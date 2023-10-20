Телеграм: Ничья ракета в Газе перебила китайский Пояс
Бомбардировка Израилем центральных районов сектора Газа и прилет ракеты в больницу, стали главным событием уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны, которое затмило мероприятия с участием мировых лидеров ведущих держав...
Пекин и его пояс
Во вторник в Пекине открылся двухдневный форум «Один пояс – один путь». Владимир Путин выступил на форуме и провел ряд двусторонних встреч с главами государств, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
«Вечерний пророк» подчеркивает важность мероприятия:
«Визит российского президента в Пекин, ставший второй за текущий год международной поездкой Путина, и форум "Один пояс – один путь", очевидно, станут одним из ключевых событий 2023 года. Разворот России на Восток не просто продолжается, а идет семимильными шагами. Об этом говорит не только укрепление отношений Москвы и Пекина, но и обилие встреч Путина с мировыми лидерами в рамках форума. Только за сегодня [первый день форума – ред.] российский лидер встретился с главами Монголии, Вьетнама, Таиланда, Лаоса, Пакистана и Казахстана. Неофициальный союз России и Китая будет укрепляться. Пекин долгое время пытался балансировать между интересами России и коллективного Запада. Но конфликт Москвы и Запада трансформировался в "битву цивилизаций", в которой не получится отстояться в стороне, и придется делать выбор "с кем ты?". Перевес сил в противостоянии Запада и России с союзниками начинает смещаться в сторону России. В какой-то момент это вызовет массовый переход сомневающихся и нейтральных стран на сторону большинства».
«Темник» комментирует выступление российского президента:
«В выступлении на стартовавшем третьем форуме "Один пояс, один путь" Владимир Путин сказал, что эта китайская инициатива созвучна с российскими идеями о формировании большого евразийского пространства, где будут сопряжены разные интеграционные процессы. В первую очередь президент РФ подразумевал, само собой, ЕАЭС – Евразийский экономический союз. Которому будет значительно выгодней участвовать в китайском проекте именно в качестве организованного сообщества. Но мысль Путина значительно глубже. На тетиву пояса-пути неизбежно рано или поздно нанижет себя и ЕС, когда реалии заставят это образование прийти в себя. Присутствие, кстати, Орбана – индикатор такого предопределенного будущего. Таким образом, старую идею де Голля о Европе от Бреста (французского) до Урала ожидает очередной ренессанс. На этот раз в развитии формулы "от Лиссабона до Владивостока". Но теперь через Пекин».
Теле- и радиоведущая Анна Шафран уверена, что результаты достигнутых на форуме договоренностей будет сложно не заметить:
«Нет сомнений в том, что на форуме "Один пояс – один путь" непубличная часть переговоров гораздо важнее, чем публичная. На публике мы видим символические действия – например, явную демонстрацию китайского стороной того, что Владимир Путин является главным гостем форума, который входит в зал даже впереди хозяина, председателя КНР Си Цзиньпина. А за кулисами происходят реальные договоренности, призванные закрепить российско-китайское сотрудничество в условиях нарастающей агрессивности Запада и его готовности к силовому решению политических и экономических противоречий. Напомню, что незадолго до форума Китай посетил министр обороны России Сергей Шойгу, который предварительно обсудил многие вопросы нашего с Китаем взаимодействия. Теперь настало время эти достигнутые Шойгу предварительные договоренности утвердить и закрепить. Уверена, что скоро мы увидим реальные результаты, проигнорировать которые ни у кого не получится».
Экономист Василий Колташов считает, что Россия и Китай создают будущее Евразии:
«Россия и Китай вступили в эпоху теснейшего сотрудничества. Обе стороны понимают все риски современного мира, знают, кто к ним устойчиво враждебен и способен на весьма болезненные акты вредительства. <…> Многие вопросы, включая острые международные проблемы, обсуждаются сторонами (лидерами стран) в неформальной атмосфере. Это помогает Владимиру Путину и Си Цзиньпину в режиме дружеской коммуникации вырабатывать согласованную линию, не всегда ее сразу оглашая. Важнее же всего, что российско-китайские взаимоотношения создают фундамент для будущего Евразии, а по сути своей они строятся на учете интересов обоих народов и обеих экономик, которые нужно развивать и защищать. Американский полюс на все это повлиять не может. США пропустили сближение России и Китая и теперь вынуждены с горечью созерцать его плоды, как, например, сделку по зерну: за 12 лет Россия поставит в Китай 70 млн тонн зерновых, зернобобовых и масленичных грузов. Каким будет будущее Евразии? Оно будет не в пользу США и Англии, не по их заказу скроенным. Это следует понять всем, кто считает, что самое время втыкать нож в спину России и Китаю, что они слабы, а Запад — это сила».
«Мюсли вслух» обращают внимание на приоритеты Пекина в расстановке гостей:
«Два примечательных видео с форума "Один пояс – один путь". Председатель Си Цзиньпин и президент Путин рядом в центре во время фотосессии (хозяин и главный гость?), они же идут вместе на несколько метров впереди остальных руководителей государств, формально равных им по статусу. У китайцев не бывает протокольных ошибок, тем более, если речь идет о дипломатическом этикете. Любопытные сигналы».
Сектор Газа и его ракеты
Во вторник Израиль нанес очередную серию ударов по центральным районам города Газа. Международный резонанс вызвало попадание ракет в больницу, в результате чего, по данным палестинского Минздрава, погиб 471 мирный житель. В Израиле утверждают, что в госпиталь попала палестинская ракета, в Палестине – что израильская. В среду Израиль посетил Джозеф Байден, который выразил полную поддержку Израилю.
«Россия в глобальной политике» размышляет о результативности визита Байдена:
«Приезд Байдена в Израиль в разгар жгучего обострения можно было бы назвать актом политического мужества, если бы не подозрение, что в Вашингтоне просто не вполне отдают (отдавали) себе отчет в остроте сложившегося положения. Точнее теперь, после жуткой трагедии больницы в Газе, понятно, что происходит взвинчивание, аналогов которому трудно припомнить. Однако до этого в Соединенных Штатах, вероятно, исходили из того, что они смогут пройти по филигранной линии. Поддержать Израиль, удержав его от наиболее резких действий. Успокоить арабские страны, прежде всего в Персидском заливе, что после того, как схлынут страсти, начнется осторожное восстановление прежней повестки. Предотвратить вмешательство Ирана в ситуацию, дав понять, что это вызовет американское вовлечение, а в противном случае (невмешательство Тегерана) возможно (через некоторое время) возвращение к переговорам о размораживании денег и отношений. Наконец, гарантировать общее решение по финансовой помощи всем важным военным клиентам – Израилю, Украине, Тайваню в одном пакете, что не позволит блокировать кого-то отдельно. Что получится сейчас, предсказать трудно. Возможно, ничего. И проблема здесь не в каких-то конкретных политико-дипломатических промахах, а в принципиальной неспособности управлять процессами так, как привыкли США, да и в целом крупные страны, считающие, что у них есть рычаги для всего. И это не просчет Байдена или Блинкена, а системный сдвиг, последствия которого могут быть любыми».
Политолог Малек Дудаков рассуждает о провале усилий Байдена:
«Визит Байдена в Израиль не привел ни к какой деэскалации – скорее сделал только хуже. Израиль утверждает, что получил от США зеленый свет на наземную операцию, хоть она и подвисла в воздухе. Но Белый дом публично выступает против оккупации сектора Газа. Протестующие штурмуют американские посольства – атакованы дронами и базы США в Ираке. <…> На этом фоне активизировался Лондон. Риши Сунак спешно посетит Израиль, Египет и Иорданию – пытаясь стать медиатором, которым не удалось быть Байдену. Но даже более важными будут переговоры с Турцией, Бахрейном и Катаром, учитывая их влияние на Хамас. Только через них есть шанс договориться об освобождении пленных и прекращении ударов по Газе».
По разным странам мира прокатились антиизраильские демонстрации. В США в среду здание Капитолия захватили пропалестинские активисты.
«Всевидящее око» пишет о двойных стандартах западных медиа:
«Ожидать, что газеты и телеканалы Запада обвинят Израиль в зверствах и преступлениях против человечности, было бы наивно. Еще до бомбардировки больницы – видимо, очень угрожавшей безопасности Израиля – было известно, что в результате израильских "ударов возмездия" погибло 940 детей Газы – но это никак не повлияло на риторику западных СМИ. Британская BBC и вовсе уволила сразу шестерых своих журналистов на Ближнем Востоке, заподозрив их в симпатиях к Палестине. Зато Facebook и Instagram в поте лица борются с постами, в которых говорится о жертвах Газы или содержатся призывы к мирным протестам в поддержку палестинского народа. Эти посты отправляют в теневой бан, блокируют или даже удаляют. Такая вот "свобода слова" в интерпретации хозяев Большой Цифры».
Журналист Аббас Джума размышляет о том, как атака на больницу повлияет на ход конфликта:
«С точки зрения воздействия этого инцидента на войну в целом, пока неясно, станет ли удар по больнице в секторе Газа началом завершения конфликта или началом большой региональной войны. И то, и то возможно. Израиль медлит с сухопутной операцией, понимая, что риски велики. <…> При этом не действовать израильтяне не могут, так как им пока не удалось ни стереть с лица земли ХАМАС, ни освободить заложников. Пока что это лучшее время для конспирологов – как с одной, так и с другой стороны».
«АДЕКВАТ Z» волнуется за Зеленского:
«После разнесенного бомбами госпиталя в Газе с числом жертв, похоже, от тысячи я не буду говорить про неотличимо одинаковый градус средневекового живодерства с обеих сторон межсемитской разборки, об этом и без меня сказали или скажут все. Я в этой связи лишь обращу внимание, что задача, стоящая перед Зеленским, теперь усложняется в разы. Чтобы перетянуть обратно на себя внимание и бюджеты хозяев, ему теперь необходимо устроить под ложным, то есть нашим, флагом бойню гражданского населения похлеще этой – а иначе по извращенным сегодняшним законам массового восприятия шансов на успех затеи у него не будет даже в теории. Задача очень сложная даже чисто технически – это вам не в Бабьем Яру делать за тогдашних хозяев самую грязную работу, это нужно спланировать и организовать. Но в том, что кокаиновая погань во всяком случае попытается, сомнений нет ни малейших. Потому что для него это в не слишком далекой перспективе – вопрос выживания».
Украина и её новые ракеты
США передали Украине ракеты дальнего действия Army Tactical Missile System (ATACMS). Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриан Уотсон подтвердила, что Вашингтон передал Киеву ракеты с сокращенной дальностью до 165 километров.
«Felix Alchniy» считает, что к передаче ракет общественность готовили давно:
«Начиная с февраля 2023 года, источники в США регулярно поднимали в прессе вопрос о передаче Украине дальнобойных оперативно-тактических ракет ATACMS. Первоначально шла речь о том, что передавать не будут, затем появлялась информация, что передавать будут, затем опять не будут и так по кругу более полугода. Теперь мы понимаем, что это был паблик рилейшнз, в результате которого произошла подготовка мировой общественности к тому, что ракеты все же передадут».
«Zа ОтечествVо» предлагает обратиться к советскому опыту:
«Укрорейх получил ракеты ATACMS класса "земля-земля", которые могут нанести удар далеко в тылу российских территорий. Постепенная эскалация конфликта продолжается. В зону поражения гипотетически попадают Крым, Смоленск, Орел, Воронеж и даже Минск. Остановить войну США с Россией на территории Украины может только возврат полетных заданий в РВСН, как это было до развала СССР».
«Хлеба и зрелищ!» отмечает, что с переданными ракетами не все в порядке:
«"Интересный факт: США предоставили Украине изначальную старую версию ракеты ATACMS (MGM-140A) с классическим инерциальным наведением, без GPS. Причина, конечно, одна: успешное глушение российскими средствами РЭБ большинства вооружений с GPS-наведением", – написал немецкий пропагандист Юлиан Репке в Х. Или две: американцы просто передали ВСУ очередной устаревший хлам».
«СОСЕД» напоминает, что это не первое вундерваффе, на которое Киев возлагает тщетные надежды:
«Поверьте, с АТАКМСами мы разберемся так же, как и с хаймарсами разобрались, разве что только сейчас начнется более активная охота за пусковыми установками. Ракета без средств запуска – металлолом».
«338» подчеркивает, что в России готовились к передаче Украине дальнобойных ракет:
«Вспомнился НИОКР Precision Strike Missile, а именно интеграция нового средства поражения в архитектуру оперативного звена и придаваемых средств. Уже не имеют смысла 3 момента: 1. Кому-либо в публичном пространстве выступать с заявлениями "а мы говорили, а нас не слушали!" 2. Закидывать шапками в стиле "Киеву дали старое, не страшно, это лишь символический эффект, и все прекрасно собьем!" 3. Напоминать про "красные линии". К сценариям применения "импортных ОТРК", и не только ATACMS, готовились и ВС РФ, и промышленный комплекс, и "наука". Которые совместными усилиями, каждый на своем месте, и будут продолжать демилитаризацию киевского режима столько, сколько потребуется».
Госдума и её деревни
Вице-спикер Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков внес в нижнюю палату парламента законопроект, который запретит использовать оскорбительные и принижающие достоинства жителей названия населенных пунктов. По мнению авторов инициативы, жители населенных пунктов с названиями типа Пуково, Бухалово, Лох, Мусорка, Шалава сталкиваются с травлей.
«Мышь в овощном» призывает уважать историю:
«Полагаем, что жители населенных пунктов с необычными названиями без наших советов разберутся, что им делать со своими родными топонимами. И если их что-то прямо не устраивает так, что они кушать не могут – то это всегда можно как-то исправить. Далее, мы уверены, что выступающие с идеей "запретить оскорбительные названия населенных пунктов" парламентарии руководствуются исключительно благими намерениями. Но, тем не менее. Первое: любой или практически любой топоним – это история. И, меняя его, ты тем самым меняешь память о былых днях. В каких-то ситуациях это может быть совершенно оправданно, в каких-то же – сперва нужно как следует подумать. Второе: для небольшого населенного пункта оригинальное название может быть не проклятием, а спасением как эффективный маяк для привлечения туристов. "Фирменная" кепка "Я люблю Бухалово!" может выглядеть легкомысленной – но для кого-то возможность прикупить ее для друга в местном магазине станет поводом изменить маршрут поездки. Ну и третье: "оскорбительность" того или иного названия – вещь весьма субъективная. Можно ли внятно закрепить ее критерии в законе?»
«ПривидеЛОСЯ» напоминает о том, что законодательные механизмы для изменения названий населенных пунктов уже и так есть:
«Что-то мы не слышали, чтобы жители деревни Большой Смердяч из Кадуйского района подделывали паспорта. Но дело даже не в этом. <…> Есть ФЗ 152, а в нем – девятая статья, которая и так позволяет по инициативе жителей менять название деревни. Зачем придумывать дополнительные сложные конструкции?»
«Жесть по-ярославски!» отмечает, что сами жители таких населенных пунктов не в восторге от инициативы:
«В некоторых группах в сети "Вконтакте" решили поинтересоваться – что ярославцы думают по поводу этой инициативы. Ответы вряд ли порадуют "Новых людей". "Делать вам нечего. Сколько денег опять. И людям прописку по-новому, и все документы, очереди". "Не нами придумано, не нам и менять". "Какое своевременное и необходимое решение! Вот переименуют, и заживут люди", – делятся своим мнением жители области. Стоит добавить, что зачастую название села или деревни на самом деле звучит не так, как его читают. К примеру, в названии Бухалово следует делать ударение на первый слог, а не на второй. Историки предполагают, что название этого населенного пункта связано со словом "бухало". Так в ярославских диалектах называли филина. Есть другая, так называемая народная версия. Люди говорят, что название деревни дал колокол местной церкви. Издаваемый им звук очень напоминал слово "бух". Вот и получилось БУхалово».
«РосСкандал» просит депутатов заняться решением социальных вопросов:
«Ребята, это диверсия! Ибо пол страны переименовать придется (НАЛЕЙКА, МОЧАЛИЩЕ, БОЛЬШОЙ ЧЕРДАК, БУХЛОВКА, КОНЧИНКА, ЗАДЫ, СОСКИ, ИШАКИ, НЕДОМЕРКИ, МОШОНКИ и т. д...!)... И, как мы заметили, жители ваще не парятся! А наоборот! Такие конкурсы интересные мутили! Так что успокойтесь там! На социалку навалитесь!».
Польша и её выборы
На прошедших в воскресенье выборах в польский Сейм первое место заняла правящая партия «Право и справедливость» с результатом 35,4% голосов. Однако она потеряла большинство в парламенте и, вероятно, не сможет сформировать правительство. Оппозиционная «Гражданская платформа» во главе с бывшим премьер-министром Дональдом Туском готовится к переговорам о коалиции с партиями «Третий путь» и «Новые левые». В сумме эти три партии набрали почти 54% голосов.
«Cass&Ra» считает, что для России смена правящей партии ничего не поменяет:
«Оппозиция в данном случае не сильно отличается от действующей власти. По крайней мере по отношению к России и поведению в "украинском кейсе". На время предвыборной кампании обе политические силы отказывали Украине в поддержке и всячески "защищали" свое население от обнаглевших укробеженцев. Нет сомнений, что после того, как правительство будет сформировано, не важно кем, Польша вернется к прямой поддержке Украины и ее войны против России».
«Россия не Европа» соглашается:
«Польша проводит (как, впрочем, и всегда проводила в исторической перспективе) свою политику, не соотносясь со своими ресурсами и реальными возможностями, задирая своих более сильных соседей (сегодня это Россия и Германия), и стремясь стать главным союзником ведущих западных держав (ранее это была Франция, сегодня – США). Не стоит ждать радикальной смены внешнеполитического курса и после прошедших выборов: он в любом случае останется антироссийским и проамериканским. Проблема польской элиты в том, что она совершенно безосновательно возомнила себя и свою страну великой державой, способной изменить ход истории. Прекрасным символом этого является государственный герб Польши – орел с гордо выпяченной грудью и вскинутой головой, но с беспомощно расставленными ножками и куриными крылышками. Лучшего символа польскому великодержавию, чем курица, возомнившая себя орлом, придумать сложно».
«Варшавская русалка» рассказывает, что ждет поляков, если премьером станет Туск:
«В своей новой программе Туск, помимо обещаний разблокировать средства для Польши из европейских фондов, прошелся по всем либеральным канонам: пообещал большое участие в политике женщинам, легализацию ЛГБТ-союзов, разрешить аборты до 12 недель беременности, финансировать ЭКО, выплаты молодым людям, увеличение зарплаты учителям на 30% и даже беспроцентный кредит на покупку первой квартиры. Пока не ясно, кому точно президент Анджей Дуда доверит миссию по формированию нового правительства, однако в стане оппозиции уверены, что Туск справится с этой задачей. Но стоит учитывать, что выборы четко показали разделение Польши на либерально настроенный Запад и консервативный Восток. Поэтому вполне вероятно, что в любом случае поляков ждет тяжелое время».
«Украина не Россия?» комментирует информацию о том, что на выборах в Польше зафиксирована рекордная в истории явка – 72,9%:
«Результаты голосования и явка избирателей на выборах парламента Польши демонстрируют явную усталость значительной части населения страны от правящей партии "Право и справедливость", проводимой ею идеологии правого консерватизма, а также устоявшиеся демократические традиции общества».
«Мейстер» подводит итоги правления «Права и справедливости»:
«Восемь лет во власти были консерваторы во главе с ПиС, которые активно строили "Великую Польшу" и конфликтовали с Брюсселем по самым разным вопросам, от миграции до абортов, следствием чего даже стала заморозка денег для страны из фондов ЕС. Приход к власти коалиции оппозиционеров во главе с Дональдом Туском, который в прошлом возглавлял Европейский совет, обещает сближение Варшавы с Брюсселем, и некоторые западные СМИ уже радуются, что Польша окончательно не превратится во фрондера по типу Венгрии. Туск наверняка попробует добавить себе популярности, разморозив европейскую помощь в обмен на некие уступки генеральной линии ЕС. Однако все это ему дастся не без труда – позиции ПиС по-прежнему сильны, и конкуренты точно будут стараться ставить ему палки в колеса. Для России, разумеется, главный вопрос это политика оказания помощи Киеву со стороны Варшавы. Она заметна: от передачи оружия до логистики и отправки "отпускников" для ведения боевых действий. Какой-то серьезной смены парадигмы поведения тут ждать не стоит – русофилов среди польской оппозиции нет. Однако и усиления вмешательства в украинские дела от новой власти можно также не ждать».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru