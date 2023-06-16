Телеграм: Питерский форум и исчезающие «Леопарды»

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В среду в Санкт-Петербурге открылся 26-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Его тема в этом году звучит так: «Суверенное развитие – основа справедливого мира, объединим усилия во имя будущих поколений».

Гендиректор компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев сообщает о том, как провел на форуме сессию «На пути к переработке: от отходов к ресурсам»:

«Рассказывал про движение реформы обращения с ТКО и про экономику замкнутого цикла. В рамках последней темы не мог не упомянуть один из главных проектов – создание 8 экопромышленных парков. Лидеры здесь – Ставропольский край и Нижегородская область. В Ставропольском крае ЭПП уже почти заполнен резидентами, за что отдельное спасибо губернатору региона Владимиру Владимировичу. Этот экопромышленный парк оказался наиболее эффективным для нас с точки зрения отношения стоимости к количеству и цене размещаемых там производств. Каждый экопромышленный парк обладает своей спецификой. Это зависит от того, какой промышленный потенциал был у субъекта или округа. Например, в Нижегородской области мы специализируемся на химии, в Московской области – на сельхоз- и строительных отходах и т. д. В парках – огромный потенциал, и я очень жду, когда смогу рассказать о результатах их работы».

«Россия – страна возможностей» пишет про сессию «Роль женщин в формировании будущего России», которую провела проректор мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина:

«"Очень важно оставаться собой, любить то, что ты делаешь, и тогда каждая из нас будет счастлива на своем месте. И этому будет посвящена наша ближайшая программа", – рассказала Мария Афонина. Итогом сессии стал сформированный портрет женщины-лидера со всеми необходимыми качествами: умением договариваться, многозадачностью, креативностью, критическим мышлением, гибкостью и эмпатией».

«Банкста» комментирует выступление главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной:

«Управление властями структурной перестройкой экономики может привести к подавлению частной инициативы, заявила Набиуллина на панели ПМЭФ. Она также предупредила о риске реставрации плановой экономики. При этом бизнесменов на этой панели не было».

Депутат Госдумы Антон Горелкин рассказывает о сессии, на которой обсуждали развитие российского геймдева:

«Поскольку на этой дискуссии я был единственным представителем Госдумы, пришлось комментировать некоторые инициативы коллег, которые вызывают у отрасли беспокойство. В общем-то история не уникальная: в разных странах были и есть законодатели, которые уверены, что государство должно запрещать игры с жестоким контентом или каким-то образом влиять на их распространение. Моя позиция на этот счет не изменилась: по-прежнему считаю, что ограждать детей от жестокости в видеоиграх должны их родители, а государству нужно сделать так, чтобы информация об игровом контенте была для них доступной и понятной. Знака информационной продукции здесь недостаточно: возрастная маркировка игр, на мой взгляд, должна быть более подробной. Но в сегодняшних условиях это не самое приоритетное направление работы по регулированию геймдева. Нам нужно сконцентрироваться на создании условий, которые помогут отрасли развиваться, комфортно себя чувствовать и выходить на новые рынки. Посодействовать экспорту отечественной видеоигровой продукции недавно обещал Президент, а это значит, что уже в скором времени должен появиться работающий механизм».

«Парламент с кнопкой» считает, что для реализации мечты главы Минфина Антона Силуанова всем надо работать так, как московский мэр:

«Силуанов на ПМЭФ озвучивает свою главную миссию – вернуть "пессимистов" на родину, так он называет эмигрантов, покинувших РФ после 24 февраля. Цель вполне себе благородная и, чего греха таить, в какой-то мере самоисполнимая. На возвращение половины российских эмигрантов, уехавших после СВО, повлияли не действия правительства, а паршивая социальная инфраструктура тех стран, куда они убежали. Иронично, что бежали от, казалось бы, экономической разрухи, но попали прямиком в нее же. В этом плане один Собянин сделал для возвращения российской эмиграции больше, чем все остальные – банально создав в Москве такой уровень жизни и инфраструктуры, который на легкую конкурирует с самыми популярными городами планеты. А то и побеждает их. В итоге получается, что самым простым способом вернуть "пессимистов" остается простое и честное выполнение своей работы чиновниками и властью. Как только все их труды превращаются в конфету вроде МФЦ (лучший бюрократический аппарат в мире), то сразу все опасения и страхи эмигрантов о том, что Россия станет второй Северной Кореей, исчезают».

