Телеграм: Соледар взяли, ждут «Леопардов»
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Соледар и его взятие
В ночь на среду российский предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что расположенный в ДНР город Соледар взят под контроль ЧВК «Вагнер». В среду Минобороны РФ сообщило, что российские войска блокировали Соледар с севера и юга.
«Lomovka» наблюдает за переобуванием западных СМИ:
«Еще неделю назад Соледар чуть ли не приравнивали к городу-герою, который стоически обороняли от российской агрессии доблестные укровоины, а СМИ расписывали невероятную стратегическую значимость Соледара и тяжелые последствия, которыми обернется для ВС РФ поражение там. Однако после позорного бегства украинских частей и зачистки города "Вагнером" западные журналисты сменили пластинку – теперь город оказался неважен, а бои за него так и вовсе были лишними, и Россия только зря потеряла время. Причем издания, в числе которых и весьма авторитетные источники вроде CNN, замалчивают, что взятие Соледара обернулось для Украины если не катастрофой, то серьезным сломом позиций. Киевский режим буквально забросал город трупами своих же солдат в попытке удержать его, а теперь, когда Соледар находится под контролем РФ, укронацисты рискуют потерять еще и Артемовск – ведь он теперь рискует попасть в полное окружение. На то, чтобы превратить Соледар из стратегически важного объекта, за который "отчаянно" дерутся ВСУшники, в простое село на окраине, прессе потребовались буквально сутки. Интересно было бы услышать мнение самих украинских бойцов, которых использовали как пушечное мясо в борьбе за якобы совершенно ненужный и бесполезный город».
«Парламент Z кнопкой» пишет о деморализации украинского общества:
«Забавно, как молчат украинские СМИ по поводу потери Соледара. Сказать им, конечно, нечего, украинское общество стало жертвой собственных ожиданий и лжи. Долгое время украинцы варились в сладострастном самообмане, что вот-вот ВСУ выйдут и к Севастополю, и к границам 1991 года, а то и вообще оккупируют Кубань. Такое ощущение появилось после отступления из Херсона и новостей об очередных военных траншах. Да и украинская цензура умело (надо это признать) не допускала проникновения вредных нарративов в свое информпространство. В частности, данные о потерях были скрыты, а внимание общества умело перебрасывали, дабы оно не задавало неудобных вопросов. Из российской армии сделали посмешище, якобы там остались одни косые-хромые, без техники и с ржавыми АК-47. А сейчас реальность постучала в дверь. И украинское общество, свято веря в киборгов, теперь столкнется с большим разочарованием. Важность захвата Соледара не в том, что это какой-то важный город, а в том, что ВСУ приложили огромное количество усилий, чтобы его удержать. И у них ничего не вышло, "оборванцы из рашки" сломали украинской армии хребет. Может быть, теперь украинские граждане начнут задавать вопросы. Тем более, учитывая адовое количество потерь среди ВСУ – от 20 до 25 тыс. Психологический надлом противника в тылу остается важнейшим способом сломить любую волю к сопротивлению и может стать ключом к нашей победе. Без Соледара нет Украины, говорили украинские пропагандисты. Что ж, полностью согласны».
«Всевидящее око» отмечает, что травмированные украинцы находятся на стадии отрицания:
«Ночью в русскоязычном сегменте интернета можно было наблюдать множество укроботов, отрицающих взятие Соледара. При этом в украинском сегменте интернета про Соледар очень сложно было найти хоть что-нибудь. Так выпьем же за то, чтобы наша реальность всегда совпадала с той, которая существует на самом деле!»
Канал «Vладислав Угольный» рассуждает о том, что будет дальше:
«Одним из наиболее интересных вопросов, связанным с продавливанием (или все-таки прорывом?) хохла в Соледаре, является вопрос, как именно ВСУ будут строить свою оборону далее. Наиболее тонким участком является направление на Северск – а там у хохла тероборона, нацгвардия, 54 мехбригада и 10 горно-штурмовая бригада, плюс некоторое число артиллерийских подразделений. Подразделения эти боеспособные, но не свежие. Ранее, когда бои шли в Белогоровке и Спорном, этого хватало. После того, как наши выйдут на трассу Соледар – Северск, этого хватать не будет. Возможно, на север отступит что-то из Соледара, обнажая северный фланг Артемовску. Но это маловероятно. Таким образом, хохлу сейчас требуется МНОГО сил на усиление обороны Северска. Где их взять? Из-под Сватово и Кременной. Но хохол силы там тратит об штурмы наших укрепов. Оперативный кризис нарастает. Я не знаю, где Залужный будет брать бригады для прикрытия вот этих вот расползающихся дырочек. Пока что сдерживать их от превращения в одну дыру хохлу удается, но каждую неделю ситуация деградирует и деградирует».
«Мейстер» отмечает промышленную ценность Соледара:
«События в Соледаре вызвали всплеск негативных публикаций, призванных бросить тень на успехи российского оружия. В частности, появились спекуляции на тему будущей судьбы "Артемсоли" – крупнейшего в Восточной и Центральной Европе производителя соли, расположенного в Соледаре. <…> Очевидно, что это важное градообразующее предприятие, оставлять которое на откуп Украине было бы глупо – она его не развивала до СВО (его пытались приватизировать и сбыть с рук), а уж после потери фактического контроля над городом не будет этого делать и подавно. Жителям региона будет нужна работа, а стране – соль, так что наладить производство на этом промышленном гиганте с вековой историей нам, как говорится, сам Бог велел. И скорее всего, по примеру некоторых предприятий Крыма и ДНР, оно перейдет не в частную, а в республиканскую собственность».
Leopard и его Украина
На этой неделе польский президент Анджей Дуда пообещал передать Украине роту танков Leopard немецкого производства. Вслед за Польшей Великобритания объявила о планах передать Украине танки.
«Постовой» отмечает, что для передачи украинцам немецких танков нужно получить разрешение Германии:
«Канцлер Германии Олаф Шольц должен согласиться на выдачу Польше экспортного разрешения, чтобы Варшава поставила Украине танки Leopard 2, заявила председатель комитета немецкого парламента по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. По ее мнению, Шольцу следует "пересилить себя", даже если в действиях Польши есть "много предвыборной борьбы, в которой слишком охотно упоминается Германия"».
«АДЕКВАТ Z» радуется демилитаризации Европы:
«Главное, что надо понимать о целом залпе анонсов поставки украм тяжелой западной техники: это роспись в том, что запасы советской у противника практически исчерпаны. И теперь, чтобы не допустить коллапса на фронте, по обе стороны Атлантики остается единственное решение – выгребать матчасть собственного производства. Темпы восполнения которой не угонятся за темпами поставок и, естественно, потерь в ближайшие не месяцы, а годы. Качественно новый шаг в демилитаризации Европы, так сказать. Всего, что наобещали в последние дни, хватит на укомплектование примерно одной бригады примерно к середине весны. Во всех мыслимых и немыслимых сценариях потери укров в технике к этому времени будут кратно больше, что их хозяева обязаны понимать. И даже для удержания текущего баланса (в котором до сих пор не учитывается минимум половина наших мобилизованных) им придется планировать поставки не десятками единиц, а многими сотнями, и не одних БМП, САУ и пушечных колесных бронемашин, но и танков. С соответствующими последствиями не только для перспектив общей эскалации, но и попросту для необходимости выстраивать все виды тылового обеспечения этого зоопарка».
Политолог Алексей Малинин прогнозирует, что российские инженеры с удовольствием изучат трофейную технику:
«Польша в качестве одного из главных антироссийских ястребов явно пытается призвать более серьезных игроков в лице, например, Германии присоединиться к активным поставкам тяжелой техники. Надеюсь и уверен, эти игроки осознают, что, во-первых, у нас есть средства противодействия "леопардам" и другим западным вооружениям, во-вторых, нам достаточно захватить один такой танк, чтобы потом внимательно его изучить и сделать нашу технику более эффективной. <…> Резкое увеличение поддержки ВСУ доказывает, что у нас действительно есть серьезные успехи на фронте, и риторика украинских медиа вроде "Соледар еще наш" или "Поздравляем с взятием маленького села" – это фальшь и попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Кстати, британские танки еще более сложные для осваивания, так что в деле мы их увидим не скоро. А даже когда увидим, они все равно не сыграют решающую роль в боевых действиях. При этом наши специалисты будут рады изучить и британское танковое вооружение вместе с "леопардами" и другим западным оружием».
«Контора Пишет» полагает, что у украинцев будут проблемы с ремонтом устаревших западных танков:
«Разномастная техника требует разных боеприпасов, обслуживания, ремонта, топлива и квалификации персонала. Естественно, что ни мощностей по их производству, ни столь широкого профиля специалистов на Украине нет и не будет, а потому подбитая, поврежденная или сломавшаяся техника должна будет вывозиться в страны, обладающие ремонтной базой. Кроме того, поставки растянуты во времени на несколько лет, и сформировать из этой "брони" ударный манштейновский кулак будет весьма проблематично. Довольно сложная и затратная логистика вырисовывается, а потому можно судить, что большинство этой техники будет, так сказать, одноразовой. Если киевские стратеги действительно, как утверждают, намерены применить огромную массу этой полученной устаревшей бронетехники именно для проламывания российской обороны, то с учетом ее древности, изношенности, ремонтонепригодности и наспех подготовленных немногочисленных танкистов, то для описания процесса вполне подойдет сцена танковой атаки из "Обитаемого острова" Бондарчука».
А итальянцы и французы отдавать свою технику Киеву не торопятся, пишет «338»:
«Если верить изложенному в издании Repubblica, Италия будет тянуть до конца января с ответом на вопрос о передаче Киеву ПВО "Мамба" с ракетами "Аспид". Как и Франция. А в Киеве еще с середины декабря потирали ручки, считая, что "Мамбы" уже закрыли их небо. Дело обстоит так. У итальянцев 5 батарей +1 учебная. Из них одна батарея направлена в Кувейт, одна будет направлена в Словакию на ротацию "Патриотов". Французы в свою очередь направили одну батарею "SAMP-T" в Чинку еще летом, еще 7 батарей стоят на дежурстве непосредственно во Франции. И из Парижа, и из Рима заявляют о недостаточности комплексов для защиты своих воздушных пространств в случае, если им придется передать что-то Киеву. Плюс одна батарея погоды не сделает. Плюс "Мамба" все-таки очень недешевая система, даже если поставить Киеву максимально "экономный" вариант – комплекс в сборе стоит свыше 1 млрд евро. <…> Жертвовать относительно новыми и недешевыми системами ради неонацистов в Киеве желающих не много».
Северодонецк и его дети
В ЛНР нашли базу, где Киев готовил детей к диверсиям против России. В оздоровительном лагере «Лесная сказка» в освобожденном Северодонецке проводили особые военно-патриотические игры, в ходе которых украинские солдаты и зарубежные инструкторы обучали детей азам диверсионной деятельности.
«Мюсли вслух» отмечают, что методы работы нацистов не меняются:
«Обучение шло в рамках программы "Сокiл" ("Джура"), утвержденной министерством образования Украины и разработанной для подготовки подрастающих поколений украинцев к борьбе с Россией. В годы Великой Отечественной в структурах ОУН-УПА действовали молодежные организации под названием "сотни отважных юношей" и "сотни отважных девушек". Они занимались диверсиями и шпионажем в тылах Красной Армии. Времена новые, методы нацистов прежние».
«Мариуполь LIFE» подчеркивает контраст:
«Сегодня из лагеря города-побратима юные мариупольцы вернулись домой. Там они провели все каникулы. Экскурсии, игры, образовательные программы и подарки – вот что получили ребята. Но это в России так, а на Украине ситуация с лагерями иная. Село Пурдовка, что находится в ЛНР, до 2022 года было под контролем Украины. Там же находился лагерь, где уже с 12-летнего возраста с детьми не играли в игры, а учили делать самодельные взрывные устройства. Тренировки проводил инструктор по минно-взрывному делу. А с подрастающим поколением изучали принцип работы натовского оружия».
«RusPanorama новости» приводят интересную деталь:
«Организация Сокил-Джура существовала еще при Януковиче и финансировалась при нем же из гос. бюджета. Считалась частью "молодежной политики". При этом преподавали там те же самые бандеровцы, готовя боевиков, которые потом пошли убивать русских и до этого – на майдан. И таких лагерей было множество по всей укр. территории. А также регулярно проводились их "слеты", где они "отрабатывали навычки на местности"».
«Рыжая политота» проводит параллели с гитлеровской Германией:
«Укроюгенд. В гитлеровской Германии тоже никого не жалели – ни старых, ни малых. Недострана делает так, как делал третий рейх, поэтому нам еще предстоит увидеть отпрысков "великих укров", размазывающих сопли по щекам».
Депутаты и их каникулы
На этой неделе авторы каналов обсуждали нескромный отдых региональных парламентариев. Депутат Курской областной думы Максим Васильев записал видео из Мексики, на котором он пьет коктейль и хвастается тем, что у него «много денег» и «много хорошего настроения». Васильев избирался как самовыдвиженец, его супруга – депутат облдумы от «Единой России».
Губернатор Курской области Роман Старовойт резко осудил Васильева:
«Мы живем в приграничном регионе, и это выдвигает дополнительные требования к работе и поведению всех органов власти, а тем более – народных избранников. Отмечу, что Максим Васильев долгое время был членом КПРФ. В Курскую областную Думу он избрался как независимый депутат, что не позволяет применить к нему меры дисциплинарного воздействия по партийной линии. Однако надеюсь, что этичность его поведения оценит соответствующая комиссия областной Думы. Обязательно поговорим с ним и со стороны Правительства Курской области. Со своей стороны считаю такое поведение неуместным, независимо от принадлежности к партии. Отдельно хочется узнать, как относится к поведению Максима его супруга, действующий депутат от "Единой России". Надеюсь, она расскажет это на комиссии организационно-кадровой работы партии. И еще свое поведение нужно оценивать с точки зрения не только коллег по партии, но и своих земляков. Думаю, куряне сделают свой вывод. И да, я очень зол».
Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак требует от Васильевых сложить депутатские полномочия:
«В то время как вся страна работает на фронт, помогает семьям мобилизованных и погибших бойцов. В то время как жители приграничной Курской области подвергаются обстрелам, некоторые "народные избранники" позволяют себе "греть булки" на теплых заграничных курортах, попивая пивко и записывая неуместные видео. Верх цинизма и бесчеловечности. Ни Родины, ни флага. Ни чести, ни достоинства. Ни мозгов. Самое правильное, что может по возращении из солнечной Мексики сделать эта парочка "туристов" – по собственному желанию сложить депутатские полномочия».
Депутат Заксобрания Вологодской области Денис Долженко выложил в соцсети фото с утренней пробежки во время отдыха в Дубае. В комментариях ему напомнили историю с курским коллегой Васильевым, однако выводов он не сделал.
«Выборы, выборы, выборы…» не удивлены:
«Гневные комментарии депутата из Вологды только забавляют, он искренне считает, что люди, пишущие про патриотизм, просто завидуют Денису Долженко. В целом сам депутат прославился не только здоровым образом жизни, но еще тем, как лишил бывшую жену родительских прав на единственную дочь. Как рассказывают близкие из окружения депутата люди, во время бракоразводного процесса он подсыпал наркотические и психотропные вещества своей супруге в еду и напитки, после чего инициировал экспертизу в суде. Так что требовать от Дениса Долженко честности и патриотизма – это как крокодилу запретить есть мясо».
«Кромъ Летописец» отмечает, что руководство Вологодской области отреагировало жестко:
«Уж указали на ошибки уважаемые, не последние в стране люди, так признай, скажи, что оступился. Нет, сидит, всем доказывает из Дубая свою правоту. Еще и ерничает, мол, я не состою в "Единой России". Полагаем, что вопросы, которые сейчас обсуждают, крутятся не вокруг партбилета. Просто какой-то сюр процветает в российской элите. Губернатор Олег Кувшинников по теме высказался жестко, но ожидаемо адресовал вопрос к комиссии по этике ЗСО. <…> Председатель ЗСО Андрей Луценко дал поручение комитету по регламенту и депутатской деятельности подготовиться к проведению расширенного заседания, на котором будет дана оценка действиям депутата Дениса Долженко».
«Темник» комментирует тенденцию:
«Понятно, что юридически запретить такие поездки никто не может. Но происходит любопытный процесс: попытки формирование СВО-этики. Связанные с государством люди должны показывать согражданам готовность менять привычные паттерны поведения».
Байден и его секреты
На этой неделе американские СМИ сообщили, что в начале ноября доверенные лица Джо Байдена обнаружили секретные документы времен его вице-президентства. В канун промежуточных выборов они разбирали бумаги в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне и среди прочего нашли разведданные и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании, датированные 2013-2016 годами. Белый дом признал, что офисом, где нашли документы, Байден пользовался в 2017-2020 годы. Байден заявил, что находка стала для него неожиданностью, о содержании бумаг он якобы ничего не знает.
«Мышь в овощном» удивляется бардаку, царящему в Белом доме:
«Если секретный документ, подготовленный в 2013-2016 гг., каким-то образом "находится" в 2022 году, то это свидетельствует не только о, мягко говоря, необычном отношении использовавшего его должностного лица к вопросам защиты гостайны. Но и о дичайшем бардаке, творящемся в данной сфере во всей организации, в которой это происходит, т.е. в данном случае – в администрации президента США. Секретный документ – это не просто некий носитель, содержащий информацию, свободное распространение которой запрещено по соображениям государственных интересов. У него есть (по крайней мере, должен быть) соответствующий режим оборота, включающий, в том числе, периодическую проверку места его нахождения. Т.е. странно не только то, что некая бумага (условно, может быть – диск или что-то другое) был найден спустя девять лет после того, как кто-то его получил для работы. Но и то, что за прошедшее время никто не обеспокоился судьбой этой "потеряшки"».
Хранение секретных материалов за пределами официальных учреждений строжайше запрещено. Экс-президенту Дональду Трампу за такое же нарушение грозит уголовное преследование.
«С берега Гудзона» сравнивает Байдена и Трампа:
«По всей видимости, масштаб ситуаций разный. Трамп вынес якобы "сотни" единиц хранения, а у Байдена "кое-что". В любом случае, у Байдена документы со времен, когда он были вице-президентом, а Трамп был целым президентом. То есть уровень доступа и возможных нарушений гораздо серьезнее. Республиканцы, конечно, пойдут в атаку. Особенно после того, как демократы из каждого утюга вопили "Как же так! Ни у кого больше такое невозможно! Тем более у Байдена!". У республиканцев теперь большинство в Палате представителей с полномочиями парламентских расследований и прекращения финансирования. Особо пикантная деталь в том, что про утечку документов Байдена стало известно в первых числах ноября, буквально накануне промежуточных выборов, но СМИ об этом отчего-то не сообщили. Республиканцы уже объявили, что расследуют ФБР изо всех сил, некоторые самые левые демократы вроде бы даже планируют делу помочь. А тут – такой свежий и лакомый сюжет».
«Доктор Z прописал» наблюдает за двойными стандартами американских СМИ:
«Телеканал CNN доходчиво объясняет, почему найденные у Трампа в поместье секретные документы это плохо, а секретные документы в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне – это ерунда, на которую серьезные люди не должны обращать внимания. А потому что в поместье Трампа нашли 160 секретных бумаг, из них 60 с грифом "совершенно секретно". А в кабинете Байдена – всего-то 12 и якобы ничего сверхсекретного (надо было добавить "подумаешь, с каждым может случиться", так убедительнее было бы). Еще поясняется, почему в поместье Трампа толпа сотрудников ФБР устроила обыск, а в кабинете Байдена в центре имени Байдена такого не было. Потому что у Байдена адвокаты хорошие люди, сознательные. Сами все сдали, куда надо. А вовсе не потому, что их клиент президент, как кто-то мог бы подумать».
Через пару дней после публикации о находке в офисе Байдена стало известно, что юристы американского президента обнаружили вторую порцию засекреченных документов.
Политолог Малек Дудаков допускает, что это еще не все:
«Либеральные медиа изначально бросились защищать Байдена – заявляя, что он сотрудничает со следствием и мог по ошибке хранить лишь небольшое число секретных документов. Однако теперь их количество начало быстро расти – неизвестно, сколько еще партий документов вскоре будут обнаружены. <…> Кроме того, Байдена еще и начали обвинять в том, что он якобы мог передавать эти документы Китаю. Семейство Байденов имело тесные связи с Поднебесной. Китайские бизнесмены давали десятки миллионов долларов в виде пожертвований Центру Байдена. А посольство КНР находится совсем недалеко от этого Центра, в котором и были найдены секретные документы. Сам Байден продолжает наигранно делать вид, будто бы он в первый раз видит обнаруженные документы. Впрочем, чем больше документов будет обнаружено, тем сложнее будет Байдену пытаться показаться невиновным. И тем ближе будут республиканцы к началу процедуры импичмента – если Минюст под давлением Байдена попытается спустить это дело на тормозах».
Сенатор Алексей Пушков считает, что никаких особых последствий для Байдена этот скандал не вызовет:
«В США есть разные уровни секретности: "Classified", "For eyes only", "Top secret" и т.п. Многое зависит от того, какова степень секретности конкретных бумаг. Подобные расследования проводятся либо для того, чтобы к руководству Минюста или ФБР не было претензий, либо в связи с политическим заказом, либо для использования против конкретного политика (как в ряде случаев было с Трампом, которого ненавидела вашингтонская бюрократия). И в любом случае это не грозит Байдену отстранением от власти. Максимум – внутривашингтонский скандал, который республиканцы постараются использовать в своих целях».
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