Телеграм: Подрыв Ближнего Востока и очередного газопровода

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Рано утром в субботу палестинское исламистское движение ХАМАС обстреляло Израиль сотнями ракет. Боевики вторглись на территорию страны, заняли несколько населенных пунктов, расстреливали военных и мирных жителей, взяли более сотни заложников.

«Пирамида» приводит одно из многочисленных видео, на котором израильский резервист, отслуживший срочную службу в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), выражает сомнения в том, что такую масштабную атаку можно было непреднамеренно прозевать:

«Бойня в Израиле была устроена специально, чтобы начать большую войну на Ближнем Востоке. Моссад не знал, а ЦАХАЛ просто спал в частях у линии фронта, без часовых, с открытыми воротами на военную базу и без пулеметов? Танки вообще не заводили, а истребители за несколько часов никто не поднял в воздух. Кому-то очень нужна была яркая и трагическая картинка в Израиле, чтобы оправдать будущую большую войну. В "Тик-Ток" набрало популярность видео, как девушка, которая заявляет, что служила в израильской армии сержантом боевых операций непосредственно во время одной из операций в Секторе Газа, удивляется, как боевикам ХАМАС удалось так легко пройти через границу. "Нет ни одного шанса в мире, что может быть такое приближение к забору, чтоб мы об этом не знали. Наблюдатели сидят в бункере, четыре часа им нельзя отводить глаза от экрана. Меня будили по ночам из-за голубя, из-за аиста, который приблизился к забору, из-за таракана под забором – весь сектор вставал на уши. Как они умудрились зайти с тракторами, 400 человек, и никто не обратил внимания? Я это делала два года, такого не может быть. Может есть шанс, что кто-то изнутри посодействовал этому?", – говорит она».

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны, после чего ЦАХАЛ начал зачищать боевиков ХАМАС на территории страны и наносить массированные ракетные удары по сектору Газа, в том числе по гражданской инфраструктуре и жилым домам. Ближневосточные исламистские группировки выступили в поддержку Палестины и стали начала обстреливать Израиль с территории Ливана и Сирии, ЦАХАЛ нанес ответные удары. Палестина и Израиль сообщают о тысячах погибших и раненых.

«ATOMIC CHERRY» невысоко оценивает тактику уличных боев, продемонстрированную израильскими военными:

«На израильских каналах за прошедшие 1,5 года было много глумления над российскими вооруженными силами, но за прошедшие пару дней мы могли вполне наглядно видеть, как эффективно ведется боевая работа в "самой опытной и самой воюющей армии мира". Для всех, кто хоть немного понимает, о чем идет речь, "высочайший уровень подготовки профессионалов ЦАХАЛ", продемонстрированный на видео, будет очевиден: 1) Отсутствие базовых навыков перемещения боевых групп в условиях городских боев; 2) Полное отсутствие контроля секторов огня, углов и пр.; 3) Использование машин с гражданскими в качестве укрытий в ходе ведения стрелкового боя; 4) Синдром "толпы баранов" – хаотичные перемещения плотными, неорганизованными группами».

Израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество и воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. ООН осудила это решение как противоречащее международному гуманитарному праву. В странах Запада прошли многочисленные демонстрации в поддержку как Израиля, так и Палестины. Власти западных стран однозначно поддержали Израиль.

«Темник» пишет о двойных стандартах евробюрократов:

«Еврокомиссия отказывается квалифицировать удары Израиля по Газе как военные преступления. Несмотря на то, что год назад Урсула фон дер Ляйен куда меньший вред гражданской инфраструктуре Украины определяла именно так. Необходимо различать "нападение России" с нынешней ситуацией", – пояснил на брифинге журналистам руководитель пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер. Что тут не понять? Ковровые бомбардировки, ядерный удар по Нагасаки и Хиросиме, стирание с лица земли Газы – не военные преступление по версии евроколонизаторов. Надо видеть разницу. Кому надо, можно применять избыточную силу. Другим – нет».

«Женщина, жизнь, свобода» комментирует слова Нетаньяху о намерении уничтожить ХАМАС так же, как мир уничтожил ИГИЛ (террористическая организация «Исламское государство», запрещенная в России):

«Не хочу никого расстраивать, но такие организации так просто не победить. И ИГИЛ вполне себе существует, свободно дышит на территориях Сирии, оккупированных Турцией, а лечится так и вообще в Турции. На территориях, подконтрольных Турции, США регулярно ликвидируют снова и снова появляющихся все новых и улучшенных главарей ИГИЛ. ИГИЛ в это время устраивает теракты в Сирии, а недавно чуть обратно не оккупировал Хасаке. <…> Простите, но если Нетаньяху обещает ТАК победить и раздавить ХАМАС, как "мир победил ИГИЛ", то ой».

Киев испугался, что масштабный конфликт на Ближнем Востоке приведет к сокращению западного финансирования Украины и поставок вооружений, поскольку у НАТО появился другой приоритет – поддержка Израиля. В среду украинский президент Владимир Зеленский пожаловался в интервью телеканалу France 2, что эскалация в Израиле рискует отвлечь внимание международного сообщества от Украины. Будто в подтверждение его опасений координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не смогут бесконечно оказывать помощь Украине.

«РосСкандал» на этом фоне напоминает, что израильтяне обнаружили у палестинских боевиков оружие с украинской маркировкой:

«Евреям аукнулась помощь укрофашистам – по израильтянам молотят их же оружием, которое ранее было передано Украине. По иронии судьбы Израиль вместе с НАТО недавно передавал Украине различные виды вооружения, в т. ч. кассетные. Но это верхушка айсберга. Только послушайте, что говорит израильский посол в ФРГ Рон Просор: "Мы помогаем Украине за кулисами гораздо больше, чем это афишируется". Так вот, помощники! Часть ваших вооружений Укро-рейх толкнул террористам по всему миру! Так что сейчас в израильских солдат стреляют их же оружием».

