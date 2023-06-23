Телеграм: Самострелы «Леопардов» и смерть «Титана»

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В понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об истощении запасов оружия и боеприпасов у стран альянса. Всю неделю западные и украинские источники сообщают о критической нехватке вооружений у Киева. Украинские военные не могут починить вышедшую из строя западную технику, потому что видеоинструкции доступны только на иностранных языках. Одновременно сообщается, что украинские танкисты намеренно ломают немецкие танки Leopard, чтобы не сгореть в них.

«Русская Душа» следит за откровениями New York Times:

«Украина получила за $800 млн груду металлолома. По данным The New York Times, за 2022 год киевские власти заплатили поставщикам вооружения более 800 млн долларов, однако половина контрактов все еще не выполнена. Еще одна проблема заключается в том, что полученная западная техника находится в потрепанном состоянии и требует ремонта. Новость не удивляет, ведь изначально, когда Украина только начала запрашивать оружие, ВСУшники не обладали необходимыми навыками технического обслуживания западных машин. Данная ситуация легко объясняет все проблемы украинской армии. В первую очередь факт поставок второсортного (если не хуже) вооружения объясняется сегодняшними событиями – устарелая техника вызывает логистические проблемы, что влияет на контрнаступление, так как армия не может скооперироваться. К тому же из-за постоянной необходимости в ремонте снабжение ВСУ осложняется. Это подтверждается тем фактом, что наступление Украины неоднократно затягивалось».

«Мейстер» полагает, что НАТО ищет предлог для затягивания военных поставок Украине:

«Самым неприятным последствием потерь в текущем наступлении для Киева является отсутствие возможности их быстро восполнить: существующие темпы передачи техники не позволяют рассчитывать на восполнение уже понесенных потерь раньше середины осени, и то при условии, что новых потерь не последует. Для того, чтобы эту ситуацию изменить, темпы поставок нужно наращивать быстро и кратно, однако имеющиеся заявления западных политиков и СМИ такой рост практически исключают – на исчерпание арсеналов жалуются почти все. Ситуация на самом деле для НАТО не столь аховая, какой ее хотят показать, но тут интересно само стремление западных политиков найти причину, чтобы отказаться от увеличения объемов поставок. Тем более в условиях все более назойливых требований украинских политиков и продолжающихся тяжелых потерь ВСУ».

«Кремлевский пересмешник» полагает, что НАТО просто использует Украину для утилизации непригодного вооружения:

«Вооруженное противостояние чужими руками дает возможность перевооружить НАТО, утилизировав старые технику и оружие на украинском фронте, а также опробовать на нем действие новых, что необходимо на фоне "тайваньского кризиса" – Пекин и Вашингтон готовятся к неизбежному обострению, даже если публично они демонстрируют успехи в поисках компромиссов. Украина же окончательно теряет собственную государственность, погрязая в крупнейших долгах и кредитах, выплатить которые она никогда не будет в состоянии».

Кладбище украинского Ивано-Франковска настолько разрослось, что на нем появится прокат электросамокатов и велосипедов, сообщил мэр города. По информации New York Times, на кладбищах во Львове из-за нехватки места эксгумируют безымянные могилы и повторно используют для похорон военнослужащих.

«Парламент с кнопкой» рассуждает о причинах высочайшей смертности в ВСУ:

«Большая смертность украинских солдат есть реакция командования ВСУ на сожженную западную бронетехнику. Такие кадры сильно огорчали западных кураторов и портили репутацию НАТО, поэтому танковые прорывы были заменены на мясные штурмы. Результат, впрочем, также неутешителен, смена тактики не привела к росту эффективности, лишь к большим трупам. Уничтожение ВСУ достигло масштабов промышленной утилизации. Те немногие, кому удается попасть в плен, рассказывают о пораженческих настроениях в украинской армии. Самострелы, порча западной техники, дабы не оказаться брошенными на русские укрепления, обман солдат, которым рассказывают, что в селе/точке N никаких ВС РФ, а они там не просто есть, там уже все готово к встрече с дорогими гостями».

«338» комментирует информацию западных СМИ о том, что украинским военным не хватает техники и умений для разминирования территории:

«ВСУ либо не имели в достаточном количестве средств разминирования вроде спецмашин, либо им было рекомендовано не применять их (угроза детонации). <…> У 33-й и 47-й бригад не оказалось достаточного количества инженерной техники, а также колейных и ножевых тралов, не была в достаточной степени проведена инженерная разведка местности. Для исправления ошибок этапа наступления советники и инструкторы сократили срок подготовки ВСУшных саперов – натовский 3-месячный курс прогоняют за 30 суток. Офицеров учат в Латвии, рядовой состав в Эстонии, Латвии, Польше, плюс курсы в Румынии, Чехии и на территории Косова. Учат чехи, поляки, американцы, канадцы, британцы и остальной интернационал. Дефицит техники и людей, сжатые сроки подготовки, а также тот факт, что ВС РФ не позволят противнику спокойно снимать мины на линии фронта, подсказывают, что мобилизованное, а также идейно мотивированное мясо и дальше будут гнать в наступ, разминируя направления наступления ногами, гусеницами и колесами».

