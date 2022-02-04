Телеграм: Олимпиада среди гибридных войн

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В среду Владимир Путина провел переговоры в Кремле с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, в четверг – с президентом Аргентины Альберто Фернандесом. Вместе с последним российский президент полетел в Пекин, чтобы присутствовать на открытии Олимпийских игр.

Также на этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности поездки в Москву, а пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что в стадии проработки находятся визиты в Москву президента Бразилии Жаира Болсонару и канцлера ФРГ Олафа Шольца.

«Во///дь» комментирует заявления либеральной оппозиции о том, что Путин оказался в международной изоляции:

«После встречи с премьером Венгрии Путин сегодня в Москве проведет встречу с президентом Аргентины. На подъезде президенты Бразилии, Франции и канцлер Германии. Изоляция усиливается».

Особый интерес у авторов телеграм-каналов вызвал визит Виктора Орбана как президента страны, входящей в НАТО. На пике напряженности между Россией и альянсом по вопросам безопасности Орбан прилетел в Москву и говорил о необходимости сотрудничества и о своем добром отношении к России, что идет вразрез со всеми методичками Брюсселя.

«Железный занавес» отмечает, что Орбан не следует указаниям руководства ЕС и НАТО и выигрывает:

«Подобная встреча, учитывая пандемию и в целом напряженную политическую ситуацию между Евросоюзом и Россией, уже привлекает к себе внимание. Отдельно стоит отметить готовность Орбана лично прилетать в Москву, несмотря на очевидное недовольство своих коллег по ЕС. <…> Отдельно Орбан поблагодарил Путина за заключение соглашения с "Газпромом". Соглашение рассчитано на 15 лет, за это время Венгрия рассчитывает получить 4,5 миллиарда кубометров газа по двум маршрутам – через Австрию и через Сербию».

«Замечательная конспирология» констатирует, что с венгерским лидером американцам и НАТО не повезло:

«После встречи Владимира Путина и Виктора Орбана в Москве закрадывается крамольная мысль: венгры – какие-то "неправильные" европейцы. Будапешт, являясь полноправным членом ЕС и НАТО, уже не первый год объясняет партнерам в Вашингтоне и Брюсселе, что политики, за которых голосуют избиратели, а не назначают по разнарядке, обоснованно озабочены попытками нарушения суверенитета в их странах – за это, кстати, венгров особенно не любят в Европе, а еще – за прагматизм, отсутствие доктринального фанатизма в вопросе санкцией против РФ и демонстративное игнорирование пафосной риторики в духе Холодной войны. <…> Брюсселю и Вашингтону с Орбаном, конечно, не повезло: венгерский премьер – один из тех (теперь уже можно сказать "былинных") европейских политиков, для которых понятные экономические интересы собственной страны и благополучие избирателей куда важнее, чем бредовые дискуссии об оккупации Украины, о русских милитаристах, мечтающих поработить Европу, и прочие стандартные нарративы западной неолиберальной повесточки – и этого ему уже никогда не простят».

«Балканист» рассказывает, что поездка Орбана в Москву вызвала резонанс в Европе:

«Визит в Россию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана 1 февраля вызвал самую живую реакцию не только в наших странах, но и по всей Европе. Впрочем, Орбан не был бы Орбаном, если бы не появился в Москве в такое время. Иначе бы превратился в "пуделя Евросоюза", – а ведь с ЕС он ранее вдрызг разругался. И даже то, что карьеру Орбан начинал как антироссийский политик, ныне уже не актуально: сегодня он является одним из редких европейских лидеров, кто активно развивает отношения с Кремлем».

Мало было НАТО визита Орбана в Москву, так еще венгерский министр обороны Тибор Бенке добавил им головной боли. Он назвал нецелесообразным размещение дополнительных подразделений НАТО на территории Венгрии.

«Мышь в овощном» удивляется европейцам:

«Как нам кажется – эта история вообще не про мадьярскую независимость, или, если угодно, умение торговаться с позиций давления. Она про текущие дела в Европе, которая дошла до состояния, в котором отказ от допуска в страну фактически оккупационного контингента воспринимается как отклонение от нормы, как девиация. Потому что значительная доля держав Старого Света в такой ситуации просто улыбается – и машет».



