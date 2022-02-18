Телеграм: вероломное ненападение и отпетый Соловей
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Неявка России на войну
Истерика коллективного Запада о якобы готовящемся вторжении России на Украину на этой неделе достигла апогея. Агентство Bloomberg сообщало, что нападение состоится 15 февраля, президент США Джо Байден называл 16 февраля. Британские таблоиды раскрыли даже точное время атаки – четыре утра 16 февраля. Россия не только не напала, но даже вернула свои войска с учений в места постоянной дислокации.
Писатель Сергей Минаев отмечает, что СМИ лишились последнего, что их отличало от блогеров – ответственности за достоверность информации:
«Проходящая на наших глазах информационная война, в которой все главные мировые СМИ, как под копирку, ежедневно печатали заголовки о войне, "которую Россия уже начала", "окопах в Ростове" и "всеобщей мобилизации", показала всем главное: разницы между газетой Bild и условным телеграмм каналом "Тайны Кремля" больше не существует. Уровень "достоверности" одинаков, масштаб фейков у того же Блумберг значительно больше, а последствия от "случайных" публикаций о войне в четыре утра катастрофичны. И все эти медиа-могулы потом сетуют на конференциях о падении тиражей, доходов от рекламы и конкуренции, которую они проигрывают блогерам».
«Русский Демиург» объясняет, почему западная истерика в ближайшее время не прекратится:
«Байдену в известной степени все равно, а вот судьба демократов на волоске. Мало того, что осенью промежуточные выборы в Конгресс, где по всему выходит, что республиканцы их просто раздавят, так еще этот неистовый Трамп с помощью спецпрокурора Дарема наконец-то добрался до убойных доказательств госизмены Хиллари Клинтон, команда которой вскрывала правительственный сайт самогó Белого дома и мухлевала с обвинениями Трампа в связях с Россией (привет брутальному спецпрокурору Мюллеру). Так что Америке без серьезной войны где-нибудь подальше никак, ибо на кону более чем эпические внутренние катаклизмы, предотвращать которые с помощью внешнеполитической виктории нужно начинать немедленно. Таким образом, дата следующей российской агрессии уже назначена и будет объявлена сразу же после полуночи 16-го. Промежуток, кстати, будет коротким, ибо ждать долго равносильно самому себе подписать приговор».
Так и случилось: уже 16 февраля эстонская разведка заявила, что Россия нападет в конце февраля. По данным американской Politico, это случится после 20 февраля. Bloomberg сообщает о тысячах российских военных, которых якобы перебрасывают к украинским границам.
Политолог Дмитрий Дробницкий рассказывает, что в США многие понимают истинное положение дел:
«Один из эпизодов передачи "Вечер с Таккером Карлсоном" 15.02.22 был посвящен одержимости вашингтонского истеблишмента Украиной. Гостем программы был президент Центра изучения партийной политики Ричард Хананиа, который в серии своих твитов нарисовал непривычную картину киевского режима. Киевский режим – и это, пожалуй, впервые прозвучало с экранов американского ТВ – является диктатурой, заключающей оппозиционеров в тюрьму, закрывающей оппозиционные телеканалы и запрещающие русский язык на территории страны. Это как если бы Байден действовал более решительно и посадил бы Трампа, закрыл Fox News и запретил использовать испанский на территории Флориды, потому что на этом языке там говорят политические противники Байдена... Но при этом, как согласились Карлсон и Хананиа, Байден и его окружение в реальности управляют Украиной. Именно они, а не народ Украины».
«Мюсли вслух» отмечают, что из-за западной кампании в поддержку Украины больше всех страдает сама Украина:
«Британские страховые компании разослали крупнейшим собственникам воздушных судов официальное письмо с предупреждением, что через 48 часов перестанет действовать страховое покрытие для любого самолета на территории Украины и в украинском воздушном пространстве. Авиакомпании отменяют рейсы на Украину и через нее. Разумеется, сказать, будто Запад уничтожает украинскую экономику, было бы преувеличением – туризм и воздушный транзит вовсе не ведущие отрасли украинского народного хозяйства. Но, разумеется, наносит ущерб (как и призывами к гражданам срочно покинуть эту страну). Что вызывает вопрос: люди, принимающие решения, отравились собственной пропагандой, или же они к чему-то принуждают Киев такими мерами?»
«Кот и кошка Крамника» рассуждают о том, на каких условиях Россия все-таки могла бы напасть:
«В общем, я полагаю, что нам можно уже удовлетворить растущие ожидания западных партнеров и таки вторгнуться на Украину. Вопрос в возмещении наших расходов. Таким возмещением, наверное, могла бы стать гарантия поставок военной и космической электроники западного производства в объеме, достаточном для реализации ГПВ-27 и готовящейся сейчас ГПВ-33. Но эта гарантия должна быть надежной. А нет гарантии, нет и вторжения, сами пусть вторгаются».
Просьба Госдумы признать ДНР и ЛНР
Во вторник Госдума приняла постановление о немедленном направлении Владимиру Путину обращения о необходимости признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Путин прокомментировал это обращение на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, прилетевшим в Москву. По словам российского президента, решать проблемы Донбасса нужно прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению минских соглашений. Такое же мнение выразил Шольц.
«Расстрельный» напоминает, что до сих пор отнюдь не Россия отказывалась от выполнения соглашений:
«Что делать, если выполнение Киевом политических пунктов "минска", таких как проведение выборов в Донбассе, затянется еще на годы? Поспособствуют ли партнеры из ЕС в лице той же Германии тому, чтобы украинская сторона следовала пунктам этого документа? Или подарят Киеву еще 5 тысяч касок? Время покажет».
«Кремлёвская прачка» подчеркивает, что Россия соблюдает взятые на себя обязательства, поэтому силовое решение на Донбассе для себя исключает:
«В решении внутриукраинского военного конфликта есть только три выхода. Либо граждане Украины сами отказываются от нынешнего марионеточного режима и начинают решать свои проблемы демократическим путем, либо Киев начинает выполнять Минские соглашения, отводит свои войска в места постоянной дислокации и начинает прямой диалог с Донецкими республиками, либо Украина совершает самоубийство, развязав по чужой указке широкомасштабные военные действия против граждан России, чем однозначно спровоцирует ее на игнорирование вышеназванных договоренностей в силу того, что Украина сама первая их нарушит».
«Мейстер» отмечает, что к этому вопросу можно вернуться в любой момент:
«Ситуация с ДНР и ЛНР аналогична положению с Южной Осетией и Абхазией: признание независимости, заключение военного союза и размещение российских войск на постоянной основе – самый сильный шаг, который Россия может предпринять для защиты населения (в значительной мере состоящего из граждан РФ) от угрозы военного вторжения со стороны бывшей метрополии. По сути, это гарантия, что войны в регионе не будет. Но такой ход России непременно повлечет санкции за нарушение территориальной целостности Украины в международно признанных (в том числе и РФ) границах. Решение за президентом. Не обязательно прямо сейчас, однако эта карта теперь постоянно будет на игровом столе».
«Толстые люди в просторных футболках» убеждены, что так или иначе России придется решать проблему Донбасса:
«Как этот вопрос будет решаться дальше, пока точно не может сказать никто. Но нужно помнить, что ровно об этом в 1993 году говорил Эдуард Лимонов. Ровно об этом – о проблеме Украины, Крыма и Донбасса. Тридцать лет назад дед точно знал, что этот вопрос как-то придется решать. Лимонов говорил о 12 миллионах русских. Как оказалось, так или иначе, со временем о них заговорили все».
«Темник» ожидает реакции Запада:
«Этот заранее заготовленный ход не был предопределен. Но и не являлся аналогом пустой шумовой гранаты. Об этом говорит хотя бы список подписантов, в который не попали думские фрики типа Рашкина. Если бы речь шла об исключительно о партийной пропагандистской инициативе, круг причастных был бы шире. Западу таким образом были заранее обозначены стратегические альтернативы и коридоры возможностей. Которые сохраняются, кстати, до сих пор. Но с каждым днем, с каждым ходом ситуация развивается. Россия подает очередной "мяч" – заявляет об отводе войск после учений в места дислокации. В зависимости от того, как будет принята подача, будет сделан очередной ход. Но, чтобы партнеры не впали в искушение расценить нашу добрую волю как свою "победу" в рамках кампании по информационному давлению и санкционным угрозам, фиксируется возможность принятия уже необратимых решений. Этих изменений геополитического ландшафта вполне можно избежать, если конструктивно подходить к удовлетворению справедливых и вполне умеренных требований гарантий безопасности РФ».
Допинговый скандал с Камилой Валиевой
На прошлой неделе Дисциплинарный антидопинговый комитет (ДАК) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) разрешил российской фигуристке Камиле Валиевой продолжить участие в Играх, хотя в ее декабрьских пробах нашли запрещенный препарат. В воскресенье международный Спортивный арбитражный суд (CAS) после семичасового заседания поддержал это решение РУСАДА, таким образом отклонив апелляции Международного Олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые просили применить к Валиевой санкции.
Тем не менее, в WADA заявили, что решение РУСАДА снять с Валиевой временное отстранение от участия в Олимпиаде негативно отражается на борьбе с допингом в России. «Доктор прописал» объясняет это заявление:
«Вероятно, это негативно отразится на процессе возвращения РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Но в общем, судя по комментариям от МОК и того же WADA, последовавшим за решением Спортивного арбитражного суда 14 февраля, следует готовиться к долгому разбирательству с ними».
«Голый спорт» предлагает не недооценивать поддержку CAS:
«Очень важно, что CAS поддержал решение ДАК РУСАДА, тем самым подтвердив квалификацию и уровень арбитров ДАК. Это исключает спекуляции о том, что решение ДАК было принято под давлением. Сам факт того, что апелляции WADA, МОК и ISU отклонены, ставит эти организации в несколько проигрышное положение в дальнейших разбирательствах. Ну и другие выводы. Всех еще раз поздравляю, это не полная победа, но хорошая разведка боем».
МОК объявила, что если Валиева победит в короткой и произвольной программах, церемонии награждения не состоятся. Несмотря на огромное психологическое давление и травлю со стороны западных СМИ, в короткой программе Камила победила, но в произвольной заняла четвертое место.
«Raw Yaro» приводит пример западной спортивной журналистики:
«Короткая зарисовка. Главная гарпия от журналистики во всей истории с Валиевой, Кристин Бреннан, сначала пишет, что Россию надо просто забанить на все следующие Олимпиады. Чуть позже в ответ на ее вопрос по поводу недостаточно жестких мер в отношении России глава Дисциплинарной Комиссии МОК отвечает, что (дословно) "удивительно, что люди выражают мнения по этому вопросу, НЕ ЗНАЯ ВСЕХ ДЕТАЛЕЙ ЭТОГО ДЕЛА". Знаете, что на это отвечает Кристин в твиттере? "Было бы круто если бы хоть один лидер МОК заявил на пресс-конференции то, что весь мир и так знает – русские со своим допингом ввергли Олимпиаду в хаос, потенциально испортив этот опыт для дюжин спортсменов". Зачем нужна презумпция невиновности? Зачем базировать свою работу на фактах, что должно являться правилом номер один для любого журналиста? Зачем вообще нужна непредвзятость, которую западные коллеги всегда так воспевают? Когда есть Кристин и "хаос на Олимпиаде". Который, похоже, есть только в совести и голове Кристин».
«ФАНАТ ФИГУРКИ» считает разбирательства и возможные последствия неважными:
«Было там что-то у нее, или это все лекарства от мигрени, дающие такой эффект (как писали RT ранее), все это неважно. Мы видим бриллиант, самую изящную фигуристку в истории и самую техничную фигуристку в истории в одном теле, под именем Камила Валиева. И спасибо ее родителям и штабу Тутберидзе, что дошли с ней до Игр, и даст Бог, получат с ней два золота. И даже если потом все отнимут – плевать. Здесь и сейчас ни одна не сравнится».
«338» размышляет о том, как спорт стал токсичным:
«Президент еще до Сочи поставил задачу, ставшую одним из национальных приоритетов – доступный спорт, от дворового до профессионального. Стали реконструироваться и строиться спортивные объекты, население заразили спортом. А потом допинговые истории. Которые не только обнуляют достигнутое, но поворачивают вспять. Быть спортсменом – значит постоянно бояться. Дистанцироваться от коллег. От государственной символики и государства. Меньше времени проводить на Родине. <…> Завтрашнее поколение спортсменов ставят перед необходимостью хорошо подумать, "а надо ли им это?". Это – эмоциональное напряжение, постоянное подозрение, обвинение в нечестности и лжи, короткая карьера без дальнейших перспектив».
Суд над Навальным
Во вторник Лефортовский районный суд Москвы провел выездное заседание в покровской исправительной колонии, где отбывает срок Алексей Навальный. Его судят по обвинению в неуважении к суду и мошенничестве – растрате пожертвований. После первого заседания был сделан перерыв, так как суд по ходатайству ФСИН предоставил Навальному трехдневное свидание с супругой.
«Неистовый мольберт» комментирует слухи о том, что судебное заседание в колонии – это якобы нечто беспрецедентное:
«Никогда такого не было, и вот опять. Все разговоры сторонников Навального, что его новый судебный процесс, проходящий по месту отбывания наказания, это нечто и вообще невиданно – хороши у подъезда на лавочке и в интернетах. На самом деле практика проводить выездные заседания в местах лишения свободы – штука хоть и не самая распространенная, но вполне применяемая. Немного официальной статистики. По официальным данным ФСИН, с 1 января 2019 г. по 1 января 2022 г. в учреждениях УИС было проведено 8947 выездных заседаний в отношении 9057 человек».
«Мышь в овощном» пишет, что соратники Навального, в частности, Леонид Волков, по сути его бросили:
«Помните, как ровно год назад Лёнчик рассказывал про беспрецедентный успех акции "посвети в честь Навального фонариком за гаражами"? Время идет, приоритеты меняются. Сегодня, когда над экс-начальником начался очередной процесс, Лёнчик не особенно заморачивается с перформансами в его поддержку. Вряд ли фантазия иссякла, скорее – просто недосуг. Каждому свое, Навальному – отдуваться за общие дела в суде, Волкову – гулять по европам, периодически выбрасывая в социальные сеточки пару-тройку глупых строчек. Презумпцию невиновности никто не отменял, так что мы не будем торопиться с оценками относительно результатов процесса, дождемся вынесения приговора и его вступления в законную силу. Сам же факт появления данного дела и его доведения до судебных слушаний является закономерным: сбор денег на "президентство Навального" изначально являлся обычным лохотроном, несмотря на пафос лозунгов, под которыми он проводился. До своего воцарения на нарах экс-глава ФБК успел попользоваться донатами по полной, а его окружение вполне уверенно себя чувствует и сейчас, набрано было изрядно. Ну а то, что работали вместе, а отдуваться приходится одному – так бывает. Впрочем, еще не вечер, и Лёнчик это прекрасно понимает».
Политолог Сергей Михеев отмечает отсутствие сторонников Навального у колонии во время суда:
«Обвинение настроено серьезно – оно нашло подтверждение хищений на сумму более 350 млн рублей. По факту эти деньги блогер сначала собрал с граждан, а затем положил в свой карман. Поэтому тот факт, что поддержать блогера приехали всего пара крашенных фриков, не выглядит сильно удивительным. Конечно, история очень интересная – некоторые журналисты все-таки доехали за очередной сенсацией до Покрова. Но ждать у колонии тусовку разочарованных сторонников как-то странно было. Ну вот их и нет».
«Секс, картели, Фрида Кало» объясняют, куда подевались сторонники Навального, пересказывая статью об их отъезде из России:
«В качестве "земли обетованной" эта публика выбирает Соединенные Штаты, причем пробираться туда предпочитает через мексиканскую границу. Оказывается, это гораздо безопаснее, ведь в Европе вас в любой момент могут отравить русские агенты (нет, я не шучу, это реальный аргумент героев статьи). Пробираться из Канкуна в Тихуану, а уже оттуда – в Калифорнию все же не так просто, как хотелось бы оппозиционерам – это несмотря на то, что при Джо Байден положение дел на границе сильно изменилось. <…> Как оказалось, на границе с Калифорнией собрались уже несколько групп "беженцев, поддерживающих Навального". И вот здесь я искренне восхищаюсь их почти сектантской преданностью западным идеалам: после того, как их неоднократно обирали мексиканцы, или американские пограничники открывали огонь по мигрантам, во всех бедах все равно оставался виноват "российский режим"».
«Суеверная Демократия» рассказывает о попытках привлечь внимание к суду:
«Нельзя не отметить комичность попыток сторонников Алексея Навального привлечь интерес к процессу через нагнетание паники и раздувание мифа о "закрытости" суда. То журналистов не пускают, то разрешают взять только ручку и выйти на расстрел строиться – кошмарный жуткий ужас. На деле же оказалось, что и журналистов свободно пустили на судебное заседание, и даже супругу, которой никто не мешал в перерывах общаться с Навальным. О процессе открыто пишут все СМИ, видео из зала суда доступны в любых источниках. Никакой закрытости и в помине нет. Действия команды Алексея Анатольевича вполне объяснимы – широкой общественности никакого дела до процесса уже давно нет, а интерес подогревать как-то нужно. Вот и работают, как умеют, какая команда – такое и медийное сопровождение».
Дело Валерия Соловья
В среду прошли обыски у политолога, бывшего профессора МГИМО Валерия Соловья, его допросили. Соловей известен как адепт конспирологии и теорий заговора. По информации СМИ, дело заведено по статье 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). RT со ссылкой на данные следствия сообщал, что Соловей имеет отношение к анонимному телеграм-каналу «Генерал СВР», который публикует конспирологические фейки о российском президенте, представителях спецслужб, высокопоставленных чиновниках. По словам источника RT, будет назначена лингвистическая экспертиза для определения высказываний, подпадающих под статью.
«АДЕКВАТ» считает, что это не единственная экспертиза, которая требуется политологу:
«Лингвистическая экспертиза, о которой вечор рассказали источники, – это понятно и предсказуемо, но психиатрической следствию тоже надо бы не побрезговать. По всему, что лилось из персонажа многие-многие годы, вопрос "сажать или принудительно лечить" в высшей степени не праздный, и как минимум во втором из этих смыслов на свободе Соловей переходил очень много. И не могу по такому случаю не коснуться моей многолетней сквозной темы: доброе десятилетие, которое Соловей гнездился в МГИМО, характеризует кадровую (и только ли ее) политику этого заведения абсолютно исчерпывающим образом. Среди великого множества светлых людей всех сортов, которые там подъедались в разные годы, более образцового примера при всей остроте конкуренции не сыскать».
Писательница и общественный деятель Марина Юденич напоминает, что каждый должен отвечать за написанное им:
«Я правильно понимаю, что вторжение на сопредельную территорию в последний момент заменили вторжением в жилище профессора Соловья? Кстати, в точном соответствии с его прогнозами. Ну помним же. По поводу каких-то чинов, которых обязательно должны были сместить. Но не сместили. <…> Я и сейчас не ратую за лишение свободы людей, болтающих (и пишущих) разные глупости. Но спрашивать за опасный бред, тиражируемый на многотысячную аудиторию, давно пора. Всех диванных касается».
«Всевидящее око» надеется на исправительную функцию правосудия:
«В целом, если в мире есть кто-то и что-то, что способно хотя бы сократить неиссякаемый информационный поток, идущий от профессора Соловья, то редакция Ока всячески готова это поддержать. Далеко не факт, что его посадят куда-то, кроме домашнего ареста. И правильно, в общем, сделают, если не посадят: правосудие не должно быть жестоким. Но есть надежда, что человек после этого будет немножко больше думать, кому и что говорить. Таким образом будет выполнена исправительная функция правосудия. Было бы хорошо».
«Постовой» напоминает, что Соловей находится в статусе свидетеля:
«Политолог В. Соловей был привлечен в качестве свидетеля, а не подозреваемого в рамках статьи 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Вечером в среду он был отпущен из Следственного комитета после допроса. Задержание стало следствием не его политических взглядов, а обострения ситуации на Украине, в связи с информацией о взаимодействии Соловья с телеграм-каналом "Генерал СВР", предположительно контактировавшим с украинскими спецслужбами».
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