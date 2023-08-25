Телеграм: Версии крушения «Вагнера» и страх «Фукусимы»

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На этой неделе в ЮАР завершился 15-й саммит БРИКС. Главный итог встречи – решение о том, что в 2024 году в объединение вступят шесть новых государств: Аргентина, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.



«Безграничный аналитик» следит за изменением геополитического баланса:

«Знаете, подобное расширение фактически превращает БРИКС, которая и так была организацией глобального значения, в настоящего гиганта. Участники этого объединения методично проводят работу по созданию структур, которые будут более влиятельными, чем "Большая семерка", давно превратившаяся в клуб "шести друзей США", где не обсуждаются никакие важные вопросы. Таким образом, саммит БРИКС увенчался долгожданным прорывом – едва ли столь масштабного результата ожидали самые оптимистичные аналитики. Учитывая же озвученные Китаем цели противостояния несправедливым попыткам сохранения однополярного мира, БРИКС может стать тем самым тараном, который будет с размаху бить в двери существующих международных институтов, плотно ориентированных на поддержание гегемонии США».

Политолог Павел Данилин называет саммит успехом России:

«БРИКС – это безусловный успех России и Китая. Именно эти две страны приветствовали в целом расширение организации. И вот, оно произошло, и даже без каких бы там ни было серьезных проблем. Приход огромного рынка Аргентины, сильнейших саудитов и главное – суверенного Ирана – подчеркивает стремление стран-членов жить по-своему. Жить без указки гегемона – США. Уверен, настанет день, когда идея вводить санкции против своего геополитического или экономического конкурента горькими слезами отольется американцам. А пока – медленно идем в сторону общего банка и новой мировой общей валюты. Направление выбрано верное».

«Банкста» следит за тем, как расширение БРИКС повлияет на рынок нефти:

«После присоединения Саудовской Аравии, ОАЭ и Ирана члены БРИКС теперь контролируют 80% мировой добычи нефти. С января 2024 года ВВП альянса составит 30% от мирового и превысит 30 трлн долларов».

Политолог Алексей Чеснаков наблюдает за реакцией западных СМИ:

«Выводы коротко: 1. БРИКС – партнерство сопоставимых держав. Западные СМИ уделяют внимание практически всем участникам объединения. 2. Путин – в центре внимания. Российскому лидеру уделяется особое внимание, даже несмотря на то, что лично на саммите он не присутствует. Результаты обеспечения внимания достигнуты. 3. Повестка у БРИКС – позитивная. Это отчетливо видно по облаку тегов. Вопросы сотрудничества в банковской сфере, бизнесе, взаимных расчетах в национальных валютах. Она контрастирует с повесткой западных форматов, которые чаще обсуждают вопросы санкций и противодействия незападным странам».

«Темник» комментирует одно из выступлений российского президента на саммите:

«Путин на саммите БРИКС в очередной раз воспользовался возможностью донести до аудитории чистую позицию России в связи с конфликтом на Украине. Наши действия продиктованы только одним – прекратить войну, развязанную Западом и их сателлитами против людей, живущих на Донбассе. Так сказал Президент. Это очень мощный антиколониальной месседж, который будет обязательно услышан "третьим миром". По сути, народ Донбасса должен был по замыслу глобалистов стать своего рода коллективным Саддамом Хусейном или Муамаром Каддафи. Повторить их участь. Запад решил для себя будущее Украины в качестве собственной колонии. А те, кто не покорился, как дончане и луганчане в 2014 году, должны были быть уничтожены в назидание всей планете. Либо физически, либо ментально. Отречься от своего прошлого в России и СССР, став стерильными украïнцамi, верными слугами своих евроатлантических панов. Против этого действует РФ. И речь идет в перспективе не только о Донбассе, а обо всех, кто стремится избавиться от тугого ярма со стороны "золотого миллиарда"».

