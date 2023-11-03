Телеграм: Принуждение Дагестана к миру и кладбище Газа
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Антиизраильские протесты в СКФО
В минувшие выходные в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Дагестане прошла серия антисемитских выступлений. Самые крупные беспорядки произошли в Махачкале, где сотни протестующих фактически захватили международный терминал аэропорта из-за прибытия туда самолета из Израиля. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массовых беспорядков, прошли задержания погромщиков.
Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что беспорядки в аэропорту Махачкалы координировались в телеграм-канале, который администрировался с территории Украины:
«Экстремистские ресурсы, администрируемые врагами России (!), далекими от Дагестана и уж тем более от ислама, распространили воинственные призывы, на которые, к сожалению, откликнулись некоторые горячие головы. Этот инцидент никак не красит тех, кто поддался на провокации и позволил собой манипулировать. <…> Призываю каждого, кто любит Дагестан и думает о его будущем, быть благоразумным и пресекать любые попытки расколоть наше общество! Необдуманными поступками вы только усугубляете ситуацию, радуя подонков, желающих в своих целях использовать чувство справедливости, неравнодушное отношение к чужому горю и сплоченность, которые всегда отличали дагестанцев».
Публицист Никита Томилин призывает работать на упреждение:
«Сыграть на религиозном чувстве, на сопереживании единоверцам – подло, но эффективно. Координируются и согласовываются такие акции на уровне отделов НАТО и при поддержке ЦРУ. Как и политические убийства на территории России. Здесь должна быть проведена соответствующая работа с молодежью, им надо объяснить, как это работает и кто на этом зарабатывает, на чью мельницу они льют воду. Если они отказываются понимать – тут уже может быть совсем другой разговор. А если будут установлены те, кто делал все это не по тупости своей, а злонамеренно, отдавая себе отчет, кто за этим стоит – тут речь должна идти о серьезных сроках. Во время боевых действий такое спускать нельзя, это репетиция перед серьезными диверсиями».
«АДЕКВАТ Z» предлагает конкретные профилактические меры:
«Не менее важно, чем переловить и наказать погромщиков в аэропорту (что уже начато и будет доведено до конца), будет тщательно разобраться с их социологией. Обязательное условие эффективной профилактики на будущее. Из каких районов, городов и сел – здесь наверняка вырисуется выраженное ядро толпы. Какова доля официально работающих, и нет ли закономерностей в характере занятости, до конкретных мест работы – или общего для многих источника серых доходов – включительно. У многих ли есть прошлая история отношений с уголовным законом, личная или в семье. Многие ли проходят по оперативным учетам, а если немногие, то почему. Многие ли (а неофициально речь идет уже минимум о десятках) откосили от мобилизации или призыва, и кто персонально виноват в том, что в каждом конкретном случае это осталось без последствий. И еще, наверное, от десятка вопросов подобного рода – сейчас я перечислил только то, что совсем-совсем навскидку. В том, что этим займутся, и скрупулезно, сомнений нет. Вопрос скорее в том, на какое из нескольких причастных к теме ведомств будет правильнее всего возложить задачу – и еще в том, будут ли результаты этого анализа оглашены публично хотя бы в целом, хотя бы в объеме пресс-релиза на пару страниц. Последнее, думаю, напрашивается».
«Позывной "Осетин"», воюющий на Херсонском направлении, пишет с фронта:
«Я понимаю, они вашей веры, но у нас на НАШЕЙ территории идут боевые действия. И я лично знаю многих кавказцев (неважно, мусульман, христиан), которые бьются как воины ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС, а не выходят на митинги с призывами вырезать какую-либо нацию. Хотите войны? Добро пожаловать, здесь также убивают ваших братьев по вере, национальности. Здесь бьется немало смелых воинов с Дагестана, Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, так будьте добры, помогайте СВОИМ братьям не погибнуть/победить врага, а не стойте и кричите на митингах, какие евреи плохие. Добровольцев набирают с каждого мусульманского региона, всех возьмут. Не раскачивайте ситуацию на Кавказе».
«Доктор Z прописал» любуется реакцией украинского президента:
«Ну и отдельно про заявление Зеленского о "российском антисемитизме". Кто его надоумил выступить, не суть важно. Может, и сам решил. Но более глупого поступка от человека, который совсем недавно в канадском парламенте себе ладоши отбил, приветствуя нациста, ожидать было сложно. И напомним, в Киеве так ту историю с Гунько никак не прокомментировали. Ни единым словом».
Отставка губернатора Вологодской области
Во вторник Владимир Путин принял отставку губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова. Врио главы региона назначен Георгий Филимонов, ранее работавший зампредом правительства Московской области.
Вот что пишет сам Георгий Филимонов:
«Благодарю Президента России Владимира Владимировича Путина за высокое доверие! Это честь для меня и большая ответственность. Вологодская область мне родная. Это регион, в котором я вырос. Хорошо его знаю, люблю и чувствую. Предыдущий руководитель области сделал очень многое на своем посту. Ценим его достижения и будем от них отталкиваться в нашей работе. Вологодчина имеет огромный потенциал, который еще предстоит раскрыть. Нужно создавать новые точки роста экономики региона, комфортную среду для жителей всех поселений области, вовлекать и молодых ребят, и людей с опытом в созидательные инициативы. Все это касается как социально-экономического блока, так и культурного, и спортивного направлений. Вологодская область – настоящая жемчужина Русского Севера, которую важно преобразовать в передовой центр притяжения инвестиций, кадров, проектов. Область обладает колоссальным туристическим потенциалом, природными богатствами, удивительными по красоте и значимости памятниками культурного наследия».
«Канал визионера» считает отставку Кувшинникова неожиданной:
«Глава Вологодской области Олег Кувшинников, собиравшийся переизбраться в следующем году, неожиданно подал в отставку. Вопреки оценкам экспертом, считавших его положение устойчивым благодаря покровительству промышленного гиганта – компании "Северсталь" (Череповецкий металлургический комбинат Мордашева; Кувшинников – выходец с предприятия). "Людьми Мордашова" инсайдеры называют значительную часть членов правительства региона и примерно пятую часть депутатов Заксобрания, все его руководство. Компания подтвердила свои обязательства по отношению к региону, связанные с Кувшинниковым, и должна была обеспечить финансирование всех предвыборных проектов. Теперь все под вопросом».
Политолог Мария Сергеева отмечает, что о своей отставке Кувшинников говорил президенту, сияя от радости:
«Какой необычный новый формат "осеннего губернаторопада"! Кувшинников заходит к Путину вместе со своим преемником, чуть ли не лучась от счастья. Путин сразу с обоими общается в крайне дружеской манере, сразу намекает на сенаторство Кувшинникова и на то, что его уход – по собственному желанию. Впервые такой формат, кажется. Кстати, с новым врио – Георгием Филимоновым – пересекалась немного, когда мы оба в АП работали. Интересный, глубокий человек».
«Темник» сомневается, что эта отставка – начало губернаторопада:
«Отставка прошлого губернатора Олега Кувшинникова не была, скажем так, очень ожидаемой. Тем более отставок глав регионов не ждали в преддверии президентской кампании. Однако Кувшинников все же губернатор "старой гвардии" (правит с 2011 года), таких управленцев постепенно заменяют, если они не имеют особую значимость. И далеко не факт, что перед нами старт губернаторопада. Есть в этом кейсе признаки точечной настройки системы перед федеральной кампанией. Особость случая показывает и формат – на встречу с Путиным пришли сразу и Кувшинников, и Филимонов (последний раз мы такое видели в 2017 году)».
«Мастер пера» размышляет о новых правилах ротации глав регионов:
«Неожиданная замена прежнего и вполне довольного этим вологодского губернатора Кувшинникова на нового Филимонова свидетельствует о таком изменении правил и подходов, при котором менять региональных руководителей теперь будет принято ни за что-то, а просто по плану ротации, как обещано, например, мобилизованным на СВО. Каковы критерии такой ротации, с какими предельными сроками губернаторской выслуги будут связаны и кого конкретно процесс коснется в ближайшую очередь, вопрос открытый. Судя по тому, что Кувшинников руководил Вологодчиной 12 лет, о чем он напомнил при встрече "на троих" президенту РФ, за основу может быть взят именно такой срок управления регионом. Но не исключено, что ориентиром будет являться и возраст губернатора, ограниченный 58-ю годами, как у освобожденного от должности Кувшинникова. Вместе с тем нельзя исключать и того, что досрочную ротацию ее соискателям из числа губернаторов будет предложено заслужить, и для этого придется разработать и утвердить особые "дембельские" KPI, достижение которых станет наиболее эффективным инструментом решения тех региональных проблем, которые не удается решить другими способами».
Информационный нож в спину Киева
На этой неделе авторы каналов обсуждали ряд неприятных для Киева материалов в западных и украинских СМИ.
«Всевидящее око» пишет о статье британского Time:
«Наблюдения за освещением украинской темы в западной прессе делаются все увлекательнее. Вот, например, свежий материал Time, который повествует нам о том, что Зеленский живет в выдуманной реальности и злится на требования со стороны США бороться с коррупцией. Напомним, что не так давно за намеки на коррумпированность властей Украины начинали подвергать отмене целые именитые НКО – и те были вынуждены извиняться и отползать. А теперь вон оно как повернулось... И это, нужно отметить, плавный слив Украины еще только начался. На пиковые обороты он выйдет позже – там, может статься, и нацистов на Украине найдут, и даже немножечко признают бомбежки мирных граждан ВСУ. Если, конечно, не решат, что лучшим способом избавиться от Украины будет просто про нее забыть и замолчать».
«Крымская Z прачка» обращает внимание на материал украинского онлайн-телеканала Espreso TV:
«Опозорившую Зеленского статью в TIME написал награжденный им же журналист. Желание украинского президента попасть на обложку TIME его опозорило, констатирует "Эспрессо". В прошлом году Зеленский лично вручил автору журнала Саймону Шустеру орден "За заслуги перед Украиной" ІІІ степени, но журналист оказался "лисой в курятнике". Вместо положительного пиара пресс-служба украинского президента получила выставленный на всеобщее обозрение хаос, царящий в правительстве страны. Зеленскому больше не верят на Западе – его кредит доверия исчерпан, резюмирует автор материала».
«Антифишки | Канал оперативных новостей» цитирует испанскую El Pais:
«Украина не сможет добиться успехов на поле боя в 2024 году из-за дефицита боеприпасов и военных, который сложился сейчас. Об этом испанской газете El Pais сообщили военные эксперты. "ВСУ страдают от серьезной нехватки личного состава и боеприпасов. Этот дефицит носит не только краткосрочный характер. Ограничения продлятся минимум год. Таким образом, в 2024 году крупные успехи Украины на данный момент исключены", – говорится в материале со ссылкой на опрошенных военных. Бидон, Столтенберг, где боеприпасы?»
Итальянские СМИ на этой неделе обсуждают громкий скандал: премьер-министр Джорджа Мелони в разговоре с российскими пранкерами, представившимися африканским политиком, призналась, что европейские политики не верят в победу Украины. «РосСкандал» радуется за европейцев, начавших о чем-то догадываться:
«"ВСЕ УСТАЛИ ОТ УКРАИНЫ!": пранкеры Лексус и Вован развели на правду премьер-министра Италии. Лоханулся очередной цивилизатор Евросоюза. На этот раз рулевая Италии Джорджа Мелони! В разговоре с "африканским политиком" она слила российским пранкерам настроения евроэлит в отношении UA. "Я вижу, что многие устали. Если говорить правду, то, возможно, мы близко к тому моменту, когда все поймут, что нам нужен выход", – призналась Мелони. Также она заявила, что ждет "подходящего момента", чтобы объявить свои соображения насчет выхода из украинского тупика. При этом одобряет героизацию украми Бандеры!.. Мадам с еврокорешами явно на пороге озарения! Осталось допетрить, что для ЕС единственный выход из тупика – уничтожение на Украине культа нацистского преступника Бандеры и дружба с Россией!»
А британский журнал Economist опубликовал статью украинского главнокомандующего Валерия Залужного, который пожаловался на военные неудачи. «Шо, опять?» злорадствует:
«"По всем подсчетам, четырех месяцев должно было хватить нам, чтобы дойти до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма и снова входить и выходить", – главком ВСУ Залужный о военной стратегии рассуждает. И вроде все нормально подсчитал, говорит. Но что-то пошло не так. Вместо похода на Крым ВСУ увязли у Артемовска и на Запорожском направлении, где западную технику уничтожает артиллерия ВС РФ. Это тупик, пожаловался в интервью Economist Залужный. И продолжил удивлять: "Сначала я подумал, что с нашими командирами что-то не так, поэтому я сменил некоторых из них. Потом я подумал, что, возможно, наши солдаты не подходят для этой цели, поэтому я перевел солдат в другие бригады". Но и эти "гениальные" стратегические решения ничего не дали, сокрушается Залужный. Честно говоря, выглядят все эти откровения, как жалобы пациента в кабинете психиатра. Все ему что-то мерещится, все он что-то там захватывает… Ох… И, как всегда, просит у Запада еще оружия, больше оружия, больше войны и тупиков (но у Запада новая "игрушка" – война на Ближнем Востоке, и интерес к Украине резко упал)».
Российские бизнесмены разочарованы Западом
Совладельцы «Альфа-Групп» Михаил Фридман и Петр Авен, осудившие Россию после начала СВО и подвергшиеся на Западе всем прелестям антироссийских санкций, признались в ошибочности своего выбора.
«Мейстер» ознакомился с их откровениями, опубликованными агентством Bloomberg:
«Bloomberg выкатил статью, где признает, что западные санкции заставляют часть крупного российского бизнеса горько пожалеть о своей любви к Западу. "По ошибке!", – цитирует издание слова Петра Авена о том, почему он инвестировал огромные деньги в недружественные страны. "Сегодня тот факт, что мы вложили деньги в Англию, выглядит колоссальной ошибкой", – приводит Bloomberg слова Михаила Фридмана. Статья, разумеется, не говорит о том, что Запад понял контрпродуктивность своих действий и задумался об изменении своей политики. Нет, санкционное давление на бизнес-элиты России будет продолжено, хотя бы потому что пересмотр этой политики покажет неэффективность действий ее инициаторов. Однако статья ясно показывает, что российский бизнес избавляется от веры в сказки, что Запад это история про уважение к частной собственности и равенство всех перед законом. И в лице некоторых своих представителей даже начинает возвращаться домой. В этой связи недавнее возвращение Фридмана в Россию, встреченное тут весьма неоднозначно, является прямой победой российской власти. Люди, переместившие значительные капиталы за рубеж и какое-то то время унижавшиеся ради возможности жить в своих европейских особняках, начинают понимать ценность России. Места, где их не шельмуют за моменты слабости, а капиталы не трогают из популистских соображений. Они стали живым свидетельством правдивости предсказания президента о глотании пыли в европейских судах и наукой для остальных – безопаснее Родины на свете места нет. Как в плане личной безопасности, так и в плане сохранности капиталов».
Публицист Кирилл Шулика на примере еще одного российского бизнесмена, обдумывающего возвращение в РФ, показывает, что введенные Западом персональные санкции в итоге идут России на пользу:
«Сооснователь "Альфа-Групп" Алексей Кузьмичев, которого задержали во Франции по подозрению в отмывании денег, а потом освободили под подписку о невыезде, не исключает, что может вернуться в Россию. О чем я вчера и писал. Там все ровно так же повернется, как в истории с Сулейманом Керимовым в той же Франции. Власти не посадить хотят, а выдавить. И вот давайте подумаем теперь, как это помогает Украине и мешает Путину. Полтора года основная часть олигархов была осторожна и явно не была настроена на поддержку военно-политических проектов. Сейчас их выдавили с Запада, а куда? В Россию. Чтобы они давали деньги на СВО, да еще и на выборы. И явно давать будут не Надеждину. Конечно, это не борьба с Путиным, а совсем наоборот, признание своей неспособности бороться. И уже от злобы и обиды отыгрываются абсолютно иррационально на тех, до кого дотягиваются».
«THE NEW INSIDER» пишет о том, как Кузьмичев унижался перед французами, чтобы выйти из-под санкций:
«Предательство не помогло. <…> После начала СВО сразу показал "правильное мировоззрение". В интервью Forbes жестко выступил против "вторжения" на Украину: "Моя мама была украинкой, у меня там огромное количество родственников, друзей". Но покаяние Запад не устроило. С 15 марта 2022 г. – санкции ЕС, Украины, Великобритании, Швейцарии, Японии, Канады, Австралии. Покинул правление "Альфа-банка", совет директоров LetterOne, лишен большей части имущества, недвижимости. Яхты (общая стоимость – ок. €90 млн) Petite Ourse и Petite Ourse II арестованы в Антибах и Каннах. Умолял позволить ему совершать морские прогулки вокруг Ривьеры. Французы разрешили использовать одну яхту. Живет безбедно, но распоряжаться выведенными из РФ активами ему не дают».
«Мюсли вслух» комментируют новость о полицейской операции на финском острове Котассари российского миллиардера Игоря Кесаева, проведенной в рамках антироссийских санкций:
«На Западе надежней, говорили они, ведь там права человека и неприкосновенность частной собственности... А по факту выясняется, что финская пыль на вкус почти не отличается от лондонской (см. кейс Авена)».
Наземная операция Израиля в секторе Газа
В конце прошлой недели Израиль объявил о начале полномасштабной наземной операции в секторе Газа. Количество погибших палестинцев приближается к десяти тысячам, значительная доля жертв – это дети. Официальный представитель детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер на этой неделе назвал сектор Газа кладбищем для детей. Израильская армия тоже несет потери.
«Усы Асада» задаются вопросом о том, как будет выглядеть сектор Газа после войны:
«Судя по целому ряду публикаций в СМИ, есть несколько ключевых позиций в этом вопросе. Первое. США и Израиль согласились, что долгосрочной оккупации Израилем сектора Газа не будет. То есть Израиль не станет и не хочет повторять опыт 1967-2005 годов, и управлять анклавом не намерен. Что автоматически означает, что изгнание всех палестинцев из Газы не имеет смысла, а потому не будет реализовано. Второе. США рассматривают формат международного контроля над сектором Газа. Кто именно будет в этом участвовать – пока что открытый вопрос. Хотят привлечь европейцев, но также региональные страны. Возможно, миротворцев из Турции, Саудовской Аравии или Египта. Вопрос лишь в том, согласятся ли они на такой план, поскольку он будет выглядеть как сотрудничество с Израилем и США и может быть непопулярен на "арабской улице". Третье. Очевидно, что в конечном итоге анклав передадут под контроль Палестинской автономии. Но сейчас это сделать невозможно, так как автономия слишком слаба и нелегитимна в глазах местного населения. Нужны перевыборы, усиление позиций светских политических сил и какая-то уступка, которая бы дала им легитимность, например, создание их государства».
Журналист Аббас Джума пишет об израильтянах, покидающих страну:
«Сюжет на израильском ТВ. Семья навсегда покидает Израиль и уезжает в США. "Пока я не приземлюсь за границей Израиля, я не буду чувствовать себя в безопасности. Не верю обещаниям, что будет лучше…" Это то, о чем я писал ранее. ХАМАС лишил израильтян спокойного сна и веры в свою власть. Посеял страх, и в результате одни в страхе бегут, а другие убивают направо и налево, публично делая людоедские заявления».
Депутат Госдумы Владимир Гутенев ожидает нового миграционного кризиса в Европе:
«Израиль с 7 октября применил в секторе Газа более 18 000 тонн взрывчатки, что примерно соответствует 1,5 мощности атомной бомбы, сброшенной в 1945 году на японскую Хиросиму. Йемен официально объявил войну Израилю и начал военное противостояние, Боливия разорвала отношения, Колумбия и Чили вернули послов. Какой будет реакция Евросоюза? Вряд ли страны ЕС не понимают, что значительная часть палестинских беженцев устремится в Европу. Смею предположить, что подобная безответственная миграционная и национальная политика руководства Евросоюза сформирует определенные "предпочтения" у европейского населения. И при выборе новых глав государств голоса будут явно не в пользу действующих "игроков"».
Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан надел в зале заседаний Совбеза ООН желтую звезду, подобную той, какие евреям приходилось носить в фашистской Германии, и пообещал не снимать ее, пока Совбез не осудит ХАМАС и не потребует возврата израильских заложников. Директор государственного израильского музейно-исследовательского центра изучения Холокоста «Яд ва-Шем» в Иерусалиме Дани Даян резко осудил это решение Эрдана, заявив, что оно «позорит как жертв Холокоста, так и государство Израиль».
«Мышь в овощном» рассуждает о неоднозначности акции с желтыми звездами:
«В истории с желтыми звездами делегации Израиля в ООН как-то в стороне осталось описание этого аксессуара, а именно – надпись "Никогда снова" (Never again), размещенная по его центру. Между тем, представляется, что данный нюанс имеет принципиальное значение для оценки мессиджа, который таким образом Иерусалим шлет прочему миру. Является ли такая звезда только символом жертв, принесенных еврейским народом в годы Холокоста – или демонстрацией готовности пойти на любые меры для защиты своих интересов, если складывающаяся обстановка будет восприниматься Израилем как угрожающая? Данью памяти погибшим соотечественникам – или индульгенцией, призванной снять ответственность за любые деяния тех, кто использует соответствующий символ? Могут ли смерти невинных людей вследствие геноцида, реализовывавшегося нацистской Германией и ее приспешниками, оправдать уничтожение потомками и наследниками жертв других мирных людей спустя десятилетия на другом конце мира? Корректно ли использовать Освенцим и Бабий Яр, Каменец-Подольск и Яму в Минске для оправдания текущих ударов по гражданским объектам? И насколько универсален такой подход, обладают ли подобным правом только представители Израиля, а если да – то кто им это право дал? Вопросов хватает. Публичных внятных ответов на них, увы, нет…»
«Первый Дан | Израиль | Новости | Мнения» возвращается к вопросу о том, как израильские спецслужбы прозевали нападение ХАМАС 7 октября:
«The New York Times: подразделение израильской радиоэлектронной разведки 8200 за год до нападения ХАМАС прекратило прослушивать радиостанции террористов из-за "напрасных усилий". В свою очередь американская разведка перестала прослушивать террористов из убеждения, что "ситуация под контролем". Со ссылкой на три высокопоставленных источника в израильской армии издание утверждает, что до последнего момента службы безопасности были уверены, что ситуация не критическая достаточно для обращения на нее внимания премьер-министра».
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