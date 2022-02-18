Телеграм: вероломное ненападение и отпетый Соловей

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Истерика коллективного Запада о якобы готовящемся вторжении России на Украину на этой неделе достигла апогея. Агентство Bloomberg сообщало, что нападение состоится 15 февраля, президент США Джо Байден называл 16 февраля. Британские таблоиды раскрыли даже точное время атаки – четыре утра 16 февраля. Россия не только не напала, но даже вернула свои войска с учений в места постоянной дислокации.

Писатель Сергей Минаев отмечает, что СМИ лишились последнего, что их отличало от блогеров – ответственности за достоверность информации:

«Проходящая на наших глазах информационная война, в которой все главные мировые СМИ, как под копирку, ежедневно печатали заголовки о войне, "которую Россия уже начала", "окопах в Ростове" и "всеобщей мобилизации", показала всем главное: разницы между газетой Bild и условным телеграмм каналом "Тайны Кремля" больше не существует. Уровень "достоверности" одинаков, масштаб фейков у того же Блумберг значительно больше, а последствия от "случайных" публикаций о войне в четыре утра катастрофичны. И все эти медиа-могулы потом сетуют на конференциях о падении тиражей, доходов от рекламы и конкуренции, которую они проигрывают блогерам».

«Русский Демиург» объясняет, почему западная истерика в ближайшее время не прекратится:

«Байдену в известной степени все равно, а вот судьба демократов на волоске. Мало того, что осенью промежуточные выборы в Конгресс, где по всему выходит, что республиканцы их просто раздавят, так еще этот неистовый Трамп с помощью спецпрокурора Дарема наконец-то добрался до убойных доказательств госизмены Хиллари Клинтон, команда которой вскрывала правительственный сайт самогó Белого дома и мухлевала с обвинениями Трампа в связях с Россией (привет брутальному спецпрокурору Мюллеру). Так что Америке без серьезной войны где-нибудь подальше никак, ибо на кону более чем эпические внутренние катаклизмы, предотвращать которые с помощью внешнеполитической виктории нужно начинать немедленно. Таким образом, дата следующей российской агрессии уже назначена и будет объявлена сразу же после полуночи 16-го. Промежуток, кстати, будет коротким, ибо ждать долго равносильно самому себе подписать приговор».

Так и случилось: уже 16 февраля эстонская разведка заявила, что Россия нападет в конце февраля. По данным американской Politico, это случится после 20 февраля. Bloomberg сообщает о тысячах российских военных, которых якобы перебрасывают к украинским границам.

Политолог Дмитрий Дробницкий рассказывает, что в США многие понимают истинное положение дел:

«Один из эпизодов передачи "Вечер с Таккером Карлсоном" 15.02.22 был посвящен одержимости вашингтонского истеблишмента Украиной. Гостем программы был президент Центра изучения партийной политики Ричард Хананиа, который в серии своих твитов нарисовал непривычную картину киевского режима. Киевский режим – и это, пожалуй, впервые прозвучало с экранов американского ТВ – является диктатурой, заключающей оппозиционеров в тюрьму, закрывающей оппозиционные телеканалы и запрещающие русский язык на территории страны. Это как если бы Байден действовал более решительно и посадил бы Трампа, закрыл Fox News и запретил использовать испанский на территории Флориды, потому что на этом языке там говорят политические противники Байдена... Но при этом, как согласились Карлсон и Хананиа, Байден и его окружение в реальности управляют Украиной. Именно они, а не народ Украины».

«Мюсли вслух» отмечают, что из-за западной кампании в поддержку Украины больше всех страдает сама Украина:

«Британские страховые компании разослали крупнейшим собственникам воздушных судов официальное письмо с предупреждением, что через 48 часов перестанет действовать страховое покрытие для любого самолета на территории Украины и в украинском воздушном пространстве. Авиакомпании отменяют рейсы на Украину и через нее. Разумеется, сказать, будто Запад уничтожает украинскую экономику, было бы преувеличением – туризм и воздушный транзит вовсе не ведущие отрасли украинского народного хозяйства. Но, разумеется, наносит ущерб (как и призывами к гражданам срочно покинуть эту страну). Что вызывает вопрос: люди, принимающие решения, отравились собственной пропагандой, или же они к чему-то принуждают Киев такими мерами?»

«Кот и кошка Крамника» рассуждают о том, на каких условиях Россия все-таки могла бы напасть:

«В общем, я полагаю, что нам можно уже удовлетворить растущие ожидания западных партнеров и таки вторгнуться на Украину. Вопрос в возмещении наших расходов. Таким возмещением, наверное, могла бы стать гарантия поставок военной и космической электроники западного производства в объеме, достаточном для реализации ГПВ-27 и готовящейся сейчас ГПВ-33. Но эта гарантия должна быть надежной. А нет гарантии, нет и вторжения, сами пусть вторгаются».

