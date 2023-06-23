Телеграм: Самострелы «Леопардов» и смерть «Титана»
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Россия и её День памяти и скорби
22 июня в России отметили годовщину начала Великой Отечественной войны.
«ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ» вспоминают павших героев:
«"Сегодня в 4 часа утра без объявления войны германские войска напали на нашу страну..." В День памяти и скорби мы чтим память тех, кто отдал свою жизнь за Великую Победу, за свободу и независимость нашей Родины, за мирное небо над головой. Сегодня по всему миру зажигаются свечи памяти и огненные картины войны в честь воинов, которые в битве с врагом проявили мужество и отвагу, но, к сожалению, так и не вернулись домой. Пока мы помним – Герои будут вечно жить в наших сердцах».
«Мышь в овощном» пытается понять, что чувствовали наши соотечественники, которые первыми встречали врага на своей земле 82 года назад:
«Какой должна быть мотивация человека, столкнувшегося с многократно превосходящей его мощью, понимающего заведомую ограниченность своих сил, чувствующего приближение смерти – но не отступающего, ведущего бой до конца? Каково это: вступать в схватку, в которой тебе не суждено победить, и о которой, вполне возможно, никто и никогда не узнает? Безжалостно отсекать для себя любую возможность выжить лишь для того, чтобы попытаться нанести врагу хоть какой-то ущерб, если не остановить – то хотя бы на доли секунды притормозить его безжалостный стальной каток… Те, кто уходит в вечность, уносят открывшееся перед ними знание с собой, и постичь его может лишь тот, кто сам оказался в такой же ситуации и принял такое же решение. Знаем лишь, что если бы не подвиг июня 41-го – то не было бы и мая 45-го».
«ЭИСИ – Повестка дня» отмечает, что Россия выучила урок:
«22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории России – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны. Россия выучила горький урок истории. Сегодня наша страна сработала на опережение: в феврале 2022 года была начата специальная военная операция в ответ на готовящуюся агрессию против России посредством превращения ближайшего соседа – Украины – в проект "АнтиРоссия". Затея западных политиков провалилась, но политика потворствования неонацистским настроениям в политических целях никуда не делась».
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказывает про международную акцию «Свеча памяти»:
«82 года назад началась Великая Отечественная война. Время летит неумолимо. Акция "Свеча памяти" стала нашей традицией – мы отдаем дань памяти поколениям военных лет. Людям разного возраста, которым выпало такое сложнейшее испытание. Более полумиллиона наших земляков ушли на фронт, половина из них – не вернулась домой. Мы будем всегда помнить их подвиг. И подвиг героев тыла. Здесь, у нас в крае, тоже ковалась победа. Лечили и ставили на ноги раненых, отправляли на фронт теплые вещи, продукты питания, вооружения. Гордимся и помним труд жителей края, работавших фактически под открытым небом на заводах, которые только-только эвакуировали из европейской части страны в Сибирь. Сейчас наша страна с оружием в руках вынуждена отстаивать свою независимость, защищать свой суверенитет, свою безопасность. Память о тяжелейших годах дает нам силы и понимание, что мы со всем справимся. Сегодня мы зажгли свечи в знак того, что никто не забыт и ничто не забыто! Вечная память павшим героям!»
«Мюсли вслух» приводят данные ВЦИОМ:
«75% россиян знают дату начала Великой Отечественной войны – максимальный показатель с 2007 года (65%). 53% участников делают что-то особое в День памяти и скорби. 81% посещают памятники, посвященные Великой Отечественной войне, в 2015 году – 73%. 93% считают, что памятники войны в их населенном пункте находятся в хорошем состоянии, в 2015 году – 83%. Данные социологии наглядно показывают: история Великой Отечественной – история каждой нашей семьи и общества в целом, что выражается и в хорошем состоянии подавляющего числа памятников о подвиге народа в годы войны».
Путин и его Африка
В конце прошлой недели главы шести африканских стран прилетели в Санкт-Петербург для встречи Владимиром Путиным.
Политолог Богдан Безпалько подчеркивает, что Западу все сложнее поддерживать свой миф о том, что Россия якобы находится в международной изоляции:
«Такие поездки рушат иллюзию о Москве-"изгое", созданную западной пропагандой. Ведь из подобных мероприятий становится ясно, что РФ – востребованная на мировой арене страна. А Украине и Западу очень важно сохранять картинку, будто Россия находится в полной изоляции, и ее якобы все игнорируют. Иначе вскроется факт, что две трети мира поддерживают Россию и нашу СВО. Они видят в этом возможность своего развития. Это относится к развивающимся странам Азии, Африки, Южной Америки».
«Улыбаемся & Машем» пишет о создании новых альянсов:
«Пожалуй, впервые в своей истории Африка выступает на столь высоком геополитическом уровне и вполне это осознает. И тут есть место не только старым колониальным обидам, но и признание значимости интересов континента в глобальном и крайне взаимозависимом мире, есть место, конечно, и тонкой политической игре, – как со стороны России, так и со стороны оппонентов. <…> Если коротко, по прогнозируемым мною итогам: миссия "обречена" на успех. Но публичная часть этого успеха может оказаться ничтожно мала в сравнении с иными возможными результатами встречи Путина с африканскими лидерами (непубличной ее частью). И не обязательно этот успех будет связан с ситуацией на Украине. В частности, можно ожидать анонса визита российского лидера в Африку на предстоящий саммит БРИКС в августе. Если этот визит состоится, то его можно будет расценивать не просто как успех российской дипломатии, но и как звонкую пощечину "системе правил", навязываемой глобальным Западом в отношении остального мира».
«РосСкандал» рассказывает о проекте мирного договора, достигнутого Москвой и Киевом в Стамбуле весной прошлого года и пущенного под нож усилиями Зеленского и его западных спонсоров:
«Государство-террорист США и его шавки запрещают мир и ввергают Украину в бездну. Путин показал на встрече с делегацией стран Африки проект мирного договора с Украиной, который глава делегации UA парафировал в 2022 г. на переговорах в Стамбуле! Британия, Китай, США, Турция, Франция и Белоруссия были указаны в качестве гарантов безопасности для Украины! Также в договоре указано предельное число вооружений в ВСУ. Но Госдеп, увидев договор, дал Зелебобусу по мордам и приказали воевать до последнего украинца! И президент показал этот договор африканцам, чтоб зафиксировать, кто именно на планете Земля поджигатель войны, террорист и вурдалак».
Политолог Юрий Баранчик наблюдает за молчанием Киева:
«То есть шанс у СВО пройти в формате краткосрочной спецоперации действительно был. Более того, он почти был реализован. Правда, остается вопрос – почему в расчет не был принят такой очевидный фактор как вмешательство Запада. Как-то очень быстро забыли вероломство Запада в случае с переворотом и отстранением Януковича в 2014 году. Что характерно, в Киеве царит гробовая тишина по поводу обнародованного документа. Его не прокомментировал ни один спикер. Что означает невидимую панику и созвоны с кураторами на предмет "как будем оправдываться"».
«АДЕКВАТ Z» полагает, что африканские лидеры сделали выводы:
«Африканские вожди, прилетевшие вечор в Питер за все хорошее и против всего плохого, получили, я бы сказал, прививку от идеализма. Вежливо и уважительно, но твердо и непреклонно. Знать в деталях всю предысторию и все закулисье гости, естественно, не обязаны – на этом Путин и сделал акцент. Достраивая им картину мира до уровня, на котором подход "за все хорошее против всего плохого" вступает в неразрешимое противоречие с реальностью и начинает улетучиваться. Гости, насколько можно судить, были впечатлены, особенно на контрасте с теми плясками дикарей, которые им накануне демонстрировали в Киеве. А что, кстати, до демонстрации попавших в кадр, вернее, вполне осознанно показанных в объективы плодов переговоров в Стамбуле прошлой весной, то совсем не удивлюсь, если в ближайшее время мы эти плоды опубликуем полностью. Ради демонстрации массовой западной аудитории, как легко она могла отделаться и какую цену ей приходится и придется платить потому, что ее элитки решили иначе. С сильным акцентом на слове "могла"».
Украина и её "Леопарды"
В понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об истощении запасов оружия и боеприпасов у стран альянса. Всю неделю западные и украинские источники сообщают о критической нехватке вооружений у Киева. Украинские военные не могут починить вышедшую из строя западную технику, потому что видеоинструкции доступны только на иностранных языках. Одновременно сообщается, что украинские танкисты намеренно ломают немецкие танки Leopard, чтобы не сгореть в них.
«Русская Душа» следит за откровениями New York Times:
«Украина получила за $800 млн груду металлолома. По данным The New York Times, за 2022 год киевские власти заплатили поставщикам вооружения более 800 млн долларов, однако половина контрактов все еще не выполнена. Еще одна проблема заключается в том, что полученная западная техника находится в потрепанном состоянии и требует ремонта. Новость не удивляет, ведь изначально, когда Украина только начала запрашивать оружие, ВСУшники не обладали необходимыми навыками технического обслуживания западных машин. Данная ситуация легко объясняет все проблемы украинской армии. В первую очередь факт поставок второсортного (если не хуже) вооружения объясняется сегодняшними событиями – устарелая техника вызывает логистические проблемы, что влияет на контрнаступление, так как армия не может скооперироваться. К тому же из-за постоянной необходимости в ремонте снабжение ВСУ осложняется. Это подтверждается тем фактом, что наступление Украины неоднократно затягивалось».
«Мейстер» полагает, что НАТО ищет предлог для затягивания военных поставок Украине:
«Самым неприятным последствием потерь в текущем наступлении для Киева является отсутствие возможности их быстро восполнить: существующие темпы передачи техники не позволяют рассчитывать на восполнение уже понесенных потерь раньше середины осени, и то при условии, что новых потерь не последует. Для того, чтобы эту ситуацию изменить, темпы поставок нужно наращивать быстро и кратно, однако имеющиеся заявления западных политиков и СМИ такой рост практически исключают – на исчерпание арсеналов жалуются почти все. Ситуация на самом деле для НАТО не столь аховая, какой ее хотят показать, но тут интересно само стремление западных политиков найти причину, чтобы отказаться от увеличения объемов поставок. Тем более в условиях все более назойливых требований украинских политиков и продолжающихся тяжелых потерь ВСУ».
«Кремлевский пересмешник» полагает, что НАТО просто использует Украину для утилизации непригодного вооружения:
«Вооруженное противостояние чужими руками дает возможность перевооружить НАТО, утилизировав старые технику и оружие на украинском фронте, а также опробовать на нем действие новых, что необходимо на фоне "тайваньского кризиса" – Пекин и Вашингтон готовятся к неизбежному обострению, даже если публично они демонстрируют успехи в поисках компромиссов. Украина же окончательно теряет собственную государственность, погрязая в крупнейших долгах и кредитах, выплатить которые она никогда не будет в состоянии».
Кладбище украинского Ивано-Франковска настолько разрослось, что на нем появится прокат электросамокатов и велосипедов, сообщил мэр города. По информации New York Times, на кладбищах во Львове из-за нехватки места эксгумируют безымянные могилы и повторно используют для похорон военнослужащих.
«Парламент с кнопкой» рассуждает о причинах высочайшей смертности в ВСУ:
«Большая смертность украинских солдат есть реакция командования ВСУ на сожженную западную бронетехнику. Такие кадры сильно огорчали западных кураторов и портили репутацию НАТО, поэтому танковые прорывы были заменены на мясные штурмы. Результат, впрочем, также неутешителен, смена тактики не привела к росту эффективности, лишь к большим трупам. Уничтожение ВСУ достигло масштабов промышленной утилизации. Те немногие, кому удается попасть в плен, рассказывают о пораженческих настроениях в украинской армии. Самострелы, порча западной техники, дабы не оказаться брошенными на русские укрепления, обман солдат, которым рассказывают, что в селе/точке N никаких ВС РФ, а они там не просто есть, там уже все готово к встрече с дорогими гостями».
«338» комментирует информацию западных СМИ о том, что украинским военным не хватает техники и умений для разминирования территории:
«ВСУ либо не имели в достаточном количестве средств разминирования вроде спецмашин, либо им было рекомендовано не применять их (угроза детонации). <…> У 33-й и 47-й бригад не оказалось достаточного количества инженерной техники, а также колейных и ножевых тралов, не была в достаточной степени проведена инженерная разведка местности. Для исправления ошибок этапа наступления советники и инструкторы сократили срок подготовки ВСУшных саперов – натовский 3-месячный курс прогоняют за 30 суток. Офицеров учат в Латвии, рядовой состав в Эстонии, Латвии, Польше, плюс курсы в Румынии, Чехии и на территории Косова. Учат чехи, поляки, американцы, канадцы, британцы и остальной интернационал. Дефицит техники и людей, сжатые сроки подготовки, а также тот факт, что ВС РФ не позволят противнику спокойно снимать мины на линии фронта, подсказывают, что мобилизованное, а также идейно мотивированное мясо и дальше будут гнать в наступ, разминируя направления наступления ногами, гусеницами и колесами».
«Хорошие русские» и их травля
Киевский институт кибернетики ранжировал деятелей российской либеральной оппозиции по степени их полезности для Украины.
Историк Александр Дюков рассказывает подробности:
«Киевский институт кибернетики при помощи черепомерки ранжировал деятелей российской оппозиции по лояльности Украине и выяснил, что хуже всего Украину поддерживают русские имперцы Шульман, Яшин и Навальный. Позор им. А русские имперцы Чичваркин, Латынина, Альбац, Гудков и Ходорковский Украину поддерживают лучше. Оно хорошие, но не передовики. Передовики – Марголис, Фейгин и Ларина. Потому что антиимперцы».
«Историк-алкоголик» следит за деградацией украинской науки:
«Чем Киевский институт кибернетики занимался раньше: 1949 – первая ЭВМ в континентальной Европе. 1959 – работы в области искусственного интеллекта, прежде всего распознания изображения и устной речи. 1968 – прообраз интернета "Общегосударственная автоматизированная система учета и обработки информации". 1960-е – автоматизация диагностики заболеваний. 1980-е – эксперименты по полной автоматизации конвейерного производства. Чем занимается сейчас: сотрудник института Атоев ранжировал российскую оппозицию по лояльности Украине».
В Германии украинцы устроили акцию против российского либерального журналиста Дмитрия Муратова.
«ЖЕЛТЫЕ СЛИВЫ» потешаются:
«Га-гагагага! В Германии проходит международный Global Media Forum, на котором украинские журналисты устроили в общем-то привычную для себя диверсию. Когда на трибунке вещал российский журналист, они включили пожарную сигнализацию и сопроводили его выступление воплями "Слава Украине!". Все бы ничего, но выступающим был так называемый "хороший русский" Дмитрий Муратов. Муратов – главред "Новой газеты", нобелевский лауреат 2021 года. А премию свою он получил за жесткую антироссийскую позицию. В момент, когда завыла сирена, он как раз поливал дерьмом бывшую Родину. А украинцы, украинцы в очередной раз показали – "хороших русских" для них не бывает. Их бы воля, они бы и Муратова на гиляке повесили».
«Темник» рассматривает место Муратова на схеме Киевского института кибернетики:
«Если посмотреть на вчерашнюю схему, то Муратов слабенько поддерживает Украину, да еще и степень "антиимперскости" отрицательная. Такие в разряд "хороших русских" не попадают, даже если называются оппозиционерами. Поэтому обречены на травлю со стороны украинских радикалов».
«Медиастанция» обращает внимание на тему выступления Муратова:
«"Хорошего русского" опять не признали. <…> Вишенка на торте – тема выступления Муратова: "Россия во время кризиса: как живут независимые медиа". Ну, проиллюстрировали на отлично, нечего сказать».
«Титан» и его гибель
В конце минувшей недели батискаф «Титан» с пятью туристами на борту отправился на экскурсию к затонувшему в Атлантике лайнеру «Титаник». Организатором экскурсии выступила американская компания OceanGate Expeditions, стоимость погружения для одного туриста составила 250 тысяч долларов. На борту находились гендиректор OceanGate Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, французский исследователь Поль-Анри Наргеоле и британо-пакистанский миллиардер Шахзада Давуд с сыном Сулеманом Давудом. Менее чем через два часа после погружения батискафа команда перестала выходить на связь, тогда как с момента спуска под воду экипажу должно было хватить воздуха на 96 часов. После исчезновения батискафа были развернуты масштабные поисковые работы. В четверг вечером было объявлено, что экипаж батискафа погиб.
Канал «Александра Мосейкина – НЕДВИЖИМОСТЬ экономика и хардкор» рассматривает теории заговора:
«И каких только не написали уже теорий заговора. Включая ту, где затонул не случайно и сам "Титаник", потому что вез на своем борту миллиардеров, которые хотели подписать определенные документы против передачи в частные руки Федеральной резервной системы США. И теперь на батискафе тонут какие-то крайне крупные властители капиталов, которые теоретически могли на что-то серьезные повлиять. <…> Реальность, как всегда, проста и незатейлива. Каждый подводник, который военный, который уходит в море, твердо отдает себе отчет, что это может быть его последний выход в море, и прощаясь с родными – всегда прощаются на век. Вспоминаю своего деда-подводника и бабушку, которая провожала его на работу. Не существует никаких кранов, технологий или прочих средств, которые могут поднять с действительно большой глубины лодки, сохранив при этом жизни. Так же, как и не существует сотовой или спутниковой связи, которая пробивает через толщу воды. Короче, человечество сильно беззащитнее, чем хочет казаться. Все остальное – маркетинг. Большая трагедия для людей такие события».
«Всевидящее око» пересказывает биографию погибшего Хэмиша Хардинга, гендиректора авиационной брокерской компании Action Aviation:
«Хардинг – рисковый дядька и трехкратный рекордсмен Гиннеса. Будучи пилотом самолета, он не раз летал в Антарктиду и даже возил туда легендарного астронавта Базза Олдрина, ставшего самым пожилым человеком, когда-либо достигшим Южного полюса (Олдрину было 86 лет). В 2019 году Хардинг во главе команды из 8 астронавтов и летчиков побил мировой рекорд скорости, облетев Землю над обеими полюсами на сверхдальнем бизнес-джете Gulfstream G650ER. Филеасу Фоггу в XIX веке на кругосветное путешествие потребовалось 80 дней – Хардинг пронесся над Северным и Южным полюсами за 46 часов и 40 минут. В марте 2021 года Хардинг опустился на дно Марианской впадины, достигнув самой низкой точки Мирового океана (11034 метра.) А в июне прошлого года на корабле компании Джеффа Безоса Blue Origin совершил полет в космос – правда, не как пилот, а как космический турист. Сразу после возвращения с орбиты Хардинг принялся планировать новое путешествие – к месту крушения "Титаника". <…> Пропавшая подлодка носила имя "Титан". Однозначно плохая идея, учитывая судьбу корабля, столкнувшегося в этих водах с айсбергом 15 апреля 1912 года».
«ПАЛЯРУШ» пишет, что украинцы предъявили претензии экипажу «Титана»:
«После сообщений в СМИ о пропавшем судне в соцсетях начались возмущения со стороны украинцев. Узнав, что погружение стоило 250 тысяч долларов – они заистерили!.. Мол, почему эти деньги не отправили на помощь киевскому режиму? За возмущениями, как принято у хохлов, последовали пожелания подлодке – "не всплывать", а миллионерам – "сдохнуть"…»
«РМ» резюмирует:
«Характерно, что на дне Атлантического океана – не исследователи-ученые, а туристы-экстремалы. Это многое говорит о состоянии их цивилизации. Можно сказать, это символичное отражение нынешнего состояния Запада: много денег, которые служат даже не богу прогресса, а потребительскому зуду, жажде экстрима, который пытается заменить настоящее чувство жизни».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украина внесла автокомпанию Geely в международный список «спонсоров войны»
- Роспотребнадзор: ситуация с распространением чумы в Монголии находится на контроле
- ВКС России получили новую партию истребителей Су-35С
- В Москве по делу о госизмене арестовали россиянина Хецоидзе
- Медведев пообещал отомстить Дуде за наезд на Россию
- МИД: Россия ввела ответные меры на 11-й пакет санкций ЕС
- Вооруженные силы РФ поразили места хранения ракетного вооружения ВСУ
- Телеграм: Самострелы «Леопардов» и смерть «Титана»
- В Киеве снесли памятник Зое Космодемьянской
- Сальдо заявил об ударе ВСУ по Геническу и Скадовску ракетами Storm Shadow
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru