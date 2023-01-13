Телеграм: Соледар взяли, ждут «Леопардов»

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На этой неделе авторы каналов обсуждали нескромный отдых региональных парламентариев. Депутат Курской областной думы Максим Васильев записал видео из Мексики, на котором он пьет коктейль и хвастается тем, что у него «много денег» и «много хорошего настроения». Васильев избирался как самовыдвиженец, его супруга – депутат облдумы от «Единой России».

Губернатор Курской области Роман Старовойт резко осудил Васильева:

«Мы живем в приграничном регионе, и это выдвигает дополнительные требования к работе и поведению всех органов власти, а тем более – народных избранников. Отмечу, что Максим Васильев долгое время был членом КПРФ. В Курскую областную Думу он избрался как независимый депутат, что не позволяет применить к нему меры дисциплинарного воздействия по партийной линии. Однако надеюсь, что этичность его поведения оценит соответствующая комиссия областной Думы. Обязательно поговорим с ним и со стороны Правительства Курской области. Со своей стороны считаю такое поведение неуместным, независимо от принадлежности к партии. Отдельно хочется узнать, как относится к поведению Максима его супруга, действующий депутат от "Единой России". Надеюсь, она расскажет это на комиссии организационно-кадровой работы партии. И еще свое поведение нужно оценивать с точки зрения не только коллег по партии, но и своих земляков. Думаю, куряне сделают свой вывод. И да, я очень зол».

Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак требует от Васильевых сложить депутатские полномочия:

«В то время как вся страна работает на фронт, помогает семьям мобилизованных и погибших бойцов. В то время как жители приграничной Курской области подвергаются обстрелам, некоторые "народные избранники" позволяют себе "греть булки" на теплых заграничных курортах, попивая пивко и записывая неуместные видео. Верх цинизма и бесчеловечности. Ни Родины, ни флага. Ни чести, ни достоинства. Ни мозгов. Самое правильное, что может по возращении из солнечной Мексики сделать эта парочка "туристов" – по собственному желанию сложить депутатские полномочия».

Депутат Заксобрания Вологодской области Денис Долженко выложил в соцсети фото с утренней пробежки во время отдыха в Дубае. В комментариях ему напомнили историю с курским коллегой Васильевым, однако выводов он не сделал.

«Выборы, выборы, выборы…» не удивлены:

«Гневные комментарии депутата из Вологды только забавляют, он искренне считает, что люди, пишущие про патриотизм, просто завидуют Денису Долженко. В целом сам депутат прославился не только здоровым образом жизни, но еще тем, как лишил бывшую жену родительских прав на единственную дочь. Как рассказывают близкие из окружения депутата люди, во время бракоразводного процесса он подсыпал наркотические и психотропные вещества своей супруге в еду и напитки, после чего инициировал экспертизу в суде. Так что требовать от Дениса Долженко честности и патриотизма – это как крокодилу запретить есть мясо».

«Кромъ Летописец» отмечает, что руководство Вологодской области отреагировало жестко:

«Уж указали на ошибки уважаемые, не последние в стране люди, так признай, скажи, что оступился. Нет, сидит, всем доказывает из Дубая свою правоту. Еще и ерничает, мол, я не состою в "Единой России". Полагаем, что вопросы, которые сейчас обсуждают, крутятся не вокруг партбилета. Просто какой-то сюр процветает в российской элите. Губернатор Олег Кувшинников по теме высказался жестко, но ожидаемо адресовал вопрос к комиссии по этике ЗСО. <…> Председатель ЗСО Андрей Луценко дал поручение комитету по регламенту и депутатской деятельности подготовиться к проведению расширенного заседания, на котором будет дана оценка действиям депутата Дениса Долженко».

«Темник» комментирует тенденцию:

«Понятно, что юридически запретить такие поездки никто не может. Но происходит любопытный процесс: попытки формирование СВО-этики. Связанные с государством люди должны показывать согражданам готовность менять привычные паттерны поведения».

