистичные аналитики. Учитывая же озвученные Китаем цели противостояния несправедливым попыткам сохранения однополярного мира, БРИКС может стать тем самым тараном, который будет с размаху бить в двери существующих международных институтов, плотно ориентированных на поддержание гегемонии США».
Политолог Павел Данилин называет саммит успехом России:
«БРИКС – это безусловный успех России и Китая. Именно эти две страны приветствовали в целом расширение организации. И вот, оно произошло, и даже без каких бы там ни было серьезных проблем. Приход огромного рынка Аргентины, сильнейших саудитов и главное – суверенного Ирана – подчеркивает стремление стран-членов жить по-своему. Жить без указки гегемона – США. Уверен, настанет день, когда идея вводить санкции против своего геополитического или экономического конкурента горькими слезами отольется американцам. А пока – медленно идем в сторону общего банка и новой мировой общей валюты. Направление выбрано верное».
«Банкста» следит за тем, как расширение БРИКС повлияет на рынок нефти:
«После присоединения Саудовской Аравии, ОАЭ и Ирана члены БРИКС теперь контролируют 80% мировой добычи нефти. С января 2024 года ВВП альянса составит 30% от мирового и превысит 30 трлн долларов».
Политолог Алексей Чеснаков наблюдает за реакцией западных СМИ:
«Выводы коротко: 1. БРИКС – партнерство сопоставимых держав. Западные СМИ уделяют внимание практически всем участникам объединения. 2. Путин – в центре внимания. Российскому лидеру уделяется особое внимание, даже несмотря на то, что лично на саммите он не присутствует. Результаты обеспечения внимания достигнуты. 3. Повестка у БРИКС – позитивная. Это отчетливо видно по облаку тегов. Вопросы сотрудничества в банковской сфере, бизнесе, взаимных расчетах в национальных валютах. Она контрастирует с повесткой западных форматов, которые чаще обсуждают вопросы санкций и противодействия незападным странам».
«Темник» комментирует одно из выступлений российского президента на саммите:
«Путин на саммите БРИКС в очередной раз воспользовался возможностью донести до аудитории чистую позицию России в связи с конфликтом на Украине. Наши действия продиктованы только одним – прекратить войну, развязанную Западом и их сателлитами против людей, живущих на Донбассе. Так сказал Президент. Это очень мощный антиколониальной месседж, который будет обязательно услышан "третьим миром". По сути, народ Донбасса должен был по замыслу глобалистов стать своего рода коллективным Саддамом Хусейном или Муамаром Каддафи. Повторить их участь. Запад решил для себя будущее Украины в качестве собственной колонии. А те, кто не покорился, как дончане и луганчане в 2014 году, должны были быть уничтожены в назидание всей планете. Либо физически, либо ментально. Отречься от своего прошлого в России и СССР, став стерильными украïнцамi, верными слугами своих евроатлантических панов. Против этого действует РФ. И речь идет в перспективе не только о Донбассе, а обо всех, кто стремится избавиться от тугого ярма со стороны "золотого миллиарда"».
Пригожин и его последний полёт
В среду вечером в Тверской области разбился бизнес-джет группы «Вагнер». В самолете было десять человек, все они погибли, в том числе глава ЧВК Евгений Пригожин. Президент Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что Пригожин был талантливым человеком со сложной судьбой.
«Тот самый Олень» убежден, что крушение самолета организовали западные спецслужбы:
«Убить Пригожина было главной целью западных спецслужб сразу после 24 июня. Подготовка стартовала буквально на следующий же день после мятежа. 30 июня глава ГУР Украины Буданов совсем неслучайно публично вбросил нарратив о том, что якобы "ФСБ получили задание ликвидировать Пригожина", и со знанием дела отметил, "все потенциальные покушения на убийство не будут быстрыми, им потребуется некоторое время, чтобы разработать соответствующие подходы". Байден усилил информационный эффект, порекомендовав Пригожину следить за тем, что он ест. Сценарий убийства Пригожина был запущен, информационная подготовка стартовала. Однако ликвидировать Пригожина в Африке – это была бы половина успеха. Нужно было ликвидировать Пригожина в России и максимально демонстративно».
«Железный Феликс» соглашается:
«Очевидно, чьи же уши на самом деле торчат за убийством руководства "Вагнера". Наши осведомленные коллеги верно отметили, что физическое устранение Пригожина было главной целью западных спецслужб сразу после вооруженного мятежа 24 июня. Здесь и "оговорочки по Фрейду" от главы ГУР Украины Буданова, и высказывания Байдена. Ну и показателен весь разыгранный недругами сценарий. Мимикрирующие под пригожинские телеграм-каналы, созданные и курируемые ЦИПСО, стали разгонять то самое видео с падением самолета, якобы снятым "случайными очевидцами", и с комментариями про "инверсионный след от ракеты ПВО". Видео действительно очень сомнительное – никто не будет вот так сидеть и снимать небо, и вдруг "поймать" в кадр все, что происходило с горящим и уходящим в штопор джетом».
«Мюсли вслух» подчеркивают, что смерть Пригожина выгодна прежде всего Западу и Украине:
«По нашему мнению, случившееся – не что иное как подарок хозяев Украине ко дню их незалежности. Воздушные инциденты (например, история с корейским "Боингом" в 1983 году) в силу своей резонансности вообще один из любимейших инструментов западных спецслужб и СМИ, обычно работающих рука об руку с целью дестабилизировать ситуацию в неугодных странах и поживиться на хайпе. При этом гибель Пригожина явно играет на руку не только Украине, но и Западу в связи с африканской политикой: можно вспомнить роль "вагнеров" в сломе неоколониальной системы в Африке. Достаточно взглянуть на происходящее в ЦАР, Мали и сейчас в Нигере, чтобы понять, что мы вытесняем Францию и весь Запад с Черного континента. Да, и тот факт, что все англосаксонские СМИ обвинили в произошедшем Россию, только подтверждает мнение о том, что истинного виновника аварии следует искать далеко от Москвы».
«Телестрим» наглядно иллюстрирует сказанное поведением украинских каналов:
«То, что сейчас творится в украинских телеграм-каналах, не поддается описанию. Ликование и угар перемоги. Основной рефрен постов в украинском сегменте Телеграм и в новостях украинских СМИ – главный враг Украины и всего Запада Евгений Пригожин уничтожен вместе с высшим командованием "Вагнера"».
Путин и его дуга
В среду Владимир Путин выступил на торжественном мероприятии в поселке Поныри Курской области по случаю 80-летия победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками в битве на Курской дуге. Президент вручил государственные награды участникам специальной военной операции.
«АДЕКВАТ Z» приводит исторические аналогии:
«80 лет назад освобождением Харькова закончилась Курская битва, после которой все фронтовые дороги вели только на запад. Перекличек тогдашних дней с сегодняшними – не сосчитать. Точно так же, как сейчас, тогдашние хозяева бандеровцев делали ставку на одну решающую операцию, надеясь по ее итогам создать предпосылки для вывода нас из войны. Точно так же готовили ее месяцами, вкладывая в удар все, что только могли. Точно так же всерьез верили, что танкам семейства кошачьих противопоставить нечего. Точно так же на нашей стороне было принято решение на преднамеренную оборону. Точно так же, страхуясь крупными стратегическими резервами, зарылись в землю, возведя линии обороны, какие и не снились предыдущей войне, как по плотности, так и по глубине. Точно так же, только с неизмеримо меньшими собственными потерями, превратили в горелый металл ударные группировки противника, восстановить прежнюю боевую мощь которых больше не удалось никогда. Точно так же, как осенью сорок третьего, наша долго ждавшая своего часа пружина разожмется».
Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказывает об открытии мемориального комплекса:
«Вот и настал момент торжественного открытия мемориального комплекса "Курская битва". На протяжении нескольких месяцев рабочие в круглосуточном режиме вели подготовку к этому дню. У нас не было права задержать сроки, и я горжусь, что в итоге все получилось на высочайшем уровне. За помощь в создании мемориала выражаю благодарность Президенту Российской Федерации Владимиру Путину и Российскому военно-историческому обществу. Для нас честь, что в этот торжественный день Владимир Владимирович лично присутствовал на открытии мемориала и поздравил всех россиян с юбилейной датой».
В четверг президент встретился в Кремле с награжденными накануне военнослужащими 127-й мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии Вооруженных Сил России, совершившими подвиг в ходе боев на Запорожском направлении. В телеграм-каналах ранее широко разошлось видео героических действий экипажа танка «Алеша».
«Земля Героев» рассказывает о легендарном бое «Алеши»:
«Поистине захватывающие кадры неравного боя российского танка с превосходящими силами противника облетели соцсети, были показаны по телеканалам в конце июля. На них экипаж танка Т-80, обнаружив колонну из восьми бронемашин на одном из участков Запорожского фронта, незамедлительно вступил с ними в бой. В ходе боя, которым точно бы могли гордиться герои-танкисты, выигравшие Курскую битву, благодаря умелым и слаженным действиям всего экипажа наш Т-80 уничтожил два танка Т-72Б противника, один бронетранспортер М113 и пять американских бронетранспортеров MaxxPro вместе с десантом. В общей сложности в ходе этого боя потери ВСУ составили более 100 боевиков».
«Всевидящее око» называет имена героев:
«Вчера в ходе празднования 80-летия победы в Курской битве Президент России вручил золотые звезды Героев России членам экипажа "Алеши" – старшему лейтенанту Расиму Баксикову, лейтенанту Александру Левакову и ефрейторам Филиппу Евсееву и Алексею Неустроеву. А сегодня нашел в своем крайне плотном расписании время, чтобы побеседовать с героическими танкистами, навсегда вписавшими свои имена в историю подвигов русских воинов. "Я хочу еще раз вас поздравить с наградами вчерашними, – сказал воинам Путин. – Я видел, что вы волновались, людей много. По-моему, волновались даже больше, чем на поле боя. Естественно. И место знаковое. Все-таки Курская дуга связана с самыми большими за всю историю войн, тем более за историю Великой Отечественной войны, танковыми сражениями».
Подвиг танкистов стал широко известен благодаря видео, на котором корректировщик огня эмоционально комментировал передвижения танка. Президент комментарии оценил, пишет «Я ❤️ Россию»:
«Путин в шутку предложил талантливому автору видеоролика с танком "Алеша" после окончания спецоперации комментировать матчи. Президенту понравились его эмоциональные комментарии. Боец возразил, что у него грубый лексикон, но президент сказал, что внутренней аудитории это не мешает».
«Луна-25» и её крушение
В конце прошлой недели автоматическая станция «Луна-25» прекратила существование, столкнувшись с поверхностью Луны. Станция, спроектированная научно-производственным объединением им. С. А. Лавочкина, была запущена 11 августа с космодрома Восточный.
«Контакт подъема» уверен, что неудачи не должны становиться препятствием для освоения космоса:
«В сети уже начались пляски на костях и определение виновных по IP. На мой взгляд, это глупо. Космос – это сложно, и всегда существует вероятность, что миссия окажется неудачной. Единственная возможность победить это – увеличивать программу – добавить финансирование и возможность создавать параллельно сразу несколько аппаратов, чтобы в случае неудачи запускать следующий. Просто посмотрите, сколько неудач было у Советского союза на пути к лунным победам. И да, все еще будет. Будет и Луна, и новые межпланетные миссии».
«Мейстер» убежден, что сворачивать лунную программу недопустимо:
«На фоне неудачи "Луны-25" активизировались сторонники идеи "вкладываться только в то, что нужно здесь и сейчас", с предложениями свернуть научную программу "Роскосмоса", оставив только прикладные вещи типа связи, разведки, метеорологии и тому подобного. Снова повторим – этот подход ошибочен и грозит усугубить имеющиеся негативные последствия, потому что распустить научные коллективы и прекратить выполнение их задач со словами "вернемся, как получшает" – невозможно. Возвращаться будет некому, и восстанавливать утраченное придется десятилетиями. И это на руку нашим противникам, которые хотели бы именно долгосрочного снижения российского потенциала и ограничения возможностей развития нашей страны на поколения вперед. Так что продолжать делать надо все то, чем наша наука занимается сейчас, и, конечно, искать любые возможности расширения сотрудничества – и в рамках БРИКС, и с теми на Западе, кто готов сотрудничать, несмотря на обстановку. А такие тоже есть».
«Закрытый космос» подчеркивает, что нынешний пуск был сложнейшим, и часть поставленных задач он решил:
«Напомню, что Россия никогда в своей новейшей истории не осуществляла таких технически сложных программ, как маневры и посадка на Луну. Последняя успешная миссия была в 1976 году. Первая и главная задача нынешней "Луны-25" – именно отработка посадки на поверхность Луны. Маневры на окололунной орбите – это тоже элемент этой отработки. Опыт будет использован в миссии "Луна-27". После "Марса-96" и легендарной эпопеи "Фобоса-Грунта" факт выхода "Луны-25" на отлетную траекторию и достижение орбиты Луны – уже успех».
«338» подчеркивает, что злорадствуют только профаны:
«Вчерашние вирусологи, военные эксперты и организаторы стратегических операций ожидаемо переквалифицировались в специалистов по космосу. Свидетели секты перемог заливаются в очередном переможном шабаше. Впрочем, ничего нового».
«Фукусима» и её воды
Власти Японии в четверг начали сбрасывать в океан воду, которая использовалась для аварийного охлаждения реакторов АЭС «Фукусима-1». Вода очищена и разбавлена морской водой, но содержит радиоактивные изотопы. Китай приостановил импорт всех японских морепродуктов на фоне сброса радиоактивной воды.
«MountShow» отмечает, что китайцы всерьез обеспокоены:
«В Китае сметают морскую соль с полок магазинов, – Reuters. Несколько крупных розничных продавцов уже заявили о дефиците. Бум на соль произошел после сообщений о том, что Япония начала сброс "очищенной" радиоактивной воды с атомной электростанции Фукусима в Тихий океан. Китайцы опасаются, что выбросы в океан могут загрязнить морскую воду и повлиять на производство соли».
«Доктор Z прописал» подозревает, что с этой водой что-то нечисто:
«Представители оператора АЭС компании TEPCO сообщили, что анализ концентрации трития показал от 43 до 63 беккерелей на литр. Тогда как собственный лимит TEPCO – 1500 беккерелей. В общем, водичка чистейшая. Вот только сбрасывать почему-то собираются по чуть-чуть. Первый сброс продлится 17 дней, спустить хотят 7800 тонн очищенной воды. А вообще в текущем финансовом году слить в Тихий океан предполагается 31200 тонн воды с "Фукусимы". Ну и напомним еще раз, что для полива рисовых полей японцы почему-то отказались использовать эту превосходящую все мировые стандарты чистоты воду».
«Умный еврей при губернаторе» обращает внимание на воду во рту западных СМИ:
«Фукусима-Фукусима, а я маленький такой... Вот, кстати сказать, повод-то для страха – всемирного масштаба. Но свободные СМИ свободного мира набрали в рот воды. Вероятно, радиоактивной».
«Мировой вестник Z» интересуется мнением западных экологов:
«А что там экологи из Гринпис? Когда облучают союзники США, то можно и заткнуться? Где катера с активистами, которые будут мешать и так далее? Двойные стандарты в действии. Не иначе?»
«Рыбхоз. Все о рыбе» публикует мнения российских экспертов о последствиях сброса воды с «Фукусимы-1»:
«1. Экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью объектов использования атомной энергии Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов: "Мы лишимся рыбного промысла на 150 лет. Тритий (радиоактивный изотоп водорода) в тех объемах, который есть, вы вдумайтесь в цифру, 1,5 млн кубических метров, в течение 10 лет бесконтрольно японцы будут сбрасывать это". 2. Ведущий научный сотрудник Института океанологии РАН, кандидат биологических наук Филипп Сапожников: "При декларируемых дозах опасности быть не должно. Но фактическое воздействие покажет время, мы узнаем об этом лишь спустя годы и даже десятилетия". <...> 3. Старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов: "Я бы посоветовал в течение 12,5 лет, что является периодом полураспада трития, не злоупотреблять японскими морепродуктами, которые выловлены в районе слива воды с "Фукусимы"».
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