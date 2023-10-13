Телеграм: Подрыв Ближнего Востока и очередного газопровода
В главные события недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны попало начало боевых действий между Израилем и Палестиной, утечка на финско-эстонском газопроводе, форум "Российская энергетическая неделя", саммит лидеров стран СНГ и отстранение Олимпийского комитета России.
Арабо-израильская война
Рано утром в субботу палестинское исламистское движение ХАМАС обстреляло Израиль сотнями ракет. Боевики вторглись на территорию страны, заняли несколько населенных пунктов, расстреливали военных и мирных жителей, взяли более сотни заложников.
«Пирамида» приводит одно из многочисленных видео, на котором израильский резервист, отслуживший срочную службу в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), выражает сомнения в том, что такую масштабную атаку можно было непреднамеренно прозевать:
«Бойня в Израиле была устроена специально, чтобы начать большую войну на Ближнем Востоке. Моссад не знал, а ЦАХАЛ просто спал в частях у линии фронта, без часовых, с открытыми воротами на военную базу и без пулеметов? Танки вообще не заводили, а истребители за несколько часов никто не поднял в воздух. Кому-то очень нужна была яркая и трагическая картинка в Израиле, чтобы оправдать будущую большую войну. В "Тик-Ток" набрало популярность видео, как девушка, которая заявляет, что служила в израильской армии сержантом боевых операций непосредственно во время одной из операций в Секторе Газа, удивляется, как боевикам ХАМАС удалось так легко пройти через границу. "Нет ни одного шанса в мире, что может быть такое приближение к забору, чтоб мы об этом не знали. Наблюдатели сидят в бункере, четыре часа им нельзя отводить глаза от экрана. Меня будили по ночам из-за голубя, из-за аиста, который приблизился к забору, из-за таракана под забором – весь сектор вставал на уши. Как они умудрились зайти с тракторами, 400 человек, и никто не обратил внимания? Я это делала два года, такого не может быть. Может есть шанс, что кто-то изнутри посодействовал этому?", – говорит она».
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны, после чего ЦАХАЛ начал зачищать боевиков ХАМАС на территории страны и наносить массированные ракетные удары по сектору Газа, в том числе по гражданской инфраструктуре и жилым домам. Ближневосточные исламистские группировки выступили в поддержку Палестины и стали начала обстреливать Израиль с территории Ливана и Сирии, ЦАХАЛ нанес ответные удары. Палестина и Израиль сообщают о тысячах погибших и раненых.
«ATOMIC CHERRY» невысоко оценивает тактику уличных боев, продемонстрированную израильскими военными:
«На израильских каналах за прошедшие 1,5 года было много глумления над российскими вооруженными силами, но за прошедшие пару дней мы могли вполне наглядно видеть, как эффективно ведется боевая работа в "самой опытной и самой воюющей армии мира". Для всех, кто хоть немного понимает, о чем идет речь, "высочайший уровень подготовки профессионалов ЦАХАЛ", продемонстрированный на видео, будет очевиден: 1) Отсутствие базовых навыков перемещения боевых групп в условиях городских боев; 2) Полное отсутствие контроля секторов огня, углов и пр.; 3) Использование машин с гражданскими в качестве укрытий в ходе ведения стрелкового боя; 4) Синдром "толпы баранов" – хаотичные перемещения плотными, неорганизованными группами».
Израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество и воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. ООН осудила это решение как противоречащее международному гуманитарному праву. В странах Запада прошли многочисленные демонстрации в поддержку как Израиля, так и Палестины. Власти западных стран однозначно поддержали Израиль.
«Темник» пишет о двойных стандартах евробюрократов:
«Еврокомиссия отказывается квалифицировать удары Израиля по Газе как военные преступления. Несмотря на то, что год назад Урсула фон дер Ляйен куда меньший вред гражданской инфраструктуре Украины определяла именно так. Необходимо различать "нападение России" с нынешней ситуацией", – пояснил на брифинге журналистам руководитель пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер. Что тут не понять? Ковровые бомбардировки, ядерный удар по Нагасаки и Хиросиме, стирание с лица земли Газы – не военные преступление по версии евроколонизаторов. Надо видеть разницу. Кому надо, можно применять избыточную силу. Другим – нет».
«Женщина, жизнь, свобода» комментирует слова Нетаньяху о намерении уничтожить ХАМАС так же, как мир уничтожил ИГИЛ (террористическая организация «Исламское государство», запрещенная в России):
«Не хочу никого расстраивать, но такие организации так просто не победить. И ИГИЛ вполне себе существует, свободно дышит на территориях Сирии, оккупированных Турцией, а лечится так и вообще в Турции. На территориях, подконтрольных Турции, США регулярно ликвидируют снова и снова появляющихся все новых и улучшенных главарей ИГИЛ. ИГИЛ в это время устраивает теракты в Сирии, а недавно чуть обратно не оккупировал Хасаке. <…> Простите, но если Нетаньяху обещает ТАК победить и раздавить ХАМАС, как "мир победил ИГИЛ", то ой».
Киев испугался, что масштабный конфликт на Ближнем Востоке приведет к сокращению западного финансирования Украины и поставок вооружений, поскольку у НАТО появился другой приоритет – поддержка Израиля. В среду украинский президент Владимир Зеленский пожаловался в интервью телеканалу France 2, что эскалация в Израиле рискует отвлечь внимание международного сообщества от Украины. Будто в подтверждение его опасений координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не смогут бесконечно оказывать помощь Украине.
«РосСкандал» на этом фоне напоминает, что израильтяне обнаружили у палестинских боевиков оружие с украинской маркировкой:
«Евреям аукнулась помощь укрофашистам – по израильтянам молотят их же оружием, которое ранее было передано Украине. По иронии судьбы Израиль вместе с НАТО недавно передавал Украине различные виды вооружения, в т. ч. кассетные. Но это верхушка айсберга. Только послушайте, что говорит израильский посол в ФРГ Рон Просор: "Мы помогаем Украине за кулисами гораздо больше, чем это афишируется". Так вот, помощники! Часть ваших вооружений Укро-рейх толкнул террористам по всему миру! Так что сейчас в израильских солдат стреляют их же оружием».
Утечка на финско-эстонском газопроводе
В воскресенье работа подводного газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией была приостановлена из-за утечки. Во вторник президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что причиной могло стать «внешнее воздействие».
«Мышь в овощном» комментирует заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс даст «единый ответ», если инцидент будет признан результатом чьих-то преднамеренных действий:
«Решительность зиц-генсека Альянса выглядела бы куда более убедительной, если бы не события сентября прошлого года, когда на дне Балтики были уничтожены "Северные потоки". И хотя мало у кого есть сомнения в том, что за указанными событиями стояла чья-то воля, с "единым ответом" на подрыв газопроводов у НАТО как-то до сих пор не срослось. В общем, что бы ни случилось с подводными трубами сейчас, руководству НАТО придется как следует постараться, чтобы его роль в происходящем не наводила бы на какие-нибудь нехорошие мысли. Например – на попытку скрыть прошлогоднюю диверсию, реализованную одной из стран-членов НАТО, с помощью отвлечения внимания общественности на откровенную постановку».
«Гражданин на диване» не сомневается, что расследование выйдет на русский след:
«Уверен, что это расследование пойдет намного быстрее, чем с "Северными потоками". И многие уже предсказывают его результат. А по мне так очень даже и хорошо в любом случае, мы это или не мы. Но если мы, так это вообще замечательно. Однако не нужно останавливаться на достигнутом. Задач еще много, а все санкции, что могли, уже давно ввели».
«Доктор Z прописал» считает, что пока пострадавшие стороны размышляют, кого бы обвинить:
«Вчера финны и эстонцы говорили, что не фиксировали чего-либо, что могло бы указывать на взрыв. А вот в Норвегии сейсмологи говорят, что фиксировали. На неофициальном уровне уже были попытки увязать произошедшее с Россией. Мол, это так русские мстят Финляндии за вступление в НАТО. Звучит несколько бредово, но да кому это когда мешало. Правда, официально ничего подобного заявлено не было. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уже пообещал дружный и решительный ответ альянса, если подтвердится, что газопровод был поврежден умышленно. Но какой и кому, не уточнил. В общем, история в развитии, в ближайшее время будет понятно, куда она свернет и какую версию начнут раскручивать».
Экономист Алексей Бобровский уверен, что провокации против России будут продолжаться:
«Труба лежит на дне Балтийского моря и на земле по пути из финской Инкоо в эстонскую Палдиски. Ее пропускная способность, тьфу, слезы – до 2,6 млрд куб. м в год… Вообще ни о чем. Россия в лучшие годы в Европу продавала 200 млрд кубов. В целом, этот газопровод никому не нужен. Но атака на энергоинфраструктуру, если это действительно атака (внешнее, намеренное повреждение), будет означать прежде всего для Европы одно: ее порты, ветряки, ее личные мелкие газопроводы, СПГ-терминалы – все это потенциальные цели. Это взрыв СП – эксцесс и происшествие, теперь же сие становится системой. Что же касается провокаций на Балтике и вообще в регионе в отношении России, то их будет все больше. Судя по решимости отморозка Столтенберга, НАТО попытается запереть Россию тут, сделать невозможным выход в Атлантику из Балтийского моря. Вы скажете, мол, международное морское право! Ну, скажете, ок… Повода делать это ровно два. Во-первых, в будущей борьбе за Арктику ослабить Балтийский флот – принципиально важно для Запада. А во-вторых, с целью давления на Россию Польша и лимитрофы, с одной стороны, и Германия, Швеция и Дания, с другой, попытаются осложнить доставку грузов морем в Калининградскую область, сделав ее анклавом де-факто».
«Нефть и Капитал I Новости Нефтегазовой отрасли» отмечает интересную деталь:
«Стоит отметить, что Balticconnector на дне Балтийского моря пересекается с двумя нитками "Северного потока". И авария на нем произошла сразу после того, как Путин на дискуссионном клубе "Валдай" заявил, что РФ готова возобновить поставки газа в Германию по оставшейся ветке "Северного потока-2" – Германии нужно только попросить».
Российская энергетическая неделя
В среду в Москве начались основные мероприятия Российской энергетической недели (РЭН), которая в этом году проходит в шестой раз. Ее главная тема – «Новая реальность мировой энергетики: создавая будущее». На мероприятие приехали более четырех тысяч участников из более чем 60 стран – представители правительств, руководители энергетических компаний, ученые и эксперты. Перед участниками встречи выступил Владимир Путин.
«Мюсли вслух» комментируют предложение российского президента о внесении участников СВО и инвалидов в перечень граждан, получающих субсидии на оборудование для газификации:
«Крайне своевременное предложение главы государства. Эта субсидия будет очень кстати для участников СВО, инвалидов первой группы и семей с детьми-инвалидами из сельской местности и небольших населенных пунктов. Люди, проживающие в глубинке, имеют не столь высокие зарплаты, как в крупных городах, поэтому для них программа социальной газификации не роскошь, а жизненная необходимость. На заметку тем губернаторам, которые еще не ввели механизмы компенсации за подведение газа к домам/участкам для всех перечисленных президентом Путиным категорий граждан. Это решение и в интересах самих глав регионов, т.к. упрощение доступа населения к коммуникациям – залог экономического развития и положительного социального эффекта. Расширение льготных категорий граждан-получателей тех или иных необходимых благ – признак ответственной социальной политики, от которой государство не собирается отказываться, несмотря ни на какие трудности».
«ИнфоТЭК» приводит интересное сравнение, сделанное участвовавшим в мероприятии министром энергетики Саудовской Аравии:
«На рынке нефти в последние две недели наблюдаются колебания, которые можно сравнить с игрушкой йо-йо, считает министр энергетики Саудовской Аравии Абдель азиз бен Сальман. Цена нефти марки Brent в конце сентября поднималась выше $97 за баррель, после чего то снижалась, то поднималась несколько раз. По итогам торгов 11 октября она упала на 1,8%, до $86,05 за баррель. <…> Глава саудовского Минэнерго также отметил, что рынку нефти нельзя оставаться без опеки. Однако цель партнеров по ОПЕК+ наладить рынок таким образом, чтобы меньше в него вмешиваться: "чем меньше на рынке будет неопределенностей, тем меньше мы будем вмешиваться". Прогнозировать цену на нефть министр не стал, а вице-премьер РФ Александр Новак назвал это неблагодарным делом».
«Energy Today» обращает внимание на сотрудничество РФ с Пакистаном:
«Пакистан планирует в ближайшие несколько лет увеличить долю нефти из России до около 30%, заявил министр энергетики Пакистана Мухаммад Али в ходе выступления на РЭН. Не только про нефть говорим с Пакистаном. На встрече главы Минэнерго России Николая Шульгинова с Мухаммадом Али обсуждали не только наращивания поставок российских углеводородов в Пакистан, особое внимание было уделено организации работы по подготовке Комплексного плана развития газовой отрасли Пакистана, включая строительство газопровода "Пакистанский поток"».
«Улыбаемся & Машем» видит признаки подготовки долгосрочного российского присутствия в Африке:
«Росатом и Минэнерго Буркина-Фасо готовятся подписать меморандум о взаимопонимании по строительству АЭС. Подписание должно состояться 13 октября на полях Российской энергетической недели-2023, которая проходит в эти дни. <…> По словам министра, страна уже разрабатывает сотрудничество с российскими компаниями в сфере энергетики. От себя добавлю, что реализации столь масштабных проектов в регионе невозможна без обеспечения безопасности и полного решение вопроса с угрозой джихадизма. Еще один фактор в пользу того, что Россия заходит в регион Сахель всерьез и надолго».
«Всевидящее око» вспоминает о гражданах стран Евросоюза:
«То, что для жителей Евросоюза является непозволительной роскошью (вспомним, как лихорадочно удаляли из соцсетей стрим жителя Ростова, выкладывавшего трансляцию постоянно работающей газовой плиты), для России – обычное дело. Причем пока европейцы учатся выживать без отопления, согреваясь в коллективных "центрах тепла", в России неуклонно увеличивается число домохозяйств, использующих природный газ. В 2021 году в масштабах всей страны стартовала программа социальной газификации, цель которой – подвести газ к каждому дому в поселке или городе, где проложен магистральный газопровод. <…> Стоит заметить, что по инициативе Президента программа социальной газификации сделана бессрочной – то есть никто не останется неохваченным, потому что к его дому не успеют подвести трубу».
Саммит лидеров стран СНГ
В пятницу, 13 октября, в киргизском Бишкеке проходит встреча лидеров стран СНГ. В четверг, накануне этой встречи, состоялось заседание глав МИД государств содружества.
«Разумная Россия» рассказывает, к чему пришли главы внешнеполитических ведомств:
«Министры одобрили предложение Казахстана, которое подразумевает формирование категории стран-наблюдателей и стран-партнеров объединения. Кандидатуры рассмотрят после того, как документ одобрят главы государств. Это позволит дружественным государствам и организациям наладить эффективное сотрудничество с СНГ. Кроме того, в ходе заседания утвержден план консультаций на следующий год, включающий вопросы координации позиций государств СНГ в ООН и взаимодействия с другими организациями. Дипломаты выступили за проведение консультаций в области культуры, молодежной политики, туризма, науки и образования, а также по вопросам взаимодействия в рамках региональных экономических объединений, энергоперехода и развития низкоуглеродной энергетики. <…> На страны СНГ приходится почти 30% мировых запасов природного газа и угля, 20% нефти, 36% урана, 20% золота, 13% пахотных земель. Только за первое полугодие 2023 года товарооборот стран Содружества составил 20,6 млрд долларов, что на 4,4% выше, чем за аналогичный период предыдущего года. Россия в этом Союзе, безусловно, является финансовым и политическим центром, которому нужны надежные союзники для взаимовыгодного сотрудничества».
«Мейстер» наблюдает за тем, с чего начался визит Владимира Путина в Бишкек:
«У президента насыщенная программа, однако она логично началась со встречи с лидером Киргизии Садыром Жапаровым. Президент Киргизии отметил важный символизм визита в связи с 20-летием российской авиабазы Кант и 30-летием Киргизско-Российского Славянского Университета. <…> Стоит отметить, что фоном для разговора двух лидеров стала ратификация парламентом Киргизии договора о создании с Россией совместной системы ПВО, которая разместится рядом с авиабазой РФ в Канте. Система не только прикроет небо союзника по ОДКБ, но и укрепит стратегические возможности России на дальних рубежах. А уже сегодня стало известно о подписании соглашения об участии дивизиона "Росатома" в проекте ветроэлектростанции на Иссык-Куле. Учитывая, что корпорация активно развивает компетенции в производстве ветроэнергетических установок, проект станет хорошим подспорьем для экспорта подобной продукции. И хотя это только малая часть из общей картины двухдневной программы встреч и переговоров, становится очевидно, что Россия последовательно и успешно укрепляет взаимоотношения с соседями по СНГ, несмотря на все попытки западных стран эти отношения испортить».
Политик Сергей Михеев обращает внимание на встречу российского президента с азербайджанским коллегой:
«Путин и Алиев начали переговоры в государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке. "Вопрос номер один – это ситуация вокруг Карабаха", – подчеркнул российский лидер в начале беседы. Ранее Пашинян отказался участвовать в саммите СНГ в Киргизии. Видимо, и без армянского премьера можно решить все вопросы».
«Неудаща» комментирует отказ армянского премьера Никола Пашиняна приехать на саммит:
«Никол Воваевич демонстративно не едет на саммит СНГ в Бишкек. Очевидно, он не хочет видеться ни с президентом РФ Владимиром Путиным, на которого свалил всю вину на потерю Карабаха, ни с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, который, конечно, будет слишком уж счастливо смотреться на его фоне. При этом Пашинян согласовал встречу с президентом Азербайджана, которая состоится в конце месяца в Брюсселе, что весьма показательно – лидер Армении не желает говорить на контролируемой Россией площадке, хочет вывести все переговоры с Баку в зону контроля НАТО».
«Русская Душа» следит за тем, кто еще отказался приехать на встречу:
«От участия, по словам генсекретаря СНГ Сергея Лебедева, отказались также Украина и Молдавия. И в данном случае достаточно ясно виден политический курс стран, не желающих приезжать на заседание. По сути, они меняют существовавший торговый путь на европейский, по их мнению, более выгодный. Однако если с Россией и странами СНГ рынок уже был налажен и работал не один год, то с Европой придется отстраивать его с нуля, и не факт, что он будет таким же прибыльным».
Отстранение Олимпийского комитета России
Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил на неопределенный срок Олимпийский комитет России (ОКР) из-за включения в его состав олимпийских советов ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
«Русский Сыч» доволен:
«Ну слава богу. А то некоторые спортивные деятели, гляжу, всерьез задумались в Париж ехать, страну продавать за неклеящиеся магнитики на ленточках. Спасибо партнерам, что с ними заградотрядов не надо. Кстати, большие спортсмены России, как там с танковой колонной – еще не скинулись? Ну или хотя бы на дронов парочку? Молчит большой спорт. Не дает ответа. Ну ничего, мы подождем».
«АДЕКВАТ Z» предрекает международному олимпийскому движению незавидную судьбу:
«Когда лет шесть назад Крым с Севастополем официально присоединились к олимпийскому движению России, в МОК никто даже не мяукнул. Когда сейчас ОКР распространил свою юрисдикцию на пока что последние новые регионы, МОК возбудился настолько, что отказал ОКР в признании. Мотивировав отзыв признания тем (стоите? сядьте), что олимпийская хартия обязывает его блюсти и оберегать территориальную целостность хохлов. Что они там сами себе думают о неизбежных последствиях, я не знаю. Знаю одно, то самое, о чем уже как-то говорил: олимпийское движение дохнет точно так же, как миропорядок, из которого оно в существующем виде выросло. И выстраивание альтернативы тому и другому – разные грани одной и той же исторической неизбежности. А если это выстраивание будет выглядеть, как снос, это проблема точно не наша».
«Мастер пера» считает, что у МОК не было выбора:
«Если международное сообщество считает Херсонскую, Запорожскую области, а также ДНР и ЛНР украинскими, то Россия уже назвала их своими и даже записала это в Конституцию РФ. В такой ситуации у ОКР не было иного выбора, кроме как интегрировать олимпийские советы этих субъектов, чтобы тем самым лишний раз застолбить их за Россией и показать остальному миру серьезность российских намерений и твердость позиции. Но после этого не оставалось выбора и у МОК, который в таких обстоятельствах не мог признать законными действия ОКР или закрыть на них глаза, поэтому, возможно, хоть и скрепя сердце, но пошел на очередное отстранение Олимпийского комитета России».
«K/On/Off» интересуется, почему же тогда после присоединения Крыма и Севастополя у МОК не возникало вопросов:
«В 2016 году ОКР принял в состав олимпийские комитеты Крыма и Севастополя. И для МОК это было ок. Т.е. МОК согласен, что эти территории российские, и здесь возражений нет. Олимпийская хартия тогда и олимпийская хартия сейчас, и это второй вопрос, одинаковая, так что же изменилось, что МОК получил право решить, где и чьи территории, и на основании какого ж пункта он вдруг принимает такие решения? И на основании какого пункта олимпийской хартии МОК принимает абсолютно дискриминационные решения по отношению к российским спортсменам? Даже вот три вопроса. Но мне очень на первый вопрос хочется получить вопрос – в чем разница в понимании МОК между Крымом и Севастополем и нашими новыми территориями? <…> Что же до самого решения, то, как и писал выше, на спортсменов оно никак не влияет, здесь ОКР абсолютно чист. ОКР и так был отодвинут от истории с Парижем. В остальном, как сказано в заявлении ОКР, все ограничения уже действуют 1,5 года, и никаких новых санкций не будет. В феврале 2022 года МОК перестал нам перечислять деньги, убрал нас по максимуму (помимо Исинбаевой), свернул программу солидарности и занял совершенно неконструктивную позицию. Т.е. для ОКР рисков и минусов – ноль. Оставаясь во внутренней повестке, ОКР принимает абсолютно верное решение и в ответ получает то, чего не было полтора года – документ, на основании которого теперь можно идти в суд с вопросом – а что это было и на каком основании? А оснований нет».
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