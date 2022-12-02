Телеграм: Потери Урсулы и находки Кудрина
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Польша и её Украина
В среду директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что руководство Польши планирует провести на Западной Украине референдумы для обоснования своих притязаний на украинские земли. По его словам, в качестве «пробного шара» польские спецслужбы «слили» украинским СМИ сведения о подготовке во Львовской области референдума о присоединении к Польше. Варшава готовится забрать себе Львовскую, Ивано-Франковскую области и большую часть Тернопольской области, рассказал глава СВР.
«Белый Филин» считает происходящее закономерным:
«Будущее Западной Украины приобретает четкие очертания. В общем, все развивается, как мы и предполагали. <…> Польша намерена провести на Западной Украине референдумы для обоснования своих притязаний на украинские земли. Точка отсчета в проводимых архивных изысканиях – Волынская резня 1943 года. Ранее бельгийское издание Modern Diplomacy сообщило, что Польша готовится провести референдум о присоединении западных областей Украины. Правда, в польском МИДе назвали это сообщение "дезинформацией и очередной попыткой разжечь споры между Польшей и Украиной". Конечно, еще рано раскрывать все карты».
«РосСкандал» убежден, что реализация планов Польши ускорит крах Украины:
«Судя по приказу Дуды четко оформить польские права на всю Западную Украину, петлю уже мылят! В Госдуме сегодня высказались, что если это произойдет, то вся дальнейшая защита Западом "территориальной целостности" Украины будет дискредитирована. Остатки Украины окажутся один на один с Россией, и вопрос будет закрыт. И это выход для Европы, которая больше не может платить хохлам. А для начала Польша заставила платить самих хохлов – за жилье. И вообще, слово "платить" здесь ключевое. Будущее Украины определит именно это слово».
«Умный еврей при губернаторе» рисует новые границы:
«Россия должна граничить с Польшей. Где проходит граница по очередному "вечному миру", можно обсуждать. Ни никаких лимитрофов между Россией и Польшей быть не должно».
Политолог Андрей Гусий комментирует призыв Нарышкина к полякам не наступать в очередной раз на грабли польско-украинских противоречий:
«Вот этот акцент очень интересен. С одной стороны, решение вполне себе ожидаемое. С другой стороны, ярко прослеживается мысль, что расширение земель Польши Россию не очень устраивает. В любом случае, для Украины этот процесс станет еще одним фронтом, оружие на который надо еще найти. Не будет же Польша давать оружие для атаки на Польшу?»
«АДЕКВАТ Z», напротив, мечтает увидеть этот танец на граблях:
«Нарышкин, являясь лицом официальным и высокопоставленным, не мог прокомментировать планы ляхов отожрать Галицию иначе, чем прокомментировал: хотим от этого предостеречь и не советуем наступать на грабли. А я, пользуясь свободой от некоторых условностей, повторю сказанное ранее: если ляхам на это хватит жадности и глупости, лучшего с нашей точки зрения просто нельзя будет желать. Ни для одной из сторон этого, кхм, глубокого проникновения. Потому что лучшей бомбы под всю текущую версию польского проекта представить невозможно в принципе. Потому что жрать друг друга будут с азартом, упоением, изобретательностью, а главное – полным сознанием своей исторической правоты».
Кудрин и его Яндекс
Во вторник глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что подал Владимиру Путину заявление об отставке, поскольку хочет сосредоточиться на масштабных проектах, связанных с развитием частных инициатив, но при этом оказывающих значительный эффект на людей. Ранее СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что Кудрин перейдет на работу в «Яндекс».
Вот что сам Алексей Кудрин написал в среду в своем канале:
«Сегодня Совет Федерации принял мою отставку. 4,5 года в Счетной палате, включая три года председательства в Международной организации высших органов аудита, были для меня очень важным и прекрасным периодом в профессиональной жизни, который "дошлифовал" мой опыт работы в Правительстве в нулевые годы. Позволил посмотреть со стороны, отрефлексировать и переосмыслить ряд решений, которые принимались десять-двадцать лет назад. Счетная палата усилила аналитический подход, к аудиту финансов добавила аудит результатов, который сегодня становится ветром в паруса современного госаудита. Ведет аудит подходов к борьбе с бедностью, к развитию бюджетного федерализма, управления госсобственностью и вообще госуправления. Уверен, что подходы к стратегическому аудиту, доказательной политике и открытости государства продолжат развиваться в Счетной палате и при следующем председателе!»
«Тайны Ленинградского двора | Мобилизация» отмечает, что перед Кудриным открылись большие возможности:
«Алексей Кудрин уже вошел в историю как государственный деятель. По итогам 2020 года в Топ-100 ведущих политиков России он занял 32 место. <…> Но всегда наступает момент, когда требуется принять важное для себя решение. Алексей Кудрин решение принял: уйти с должности главы Счетной палаты. Но мы согласны с коллегами, что это решение открывает Алексею Леонидовичу окно возможностей – от участия в крупных бизнес-проектах вроде Яндекса, политической деятельности до роли спецпосланника президента по переговорам с США о стратегической стабильности. Причем одно не исключает другого».
Депутат Госдумы, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев размышляет о преемнике Кудрина:
«Алексей Кудрин покидает Счетную палату. Как прогрессивный экономист он всегда был близок мне по взглядам. На своей должности – всегда давал грамотную экспертизу. Часть наших инициатив рождалась именно из отчетов Счетной палаты. Алексей Леонидович не боится дать дорогу новым людям. Здесь важно сохранить преемственность, учесть ценные наработки и опыт работы последних лет, в том числе в непростые ковидные времена. Нужны достойные преемники, которые смогут дать экономике шанс на эффективную рыночную мобилизацию. <…> Важно, чтобы во главе Счетной палаты оказались люди, которые смогут честно и критично отнестись к проблемам в экономике. Надеюсь, что Алексей Кудрин останется в российской политике и послужит стране в это сложнейшее время».
«Друид» называет конкретные фамилии:
«Заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова стала и.о. главы ведомства в силу устава, и далеко не факт, что она станет полноценным руководителем этого ведомства. Нынешнее решение скорее техническое. У Алексея Кудрина собрана хорошая команда исполнителей, и, как следствие, есть задача сохранить профессионалов. Вокруг должности главы Счетной палаты развернулась борьба, и, в частности, активно обсуждают кандидатуру вице-спикера Госдумы Александра Жукова, который действительно способен руководить таким ведомством. В то же время Счетная палата утратила значительную часть своего функционала. Постепенный перевод экономики в мобилизационное русло делает менее актуальными публичный и официальный аудит. Сейчас решения нужно принимать быстрее, а отчетность за них должна быть принципиально иная. Эту работу правительство Михаила Мишустина ведет достаточно активно».
«Темник» обращает внимание на то, что законодательные нормы не готовили к смене главы Счетной палаты:
«Странная, конечно, ситуация вокруг отставки Кудрина. Поправки в Конституцию в 2020 году переподчинили Счетную палату Совету Федерации вместо Госдумы. Но при этом законодатели не внесли соответствующие изменения в закон о Счетной палате и в регламент СФ. Да, вчера Совет Федерации в срочном порядке внес изменения в регламент. Но законопроект, который меняет порядок назначения и увольнения главы СП в соответствии с обновленной Конституцией, все еще болтается в недрах Госдумы (принят лишь в первом чтении). Возникает коллизия – закон о СП противоречит главному закону. Чтобы выбраться из этой неразберихи, сенаторы решили руководствоваться Конституцией при увольнении и будущем назначении главы Счетной палаты. Ситуация показывает, что Кудрин должен был и дальше ровно сидеть на своем месте – никто не думал об изменениях в Счетной палате и не торопился адаптировать ряд норм под Конституцию. Но проблемы "Яндекса" на фоне санкций поменяли положение дел».
Папа и его бурято-чечены
Папа римский Франциск в интервью журналу America заявил, что на Украине «самыми жестокими представителями российских войск являются люди, которые не придерживаются русской традиции, – буряты, чеченцы и другие».
«Харисов о политике» пишет о целях этого заявления:
«Очевидно, что рассчитывалось убить сразу двух зайцев: - Привлечь на сторону коллективного Запада все католическое население Земли (особенно Южную Америку, с которой США сейчас безуспешно пытаются наладить контакт); - Раскачать российское общество. Эффект пока не достигнут. Российское общество, для которого папа Римский по большей части фигура, равная Санта-Клаусу, не раскачалось. С протестами уже выступили российский МИД, буддисты и мусульмане. Поддержка российской армии не уменьшилась, а рейтинг Кадырова, думаю, даже подрос. Можно ожидать, впрочем, и каких-то новых резонансных заявлений со стороны лидеров общественного мнения Запада».
«ПолитСатирКа» благодарит папу за усилия по сплочению граждан РФ перед внешним давлением:
«Цель такого выпада ясна: поселить раскол и разогреть сепаратистские настроения в РФ. Однако получилось по итогу все равно наоборот. Российскую общественность удивила беспросветная глупость папского заявления, что в очередной раз сказалось на укреплении единства перед внешним давлением. Речь была рассчитана на иностранного обывателя. Можно с высокой долей вероятности сказать, что там она будет принята так, как нужно коллективному Западу».
Глава Бурятии Алексей Цыденов советует Франциску смотреться в зеркало, говоря о жестокости:
«Воины из Бурятии с честью выполняют свой долг и являются примером лучших традиций российской армии. Бесстрашно, с честью и достоинством защищать интересы своей страны. Беречь и защищать мирное население, а также с человечностью и милосердием относиться к военнопленным – именно так воюет российская армия, где сотни национальностей, включая бурятов. Слышать оценку от главы католической церкви о жестокости конкретных национальностей – а именно бурятов и чеченцев, защищающих мирное население, – как минимум, странно. История знает много примеров уничтожения городов, стран и даже народов теми, кто считает себя представителями цивилизованных наций. Например, геноцид индейцев в Северной Америке. Или кто-то скажет, что Крестовые походы были полны добродетели?! Не надо ходить далеко в историю. Столица европейского государства – город Белград или целое государство – Ливия были разбомблены без участия бурят, чеченцев и других народов Великой России. И безусловно, Папа Римский знает об этом. <…> Если наших воинов заметили – значит, они хорошо делают свое дело. Ребята, мы вами гордимся! Бог с теми, за кем правда!»
«Мышь в овощном» проводит аналогии с другими временами:
«Комментируя вчерашний демарш Хорхе Марио Бергольо, также известного как "Папа Римский Франциск", многие коллеги обратили внимание на отдельные эпизоды в истории католической церкви в ХХ веке. Нам же в данном контексте кажутся куда более подходящими аналогии с другими временами, ушедшими в прошлое – но остающимися в нашей памяти. А именно – с пастырским служением в первой половине XIII века Уголино деи Конти ди Сеньи, также известного как "Папа Римский Григорий IX", судя по сообщениям историков, являвшегося последовательным сторонником военно-политической и религиозной экспансии на Русь. Занятно сравнивать инструменты, использовавшиеся тем понтификом, с нынешними реалиями: торговая блокада Руси, запрет на заключение мира или соглашений с "рутенами", ну и, конечно, крестовые походы».
«Железный Феликс» удивляется лицемерию Франциска:
«Папский престол в очередной раз наглядно продемонстрировал свою натуру волка в овечьей шкуре. Еще недавно Папа Римский Франциск вставал на колени перед темнокожими главами государств, якобы чтобы показать, что "уважает любую расу и национальность и хочет мира для всех жителей планеты Земля" – на деле же поддерживая расистскую акцию Black Lives Matters. Сейчас же в интервью американским СМИ в полном соответствии с нацистской идеологией назвал чеченцев и бурятов "самой жестокой частью российских войск на Украине", при этом подчеркнув их "нерусскость". Вообще слова Франциска подпадают под статью УК РФ о разжигании межнациональной розни, и глава католической церкви по идее должен быть признан экстремистом. По-хорошему, за свои нацистские пассажи Папа Римский так же, как и перед темнокожими главами государств, должен на коленях принести извинения и перед чеченцами, и перед бурятами, и перед русскими. Сутки прошли, однако ползающего на коленях Папу мы все еще не увидели, а значит, никакого раскаяния по поводу своих слов тот не испытывает».
Урсула и её потери
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что потери украинской армии с начала военной спецоперации составили 100 тысяч солдат и офицеров, потери среди гражданских она оценила в 20 тысяч человек. Видеозапись заявления фон дер Ляйен была опубликована на ее странице в Twitter, однако спустя некоторое время пост был удален. Видео опубликовали снова, но уже без слов о потерях Киева. Этот фрагмент был вырезан и из письменного заявления.
Директор по политическим коммуникациям Еврокомиссии Дана Спинант позже сообщила, что фон дер Ляйен по ошибке объединила количество погибших и раненых. В ВСУ заявили, что потери украинской армии являются служебной информацией и подпадают под гриф ограничения обнародования. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что потери ВСУ с начала спецоперации составили от 10 до 13 тысяч военных.
«Всевидящее око» предлагает вспоминать о заявлении фон дер Ляйен всякий раз, когда европейские политики призывают продолжать оказывать военную помощь Киеву:
«Само сообщение фон дер Ляйен о потерях украинской стороны в 100 тысяч – уже было феноменальным инфоповодом. Но после того, как это сообщение выпилили из ролика, инфоповод стал еще феноменальнее. Теперь вы знаете, какую информацию Европа боится раскрывать почти так же, как виновных в диверсии на Северных потоках. Которая подрывает идеологические основы и картину мира. Вот настолько она страшная. Но вы теперь можете учитывать, когда слышите все высказывания западных политиков – про продолжение поставок оружия, про то, что Украина должна победить, или про внезапное желание мирных переговоров, – что там эти цифры знают».
«Брюссельский связной» для сравнения приводит данные по погибшим наемникам:
«По информации из лечебных учреждений Харьковской области, за последние два месяца через них прошли около 600 трупов иностранных граждан, из которых порядка 500 погибших – поляки, 70 – американцы, национальность остальных не упоминается. Тела всех иностранцев направляются в Днепропетровскую областную клиническую больницу, откуда выдаются представителям наемников для доставки на родину. Даже если указанные цифры приблизительные, они еще раз дают иностранным искателям приключений понять, что боевые действия на Украине – не сафари».
«338» интересуется, включены ли в 100 тысяч фон дер Ляйен наемники и участники теробороны:
«Упоминание про 100 тысяч украинских солдат (кстати – это с учетом ТрОшников, часть которых Киевом умышленно не записана в ВСУ или выписана из ВСУ с обещанием перевода в "формируемое подразделение ССО"? Или с учетом украинских граждан, приехавших наемниками? Или вообще с учетом наемников?) – оно не про цену конфликта и тем более не про гуманизм. Оно про то, что говорилось неоднократно: "нужно оружие, оружие и оружие". Потому что это не 100 тысяч человек, а всего-навсего 100 тысяч юнитов. И разговор не о том, насколько справедлива цифра в 100 тысяч погибших. Киеву, возможно, даже выгодно завышать количество жертв. Ведь всем надо платить компенсации, а живым – денежное довольствие. На что деньги есть не всегда. А тут возможность изыскать доп. финансирование. А то, что деньги не доходят до военнослужащих, родственников пленных и погибших – подумаешь, для Киева пустяк».
«Россия не Европа» комментирует заявление главы Еврокомиссии о том, что гибель такого большого количества украинцев и ущерб от военных действий в размере 600 млрд евро требует подготовки специального трибунала:
«Намерение ЕС создать такой трибунал по своим правовым последствиям ничтожно, поскольку создается исключительно с целью придать хоть какую-то легитимность своим антироссийским действиям, а заодно выйти за рамки ограничений Международного уголовного суда в Гааге, который не имеет на такие дела полномочий, и заручиться поддержкой Генассамблеи ООН, которая имеет решающее значение для создания этого трибунала. Впрочем, в России не меньше, а то и больше средств западных активов могут быть изъяты в ответ на демарш ЕС. По данным ЦБ на 1 октября 2021 года, общий объем иностранных инвестиций в российскую экономику составил $1,18 трлн. Больше половины этих средств – $679 млрд – доли в бизнесе. Еще $392 млрд – всевозможные виды долгов: облигации, займы, торговые авансы. Остальное – наличная валюта, депозиты, специальные права, заимствования МВФ, прочие инвестиции. Из-за заградительных мер сейчас эти средства заперты в России. Кроме того, в мае спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ЦБ в ответ на заморозку российских активов на Западе заблокировал на территории России средства иностранных инвесторов на сумму порядка $500 млрд, а в июле президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев заявил, что в России заморозили активы нерезидентов в акциях и облигациях на общую сумму в $312 млрд. Так что еще неизвестно, кому будет теплее после таких "заморозок" и изъятий активов, но явно не обнищавшей Европе».
Российский политик Виктор Алкснис в своем канале «"Черный полковник" В. Алкснис» отмечает, что одновременно с фон дер Ляйен отличился генсек НАТО:
«Выступая по итогам встречи глав МИД стран НАТО в Бухаресте, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине стоит сейчас думать не о членстве в альянсе, а о том, чтобы сохраниться как независимое государство. Сегодня вообще день сенсационных заявлений. С утра глава Еврокомиссии, т.е. высшее должностное лицо Евросоюза, мадам фон дер Ляйен в своем видеообращении оценила потери Украины в СТО ТЫСЯЧ УБИТЫХ военнослужащих за период спецоперации. <…> Теперь "отличился" генсек НАТО в связи с опасениями сохранения Украины как независимого государства. Непонятно, что послужило поводом недержания речи у высших руководителей Евросоюза и НАТО?»
Европа и её санкции
В понедельник Совет ЕС единогласно утвердил решение о включении обхода или нарушения европейских санкций против России в список уголовных преступлений.
«Мейстер» пишет о том, что это значит:
«Желание ЕС ввести уголовную ответственность за обход санкций говорит, во-первых, о том, что такой обход представляет собой серьезную проблему. Во-вторых, тех, кто ищет способы избежать санкций, стало слишком много, а у Европы плохо получается контролировать ситуацию чисто экономическими механизмами вторичных санкций и соответствующих разрешительных режимов. Строго говоря, это то, на чем обжигался Запад еще в период противостояния с СССР, когда Москва так или иначе получала нужные ей образцы, оборудование и технологии с помощью различных скрытых схем. Сейчас, с учетом того, какой вес в мировой экономике и технологическом развитии приобрели азиатские производители, выстроить надежный барьер и гарантировать, что в Россию и из нее не утечет ничего запрещенного, будет еще сложнее».
«Книга Носовича» предвидит официальную точечную отмену ряда санкций:
«Уголовная ответственность за нарушение санкций Евросоюза против России больше всего похож на операцию по отводу глаза на нарушения самим Евросоюзом санкций против России. Возвращения российских банков в SWIFT и т.п. Оптимисты, которые предполагали, что "адские" санкции будут отменены, оказались ближе к истине, чем те, кто был уверен, что они вводятся навсегда (что не отменяет правильности решения работать, исходя из того, что санкции – навсегда). Только санкции не отменяются пакетно, в рамках "новой Ялты" ("новая Ялта" в чистом виде в современном мире едва ли возможна), а превращаются в дырявый дуршлаг с множащимся числом обходных лазеек и исключений из правил. Поскольку без России в мировой экономике не обойтись, исключений из санкционных режимов скоро будет больше, чем правил».
«МНЕНИЕ» удивляется, зачем еврочиновники сами себя хотят посадить:
«За первые десять месяцев 2022 года Евросоюз приобрел на 42 процента российского сжиженного природного газа (СПГ) больше, чем за аналогичный период 2021-го. Такие данные приводит The Financial Times со ссылкой на свои расчеты. Они же обещали ввести уголовную ответственность за обход санкций. Пора, значит, весь ЕС на скамью подсудимых».
«Мюсли вслух» ожидают роста напряженности:
«В понедельник Совет Европейского союза единогласно включил обход санкций в список уголовных преступлений на территории объединения. Подобная мера необходима ЕС для того, чтобы начать конфискацию российских активов, замороженных в разных странах блока, в случае попыток обхода антироссийских санкций. В частности, об этот еще в июле заявлял еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Очевидно, что на конфискацию своих активов Россия ответит зеркально, а значит, кризис в отношениях Москвы и Европы усугубится, а украинский конфликт окажется еще дальше от своего разрешения. Никем не избранные евробюрократы в очередной раз навязывают свою волю остальным европейцам, объявляя преступниками всех тех, кто не хочет стрелять себе в ногу и по возможности ищет обходные пути».
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