Телеграм: Потери Урсулы и находки Кудрина

4

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что потери украинской армии с начала военной спецоперации составили 100 тысяч солдат и офицеров, потери среди гражданских она оценила в 20 тысяч человек. Видеозапись заявления фон дер Ляйен была опубликована на ее странице в Twitter, однако спустя некоторое время пост был удален. Видео опубликовали снова, но уже без слов о потерях Киева. Этот фрагмент был вырезан и из письменного заявления.

Директор по политическим коммуникациям Еврокомиссии Дана Спинант позже сообщила, что фон дер Ляйен по ошибке объединила количество погибших и раненых. В ВСУ заявили, что потери украинской армии являются служебной информацией и подпадают под гриф ограничения обнародования. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что потери ВСУ с начала спецоперации составили от 10 до 13 тысяч военных.

«Всевидящее око» предлагает вспоминать о заявлении фон дер Ляйен всякий раз, когда европейские политики призывают продолжать оказывать военную помощь Киеву:

«Само сообщение фон дер Ляйен о потерях украинской стороны в 100 тысяч – уже было феноменальным инфоповодом. Но после того, как это сообщение выпилили из ролика, инфоповод стал еще феноменальнее. Теперь вы знаете, какую информацию Европа боится раскрывать почти так же, как виновных в диверсии на Северных потоках. Которая подрывает идеологические основы и картину мира. Вот настолько она страшная. Но вы теперь можете учитывать, когда слышите все высказывания западных политиков – про продолжение поставок оружия, про то, что Украина должна победить, или про внезапное желание мирных переговоров, – что там эти цифры знают».

«Брюссельский связной» для сравнения приводит данные по погибшим наемникам:

«По информации из лечебных учреждений Харьковской области, за последние два месяца через них прошли около 600 трупов иностранных граждан, из которых порядка 500 погибших – поляки, 70 – американцы, национальность остальных не упоминается. Тела всех иностранцев направляются в Днепропетровскую областную клиническую больницу, откуда выдаются представителям наемников для доставки на родину. Даже если указанные цифры приблизительные, они еще раз дают иностранным искателям приключений понять, что боевые действия на Украине – не сафари».

«338» интересуется, включены ли в 100 тысяч фон дер Ляйен наемники и участники теробороны:

«Упоминание про 100 тысяч украинских солдат (кстати – это с учетом ТрОшников, часть которых Киевом умышленно не записана в ВСУ или выписана из ВСУ с обещанием перевода в "формируемое подразделение ССО"? Или с учетом украинских граждан, приехавших наемниками? Или вообще с учетом наемников?) – оно не про цену конфликта и тем более не про гуманизм. Оно про то, что говорилось неоднократно: "нужно оружие, оружие и оружие". Потому что это не 100 тысяч человек, а всего-навсего 100 тысяч юнитов. И разговор не о том, насколько справедлива цифра в 100 тысяч погибших. Киеву, возможно, даже выгодно завышать количество жертв. Ведь всем надо платить компенсации, а живым – денежное довольствие. На что деньги есть не всегда. А тут возможность изыскать доп. финансирование. А то, что деньги не доходят до военнослужащих, родственников пленных и погибших – подумаешь, для Киева пустяк».

«Россия не Европа» комментирует заявление главы Еврокомиссии о том, что гибель такого большого количества украинцев и ущерб от военных действий в размере 600 млрд евро требует подготовки специального трибунала:

«Намерение ЕС создать такой трибунал по своим правовым последствиям ничтожно, поскольку создается исключительно с целью придать хоть какую-то легитимность своим антироссийским действиям, а заодно выйти за рамки ограничений Международного уголовного суда в Гааге, который не имеет на такие дела полномочий, и заручиться поддержкой Генассамблеи ООН, которая имеет решающее значение для создания этого трибунала. Впрочем, в России не меньше, а то и больше средств западных активов могут быть изъяты в ответ на демарш ЕС. По данным ЦБ на 1 октября 2021 года, общий объем иностранных инвестиций в российскую экономику составил $1,18 трлн. Больше половины этих средств – $679 млрд – доли в бизнесе. Еще $392 млрд – всевозможные виды долгов: облигации, займы, торговые авансы. Остальное – наличная валюта, депозиты, специальные права, заимствования МВФ, прочие инвестиции. Из-за заградительных мер сейчас эти средства заперты в России. Кроме того, в мае спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ЦБ в ответ на заморозку российских активов на Западе заблокировал на территории России средства иностранных инвесторов на сумму порядка $500 млрд, а в июле президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев заявил, что в России заморозили активы нерезидентов в акциях и облигациях на общую сумму в $312 млрд. Так что еще неизвестно, кому будет теплее после таких "заморозок" и изъятий активов, но явно не обнищавшей Европе».

Российский политик Виктор Алкснис в своем канале «"Черный полковник" В. Алкснис» отмечает, что одновременно с фон дер Ляйен отличился генсек НАТО:

«Выступая по итогам встречи глав МИД стран НАТО в Бухаресте, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине стоит сейчас думать не о членстве в альянсе, а о том, чтобы сохраниться как независимое государство. Сегодня вообще день сенсационных заявлений. С утра глава Еврокомиссии, т.е. высшее должностное лицо Евросоюза, мадам фон дер Ляйен в своем видеообращении оценила потери Украины в СТО ТЫСЯЧ УБИТЫХ военнослужащих за период спецоперации. <…> Теперь "отличился" генсек НАТО в связи с опасениями сохранения Украины как независимого государства. Непонятно, что послужило поводом недержания речи у высших руководителей Евросоюза и НАТО?»

