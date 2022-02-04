Телеграм: Олимпиада среди гибридных войн
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Визиты зарубежных лидеров в Москву
В среду Владимир Путина провел переговоры в Кремле с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, в четверг – с президентом Аргентины Альберто Фернандесом. Вместе с последним российский президент полетел в Пекин, чтобы присутствовать на открытии Олимпийских игр.
Также на этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности поездки в Москву, а пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что в стадии проработки находятся визиты в Москву президента Бразилии Жаира Болсонару и канцлера ФРГ Олафа Шольца.
«Во///дь» комментирует заявления либеральной оппозиции о том, что Путин оказался в международной изоляции:
«После встречи с премьером Венгрии Путин сегодня в Москве проведет встречу с президентом Аргентины. На подъезде президенты Бразилии, Франции и канцлер Германии. Изоляция усиливается».
Особый интерес у авторов телеграм-каналов вызвал визит Виктора Орбана как президента страны, входящей в НАТО. На пике напряженности между Россией и альянсом по вопросам безопасности Орбан прилетел в Москву и говорил о необходимости сотрудничества и о своем добром отношении к России, что идет вразрез со всеми методичками Брюсселя.
«Железный занавес» отмечает, что Орбан не следует указаниям руководства ЕС и НАТО и выигрывает:
«Подобная встреча, учитывая пандемию и в целом напряженную политическую ситуацию между Евросоюзом и Россией, уже привлекает к себе внимание. Отдельно стоит отметить готовность Орбана лично прилетать в Москву, несмотря на очевидное недовольство своих коллег по ЕС. <…> Отдельно Орбан поблагодарил Путина за заключение соглашения с "Газпромом". Соглашение рассчитано на 15 лет, за это время Венгрия рассчитывает получить 4,5 миллиарда кубометров газа по двум маршрутам – через Австрию и через Сербию».
«Замечательная конспирология» констатирует, что с венгерским лидером американцам и НАТО не повезло:
«После встречи Владимира Путина и Виктора Орбана в Москве закрадывается крамольная мысль: венгры – какие-то "неправильные" европейцы. Будапешт, являясь полноправным членом ЕС и НАТО, уже не первый год объясняет партнерам в Вашингтоне и Брюсселе, что политики, за которых голосуют избиратели, а не назначают по разнарядке, обоснованно озабочены попытками нарушения суверенитета в их странах – за это, кстати, венгров особенно не любят в Европе, а еще – за прагматизм, отсутствие доктринального фанатизма в вопросе санкцией против РФ и демонстративное игнорирование пафосной риторики в духе Холодной войны. <…> Брюсселю и Вашингтону с Орбаном, конечно, не повезло: венгерский премьер – один из тех (теперь уже можно сказать "былинных") европейских политиков, для которых понятные экономические интересы собственной страны и благополучие избирателей куда важнее, чем бредовые дискуссии об оккупации Украины, о русских милитаристах, мечтающих поработить Европу, и прочие стандартные нарративы западной неолиберальной повесточки – и этого ему уже никогда не простят».
«Балканист» рассказывает, что поездка Орбана в Москву вызвала резонанс в Европе:
«Визит в Россию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана 1 февраля вызвал самую живую реакцию не только в наших странах, но и по всей Европе. Впрочем, Орбан не был бы Орбаном, если бы не появился в Москве в такое время. Иначе бы превратился в "пуделя Евросоюза", – а ведь с ЕС он ранее вдрызг разругался. И даже то, что карьеру Орбан начинал как антироссийский политик, ныне уже не актуально: сегодня он является одним из редких европейских лидеров, кто активно развивает отношения с Кремлем».
Мало было НАТО визита Орбана в Москву, так еще венгерский министр обороны Тибор Бенке добавил им головной боли. Он назвал нецелесообразным размещение дополнительных подразделений НАТО на территории Венгрии.
«Мышь в овощном» удивляется европейцам:
«Как нам кажется – эта история вообще не про мадьярскую независимость, или, если угодно, умение торговаться с позиций давления. Она про текущие дела в Европе, которая дошла до состояния, в котором отказ от допуска в страну фактически оккупационного контингента воспринимается как отклонение от нормы, как девиация. Потому что значительная доля держав Старого Света в такой ситуации просто улыбается – и машет».
Поклонская назначена заместителем главы Россотрудничества
Владимир Путин своим указом назначил Наталью Поклонскую, ранее отказавшуюся от должности посла РФ в Кабо-Верде по личным причинам, заместителем руководителя Россотрудничества.
«АДЕКВАТ» называет назначение неожиданным:
«Точкой отсчета в осмыслении довольно неожиданного назначения Поклонской в Россотрудничество может послужить соображение, что в принципе она могла быть трудоустроена если не куда угодно, то во всяком случае достаточно много куда. И если назначение оказалось именно таким, тут сама собой напрашивается мысль, что на одном вполне определенном направлении, том самом, где у Поклонской такой бэкграунд и такая узнаваемость, активности Россотрудничества предстоит резко возрасти. А может, даже и не одного Россотрудничества. Время покажет. И надо думать, не самое долгое».
«КАК-ТО ВОТ ТАК» подчеркивает плюсы кадрового решения:
«Отныне Поклонская как весьма мощный спикер будет "на виду" во внешнеполитическом вопросе без любой возможности других стран ее осудить или же арестовать по запросу Украины. Вся энергия Поклонской уже начнет создавать в повестке требуемое напряжение для создания реакций Запада. И если сам отказ Поклонской от поста посла в Кабо-Верде был неожиданным, то скорый уход в Россотрудничество обсуждался еще 2 недели назад – но пока что многие ожидают от Поклонской на новом посту тихой работы. Фактически Поклонская становится весьма мощным, энергичным игроком в структуре, а потому стоит ждать "прорыва". Но так или иначе, героиня "русской весны" все же нашла успокоение в кадровой вертикали».
«Друид» соглашается, что в Россотрудничестве Поклонская принесет больше пользы:
«На фоне многочисленной турбулентности на постсоветском пространстве и, в частности, на Украине, Н. Поклонская действительно может пригодиться больше в Россотрудничестве. Но в нем первое лицо – Евгений Примаков, поэтому Н. Поклонская не будет играть в ведомстве главные роли. Но она обязательно проявит себя. Насколько эффективно – вопрос открытый».
«Темник» размышляет о том, как Поклонская сработается со своим непосредственным начальником:
«По словам пресс-секретаря Президента, обязанности Поклонской в качестве заместителя руководителя организации заранее не определены и будут зависеть от решения непосредственного начальника. Здесь стоит подчеркнуть, что и руководитель – Евгений Примаков, и его новый зам – Наталья Поклонская не являются типичными чиновниками и кадровыми дипломатами. Оба способны иметь собственную позицию и, что важно, ее высказывать. Таким образом, приходится констатировать, что сложился сюжет с классической интригой – насколько способны два медведя ужиться в одной берлоге. Как бы то ни было, подобная комбинация не выглядит стабильной и устойчивой. А значит, естественной, логической ее перспективой представляются дальнейшие изменения и кадровые перемещения элементов данной конструкции».
«ПолитФорум» цитирует мнение политтехнолога Алексея Игнатова:
«Как я и прогнозировал, Поклонская назначена на должность, связанную с международной деятельностью – она будет постоянно на виду у США и Украины, с ней даже, может, и контактировать им придется, а "достать" Поклонскую они не смогут. Красивый и ассиметричный ответ. Профит».
Запрет работы Deutsche Welle в России
Во вторник немецкий регулятор запретил телеканалу RT DE вещание на немецком языке в Германии. В четверг МИД России объявил, что в стране будет прекращено спутниковое и иное вещание немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрету вещания RT DE. Deutsche Welle будет признана иноагентом.
«Мейстер» интересуется, пойдет ли Москва дальше:
«Впервые Москва зеркально отвечает на притеснения российских СМИ за рубежом. В ответ на запрет в Германии RT – запрет на "Немецкую волну" в России. Последует ли продолжение – ведь не только в Германии стесняют российские СМИ?»
Журналист Андрей Малосолов рад решительным действиям российского министерства:
«Наконец-то МИД обошелся без "озабоченностей". Русская редакция Deutsche Welle – это не просто бесконечная лента по дискредитации нашей страны, выискивание всего самого плохого и только самого плохого. На протяжении многих лет наблюдаю по-настоящему подрывную работу этой редакции и всегда искренне удивлялся, зачем наши власти терпят эту геббельсовщину прямо на своей же территории. В состав московской редакции входили, да, теперь уже входили, концентрированные русофобы, причем поголовно, среди них, например, выходец из Эха Москвы Тимур Олевский, эта ходячая ненависть ко всему тому, что тут устроено. Увы, но Deutsche Welle считается государственным СМИ Германии, однако по всему миру ведет пропагандистскую работу в стиле Радио Свобода (признано СМИ-иноагентом - прим. НСН) и CNN, которая совершенно не соответствует интересам Германии, хотя бы на российском направлении».
«Сапоги всмятку» уверены, что русофобская позиция Deutsche Welle вредит самой Германии:
«К большому сожалению для Германии, этой страной сейчас управляют плохие немцы. Которые и не немцы даже и этакие безродные "общечеловеки", для которых, где длиннее доллар, там и родина. А точнее пастбище, поскольку понятие родины в их головах уже давно отсутствует. Так вот, те прежние немцы на всю свою жизнь сами запомнили и своим детям и внукам завещали не дразнить русского медведя. Потому что этот мишка, он, конечно, добрый, пока мирно спит в своей берлоге. Но если его разбудить не вовремя или не самым любезным образом, то мало никому не покажется. Тем, прошлым немцам, точно не показалось. На три поколения хватило этой генетической памяти. И вот – опять все сначала. Они-то по своему беспамятству думали, что этот мишка будут беспробудно дрыхнуть, даже если ему иголки под шкуру загонять. И какое-то время это даже получалось под либеральным наркозом. Но у каждой дури есть свой срок годности, и он уже кончился».
«Книга Носовича» считает, что власти ФРГ знали, к чему приведет запрет вещания RT:
«Россия потеряла от закрытия RT в Германии больше, чем приобрела от закрытия DW у себя. Германия, по сути, принесла корпункт "немецкой волны" в Москве в жертву, правильно рассчитав, что разгром своего иновещания в России – малая цена за возможность разгрома RT в ФРГ. Так что я не считаю, что российская "мягкая сила" слаба, потому что неконкурентоспособна. Она слаба, потому что российскую "мягкую силу" громят, видя ее эффективность. <…> Поэтому "мягкая сила" неэффективна и не может быть эффективна до тех пор, пока перелом в отношениях России и Запада не будет достигнут другими методами. Договоренности о праве на свободное иновещание – это новый Хельсинки. Новые Хельсинки не бывают без новой Ялты».
«Доктор прописал» комментирует реакцию Deutsche Welle:
«Другой реакции, в общем-то, и не ждали: гендиректор Deutsche Welle Петер Лимбург считает меры российских властей против медиакомпании чрезмерными и совершенно непонятными. Хотя чего уж тут непонятного... DW планирует в случае прекращения вещания в РФ усилить освещение событий в России (звучит даже как-то угрожающе). Так что, похоже, рано закрывать тему с колонками Константина (фон) Эггерта, несравненного».
Олимпиада в Пекине
В пятницу начинаются зимние Олимпийские игры в китайском Пекине.
«Методичка» считает, что они станут скандальными из-за антиковидных мер китайских властей:
«Тихо кипевшее возмущение явно избыточными мерами профилактики и специфической чувствительностью проверок на корону полыхнуло со всей силой, когда в Китай начали прибывать непосредственно участники соревнований. Так, сборной России (ОКР пусть пишут те, у кого родины нет. И чести) по хоккею не помог даже отдельный самолет – у шести участников хоккейной делегации положительный тест. Картина Репина "Приплыли". Так что чем ближе к настоящему дележу медалей, тем больше будет пробелов в списках участников. Но будут ли в этих пробелах хозяева игр? Поживем, увидим».
«Мюсли вслух» обращают внимание на петицию, созданную российским фигуристом Алексеем Ягудиным:
«Олимпийский чемпион Алексей Ягудин обратился к Международному Олимпийскому комитету с петицией, в которой просит разрешить российским спортсменам использовать национальную символику на Играх в Пекине. "На мой взгляд, наши спортсмены уже настрадались... Большинство из тех, кто сегодня представляет Россию на Олимпиаде, были детьми, когда в WADA решили наложить на наш спорт санкции. Но ведь эти ребята совершенно точно ни в чем не виноваты! Почему же они должны расплачиваться за это?", – пишет Ягудин. Петицию уже подписали около 25 тысяч человек, в том числе и мы. Олимпийский чемпион призывает болельщиков: "Поддержим наших героев вместе!". Присоединяемся к этому призыву».
«ИА "Стекломой"» пишет о кампании в поддержку российских спортсменов wewillROCyou:
«За наших ребят обидно вдвойне: мало того, что мы по-прежнему находимся под санкциями, из-за чего спортсмены фактически лишены своего флага, гимна, символики и даже названия страны. Так еще и украинская медиа-истерия будет отнимать внимание со стороны наших зрителей. Хорошо хоть про информационную поддержку не забыли. Стоит признать, что идея обыграть "гендерно-нейтральное" название нашей сборной ROC (Russian Olympic Committee) как #wewillROCyou, оказалась вполне удачной. Судя по тегу в соцсетях, притопить за наших собралась туча народу, включая, простите, ИНФЛЮЕНСЕРОВ. Особенно доставил Сергей "крошкамоя" Жуков, который по какой-то неведомой причине дико популярен у нынешних зумеров».
Журналистка Наиля Аскер-заде рассказывает, каких неприятностей ждут от Игр американцы:
«ФБР призвало участников Олимпиады в Пекине использовать только временные телефоны. При этом бюро посоветовало оставить свои личные гаджеты дома, так как во время игр могут активизироваться хакеры. Игры действительно привлекают злоумышленников, охотящихся на личные данные, ведь на них традиционно съезжаются люди со всего мира. Даже во время Олимпиады в Токио, прошедшей без зрителей, было совершено около 450 млн кибератак, а в 2012 году во время соревнований в Лондоне – более 2,2 млрд. Но в этом году хакерам придется иметь дело с Китаем, в свое время создавшим собственный интернет и "Золотой щит", и вряд ли у них получится пробить его глухую кибероборону».
Угрозы очередных санкций
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс пригрозила «российским олигархам» конфискацией собственности на территории страны.
«Русский Демиург» не считает это проблемой Москвы:
«Лондон, объявив со злости конфискацию имущества российской олигархической диаспоры, мстит тем, до кого может дотянуться. На самом деле то, что он делает, ускоряет ротацию элит в сторону их национализации. Не стоит полагать, что они этим доставят много проблем Кремлю. Если это станет угрозой, Кремль выкорчует всех, кто уязвим для акций Лондона, как бы широк ни был этот круг. <…> На самом деле они попали между молотом и наковальней. Чем быстрее Лондон мобилизует всех своих спящих и не спящих друзей, тем быстрее в России случится Большая Чистка. Чем опаснее для страны будет группа аффилированных с Лондоном групп, тем быстрее они примут предложение, от которого не смогут отказаться. Только вот чье это будет предложение, зависит от их удачи. В России они сохранят хотя бы часть активов и жизнь, а на британщине все может быть намного печальнее».
«Тот самый Олень» полагает, что проблема все-таки есть, и пора реагировать:
«Есть жены, семьи, дети учатся в Лондоне и уже неплохо там закрепились, заимев собственность, жен и бизнес. И теперь все эти прекрасные люди вмиг превращаются в потенциальных "иностранных агентов" – любого даже внутри системы могут завербовать и направить против России. Вот это опасно. Ну, а конфискацию "Челси" мы уж как-нибудь в России переживем. На худой конец обменяем на десяток британских заводов в России. Лондон делает точечный укол, вводя наиболее чувствительные санкции, при этом с наименьшим негативным последствиями для себя. Но пора бы уже и нам достойно ответить, перестать ждать реакции Запада и сработать на упреждение, проведя экстренную национализацию элит, стратегических отраслей экономики и финансовой сферы – в условиях гибридной войны на поражение, объявленной нам Западом, это уже вопрос государственной безопасности».
Официальный представитель главы европейской дипломатии Жозепа Борреля Петер Сано заявил, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против бизнесменов из России, проживающих в Европе.
«Банкста» удивляется:
«Стоит отметить, что российских бизнесменов [живущих в ЕС] практически не осталось: Абрамович – португалец, Фридман с паспортом Израиля, другие мальтийцы, резиденты Монако и Швейцарии. На худой конец представители государств из Карибского бассейна».
США тоже пообещали санкции против руководства российских госкомпаний и крупных чиновников, ограничения могут затронуть также членов их семей. В четверг американский сенатор Джин Шахин заявила, что превентивные санкции против России близки к согласованию.
Российский сенатор Алексей Пушков отвечает американской коллеге:
«Превентивные санкции бессмысленны по <…> главной причине: после их введения у США практически не останется политических и экономических мер воздействия на Россию и внешнеполитические решения. Потенциал влияния американской администрации на ситуацию будет исчерпан, а у России появится свобода рук. Кроме того, если адские санкции будут введены сейчас, что будут делать США в будущем в случае обострения обстановки? Наконец, в большей части Европы не горят желанием осложнять свое экономическое положение преждевременным введением санкций, так что причин не вводить превентивные санкции более чем достаточно. Для США такой шаг даже не бессмыслен – он контрпродуктивен».
«Всевидящее око» отмечает, что санкции – это единственное, что умеют США:
«Очень редакции Ока нравится каждый раз наблюдать вот это вот американское "санкционное" мышление. Они будто уже давно не видят никаких других инструментов геополитического взаимодействия, кроме санкций. Русским – санкции, китайцам – санкции, Ближнему Востоку – санкции. Что делать, если санкции не работают? Ввести еще больше санкций. Или другие санкции. Ловушка сознания, из которой они не то что не могут, а даже не пытаются выбраться. Которая уже завела их в тупик, а дальше будет только хуже».
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