Телеграм: Наш поход на Луну и исход европейцев из Африки

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В ночь на 11 августа по московскому времени запущенная с космодрома Восточный ракета «Союз-2.1б» вывела автоматическую межпланетную станцию «Луна-25» на суборбитальную траекторию. Разгонный блок «Фрегат» отделился штатно, аппарат летит к Луне. Через несколько дней станция должна сесть на Луну и приступить к научной работе.



«Госкорпорация "Роскосмос"» хвастается:

«Ракета отработала в штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени и сейчас выводит автоматическую станцию на траекторию перелета к Луне! Автоматическая станция "Луна-25" впервые в современной истории России отправляется к естественному спутнику Земли!»

«Cass&Ra» называет запуск ракеты историческим событием:

«Событие историческое. Это первый наш лунный пуск за почти полвека. И впервые курс взят на Южный полюс. В полярной зоне еще не приземлялся ни один космический аппарат. С помощью станции российские ученые планируют исследовать грунт и экзосферу спутника. Одна из причин сегодняшнего "ажиотажа" в мире вокруг Луны связана с возможной добычей лунных ресурсов – прежде всего редкоземельных металлов и запасов водяного льда. Кстати, скоро наш Сахалин будет иметь прямое отношение к космосу. В Поронайском районе строят трассовый измерительный пункт, который станет частью наземной инфраструктуры космодрома Восточный. Ввод объекта в эксплуатацию расширит возможности по пускам ракет-носителей и сделает более надежным управление космическими аппаратами. Так что космос рядом!»

«Птичья ягода» недоумевает, что за санкции такие странные на нас наложили:

«Что-то странное с Мордором творится. Уж они нас душили-душили, душили-душили, как говорится, а вместо разорванной в клочья экономики – рекордные урожаи и полеты на Луну. Зато в западных СМИ сплошная зрада. Мало того, что не прекращается нытье о неудачном контрнаступлении, так еще и подозрительно много развелось сообщений об инопланетянах в разных точках нашей Земли. Не знаю, обнаружат ли у пришельцев русский след, но усталость от хутора налицо. Оно и неудивительно, ведь находиться в состоянии яростной перемоги с отсутствием всяческих вменяемых результатов рано или поздно становится сложно даже самым упоротым русофобам. А у спонсоров киевского режима появляется все большее раздражение: мол, мы вам дали уже все, что возможно, разве что коронки с зубов не сняли, а вы, кастрюли этакие, еле шевелитесь там. От этого в свою очередь становится обидно уже хутору. А именно – военным, которые то и дело пилят видосики о том, как обманывают народ укроСМИ, вешая лапшу о бестолковых орках, у которых давно закончились снаряды и ракеты, хотя на деле все совсем не так».

«Хабаровск | Дальний Восток» пишет, что сегодня исполнилась мечта 13-летней победительницы технологической олимпиады Дарьи Арсеньевой, которая в июле рассказала Владимиру Путину о своем желании посетить космодром Восточный:

«Юная победительница технологической олимпиады Дарья Арсеньева исполнила свою мечту и побывала на космодроме в Амурской области. Гостья смогла на месте наблюдать за стартом ракеты-носителя "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25". "Я очень благодарна Владимиру Путину, платформе "Россия – страна возможностей", Роскосмосу, что осуществили мою мечту побывать на космодроме Восточный", – сказала Арсеньева».

