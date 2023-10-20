Телеграм: Ничья ракета в Газе перебила китайский Пояс

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Во вторник в Пекине открылся двухдневный форум «Один пояс – один путь». Владимир Путин выступил на форуме и провел ряд двусторонних встреч с главами государств, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

«Вечерний пророк» подчеркивает важность мероприятия:

«Визит российского президента в Пекин, ставший второй за текущий год международной поездкой Путина, и форум "Один пояс – один путь", очевидно, станут одним из ключевых событий 2023 года. Разворот России на Восток не просто продолжается, а идет семимильными шагами. Об этом говорит не только укрепление отношений Москвы и Пекина, но и обилие встреч Путина с мировыми лидерами в рамках форума. Только за сегодня [первый день форума – ред.] российский лидер встретился с главами Монголии, Вьетнама, Таиланда, Лаоса, Пакистана и Казахстана. Неофициальный союз России и Китая будет укрепляться. Пекин долгое время пытался балансировать между интересами России и коллективного Запада. Но конфликт Москвы и Запада трансформировался в "битву цивилизаций", в которой не получится отстояться в стороне, и придется делать выбор "с кем ты?". Перевес сил в противостоянии Запада и России с союзниками начинает смещаться в сторону России. В какой-то момент это вызовет массовый переход сомневающихся и нейтральных стран на сторону большинства».

«Темник» комментирует выступление российского президента:

«В выступлении на стартовавшем третьем форуме "Один пояс, один путь" Владимир Путин сказал, что эта китайская инициатива созвучна с российскими идеями о формировании большого евразийского пространства, где будут сопряжены разные интеграционные процессы. В первую очередь президент РФ подразумевал, само собой, ЕАЭС – Евразийский экономический союз. Которому будет значительно выгодней участвовать в китайском проекте именно в качестве организованного сообщества. Но мысль Путина значительно глубже. На тетиву пояса-пути неизбежно рано или поздно нанижет себя и ЕС, когда реалии заставят это образование прийти в себя. Присутствие, кстати, Орбана – индикатор такого предопределенного будущего. Таким образом, старую идею де Голля о Европе от Бреста (французского) до Урала ожидает очередной ренессанс. На этот раз в развитии формулы "от Лиссабона до Владивостока". Но теперь через Пекин».

Теле- и радиоведущая Анна Шафран уверена, что результаты достигнутых на форуме договоренностей будет сложно не заметить:

«Нет сомнений в том, что на форуме "Один пояс – один путь" непубличная часть переговоров гораздо важнее, чем публичная. На публике мы видим символические действия – например, явную демонстрацию китайского стороной того, что Владимир Путин является главным гостем форума, который входит в зал даже впереди хозяина, председателя КНР Си Цзиньпина. А за кулисами происходят реальные договоренности, призванные закрепить российско-китайское сотрудничество в условиях нарастающей агрессивности Запада и его готовности к силовому решению политических и экономических противоречий. Напомню, что незадолго до форума Китай посетил министр обороны России Сергей Шойгу, который предварительно обсудил многие вопросы нашего с Китаем взаимодействия. Теперь настало время эти достигнутые Шойгу предварительные договоренности утвердить и закрепить. Уверена, что скоро мы увидим реальные результаты, проигнорировать которые ни у кого не получится».

Экономист Василий Колташов считает, что Россия и Китай создают будущее Евразии:

«Россия и Китай вступили в эпоху теснейшего сотрудничества. Обе стороны понимают все риски современного мира, знают, кто к ним устойчиво враждебен и способен на весьма болезненные акты вредительства. <…> Многие вопросы, включая острые международные проблемы, обсуждаются сторонами (лидерами стран) в неформальной атмосфере. Это помогает Владимиру Путину и Си Цзиньпину в режиме дружеской коммуникации вырабатывать согласованную линию, не всегда ее сразу оглашая. Важнее же всего, что российско-китайские взаимоотношения создают фундамент для будущего Евразии, а по сути своей они строятся на учете интересов обоих народов и обеих экономик, которые нужно развивать и защищать. Американский полюс на все это повлиять не может. США пропустили сближение России и Китая и теперь вынуждены с горечью созерцать его плоды, как, например, сделку по зерну: за 12 лет Россия поставит в Китай 70 млн тонн зерновых, зернобобовых и масленичных грузов. Каким будет будущее Евразии? Оно будет не в пользу США и Англии, не по их заказу скроенным. Это следует понять всем, кто считает, что самое время втыкать нож в спину России и Китаю, что они слабы, а Запад — это сила».

«Мюсли вслух» обращают внимание на приоритеты Пекина в расстановке гостей:

«Два примечательных видео с форума "Один пояс – один путь". Председатель Си Цзиньпин и президент Путин рядом в центре во время фотосессии (хозяин и главный гость?), они же идут вместе на несколько метров впереди остальных руководителей государств, формально равных им по статусу. У китайцев не бывает протокольных ошибок, тем более, если речь идет о дипломатическом этикете. Любопытные сигналы».

