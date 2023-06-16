Телеграм: Питерский форум и исчезающие «Леопарды»
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Питер и его экономический форум
В среду в Санкт-Петербурге открылся 26-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Его тема в этом году звучит так: «Суверенное развитие – основа справедливого мира, объединим усилия во имя будущих поколений».
Гендиректор компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев сообщает о том, как провел на форуме сессию «На пути к переработке: от отходов к ресурсам»:
«Рассказывал про движение реформы обращения с ТКО и про экономику замкнутого цикла. В рамках последней темы не мог не упомянуть один из главных проектов – создание 8 экопромышленных парков. Лидеры здесь – Ставропольский край и Нижегородская область. В Ставропольском крае ЭПП уже почти заполнен резидентами, за что отдельное спасибо губернатору региона Владимиру Владимировичу. Этот экопромышленный парк оказался наиболее эффективным для нас с точки зрения отношения стоимости к количеству и цене размещаемых там производств. Каждый экопромышленный парк обладает своей спецификой. Это зависит от того, какой промышленный потенциал был у субъекта или округа. Например, в Нижегородской области мы специализируемся на химии, в Московской области – на сельхоз- и строительных отходах и т. д. В парках – огромный потенциал, и я очень жду, когда смогу рассказать о результатах их работы».
«Россия – страна возможностей» пишет про сессию «Роль женщин в формировании будущего России», которую провела проректор мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина:
«"Очень важно оставаться собой, любить то, что ты делаешь, и тогда каждая из нас будет счастлива на своем месте. И этому будет посвящена наша ближайшая программа", – рассказала Мария Афонина. Итогом сессии стал сформированный портрет женщины-лидера со всеми необходимыми качествами: умением договариваться, многозадачностью, креативностью, критическим мышлением, гибкостью и эмпатией».
«Банкста» комментирует выступление главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной:
«Управление властями структурной перестройкой экономики может привести к подавлению частной инициативы, заявила Набиуллина на панели ПМЭФ. Она также предупредила о риске реставрации плановой экономики. При этом бизнесменов на этой панели не было».
Депутат Госдумы Антон Горелкин рассказывает о сессии, на которой обсуждали развитие российского геймдева:
«Поскольку на этой дискуссии я был единственным представителем Госдумы, пришлось комментировать некоторые инициативы коллег, которые вызывают у отрасли беспокойство. В общем-то история не уникальная: в разных странах были и есть законодатели, которые уверены, что государство должно запрещать игры с жестоким контентом или каким-то образом влиять на их распространение. Моя позиция на этот счет не изменилась: по-прежнему считаю, что ограждать детей от жестокости в видеоиграх должны их родители, а государству нужно сделать так, чтобы информация об игровом контенте была для них доступной и понятной. Знака информационной продукции здесь недостаточно: возрастная маркировка игр, на мой взгляд, должна быть более подробной. Но в сегодняшних условиях это не самое приоритетное направление работы по регулированию геймдева. Нам нужно сконцентрироваться на создании условий, которые помогут отрасли развиваться, комфортно себя чувствовать и выходить на новые рынки. Посодействовать экспорту отечественной видеоигровой продукции недавно обещал Президент, а это значит, что уже в скором времени должен появиться работающий механизм».
«Парламент с кнопкой» считает, что для реализации мечты главы Минфина Антона Силуанова всем надо работать так, как московский мэр:
«Силуанов на ПМЭФ озвучивает свою главную миссию – вернуть "пессимистов" на родину, так он называет эмигрантов, покинувших РФ после 24 февраля. Цель вполне себе благородная и, чего греха таить, в какой-то мере самоисполнимая. На возвращение половины российских эмигрантов, уехавших после СВО, повлияли не действия правительства, а паршивая социальная инфраструктура тех стран, куда они убежали. Иронично, что бежали от, казалось бы, экономической разрухи, но попали прямиком в нее же. В этом плане один Собянин сделал для возвращения российской эмиграции больше, чем все остальные – банально создав в Москве такой уровень жизни и инфраструктуры, который на легкую конкурирует с самыми популярными городами планеты. А то и побеждает их. В итоге получается, что самым простым способом вернуть "пессимистов" остается простое и честное выполнение своей работы чиновниками и властью. Как только все их труды превращаются в конфету вроде МФЦ (лучший бюрократический аппарат в мире), то сразу все опасения и страхи эмигрантов о том, что Россия станет второй Северной Кореей, исчезают».
Путин и его военкоры
Во вторник Владимир Путин более трех часов отвечал на вопросы военных корреспондентов российских изданий и блогеров, пишущих об СВО.
Политик Ирина Елиферова излагает суть сказанного:
«Состоялся очень честный разговор Владимира Путина с военкорами. Главные выводы: все идет по плану. "Цели спецоперации корректируются в соответствии с ситуацией, но в целом не меняются". Контрнаступ – не миф, но ВСУ сильно преувеличили его значимость. "Ни на одном из участков противник успеха не имел. Структура потерь ВСУ сейчас неблагоприятная, они приближаются к катастрофическим". Лучше бы наступали, а не подрыв Каховской ГЭС. "Россия точно не была заинтересована в трагедии на Каховской ГЭС из-за тяжелых последствий для новых российских регионов. Украина целенаправленно била HIMARS по Каховской ГЭС". Отдельное спасибо Владимиру Владимировичу за комментарий по Белгородчине. Мы все видим, что там происходит, и очень важно, что это видит и знает президент! Не только для жителей Белгородской области, но и для всей страны. "Если прилеты с Украины на территорию России продолжатся, то Москва должна будет рассмотреть вопрос создания на Украине санитарной зоны"».
Политолог Алексей Малинин комментирует формат встречи:
«Учитывая количество, содержание и публичность поднимаемых тем, создалось впечатление, будто это "прямая военная линия", призванная успокоить тех, у кого накопилось много вопросов без ответа. Тут и про статус ЧВК, и про "красные линии", проблемы в Белгородской области, зерновую сделку и многое другое. Президент даже пожурил определенный класс военного генералитета и приоткрыл завесу тайны, рассказав о возможных сценариях разрешения украинского конфликта (конечно же, не всех). Очень хороший формат».
«Темник» пишет о позиции президента по превентивному ядерному удару:
«Суть нашей позиции можно свести к следующей базовой установке: мы не можем действовать террористическими методами. У нас государство, а не режим, основанный на терроре. Другими словами, попытки обосновывать необходимость обращения к ОМП – это то же паникерство, которое заслоняет тот факт, что Россия вполне способна добиться целей СВО конвенциональными методами. Это следует хотя бы из кратности соотношения потерь, на которое, в частности, указал глава государства на той же встрече».
Участница встречи Екатерина Агранович в своем канале «КАТРУСЯ» рассказывает о том, чем теперь займется:
«Со встречи выхожу с двумя важными поручениями. 1. Эффективно работать в информационном пространстве, в том числе с помощью коллег за столом и организаторов этой встречи. 2. Придумывать проект парка снесенных на Украине памятников».
«Доктор Z прописал» рассуждает о будущем зерновой сделки:
«"Мы думаем над тем, чтобы нам сейчас выйти из этой "зерновой сделки"". Как следует из этих слов Владимира Путина, настроения насчет продления этой самой сделки не самые позитивные. Да, ее несколько раз продлевали, рассчитывая, что все ж таки удастся добиться ее выполнения – сделка ведь. И президент напомнил, что Россия несколько раз эти договоренности продлевала в интересах дружественных стран. "К сожалению, нас в очередной раз обманули – ничего не сделали с точки зрения либерализации поставок нашего зерна на внешние рынки. Имеется в виду фрахт, страхование, платежи, подключение нашего Россельхозбанка к системе SWIFT. Там было много всяких условий, которые должны были западники исполнить под руководством ООН. Не сделано ничего". Вообще Россия всегда старается выполнять взятые на себя обязательства, это принцип. Или что, достойным для государства теперь является невыполнение того, о чем договаривались? Будет ли продлена "зерновая сделка" – вопрос открытый. Но если нет, то сюрпризом это не станет, претензии Россия высказывала неоднократно. Если их пытаются игнорировать, то это точно не наша проблема».
Россия и её день
В понедельник, 12 июня, наша страна широко отпраздновала День России.
«Дисперсия Каргинизма» рассуждает о любви к Родине:
«В России среди интеллигенции и жителей больших городов обычно не принято любить свою страну. Наоборот, развит этакий политический мазохизм, когда место, где ты родился, воспринимается как никчемное. Подобная девиантная парадигма настолько распространена, что люди зачастую не могут критично оценить ситуацию и прозревают, только немного пожив в тех странах, на которые у нас принято смотреть "снизу вверх". Я на основании собственного опыта и бэкграунда многих знакомых берусь утверждать, что, например, Москва и Питер – на сегодняшний день, пожалуй, самые комфортные города в мире. Дело не только в работающей сфере услуг, включая банкинг. Не только в медицине, когда не нужно месяцами стоять в очереди на прием и можно бесплатно вызвать скорую помощь, не боясь "остаться без штанов". Не только в длинных отпусках, включая декретные. Не только в "госуслугах", которые позволяют не топать в госучреждение и стоять в очередях, а решать вопросы онлайн. Не только в бесплатном образовании. Не только в налоговой нагрузке, которая одна из самых низких в мире. Дело во всем этом вместе взятом, а также в том, что любить Родину – это естественно и правильно».
Политик Андрей Метельский поздравляет соотечественников:
«Большой и важный праздник, символизирующий единство и силу нашей страны! Родина, ставшая большим домом для дружной семьи более 190 народов, сплоченных общими ценностями и целями, олицетворяет мир справедливости и доброй богатырской силы! Наша уникальная разнообразная природа, наши города с деловым и промышленным потенциалом, наша славная история и наше светлое будущее – все это достояние народа России! А мы – дети нашей страны, у которой сегодня праздник! Поздравим друг друга со счастьем быть россиянами! Поздравим страну с Днем России и будем достойны ее!»
«Россия – это я!» приводит интересные факты о том, как звучит слово «Россия» на разных языках:
«Название нашей страны обычно строится вокруг форм "Russia", "Rusia", "Расiа". Однако некоторые государства используют собственные обозначения. Например, у венгров наша страна называется "Оросорсаг" (Oroszország). Происхождение: орос – русский, орсаг – страна. У финнов и эстонцев встречаются такие названия: "Веняйя" (Venäjä) и "Венемаа" (Venemaa). Слова образовались от названия славянского племени – венедов, проживавших на берегах Балтики. По той же причине латыши называют Россию "Криевия" (Krievija). Дело в том, что в древности предки нынешнего населения Латвии граничили с восточнославянским племенем кривичей. И самое непредсказуемое название – у вьетнамцев. Они называют Россию "Нга". Слово они взяли от китайского "Э-ло-сы", которое для вьетнамцев читается как "Нга-Ла-Ты", потом его упростили до "Нга».
Председатель государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева рассказывает, как сотрудники фонда создают праздничное настроение для бойцов и их родных:
«Сегодня в региональных филиалах фонда "Защитники Отечества" проходят мероприятия, посвященные Дню России. Сотрудники филиалов и социальные координаторы навещают раненых бойцов в госпиталях, проводят мастер-классы, экскурсии и конкурсы рисунков для детей, говорят об истории нашей страны и просто общаются с ветеранами СВО и их семьями. Этот день показывает, что мы живем в большой и дружной стране, где разные люди и поколения легко находят общий язык, понимают и поддерживают друг друга во всем, и у каждого из нас есть то, за что мы любим Россию и гордимся ею, потому что #МыВместе. С праздником! С Днем России!»
«Всевидящее око» комментирует выступление Владимира Путина в День России на церемонии вручения государственных наград:
«Редакция Ока видит в сегодняшнем выступлении Президента прямое обращение к героическим традициям русской истории, ее фундаментальным основам и ценностям. И хотя сегодняшний праздник относительно молод, важно не забывать, что современная Россия неразрывно связана с более чем тысячелетним русским государством-цивилизацией. Мы продолжаем возводить здание, фундамент которого был заложен нашими далекими предками в Новгороде, Киеве и Херсонесе. И как в те давние времена, так и сейчас краеугольным камнем этой постройки остается вера в правоту нашего дела».
Украина и её наступление
На этой неделе Вооруженные силы Украины продолжают свое контрнаступление.
«Наследие Империи» комментирует слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что происходит не наступление, а разведка боем:
«Ничего себе – "разведка боем" с потерей более 160 танков и 350 бронемашин! Такие заявления представителей укронацистского руководства рассчитаны исключительно на дебилов. Киевская банда не смущается. Она уверена, что подавляющая часть населения все это проглотит, так как сама десятилетиями ее дебилизировала. Результаты феноменальные. Заходит все. Чем абсурднее, тем лучше. Вот с такими "свидомыми" мы имеем дело».
«Мюсли вслух» следят за тем, как ВСУ пытаются оправдаться перед западными спонсорами за свои военные неудачи:
«Гранаты не той системы. В интервью WSJ украинский командир с позывным "Финн" посетовал на западную военную технику, которая приспособлена для боев в пустыне и городе и тяжело перемещается по территории Украины в непривычных для себя погодных условиях. По словам "Финна", оборонительные позиции российской армии представляют из себя "стальную стену", из-за которой она отражает попытки наступления ВСУ, также испытывающей нехватку подготовленных офицеров. К поиску виноватых в первых неудачах широко разрекламированного "контрнаступа" подключилась и украинская сторона. В эту игру, кто бы сомневался, можно играть вдвоем».
«Коты и кошка Крамника» комментируют содержание очередного пакета американской военной помощи Украине:
«Все в принципе стало дежурным, и обращают на себя внимание две вещи: артиллерия отсутствует (только боеприпасы к ней есть), при том, что и М777, и М109 (обе системы – американского производства) регулярно нарываются на неприятности и несут потери. Бронетехника – учитывая масштаб происходящего, 25 единиц БМП и БТР – это, прямо сказать, не щедро. С другой стороны, ВСУ сейчас были бы нужнее БМП-2, чем "Брэдли" и "Страйкеры", но их, похоже, что брать уже особо негде. А в целом как выглядит действительно масштабная американская военная помощь в разгар серьезного конфликта, можно понять, вспомнив про операцию Nickel Grass в ходе войны Йом-Кипур в 1973 году и тогдашние масштабы и темпы переброски. Стоит ли делать из этого вывод, что Штаты не хотят помогать Украине? Нет, не стоит. А вот вывод о том, что они, будучи единственными в НАТО способными на действительно массовые и быстрые поставки, поддерживают масштаб конфликта таким, каким хотят его видеть – напрашивается».
Американист Малек Дудаков отмечает, что США резко меняют риторику об украинском контрнаступлении:
«До начала операции западные военные эксперты обещали, что первые 72 часа будут решающими – и за это время Украина должна нанести молниеносный удар по позициям России. Сейчас в Пентагоне уже называют контрнаступ "марафоном, а не спринтом". После провала первых дней контрнаступа Вашингтон теперь показывает, что он на самом деле с начала якобы хотел играть в долгую. В свою очередь Марк Милли – уже 5 минут военный пенсионер – настойчиво требует от европейцев поставлять больше танков и ПВО Украине. В США отлично понимают, что у Европы уже осталось не так много бронетехники, которую можно передать Киеву. И та же Германия открыто пожаловалась на нехватку новых танков Leopard 2 – как только увидела кадры своей горящей бронетехники в Запорожье. Но эта стратегия Вашингтона – способ переложить ответственность за провал контрнаступа с Байдена на европейцев, которые, мол, недодали оружия Украине. Между тем в Киеве стали жаловаться на то, что совет по нацбезопасности Белого дома больше не уверен в целесообразности дальнейшей поддержки Украины. Теперь на все вопросы украинцев о том, что будет с военными траншами, советники Байдена стали отвечать уже уклончиво – дескать, это будет зависеть от исхода контрнаступа».
«338» размышляет о том, что делать с трофейной натовской техникой:
«Экспонировать уничтоженную технику надо, и в этом нет ничего зазорного. Взять ту же технику стран Оси, экспонировавшуюся в Парке Горького в Москве или в Соляном переулке в блокадном Ленинграде. Или турецкие и французские пушки, до сих пор являющиеся оградами соборов, воздвигнутых в честь русского воинства, столпы из орудий и отлитые из вражеского чугуна колокола. И тут еще вопрос, кто кого копирует. В отношении практичности металлолома, то примеры также известны в истории. Часть лома по возможности переплавится в новые танки и снаряды. Вражеский металл еще послужит и не должен зарываться в землю. По части символики обозначим рационализаторское предложение: пустить металл на стальной пруток. Для трибунальных клетей, в которые заведут военных преступников. Металл еще послужит».
«Северный поток» и его Залужный
Сразу несколько западных СМИ сообщили со ссылкой на военные разведки, что операцией по взрыву «Северных потоков» руководил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Такие данные опубликовали немецкие Die Zeit и ARD, нидерландские NOS и Nieuwsuur, американская Politico. Wall Street Journal сообщил, что ЦРУ якобы знало заранее о планах украинцев и пыталось заставить Киев не совершать диверсии.
«Мейстер» следит за попытками Вашингтона свалить вину на Киев:
«Сама идея о том, что Киев способен хозяйничать на Балтике и обставить местные спецслужбы, знающие о готовящемся теракте, смехотворна. Однако в нынешних "инсайдах", по традиции отводящих вину от Вашингтона, есть кое-что новое. А именно: обвинения в теракте, по сути, уже выдвигаются не каким-то мифическим украинским террористам, а главкому ВСУ, то есть официальному Киеву (хоть в публикациях и проскальзывает мысль, что Зеленский что-то мог не знать). Кроме того, СМИ пытаются продать идею о том, что Киев не марионетка Запада, а самостоятельный игрок, перечащий своим союзникам. Это изменение акцентов, по-видимому, не случайно. Во-первых, тезис о мнимой самостоятельности Киева снимает ответственность с Запада не только за теракты, но и за плохо развивающееся контрнаступление. Всегда можно сказать, что Запад всем помог и подсказал, как лучше, но Киев не послушал и все испортила. Во-вторых, называется конкретный "козел отпущения", к которому и будут адресованы все претензии: и за подрыв "потоков", и за провал контрнаступления, и даже за теракты в России. С учетом того, что за последние месяцы генерала Залужного практически не показывали "живьем", а его редкие появления в кадре вполне могут быть плодом компьютерной графики, обвинения в его адрес в очередной раз наталкивают нас на размышления о состоянии здоровья украинского военачальника».
Первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский пишет, что на закрытых консультациях Совбеза представители РФ изложили свои оценки:
«Во-первых, стало еще понятнее, что Швеция, Германия и Дания, мягко говоря, не торопятся со своими национальными расследованиями. Если они вообще ведутся – в последнее время у нас начали возникать сомнения на этот счет. Во-вторых, мы по-прежнему не в курсе того, что они делают, что недопустимо. В-третьих, как и предупреждал в марте С. Херш, западные страны стали активно вбрасывать в СМИ альтернативные версии произошедшего. <…> В-четвертых, США и их союзники по-прежнему не представили убедительных опровержений фактов, свидетельствующих об их причастности к подрыву. В-пятых, вопрос с расследованием для нас не закрыт, и мы к нему вернемся в подходящей форме и в удобное время, если ситуация не изменится. Для западников эта тема предсказуемо остается неудобной, они явно нервничают, отвечая на наши вопросы».
«АДЕКВАТ Z» интересуется, кому адресована попытка представить США непричастными к терактам:
«Если нам, то это заведомо бессмысленно – мы свой вывод давно сделали, огласили его с самого верха и менять не будем. Если европейским элитам, то до них хозяйское мнение доводится в совсем иных формах. Эти формы перед первой волной по той же теме, что прошла несколько месяцев назад, все видели: Шольц метнулся кабанчиком через Атлантику с неплановым визитом с непубличной повесткой, где ему и было доведено, что ему – и всем – теперь полагается думать по предмету. Если широкой европейской публике, способной, не подавившись, сожрать и не такое – то в этой среде такая волна способна породить только дополнительные крайне невосторженные чувства к чубатым. У немцев в первую очередь. И методом исключения получается, что таким образом, скорее всего, американской администрации зачем-то понадобилось попытаться отмыться прямо сейчас. В глазах собственного общественного мнения. Пренебрегая любыми издержками этого перевода стрелок в перспективе. Почему это зачесалось именно сейчас, вопрос к американистам».
«Шкварка 2.0» обращает внимание на отсутствие комментариев Залужного:
«BBC пишет, что они обращались с просьбой взять интервью у Залужного, но им отказали. При этом ранее главком ВСУ достаточно охотно общался с западной прессой. Судя по тому, что на него вешают подрыв "Северных потоков", интервью он даст только Бандере».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru