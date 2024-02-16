Телеграм соболезнует Белгороду и ищет эстонского премьера
Обозреватели не жалеют бранных слов для обстрелявших мирный Белгород украинских военных, требуют огласки страшных экспериментов над людьми в Мариуполе и анализируют российский удар по Селидово.
Обстрел Белгорода
В четверг днем ВСУ обстреляли гражданские объекты в Белгороде. Семь человек погибли, в том числе годовалый ребенок. Еще около 20 человек, из них четверо детей, получили ранения. Российским средствам ПВО удалось перехватить и уничтожить 14 снарядов.
«ДруZья Кабельо» уверены, что киевский режим убивает детей из-за неспособности победить на поле боя:
«Очередной террористическо-каннибальский обстрел Белгорода укроидными антропофагами преследует все те же цели, что и предыдущие. Помимо очевидного террора в отношении гражданских вследствие бессилия укроидов сделать что-либо на поле боя, это, как и в предыдущие разы, является попыткой спровоцировать нас на симметричные действия, а также вынудить нас оттянуть часть сил, включая ПРО, с участков и направлений, где ведутся активные боевые действия. Этих целей хохлятские каннибалы не достигнут. Однако их террористические действия лишь укрепят нас в стремлении физически уничтожить всю эту бандеровско-каннибальскую свору».
Политический обозреватель Андрей Гусий предлагает подумать про ядерное оружие:
«С приходом нового главкома ВСУ количество таких ударов будет расти, он кровожаден, но на поле битвы предпочитает бросать в бессмысленные штурмы, а результаты своей деятельности будет строить исключительно из ударов по гражданскому населению. Понятно, что спецоперация идет, я не говорю про всю линию столкновения, но вот сектор, откуда прилетает по Белгороду, надо зачищать – они бьют исключительно по гражданскому населению. Санитарную зону можно организовать очень быстро с ТЯО, а заодно показать – мы шутить и терпеть не будем».
«338» рассуждает о необходимости санитарной зоны:
«Киев снова убивает детей. Киев снова убивает русских людей. В Киеве снова будут визжать вопросом "за що?", когда их инфраструктуру, используемую для поддержания жизнеспособности военной машины, будут сравнивать с землей, а их же криворукое ПВО снова будет бить по багатоповерховкам. Мировая общественность снова не заметит ничего серьезного в террористическом акте. Хотя нет, какой-нибудь имбецил типа Борреля снова ляпнет про оправданность ударов. Снова ЮНИСЕФ не увидит, что Киев убивает русских детей. Сегодняшним жертвам киевского удара и тем, кто потерял своих детей, эти аксиомы не нужны. Их горю уже не помочь. Их просто нужно было защитить. К сожалению, получается это не всегда. Одной "санитарной зоной" дело обойтись не может. Но эта "санитарная зона" очень нужна, и уже давно».
«Обыкновенный царизм» перечисляет виновных:
«Виновата тут не только Украина. Ответственность несут и страны НАТО, поставляющие Украине оружие. И "российские либералы", поддерживающие украинский режим. Кровь жителей Белгорода и на их руках. Важно это помнить и никогда не забывать. Редакция "Обыкновенного царизма" выражает свои соболезнования родственникам и близким погибших. Это наша общая боль и трагедия».
«Мышь в овощном» напоминает очевидное:
«Уверены, что все всё понимают, но тем не менее. Это не они стали нелюдями потому, что Россия начала СВО. Наоборот: Россия начала СВО потому, что на Украине стали править бал нелюди. Скорбим вместе с теми, кто потерял в Белгороде родных и близких, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим от террористической атаки бандеровцев. И да воздастся убийцам невинных по делам их!»
Медицинские эксперименты Запада над украинцами
На пациентах больницы в Мариуполе в течение нескольких лет проводились испытания ревматологических лекарственных препаратов для крупных западных фармацевтических компаний, следует из документов, найденными строителями в подвале городской больницы №7 в ходе ее восстановления. Документы принадлежали психиатрическому отделению больницы и относятся к периоду с 2008 по 2016 год. Эксперименты ставили в том числе на младенцах.
«Несите печеньки» размышляет об осведомленности медперсонала:
«Сегодня неизвестно, какие конкретно препараты испытывались на мариупольцах, поскольку в документах все они обозначены номерами, например, препарат GLPG0634-CL-203. Судя по всему, сами медицинские работники не знали, что они делают, для кого и с какой целью. Если жителей Мариуполя использовали как подопытный материал, то медицинский персонал, скорее всего, просто обманывали. Конечно, не весь: судя по содержанию найденных документов, высокие местные чиновники от здравоохранения и руководители медучреждений, где проводились опыты над людьми, об этих опытах хотя бы частью были проинформированы».
«АДЕКВАТ Z» считает, что ситуации нужно придать максимум публичности:
«Эту бомбу надо рвать до конца. Чтобы ни в коем случае не вышло так, что ядерный запал сработал, а термоядерная ступень не прореагирует. Полная публикация всего найденного, тщательно систематизированного хронологически и тематически. Международная, с участием специалистов из стран мирового большинства, комиссия криминалистов (с понятным приглашением поучаствовать представителям пойманных за руку лавок), которая подтвердит возраст и в целом подлинность документов. Максимум внимания к розыску и опросу свидетелей, наверное, не столько даже тогдашних детей, сколько тогдашнего персонала психиатрического отделения и тогдашней администрации больницы в целом. Подробное и доступное восприятию любого адресата с улицы заключение по вопросу, какие конкретно нормы и на какую конкретно глубину нарушались испытаниями на детях с психиатрическими диагнозами. И постоянный безжалостный информационный прогрев темы в течение всего времени работы над ней, чтобы под прямыми наследниками доктора Менгеле не переставало гореть месяцами, если не годами».
«Джинн из Пробирки | Биолаборатории» отмечает, что медицинские эксперименты над украинцами в интересах западных фармкомпаний – это не новость:
«Все это говорит о страшных масштабах ведения биологической войны против русского населения, ведется подготовка к созданию биологического оружия против конкретных этносов. Это и не удивительно, в последнее время вскрывается все больше фактов проведения таких экспериментов на территории стран СНГ, в особенности на Украине, которая де-факто после 2014 года окончательно потеряла свой суверенитет. Ранее российские официальные лица уже раскрывали масштабы этой преступной деятельности на Украине. Так, еще 18 мая 2022 года официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что получены свидетельства работы с американским военным ведомством двух биолабораторий в Мариуполе. По ее словам, предварительный анализ сохранившейся документации свидетельствует об использовании Мариуполя в качестве регионального центра для сбора и паспортизации возбудителя холеры! Отобранные штаммы направлялись в Центр общественного здоровья в Киеве, на который возложены функции по дальнейшей отправке биоматериалов в США. Позже Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прямо обвинил украинские власти в "тайном изъятии биоматериала" у раненых военнослужащих ВСУ, а глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов сообщил, что в украинских биологических лабораториях изучают влияние тех или иных патогенов на представителей русского этноса».
«Мюсли вслух» напоминают, что медицинские опыты Запад проводит не только на славянах:
«Если кто-то продолжает прекраснодушно удивляться и отрицать то, что на Западе могут проводить медицинские эксперименты на живых людях, то совершенно зря. Эксперименты регулярно проводились даже на собственных гражданах, преимущественно чернокожих, заключенных, детях-сиротах и бедняках. Что им какие-то славяне. Стоит ли еще упоминать, что, например, американцы в свое время освободили от трибунала японский Отряд 731 и его главу Исии Сиро, проводивших в Манчжурии исследования болезней, низких и высоких температур, высоких давлений, а также осуществлявших вскрытия китайских и русских граждан в целях медицинских опытов. Преступники тогда получили свободу в обмен на документы с результатами своих исследований. Многие потом свободно работали в сфере медицины, получали престижные премии и умерли уважаемыми людьми».
Депутат Госдумы Анна Кузнецова обещает не оставить ситуацию без последствий:
«Госдума подготовит обращение во Всемирную организацию здравоохранения с предложением провести международное расследование преступлений неонацистов – медицинских опытов над детьми. Наша Парламентская комиссия по расследованию преступлений против детей со стороны киевского режима неоднократно убеждалась в истинности слов Президента: "Дело Гитлера все еще живет". А там, где нацисты, там евгеника – опыты над людьми. <…> У нашей страны есть исторический опыт борьбы с этим злом. В 1949 году на Хабаровском трибунале были осуждены нацисты, которые проводили опыты над гражданами СССР и Китая. Ведь на Токийском и Нюрнбергском трибуналах многие врачи-убийцы избежали наказания при помощи США. Сегодня мы свидетели новых преступлений неонацистов. Они должны быть приоритетным предметом расследования профильных международных организаций!»
Объявление в розыск прибалтийских политиков
МВД России объявило в розыск ряд латвийских, литовских и эстонских высокопоставленных чиновников, в том числе премьер-министра Эстонии Каю Каллас. Причиной стала инициированная ими кампания по сносу памятников советским солдатам.
«Доктор Z прописал» следит за реакцией:
«Пока одни хорохорятся, другие советуют теперь внимательнее планировать свои зарубежные поездки. Среди вторых внезапно оказался даже глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. По словам которого относиться к произошедшему следует серьезно, поскольку "третьи страны" могут "согласиться с российским арестным ордером". Советник президента Литвы по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите тоже говорит, что угроза задержания есть. Пусть и теоретическая, но есть. Надо полагать, проверять теорию на практике желающие едва ли найдутся».
«Книге Носовича» эта реакция нравится:
«Реакцию прибалтийских политиков на объявление Россией их в розыск можно считать вехой. Они по-настоящему испугались. И в Западной Европе за них испугались. Вернее – за себя. За то, что ради какого-нибудь не в меру активного литовского русофоба придется задерживаться в Брюсселе после работы – отмазывать его от экстрадиции в РФ, названивая в МИД какого-нибудь Эквадора. Посему звонят из Европы Кае Каллас и шлют ей лучи поддержки. Я не ожидал такой реакции. Думал, что будут отсмеиваться и сводить все к шутке: мол, Россия за рубежом все равно ни на что не способна, бояться нам нечего. Они же два года повторяют, что Россия в международной изоляции и страна-изгой, которую на мировой арене никто не воспринимает. Исходил из того, что они хотя бы отчасти убедили себя в том, о чем говорят. Оказалось, они не только врут, но и знают, что врут. Чего бы им иначе призывать друг друга быть осторожнее в поездках по миру? Конечно, наши отношения со странами Балтии теперь не изменятся и будут катиться по наклонной вниз дальше. Эти люди не извинятся за снесенные памятники и оскверненные могилы красноармейцев и продолжат героизировать нацизм, потому что они уже не могут остановиться. Но Россия, очевидно, не в дипломатической изоляции, и она способна как минимум миру вне Западного блока указать на прибалтийские художества (тут характерно голосование за российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма на Генассамблее ООН), и другие страны могут занять ее сторону».
Историк Александр Дюков считает, что решение МВД РФ стало для русофобов неприятным сюрпризом:
«Паническая реакция прибалтов на объявление их Россией в розыск, описываемая коллегой Носовичем, объясняется несколькими десятилетиями привычки к безнаказанности. Объявили в 2007 году кого-нибудь в розыск за выкорчевывание Бронзового Солдата из центра Таллина? Нет, конечно. И потом множество демонстративных выпадов не получили ответов. Они привыкли к безнаказанности».
«РУССКИЙ ДНЕВНИК» называет прибалтийских этнократов трусами:
«Пролистал латышские медиа на предмет реакции. Почти 60 политических неонацистов, этнократов и приспособленцев самого высокого уровня республики находятся в розыске, то есть подозреваются РФ в совершении преступления. Тишина. Показательная трусость. Вопиющая. <…> Ровно также эти люди поступили 19 августа 1991-го. Храбро разбежались по углам, затем навесив на грудь ордена и медали за борьбу с режимом. История показательная. История о том, что государственности в Прибалтике не было отродясь. Не способны».
«От Латеранского холма до Вислы. Станислав Стремидловский» ожидает продолжения:
«В этой истории с памятниками в Прибалтике мне интересно одно: а когда в розыск будут объявлены руководители Института национальной памяти Польши, с чьей подачи сносились памятники советским воинам в стране на Висле?»
Предвыборная кампания в России
Россия продолжает готовиться к президентским выборам, основной день которых назначен на 17 марта.
«Мейстер» отмечает, что конкуренты Владимира Путина отказались от идеи соперничать с ним в новых регионах:
«"Ведомости" пишут, что кандидаты в президенты от парламентских партий не планируют посещать новые регионы и не ведут там активной предвыборной агитации, несмотря на наличии партийных отделений. Новые регионы это 4,56 млн избирателей, и отказаться от них в условиях предвыборной гонки можно лишь в том случае, если есть понимание бесперспективности борьбы за их симпатии. По сути, это признание того, что с Владимиром Путиным на этих территориях соревноваться бесполезно, и лучше сосредоточить усилия на других площадках, где партийный бренд и личная узнаваемость дают шансы получить более высокие результаты. С этим в конечном итоге сложно поспорить: президент, чья политическая воля позволила выстоять Донбассу в 2014 и присоединится к России новым регионам в 2022 году, там действительно очень популярен. Его регулярные визиты в эти субъекты, а также новые меры поддержки (2% ипотека, внедрение программ типа "Земского доктора" и так далее) только усиливают его поддержку среди населения исторической Новороссии».
Политолог Татьяна Косачева рассматривает билборды кандидатов в президенты:
«Первым информационную баннерную кампанию начал штаб Владимира Путина. С 14 января в городах-миллионниках появились билборды со слоганом "Россия. Путин. 2024". Сейчас они размещены во многих регионах страны. Николай Харитонов (от КПРФ) идет на выборы со слоганом "Поиграли в капитализм – и хватит". Пресс-секретарь КПРФ и депутат Госдумы Александр Ющенко утверждает, что слоган был сформулирован самим кандидатом и "переведен на агитационный язык". На билбордах (и других АПМ) на красном фоне размещена большая фотография Харитонова и сделан акцент на словах "капитализм" и "хватит". Кандидат в президенты от партии "Новые люди" Владислав Даванков – самый молодой из всех кандидатов на этих выборах, поэтому он сделал ставку на слоган "Время новых!" – на баннере крупно его фотография и фамилия. Леонид Слуцкий (ЛДПР) изначально планировал идти со слоганом "Всегда рядом с ЛДПР". Под таким слоганом прошел съезд партии и первые предвыборные акции. Но позже команда кандидата сменила слоган на "Слуцкий. Дело Жириновского живет". Без сомнения запуск наружной рекламы – один из ключевых этапов предвыборной кампании кандидатов, тот, который рассчитан на повышения узнаваемости. При том, что фамилии Харитонов и Даванков практически неизвестны избирателю, а Леонида Слуцкого все еще путают с экс-тренером сборной России по футболу. Несмотря на дороговизну – со своей задачей данный канал коммуникации справляется».
Борису Надежду, которого ЦИК не зарегистрировал кандидатом в президенты, Верховный суд отказал в удовлетворении первого административного иска. «Процедуры & Ритуалы» наблюдали за судебным заседанием:
«Борис Надеждин оспаривал форму списка сборщиков подписей. Позиция административных истцов: в законе нет требования к оформлению списка сборщиков, за несоблюдение которого ЦИК России забраковал подписи. Именно в этой норме, по мнению Бориса Надеждина, комиссия превысила свои полномочия. Представитель ЦИК России собран, лаконичен и точен в формулировках. Позиция ответчика: постановление принято в рамках полномочий комиссии, закону не противоречит, а истцы предлагают свои ошибки и недочеты в подготовке документов заменить поиском недостатков в акте комиссии. Представители Надеждина последовательны, методичны и хладнокровны. Ну и, конечно, заметен опыт самого Бориса Надеждина, уверенно использовавшего процесс как публичную трибуну. Процесс шел предельно корректно: аргументы сторон внимательно выслушивались, сразу были обозначены процедурные рамки – дело рассматривалось в порядке нормконтроля, речь не об оспаривании акта об отказе в регистрации кандидатом. Смутила только группа поддержки из слушателей – громкая ирония и хохот в зале сильно смазывали впечатление от джентльменского судебного противостояния. Вообще на такие процессы нужно водить студентов юрфаков».
«Темник» следит за кандидатом от КПРФ Николаем Харитоновым:
«Харитонов в ходе визита в Екатеринбург неудачно высказался относительно "дежурной" темы. Речь о больном для коммунистов вопросе о "Ельцин-центре". Аргумент, что ЕЦ надо закрыть, потому что "нет человека, царство ему небесное, пусть спит спокойно, закрыть с богом и до свидания" одинаково применим и к мавзолею Ленина. Желающих захоронить Ильича уж точно не меньше, чем тех, кому мешает "Ельцин-центр". Получается, что Харитонов сам дает им в руки железобетонный аргумент, о согласии с которым сам уже объявил».
Удар по полигону в Селидово
Во вторник российские военкоры и военные блогеры сообщили, что ВС РФ нанесли удар по украинскому военному полигону рядом с городом Селидово в ДНР. Пишут о больших потерях ВСУ. Минобороны России об ударе по полигону в Селидово не сообщало.
«Всевидящее око» сравнивает информацию из разных источников:
«Что случилось в Селидово? Если верить украинскому генералу Тарнавскому – то ничего. Ну совсем-совсем ничего. Если верить местным пабликам, то что-то все же случилось: район оцеплен силовиками, в городе работает СБУ и очень много "скорых". Если верить нашим военблогерам, то сегодня по полигону Селидово был нанесен удар кассетными боеприпасами, в результате которого отправились к Бандере несколько сотен нациков из 3-й штурмовой бригады, готовившиеся к переброске в Авдеевку для деблокирующего удара. Как нам кажется, правы все-таки военблогеры, хотя о реальных масштабах удара по Селидово можно только догадываться – сейчас все силы укронацистской цензуры брошены на то, чтобы не допустить распространения информации о постигшей ВСУ катастрофе. Но даже если об этом ничего не напишут украинские и западные СМИ, горькую правду все равно скрыть не удастся – рано или поздно она выйдет на свет».
«Дневник Десантника» передает информацию с мест:
«Из госпиталей больниц Днепропетровска поступает информация, что привозят куски тел укрофашистов, которые еще дышат, но выжить не способны, по всей видимости, чем-то накачаны. Помимо этого поступила информация, что на месте удара первой ракеты погибло порядка 40 единиц живой силы из какого-то очень серьезного подразделения».
«Только Факты» передает привет новому главкому ВСУ Александру Сырскому:
«Удар российской армии по тренировочному лагерю ВСУ в Селидово – это результат неумелого руководства нового главкома украинских войск Александра Сырского. Главком собрал 1,5 тыс. бойцов на полигоне под открытым небом в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, где летают русские дроны и БПЛА. Даже западные СМИ подчеркивали, что Сырского в войсках не любят за большие потери, называя "Мясником" и "Генералом 200". При этом за несколько дней до назначения на пост Сырский дал интервью немецкому телеканалу ZDF, в котором заявил, что "главной ценностью считает жизнь солдата", а на деле – безответственность и массовое истребление украинцев, в том числе недавно мобилизованных».
«Республика Одесса» наблюдает за молчанием Сырского:
«Сырский приказал купировать любую информацию по потерям на полигоне в Селидово, медийщики ОП также стараются замалчивать ее. Населенный пункт был основной перевалочной базой для резервов ВСУ, которые собирали для деблокировки Авдеевки».
Журналист Евгений Норин оценивает украинскую стратегию замалчивания потерь:
«Все уже обсуждают Селидово, но давайте все-таки записывать ходы и о более ранних историях. Люди, которые до последнего били себя пяткой в грудь и орали, что пленные на борту Ил-76, сбитого ВСУ – это выдумка российской пропаганды, теперь просят вернуть тела этих самых несуществующих пленных. Я даже не буду спрашивать, как чувствуют себя люди, которые тогда кричали, что русские все выдумали. Вероятно, они уже объясняют, что в Селидово не было ничего».
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