Телеграм: Принуждение Дагестана к миру и кладбище Газа

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В минувшие выходные в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Дагестане прошла серия антисемитских выступлений. Самые крупные беспорядки произошли в Махачкале, где сотни протестующих фактически захватили международный терминал аэропорта из-за прибытия туда самолета из Израиля. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массовых беспорядков, прошли задержания погромщиков.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что беспорядки в аэропорту Махачкалы координировались в телеграм-канале, который администрировался с территории Украины:

«Экстремистские ресурсы, администрируемые врагами России (!), далекими от Дагестана и уж тем более от ислама, распространили воинственные призывы, на которые, к сожалению, откликнулись некоторые горячие головы. Этот инцидент никак не красит тех, кто поддался на провокации и позволил собой манипулировать. <…> Призываю каждого, кто любит Дагестан и думает о его будущем, быть благоразумным и пресекать любые попытки расколоть наше общество! Необдуманными поступками вы только усугубляете ситуацию, радуя подонков, желающих в своих целях использовать чувство справедливости, неравнодушное отношение к чужому горю и сплоченность, которые всегда отличали дагестанцев».

Публицист Никита Томилин призывает работать на упреждение:

«Сыграть на религиозном чувстве, на сопереживании единоверцам – подло, но эффективно. Координируются и согласовываются такие акции на уровне отделов НАТО и при поддержке ЦРУ. Как и политические убийства на территории России. Здесь должна быть проведена соответствующая работа с молодежью, им надо объяснить, как это работает и кто на этом зарабатывает, на чью мельницу они льют воду. Если они отказываются понимать – тут уже может быть совсем другой разговор. А если будут установлены те, кто делал все это не по тупости своей, а злонамеренно, отдавая себе отчет, кто за этим стоит – тут речь должна идти о серьезных сроках. Во время боевых действий такое спускать нельзя, это репетиция перед серьезными диверсиями».

«АДЕКВАТ Z» предлагает конкретные профилактические меры:

«Не менее важно, чем переловить и наказать погромщиков в аэропорту (что уже начато и будет доведено до конца), будет тщательно разобраться с их социологией. Обязательное условие эффективной профилактики на будущее. Из каких районов, городов и сел – здесь наверняка вырисуется выраженное ядро толпы. Какова доля официально работающих, и нет ли закономерностей в характере занятости, до конкретных мест работы – или общего для многих источника серых доходов – включительно. У многих ли есть прошлая история отношений с уголовным законом, личная или в семье. Многие ли проходят по оперативным учетам, а если немногие, то почему. Многие ли (а неофициально речь идет уже минимум о десятках) откосили от мобилизации или призыва, и кто персонально виноват в том, что в каждом конкретном случае это осталось без последствий. И еще, наверное, от десятка вопросов подобного рода – сейчас я перечислил только то, что совсем-совсем навскидку. В том, что этим займутся, и скрупулезно, сомнений нет. Вопрос скорее в том, на какое из нескольких причастных к теме ведомств будет правильнее всего возложить задачу – и еще в том, будут ли результаты этого анализа оглашены публично хотя бы в целом, хотя бы в объеме пресс-релиза на пару страниц. Последнее, думаю, напрашивается».

«Позывной "Осетин"», воюющий на Херсонском направлении, пишет с фронта:

«Я понимаю, они вашей веры, но у нас на НАШЕЙ территории идут боевые действия. И я лично знаю многих кавказцев (неважно, мусульман, христиан), которые бьются как воины ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС, а не выходят на митинги с призывами вырезать какую-либо нацию. Хотите войны? Добро пожаловать, здесь также убивают ваших братьев по вере, национальности. Здесь бьется немало смелых воинов с Дагестана, Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, так будьте добры, помогайте СВОИМ братьям не погибнуть/победить врага, а не стойте и кричите на митингах, какие евреи плохие. Добровольцев набирают с каждого мусульманского региона, всех возьмут. Не раскачивайте ситуацию на Кавказе».

«Доктор Z прописал» любуется реакцией украинского президента:

«Ну и отдельно про заявление Зеленского о "российском антисемитизме". Кто его надоумил выступить, не суть важно. Может, и сам решил. Но более глупого поступка от человека, который совсем недавно в канадском парламенте себе ладоши отбил, приветствуя нациста, ожидать было сложно. И напомним, в Киеве так ту историю с Гунько никак не прокомментировали. Ни единым словом».

