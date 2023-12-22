Телеграм: В Москве начинаются выборы, а в Киеве заканчиваются солдаты
Выдвижения кандидатов в президенты России, открытие новой скоростной трассы Москва-Казань и очередной пакет санкций Евросоюза стали главными событиями уходящей недели по версии популярных Телеграм-каналов страны.
Россия и её предвыбор
В воскресенье съезд «Единой России» единогласно поддержал самовыдвижение Владимира Путина на выборах президента в 2024 году.
Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак призывает к консолидации общества:
«Партия примет самое активное участие в предстоящей кампании. Наша задача – обеспечить максимальное участие в президентских выборах нашего актива, максимальную поддержку нашего кандидата. Мы пресечем любые попытки провокаций и влияния на кампанию извне. Как отметил Председатель партии Дмитрий Медведев, победа нашего Президента должна быть закономерной, легитимной и абсолютно бесспорной. Сегодня, когда Запад оказывает беспрецедентное давление на Россию, хочет развалить нашу страну, поставить на колени, мы должны сплотиться вокруг нашей страны и ее лидера. Оставить в стороне все разногласия и выразить поддержку нашему Президенту, вне зависимости от партийной принадлежности».
В четверг в Москве начал работать избирательный штаб Владимира Путина, отмечают «Мюсли вслух»:
«Впереди у штаба много технологической работы: организация региональных отделений, мобилизация сторонников, сбор подписей (по закону они нужны, потому что Путин самовыдвиженец). Отметим, что образ Путина-кандидата максимально близок народу, причем это не искусственно созданный политконсультантами конструкт – действующий глава государства напрямую опирается в своей работе на российское общество, которому он близок и понятен. Недаром крылатые фразы Путина ("мочить в сортире", "раб на галерах", "как у вас с яйцами?" и т.п.), сказанные мимоходом, широко расходятся среди россиян. Состав сопредседателей штаба – глава парламента ДНР Артем Жога, актер и режиссер театра и кино Владимир Машков и главврач больницы Марьяна Лысенко – также говорит о том, что Путина поддерживают знаковые и уважаемые в стране фигуры. Это черта национального лидера, тонко чувствующего Россию».
«Замполит Татарии» рассказывает о возможном кандидате в президенты от КПРФ:
«[Николаю] Харитонову 75 лет, он депутат Госдумы всех восьми созывов. В 2004 году выдвигался на пост главы государства, когда из осторожности набрать минимум делать это отказался председатель партии Геннадий Зюганов (Харитонов набрал 13,69% голосов против 71,31% у Владимира Путина, который шел на второй срок). В том же году от участия в выборах воздержался и вождь ЛДПР Владимир Жириновский: он выставил вместо себя охранника Олега Малышкина (тот набрал и вовсе 2,02% голосов). Относительно выборов 2024 года были предварительные договоренности о том, что от КПРФ пойдет сам Зюганов. Но тот, понимая будущий провал по голосам, настоял на кандидатуре Харитонова. Харитонову сегодня все равно: низкий ли, высокий будет у него процент, главное, чтобы Зюганов получил надежную защиту от критики. Так кто же такой Николай Харитонов? Сегодня Харитонов депутат Госдумы, глава комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики. Был фигурантом скандала: 15 лет назад его обвиняли в избиении человека, попавшего в ДТП с родственницей депутата. У пострадавшего жителя Новосибирска диагностировали сотрясение мозга и ушибы, но уголовное дело возбудить против избранника не получилось».
«Темник» пишет о кандидате от ЛДПР:
«[Леонид] Слуцкий станет кандидатом в Президенты от ЛДПР. Иного варианта и не предполагалось. Ведь это лидер партии с федеральной узнаваемостью, превосходящей сопартийцев. Участие в выборах позволит Слуцкому получить еще больше известности и укрепить свою власть в партии. Правда, придется постараться и брать минимум третье место, чтобы никто не усомнился в его праве быть на вершине партийной иерархии. Глобально же Слуцкого и других парламентских кандидатов, которые появятся на этой неделе, будет объединять, скажем так, "патриотическая интенция" (поддержка СВО, уважение к суверенитету и подобное)».
«Коротко по делу» рассматривает кандидата от несистемной оппозиции и грубую орфографическую ошибку в титрах к ее видеоролику:
«Выдвинутая беглым олигархом Ходорковским Екатерина Дунцова подала документы в ЦИК. Их будут проверять в течение 5 дней. Дунцова заявила о своем намерении баллотироваться в президенты России в середине ноября. На тот момент в ее телеграм-канале было всего 12 подписчиков. А месяц спустя отметка близится к 250 тысячам читателей. Команда у нее получилась "случайная", естественно, связанная с фондом, спонсируемым Западом. И явно не профессиональная. Просто посмотрите на текст и найдите глупую ошибку. Да, предвыборной кампании тоже нет».
Россия и её дороги
В четверг Владимир Путин открыл движение по всем участкам трассы М-12 «Восток». Дорогу за 900 млрд рублей построили за рекордные три года в рамках национального проекта «Модернизация транспортной инфраструктуры». Теперь от Москвы до Казани можно доехать за шесть с половиной часов вместо двенадцати, как раньше.
«VOLGA.brief» называет открытие трассы главным событием года в Приволжском федеральном округе:
«Торжественную церемонию по видеосвязи провел президент Путин, в ней приняли участие губернаторы из ЦФО Собянин (Москва) и Авдеев (Владимирская область), а также из ПФО – Минниханов (Татарстан), Николаев (Чувашия) и Никитин (Нижегородская область). Солирующая роль Минниханова была предсказуемой: именно сегодня М-12 по-настоящему пришла в Татарстан, до того открывались участки во Владимирской, Нижегородской областях и в Чувашии. На церемонии раис рассказал, что еще накануне отправился инспектировать дорогу лично. Но что он доедет прямо до Москвы, ожидали немногие. <…> Главным же триумфатором выглядел вице-премьер РФ Хуснуллин. Он еще раз повторил, что впервые в истории России столь масштабный проект реализован всего за три года».
В ходе открытия трассы М-12 Владимир Путин сообщил, что в регионах, включая Донбасс и Новороссию, уложено более 188 млн квадратных метров асфальтобетона. «ДОНЕЦК ДНР НОВОСТИ СВО» радуется за свою республику:
«"В целом по России по итогам текущего года будет построено, реконструировано и приведено в нормативное состояние более 31 тысячи километров федеральных, региональных и местных дорог. <…> Это рекордные объемы и весомый вклад в развитие дорожной сети нашей страны, в повышение качества жизни людей", – отметил Владимир Путин. В Донецкой Народной Республике в 2023 году восстановлено порядка 1200 км автомобильных дорог. Дорожники с опережением графика приступили к объектам, запланированным к восстановлению на 2024 год».
«Мейстер» обращает внимание на то, что в день открытия трассы «Восток» на Дальнем Востоке открыли новый железнодорожный участок:
«Открытие президентом движения по трассе "Восток", позволяющей за шесть часов доехать на машине от Москвы до Казани – еще одно звено в цепочке новых транспортных проектов, последовательно реализуемых по всей стране. На Дальнем Востоке сегодня открыли второй путь очередного участка железной дороги от Хабаровска до Советской Гавани, части перспективного пути между Европой и Тихим Океаном, с пропускной способностью в 80 с лишним миллионов тонн. Одновременное строительство и расширение железных дорог в восточной части страны и развитие автодорожной сети в европейской части с дальнейшим прицелом в сторону Тюмени и Екатеринбурга – это залог экономического развития в перспективе, для которого транспортная связность важна не меньше, чем ресурсная и энергетическая обеспеченность».
«ТеZис» резюмирует:
«Путин инициирует проведение масштабных проектов, которые задают кардинально новое логистическое измерение страны. Новейшие железнодорожные магистрали, трассы и авиационная инфраструктура позволяют кратно сократить время в пути для людей и товаров, тем самым предоставив экономики страны новые возможности. Эти реформы влияют на жизнь миллионов людей».
Россия и её гражданство
В понедельник стало известно, что Владимир Путин подписал указ, упрощающий прием в гражданство РФ граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии.
«Монокуляр» напоминает, что после начала Киевом геноцида русскоязычных жителей Донбасса Россия упростила получение гражданства для украинцев, и проводит аналогии:
«Если с облегчением получения гражданства белорусам все укладывается в общую стратегию интеграции двух государств, то про Молдову и Казахстан надо говорить отдельно. По сути, Россия идет на опережение будущих качаний в этих странах антироссийских движений. Молдова в ближайшие годы, вероятно, прекратит свое существование и соединится с Румынией. Президент Молдовы Майя Санду ведет страну в ЕС через самоликвидацию независимой государственности. И защита русскоязычного населения страны (в большей степени Приднестровского региона и Гагаузии) выходит на первый план. А с Казахстаном ситуация еще интереснее. США практически не скрывают, что намерены сделать из Казахстана "азиатский вариант Украины" с прямым враждебным к России креном. Если добавить сюда уже нарождающуюся государственную русофобию (от примыкания к антироссийским санкциям до поддержки националистического антирусского контингента), то облегчение получения гражданства можно смело считать асимметричным ответом России. Возможно, пока в Казахстане и Молдавии еще не понимают, к чему может привести это облегчение, так как они выпученными глазами смотрят в рот США и ЕС. Но для жителей Новороссии это закончилось присоединением к России. Так что, возможно, мы еще услышим из США возмущение о "расширении Российской империи"».
«338» задумывается об адаптации новых граждан РФ:
«Россия становится ковчегом для бывших соотечественников и их детей, родившихся уже вне границ единого государства. Россия не собирает (пока не собирает) земли, но собирает на своей земле русских. В то же время не избежать ложки дегтя: упрощение процедур принятия в гражданство не освобождает новых граждан России от "самостоятельной работы" по совершенствованию навыков грамотного владения речью, знания истории России, очищенной от фальсификаций и вольных интерпретаций, российского законодательства. Негативные прецеденты отказа новых граждан России становиться россиянами на сегодня исправляются фактически в ручном режиме в стандартных институтах школа-ВУЗ-армия. Но не всех, получивших российское гражданство, но не желающих перенимать государственную идентичность, получается охватить. Государству придется предусмотреть создание новых институтов формирования государственной идентичности и продвижения ценностей гражданства, особенно для тех, кто обретает подданство в упрощенном режиме».
«РЕСПУБЛИКА.KZ.media» пишет, что из-за указа Путина в Казахстане опасаются оттока населения в Россию:
«Политолог Газиз Абишев считает, что теперь Казахстан покинут в основном высококвалифицированные кадры. А экономист Арман Бейсембаев допускает, что "Казахстану следует опасаться новой волны эмиграции"».
«Новая Искренность» отмечает, что Россию выбирают для жизни и граждане стран Евросоюза:
«Многодетная семья из Германии покинула страну и отправилась в Россию, скрываясь от угроз полиции изъять детей, сообщили в МВД РФ. Мать, отец и шестеро детей, четверо из которых несовершеннолетние, прибыли в Калужскую область в ноябре. Похоже, в преддверии Года семьи власти решили сделать шаг навстречу и зарубежным семьям. PR-сопровождение такого шага создает сигнал миру о защите семейных ценностей и зарубежом. Ранее Владимир Путин упростил получение гражданства России для граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии, таким образом начиная работу по возвращению обделенных за границей бывших и/или потенциальных российских граждан».
Депутат Госдумы Константин Затулин считает, что указ об упрощенном гражданстве будет, как дамоклов меч, висеть над зарубежными русофобскими политиками:
«Хотите идти по пути конфронтации с Россией – лишитесь по крайней мере части своих подданных, налогоплательщиков, своих граждан, которые в этой ситуации предпочтут быть с Россией… Вот что этот Указ означает, и он очень важен. <…> Это усиливает сегодня настроения русского населения Молдовы в пользу российского гражданства и гарантий для будущего себя и своих детей в России. Очень важно, чтобы никаких препятствий на пути к российскому гражданству у жителей Молдовы или Приднестровья не было».
Европа и её санкции
В понедельник Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций в отношении России.
«Кремлёвский мамковед» рассказывает, чего от этого пакета ждать:
«Он направлен на запрет импорта алмазов и ряда металлов из России, транзит через Россию товаров и технологий, повышающих промышленный потенциал страны, а также на ужесточение ценового потолка на российскую нефть. Но не так страшен черт, как его намалевала Еврокомиссия. Главная мера из свежего санкционного пакета – запрет на прямой или косвенный импорт в ЕС российских алмазов. Ограничения касаются нетехнических алмазов из России, в том числе обработанных в третьих странах. Но вопрос эффективности этой меры упирается в механизм отслеживания происхождения камней, который навряд ли сработает. 90% огранки происходит в Индии, не входящей в G7, и гранильная отрасль которой не заинтересована в соблюдении санкций. Россию сложно отключить от мировой торговли алмазным сырьем из-за высокой доли в производстве, при этом в Китае, Индии и других стран Азии, где потребление превышает российское производство, спрос на алмазы растет. Прописанный в 12-м пакете санкций запрет на импорт из России чугуна, медной и алюминиевой проволоки, фольги, труб и трубок из алюминия примечателен тем, что ЕС не ввел санкции против всего российского алюминия, а лишь против достаточно узкого перечня алюминиевых продуктов, оставив UC Rusal доступ к относительно премиальному рынку. <…> У Европы просто нет альтернативного, приемлемого по цене иного поставщика, кроме России».
В конце прошлой недели New York Times сообщила, что ушедшие из России западные компании потеряли в общей сложности 103 млрд долларов. По мнению издания, руководство России превратило бойкот западных компаний в «удачу для государства». При этом газета отметила, что большинство иностранных компаний продолжает работать в России.
«Доктор Z прописал» подозревает, что New York Times занизила потери западного бизнеса:
«В продолжение недавнего рассказа "Нью-Йорк Таймс" о том, что компании, покинувшие Россию, потеряли 103 миллиарда долларов. Теперь эта сумма стала еще больше, если верить корейской прессе. Издание The Chosun Ilbo сообщает, что южнокорейская компания Hyundai Motor одобрила предложение о продаже своего завода в Санкт-Петербурге за 140 тысяч вон. По нынешнему курсу это примерно десять тысяч рублей. Вообще же, по информации того же издания, завод оценивается в 287,3 млрд вон (примерно 219 млн долларов). The Chosun Ilbo полагает, что договор о продаже будет предусматривать возможность обратного выкупа. Если так, то понятно, почему корейцы готовы продать предприятие, объем выпуска которого превышал 200 тысяч автомобилей в год, за такую сумму – рассчитывают вернуться».
«Распутица» отмечает, что американский обозреватель объявил российского президента геополитическим победителем года:
«Президент России Владимир Путин является геополитическим победителем года, считает обозреватель газеты The Wall Street Journal Джеральд Бейкер. "Объявить Владимира Путина геополитическим победителем года <...>, его позиция выглядит неизмеримо сильнее, чем год назад. Хваленое контрнаступление Киева застопорилось, экономика Путина выдержала западные санкции, европейская решимость угасает, американская поддержка ослабевает", – пишет он. На Западе царит пораженческое настроение. Как пишет агентство Bloomberg, в связи с разногласиями по поводу предоставления помощи Киеву европейские страны начали рассматривать последствия возможного поражения Украины в конфликте с Россией, в том числе заново оценивая риски, которые Москва может представлять для членов НАТО на востоке Европы. "А что, если Путин побеждает?" – задаются теперь вопросом эксперты, которые накануне так называемого украинского контрнаступления предрекали поражение России».
Не успели европейцы ввести этот пакет санкций, как начали готовить новые, пишет «Банкста», но есть нюанс:
«ЕС готовит 13-й и 14-й пакеты санкций против России, заявил депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховски. Инициатива о принятии новых пакетов санкций исходит в первую очередь от прибалтийских стран. При этом членам ЕС становится сложнее согласовывать новые рестрикции против России, к тому же эти меры вредят их собственной экономике, а обходом санкций занимается весь мир».
«Тайны Ленинградского двора ZVO» пишут, что обычные граждане стран Евросоюза вопреки запретам собственных властей продолжают приезжать в Россию за продуктами и другими товарами:
«Жители Прибалтики продолжают приезжать в Россию за покупками, даже несмотря на угрозы собственных властей. По сравнению с 2022 годом за три квартала текущего года количество легковых и грузовых транспортных средств, ж/дорожных составов на границах Россия – Эстония, Россия – Латвия снизилось, а вот количество автобусов, пересекающих границу, увеличилось. Прибалты покупают в России различные товары, в том числе продукты питания. Эстонцы везут из России сахар, соль, крупы, печенье, колбасы, сосиски, пиво, печатную продукцию на русском языке и лекарства. "Незначительные объемы вывозимых товаров объясняются, прежде всего, наличием количественных и стоимостных ограничений, применяемых эстонской стороной при ввозе таких товаров", – рассказал начальник Северо-Западного таможенного управления Александр Повод. И это при том, что с января 2023 года ЕС ввел запрет на ввоз многих российских товаров, а с сентября страны Балтии запретили въезд на автомобилях с российскими номерами. Теперь вот еще и КПП на границах то закрывают, то открывают. Кстати, с латвийской стороны ограничений меньше, поэтому, кроме продуктов питания, люди вывозят из России одежду, косметику, бытовую химию, инструменты, стройматериалы и другие товары для личного пользования».
Киев и его солдаты
Во вторник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства сообщил, что с начала спецоперации потери ВСУ превысили 383 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными. По его словам, Украиной проведено девять волн мобилизации, сейчас идет десятая, в ходе которой в армию забирают в том числе ограниченно годных к военной службе.
«Всевидящее око» отмечает, что тема тотальной мобилизации становится на Украине все актуальнее:
«Вот и новый министр обороны страны 404 с чудной фамилией Умеров заявил в интервью немецкой газете Bild, что все уехавшие за границу украинцы в возрасте от 25 до 60 лет получат повестки в армию и обязаны будут явиться на призывной пункт ВСУ. А уехало из нэньки – по самым скромным подсчетам – не менее полутора миллионов годных к военной службе мужчин. Только в Германию с 24 февраля 2022 года сбежали 221 571 украинец в возрасте от 25 до 60 лет, понадеявшихся на то, что с Шпрее выдачи нет. "Мы хотим справедливости для всех, потому что речь идет о нашей собственной стране, – обломал их надежды Умеров. – Выступать за свою страну и служить ей – это не наказание. Это честь". Но вот те, кто от этой "чести" откажутся, получат наказание. Правда, форма и тяжесть этого наказания, по словам Умерова, все еще обсуждается, но что-то подсказывает, что бить будут в основном по карману – поскольку большая часть сбежавших за границу украинцев люди не бедные, а пану Гниде и его подельникам деньги всегда нужны. Можно представить, с каким облегчением воспримут эту инициативу скаредные европейцы, которые почти два года вынуждены платить прожорливым украинским "беженцам" очень немаленькие пособия. А вот куда побегут из ставшей вдруг негостеприимной Европы жовто-блакитные "пацифисты" – большой вопрос. Аргентине и Канаде стоит приготовиться».
«Русская Душа» рассказывает, что военкомы похищают украинских мужчин прямо на улицах:
«Одесситка легла поперек дороги возле военкомата, заблокировав движение транспорта. Она требует показать ей брата, утверждая, что бедолагу просто похитили. По данным украинских каналов, сначала она пререкалась с военными внутри ТЦК, а потом вышла на улицу и легла на дорогу, закатив истерику. Украинские женщины настолько отчаялись, что в Закарпатье даже начали возить мужей в багажниках автомобилей, чтобы избежать встречи с сотрудниками ТЦК. Одновременно с этим экс-командующий войсками США в Европе Ходжес заявил, что Украина должна усилить мобилизацию, призвав на фронт женщин и тех, кто уехал за границу».
«Политтранзит» пишет про облавы:
«На Украине продолжаются облавы на призывников. Декабрьским ноу-хау стали визиты военкомов в элитные рестораны, фитнес-клубы и дома отдыха. Армейские вербовщики становятся все более агрессивными. Они забирают мужчин с улиц и доставляют их в призывные центры, используя психическое давление и даже физическую силу. Однако, по словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Буданова, все болеют за Украину, но все бегут».
Журналист Юлия Витязева уточняет, как именно бегут:
«За сутки из Украины выезжают около шести тысяч мужчин призывного возраста. Речь идет о западной границе страны на всей ее протяженности – с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой. Участились случаи заключения мужчинами призывного возраста браков с многодетными матерями. Кроме того, часты отъезды в качестве сопровождающего лица с инвалидностью. В практике пограничников был отмечен и случай смены пола в документах с мужского на женский – причем каких-либо признаков или официальных подтверждений начала реального процесса гендерного перехода у выезжающего не было».
«АДЕКВАТ Z» считает, что мы все делаем правильно:
«Прошлой зимой и весной точкой, вынуждающей бандеровцев платить тяжелейшую цену кровью и железом, был Артемовск. Летом вынуждать их ни к чему не пришлось: начался нахрюк, и с дальнейшим самообескровливанием они прекрасно справлялись сами. Но и на этом фоне мы направленно создали хохлам отдельное больное место на левобережье Оскола, заставив их постоянно жечь непропорционально большой ресурс еще и там. А с середины осени, в унисон с Авдеевкой, чуть раньше или позже мы начали последовательно и настойчиво давить на всех направлениях и на многих их участках. Интенсивнее всего, пожалуй, под Донецком примерно от Очеретино до Новомихайловки и под Артемовском. Давить так, чтобы заставить чубатых считаться с угрозой обвала обороны в любой из многих атакуемых точек – и тем самым в постоянном режиме подпирать все до одной потенциальные дыры. Резкое усиление интенсивности облав последних недель по спортзалам, кабакам, пансионатам и просто улицам – в первую очередь как раз из-за необходимости подпирать потрескивающий фронт непрерывно».
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