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В четверг днем ВСУ обстреляли гражданские объекты в Белгороде. Семь человек погибли, в том числе годовалый ребенок. Еще около 20 человек, из них четверо детей, получили ранения. Российским средствам ПВО удалось перехватить и уничтожить 14 снарядов.

«ДруZья Кабельо» уверены, что киевский режим убивает детей из-за неспособности победить на поле боя:

«Очередной террористическо-каннибальский обстрел Белгорода укроидными антропофагами преследует все те же цели, что и предыдущие. Помимо очевидного террора в отношении гражданских вследствие бессилия укроидов сделать что-либо на поле боя, это, как и в предыдущие разы, является попыткой спровоцировать нас на симметричные действия, а также вынудить нас оттянуть часть сил, включая ПРО, с участков и направлений, где ведутся активные боевые действия. Этих целей хохлятские каннибалы не достигнут. Однако их террористические действия лишь укрепят нас в стремлении физически уничтожить всю эту бандеровско-каннибальскую свору».

Политический обозреватель Андрей Гусий предлагает подумать про ядерное оружие:

«С приходом нового главкома ВСУ количество таких ударов будет расти, он кровожаден, но на поле битвы предпочитает бросать в бессмысленные штурмы, а результаты своей деятельности будет строить исключительно из ударов по гражданскому населению. Понятно, что спецоперация идет, я не говорю про всю линию столкновения, но вот сектор, откуда прилетает по Белгороду, надо зачищать – они бьют исключительно по гражданскому населению. Санитарную зону можно организовать очень быстро с ТЯО, а заодно показать – мы шутить и терпеть не будем».

«338» рассуждает о необходимости санитарной зоны:

«Киев снова убивает детей. Киев снова убивает русских людей. В Киеве снова будут визжать вопросом "за що?", когда их инфраструктуру, используемую для поддержания жизнеспособности военной машины, будут сравнивать с землей, а их же криворукое ПВО снова будет бить по багатоповерховкам. Мировая общественность снова не заметит ничего серьезного в террористическом акте. Хотя нет, какой-нибудь имбецил типа Борреля снова ляпнет про оправданность ударов. Снова ЮНИСЕФ не увидит, что Киев убивает русских детей. Сегодняшним жертвам киевского удара и тем, кто потерял своих детей, эти аксиомы не нужны. Их горю уже не помочь. Их просто нужно было защитить. К сожалению, получается это не всегда. Одной "санитарной зоной" дело обойтись не может. Но эта "санитарная зона" очень нужна, и уже давно».

«Обыкновенный царизм» перечисляет виновных:

«Виновата тут не только Украина. Ответственность несут и страны НАТО, поставляющие Украине оружие. И "российские либералы", поддерживающие украинский режим. Кровь жителей Белгорода и на их руках. Важно это помнить и никогда не забывать. Редакция "Обыкновенного царизма" выражает свои соболезнования родственникам и близким погибших. Это наша общая боль и трагедия».

«Мышь в овощном» напоминает очевидное:

«Уверены, что все всё понимают, но тем не менее. Это не они стали нелюдями потому, что Россия начала СВО. Наоборот: Россия начала СВО потому, что на Украине стали править бал нелюди. Скорбим вместе с теми, кто потерял в Белгороде родных и близких, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим от террористической атаки бандеровцев. И да воздастся убийцам невинных по делам их!»

