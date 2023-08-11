Телеграм: Наш поход на Луну и исход европейцев из Африки
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Луна и её спутник
В ночь на 11 августа по московскому времени запущенная с космодрома Восточный ракета «Союз-2.1б» вывела автоматическую межпланетную станцию «Луна-25» на суборбитальную траекторию. Разгонный блок «Фрегат» отделился штатно, аппарат летит к Луне. Через несколько дней станция должна сесть на Луну и приступить к научной работе.
«Госкорпорация "Роскосмос"» хвастается:
«Ракета отработала в штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени и сейчас выводит автоматическую станцию на траекторию перелета к Луне! Автоматическая станция "Луна-25" впервые в современной истории России отправляется к естественному спутнику Земли!»
«Cass&Ra» называет запуск ракеты историческим событием:
«Событие историческое. Это первый наш лунный пуск за почти полвека. И впервые курс взят на Южный полюс. В полярной зоне еще не приземлялся ни один космический аппарат. С помощью станции российские ученые планируют исследовать грунт и экзосферу спутника. Одна из причин сегодняшнего "ажиотажа" в мире вокруг Луны связана с возможной добычей лунных ресурсов – прежде всего редкоземельных металлов и запасов водяного льда. Кстати, скоро наш Сахалин будет иметь прямое отношение к космосу. В Поронайском районе строят трассовый измерительный пункт, который станет частью наземной инфраструктуры космодрома Восточный. Ввод объекта в эксплуатацию расширит возможности по пускам ракет-носителей и сделает более надежным управление космическими аппаратами. Так что космос рядом!»
«Птичья ягода» недоумевает, что за санкции такие странные на нас наложили:
«Что-то странное с Мордором творится. Уж они нас душили-душили, душили-душили, как говорится, а вместо разорванной в клочья экономики – рекордные урожаи и полеты на Луну. Зато в западных СМИ сплошная зрада. Мало того, что не прекращается нытье о неудачном контрнаступлении, так еще и подозрительно много развелось сообщений об инопланетянах в разных точках нашей Земли. Не знаю, обнаружат ли у пришельцев русский след, но усталость от хутора налицо. Оно и неудивительно, ведь находиться в состоянии яростной перемоги с отсутствием всяческих вменяемых результатов рано или поздно становится сложно даже самым упоротым русофобам. А у спонсоров киевского режима появляется все большее раздражение: мол, мы вам дали уже все, что возможно, разве что коронки с зубов не сняли, а вы, кастрюли этакие, еле шевелитесь там. От этого в свою очередь становится обидно уже хутору. А именно – военным, которые то и дело пилят видосики о том, как обманывают народ укроСМИ, вешая лапшу о бестолковых орках, у которых давно закончились снаряды и ракеты, хотя на деле все совсем не так».
«Хабаровск | Дальний Восток» пишет, что сегодня исполнилась мечта 13-летней победительницы технологической олимпиады Дарьи Арсеньевой, которая в июле рассказала Владимиру Путину о своем желании посетить космодром Восточный:
«Юная победительница технологической олимпиады Дарья Арсеньева исполнила свою мечту и побывала на космодроме в Амурской области. Гостья смогла на месте наблюдать за стартом ракеты-носителя "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25". "Я очень благодарна Владимиру Путину, платформе "Россия – страна возможностей", Роскосмосу, что осуществили мою мечту побывать на космодроме Восточный", – сказала Арсеньева».
Хиросима и её день
В воскресенье отметили Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия, также известный как День Хиросимы. Эта памятная дата приурочена ко дню первого боевого применения ядерного оружия в Хиросиме в 1945 году. Через три дня, 9 августа 1945 года, ядерной бомбардировке подвергся Нагасаки.
Депутат Госдумы Евгений Ревенко называет 6 августа черным днем в истории человечества:
«С военной точки зрения бомбардировка Хиросимы и Нагасаки не имели никакого смысла. Поражение Японии было предрешено разгромом миллионной Квантунской армии советскими войсками. Это была акция устрашения. И чудовищное испытание нового оружия на людях. <…> Это преступление против человечества, за которое США так до сих пор и не ответили. Более того, с чувством собственной исключительности американцы занялись перекодированием японцев. Сегодня в японских школах детям рассказывают, что Хиросиму и Нагасаки бомбили "союзники" без уточнения, что это преступление совершили США».
«Бабка надвое сказала!» обращает внимание на то, что генсек ООН в своем послании не назвал страну, которая сбросила атомную бомбу на японские города:
«Забыл? А вот бабка напомнит. Вот последствия одного из главных военных преступлений, совершенных США в ХХ веке: Нагасаки до и после ядерного взрыва. На фотографии "Мальчик, стоящий у крематория". Мальчишка лет десяти стоит с привязанным к спине мертвым братом и ожидает своей очереди в крематорий... Он стоит на фоне другой фотографии. "Нагасаки до и после бомбардировки"».
«РосСкандал» поражается цинизму японских политиков, предавших память собственного народа:
«Японские куколды в Хиросиме заявили о ядерной угрозе со стороны России. Подпевалы пиндосии – мэр Хиросимы и премьер-министр Японии – ни разу не упомянули США на траурной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки американцами Хиросимы в 1945 году! Но зато заявили об "угрозах ядерным оружием" со стороны РФ! В этом вся сущность терпил. Японцам десятилетиями вдалбливали мысль, что США были вынуждены (!) сбросить бомбы! А теперь даже упоминать пиндосов боятся. Более того... в Хиросиме (!) говорят о ядерной угрозе России! Что роднит бандеровцев, евротерпил и япошек? Во всем у них виноваты русские! Психология рабов на кукане у США…»
«Hard News» считает, что удивляться нечему:
«Перед вами хороший пример подтасовки фактов. Правдивая информация осознанно скрывается в надежде создать новую реальность и смыть с себя позорный ярлык. Как бы не дошло до такого, что в ударах по Хиросиме и Нагасаки обвинят Россию. Япония уже далеко не независимое государство, поэтому удивляться тут нечему».
«Мюсли вслух» называют Россию единственным гарантом неповторения таких трагедий:
«Планируя первое в истории применение ядерного оружия, ученые Манхэттенского проекта предлагали сбросить атомные бомбы на рисовые поля или в море. Однако президент США Трумэн решил применить новое оружие в густонаселенных городах. Цель бомбардировки была не военная, а политическая – устрашение Японии. Американцы сумели убедить современных японцев (если не всех, то большинство) в том, что США имели право уничтожать их предков по своему усмотрению. <…> Какой может быть вывод из этой истории? На фоне бешеного желания Запада продлить свое пошатнувшееся доминирование над миром ядерный щит России – основа безопасности нашей страны, которую необходимо укреплять и модернизировать. Стратегический паритет, который сегодня обеспечивает Россия, сохраняет человеческую цивилизацию от повторения трагедии Хиросимы и Нагасаки».
Джидда и ее дипломатия
В конце минувшей недели в саудовской Джидде состоялись консультации по мирному урегулированию конфликта на Украине с участием дипломатов и советников по национальной безопасности более чем 40 стран, но без России. Участвовали представители Киева, ЕС и ООН.
Участники встречи в Джидде отказались принять совместную декларацию, злорадствует «Темник»:
«Американцам важен сам факт выработки хоть какой-то совместной декларации в духе "за все хорошее". Затем начнется привычная техническая работа с попытками сдвижения "окна овертона" по шажку в сторону все более жесткой проамериканской позиции».
«Это ещё не конец» считает встречу бессмысленной:
«По сути саммит прошел впустую под одобрительные похлопывания украинской делегации по плечу и под ее отказ от формулы Зеленского. Киев готов нести бремя территориальных уступок и заморозить конфликт при незамедлительном вступлении в ЕС. Референдум об отказе от ЛДНР и Крыма должен проходить одновременно с вхождением Украины в ЕС в новых территориальных границах. Про вхождение в НАТО были только шутки и отповедь Джейка Салливана, что, судя по расходам бюджетов стран блока, Киев уже член альянса, и гарантии США и Великобритании на переходный период в 15-20 лет только усилят этот статус. В остальном договорились договариваться, решили провести еще один саммит после консультаций с Москвой и вкусно поели в президентских люксах».
«Ватфор | Автострадный think tank» объясняет, почему саммит предсказуемо закончился ничем:
«Кажется, затеян он был только для того, чтобы саудиты могли представить свой план урегулирования. Ну а что, чем они хуже китайцев? Самого плана мы не видели, как не увидели и никакого совместного заявления – главного KPI такого рода мероприятий. Вроде как у саудитов есть что-то про территориальную целостность Украины, но это не значит ничего: в конце концов, и Тайвань признается частью Китая. Зато появились слухи, что Зеленского сдвинули с его позиции, требующей вывода российских войск до начала всяких переговоров. Логично: "формула мира Зеленского" возникла после успехов прошлогодних операций ВСУ под Херсоном и Харьковом и потеряла актуальность после неудач контрнаступа. Важно ли это? – не особо. Пока у сторон конфликта сохраняется возможность и желание воевать, вся эта дипломатия будет оставаться пустой болтовней. Но примечательно вот что: вроде как сам Зеленский пожаловался, что Запад его принуждает пойти на переговоры с Россией. При этом на публику натовские лидеры многократно заявляли, что Украина сама будет решать свою судьбу, что только Киев будет определять, на каких условиях разговаривать с Москвой, и проч.».
Сенатор Алексей Пушков пишет, что итальянская пресса старалась изо всех сил:
«Говоря об итогах встречи в Саудовской Аравии, которая предсказуемо закончилась без общего заявления, многие дружно цитируют итальянскую Corriera de la serra. Она "выяснила", что участники встречи в Джидде поддержали общие, чтобы не сказать ритуальные принципы, которые они провозглашают в ООН и в своих официальных декларациях (хотя западные страны этим принципам, как показывает опыт Сербии, Ирака, Ливии, редко следуют). Газета подает это чуть ли не как сенсацию, успех Запада и новую платформу единства. Но это не так – подходы между Западом и ведущими странами Глобального Юга остаются очень разными».
«Всевидящее око» полагает, что интерпретация американской газеты еще интереснее:
«Гораздо интереснее информация американской The Wall Street Journal, согласно которой Украина на встрече в Саудовской Аравии внезапно перестала настаивать на "мирном плане" Зеленского и уже не заикалась о выводе российских войск до начала переговоров. По сведениям той же газеты, Китай поднял вопрос соблюдения интересов России, настаивая на том, что обозначенные Москвой "красные линии" должны уважаться всеми участниками переговоров. Что же касается хозяев встречи, саудитов, то они предложили мир без изменения контроля над территориями – то есть гораздо более благоприятный для России, чем для Украины. Но ведь западные СМИ не могут просто взять и сказать правду – что Глобальный Юг не поддерживает укронацистский режим Киева и не собирается отступать даже под сильным нажимом Вашингтона. Поэтому и появляются на страницах таких газет как Corriera de la serra высосанные из пальца сенсации о неких "новых платформах". Цена таким сенсациям – в лучшем случае грош. Или евроцент».
Нигер и его переворот
На этой неделе замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд совершила рабочую поездку в Нигер, где ранее военные отстранили от власти профранцузскую администрацию.
«Мейстер» считает, что американцам на руку ослабление Франции:
«Относительная пассивность США в истории с переворотом в Нигере (полет Нуланд без военного аргумента выглядит неубедительно) объясняется достаточно просто. В числе прочего – теми же причинами, по которым США в свое время не пришли на помощь Франции и Великобритании в 1956 году, не став давить на Египет во время Суэцкого кризиса. Ослабление мощи колониальных империй ведет к росту их зависимости от США, и потеряв доступ к урану из Нигера, Франция будет вынуждена компенсировать эти объемы, и скорее всего – в Австралии и Канаде - странах, где влияние США неоспоримо, и есть возможности роста добычи. Еще один рычаг давления на европейскую энергетику – логичное развитие американской политики последних лет. Идеалы демократии, наверное, пострадают – но бизнес есть бизнес».
«Разумная Россия» пишет о факторе Москвы:
«С Нигером хотят договариваться, основное требование – сохранение финансовой помощи взамен на отказ от сотрудничества с русскими. Для Запада даже такой итог будет поражением, ведь Нигер рассматривался как ключевой союзник Запада в регионе Сахель, который известен своей нестабильностью. Мягкая сила России работает, теперь интересы РФ на континенте никто не может подвергать сомнению. Деятельность оркестра смогла ускорить кончину французского неоколониализма. Хорошо резюмируют ситуацию сами французские сенаторы: "На смену вчерашней Французской Африке приходит военная Российская Африка, экономическая Китайская Африка, а также дипломатическая Американская Африка"».
А вот Франции новые власти Нигера дали 30 дней на то, чтобы покинуть страну в соответствии с Соглашением о военно-техническом сотрудничестве от 1977 года.
«Мышь в овощном» комментирует новость о том, что мятежники в Нигере обвинили Францию в подготовке плана дестабилизации страны:
«В связи с новостями задаемся традиционными вопросами. Какие государства и международные организации уже высказались о неприемлемости вмешательства Франции во внутренние дела Нигера? Как скоро в отношении Парижа будут введены экономические и политические санкции, и каким будет их состав? В какой стадии сейчас находятся прощальные сборы перебравшихся в Пятую республику релокантов? А главное: когда международное сообщество начнет вооружать Нигер, дабы тот мог дать достойный отпор внешней агрессии?»
«Коты и кошка Крамника» прочат французам логистические проблемы:
«Главным выпадающим звеном в "Нигерском ребусе" для Франции является транспортная проблема. Если планировать интервенцию не группой инвалидов ЭКОВАС, а собственными силами, эти силы потребуется на место доставить. Задача по сложности примерно сравнимая с интервенцией в Мали в ходе операции "Сервал" в 2013 году, и, как мы помним, эту задачу Франция решала не самостоятельно, а через аренду парка Ан-124 российских авиакомпаний "Волга-Днепр" и "Полет" 224-го летного отряда Минобороны России и украинских "авиалиний Антонова". Также арендовались самолеты Ил-76 и Ан-12 белорусской Ruby Star, последние использовались для сообщений внутри Мали, как и арендованные Ан-26, и собственно французские и иные НАТОвские А400, С-130, С-160. <…> Что мы имеем сейчас? Сейчас развертывание подобной транспортной операции невозможно. Российские Ан-124 недоступны по понятным причинам, еще летающие украинские заняты на перевозках для Украины, также как и С-17 ВВС США и стран НАТО».
Политолог Юрий Баранчик предлагает под шумок ликвидировать военные базы США и Франции в Нигере:
«Это был бы достойный симметричный ответ на участие Вашингтона и Парижа в необъявленной войне против России на Украине. У США в Нигере две базы: одна военная, а вторая црушная. Около 1300 человек персонала, как минимум. У Франции одна база. Примерно 1500 человек. Итого потенциально: 1300 гробов – на континентальную часть США, и 1500 – во Францию. В случае вторжения в Нигер армий стран ЭКОВАС американцы и французы, скорее всего, будут соблюдать якобы внешний нейтралитет. А на самом деле будут деятельно помогать вторжению, по крайней мере развединформацией и наведением на цели. Что и есть повод для их физического уничтожения».
Грузия и годовщина её войны
8 августа исполнилось 15 лет с начала «пятилетней войны» России и Грузии.
«Архивариус» вспоминает события той ночи, когда Тбилиси атаковал Южную Осетию:
«8 августа 2008 года в 0.15 минут Грузия подвергла массированным ударам систем залпового огня столицу Южной Осетии. Эти кадры CNN выдала в эфир с сообщением о нападении России на Грузию. Аналогичную ложь транслировали и другие западные СМИ, освещавшие конфликт строго в антироссийском ключе. Поведение американских масс-медиа в этот период точнее всех охарактеризовал телеведущий Владимир Познер, назвав его "мерзотным". Фактически против России были развязаны две войны. И ответственность за вторую, информационную, полностью лежит на США».
«АДЕКВАТ Z» считает, что 15 лет назад Грузия совершила самую большую ошибку в своей новейшей истории, цена которой для нее могла выйти намного дороже, чем оказалась:
«Вложенный в задние ворота ум, впрочем, пошел в целом впрок и за эту цену. Пятнадцать лет назад Россия напомнила сама себе и немного миру, что иных, чем великая держава, способов существования ее история и география не предусматривают в принципе. Или мы субъект, причем субъект первого ранга – или нас нет. Пятнадцать лет назад Запад, годами, если кто забыл, с совершенно определенной целью накачивавший грузинскую армию горами халявного оружия по самую монобровь, получил первый за долгое время урок: времена изменились, экспансия за счет России не окупаема, будет больно и по престижу, и по последствиям для вовлекаемых холуев, и по деньгам. Хотя тогдашние их элиты на фоне сегодняшних выглядели почти титанами духа, урок все равно усвоен не был. К эволюции нутра и помыслов крокодил не способен, а способен только разевать пасть на все, что движется в поле зрения – и на сегодняшнем историческом такте счет последствиям такого несовершенства для крокодила идет на триллионы только в деньгах. Пятнадцать лет прошло, а в памяти все как вчера. Слава русскому солдату и русскому оружию».
«Грубо? Простите!» подчеркивает, что события 15-летней давности в Грузии были репетицией американцев:
«США обкатывали план по уничтожению России, но тогда их остановили, масштабной войны удалось избежать. Спустя несколько лет они вернулись… подобрались еще ближе – к Украине. Те же лекала, только с поправкой на ментальные особенности. Но главное и тогда, и сейчас – война против всего русского. И не будь на Украине таких продажных политиков и таких ведомых масс – опираясь на пример Тбилиси, трагедии можно было бы избежать. Похоже, правда, Зеленский продался с потрохами настолько, что добровольно согласился сесть в эту смертоносную машину и окончательно разрушить руины своего государства, в которые Грузия превратиться не успела благодаря решительному вмешательству России. В самом лучшем случае его ждет судьба Саакашвили, который из американской марионетки превратился в пациента психиатрической больницы. Но вероятнее всего, зеленому гномику уготована страшная участь. Его не оставят в палате с мягкими стенами воображать себя Наполеоном. Если мы сейчас дадим слабину, не доведем начатое до конца – войны на планете будут вспыхивать с печальной регулярностью. Следующие мишени определены. Африка, Азия… туда уже запустила свои черные щупальца эта западная гидра. И да, обрубить их сможем только мы».
«Парламент с кнопкой» отмечает своевременность действий РФ в Грузии, которые не допустили масштабной войны в легко воспламеняющемся Закавказье:
«Для России подобная ситуация стала бы очередным кризисом, а Запад получил бы очередной рычаг влияния на Москву. В итоге Россия смогла защитить свои национальные интересы. Саакашвили станет преступником и окажется в тюрьме. Следующие грузинские власти не станут лучшими друзьями Москвы, но начнут проводить более осознанную внешнюю политику с упором на нейтралитет, что полностью устраивало Кремль. Запад откажется от идеи экспансии НАТО на Кавказ, вопрос вхождения Грузии в блок будет снят с повестки дня и заброшен в долгий ящик. Однако от идеи использовать бывшие страны СССР против России на Западе не откажутся. Сделают выводы и подойдут более основательно к вопросу подготовки туземных солдат. Усилят дипломатический фронт, затягивая ненужными политическими переговорами неизбежное военное решение. В общем, из своего поражения США и Европа сделают нужные выводы».
«338» поднимает вопрос о том, выучены ли уроки:
«15 лет назад абхазы, осетины и ряд других народов и народностей оказались разменной монетой для западного ставленника Саакашвили на пути к светлому евроатлантическому будущему. Людей было не жаль, а Россия – так и говорили – на помощь не придет, воевать с почти членом НАТО она не будет, а потому утрется. Не утерлась. Россия пришла защищать население Абхазии и Южной Осетии. Заплатив за их жизни жизнями своих сынов. Что тогда, что особенно сегодня Россию по-прежнему клеймят в милитаризме и интервенции. И заключения разного рода европейских инстанций, возложивших вину на Тбилиси, здесь вообще не указ. Выучены ли уроки? Вопрос останется без ответа».
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