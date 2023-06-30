Телеграм: Мятеж провалился, Коран сожгли, а святыни вывозят
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Пригожин и его мятеж
В конце прошлой недели глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в нанесении ударов по тыловым лагерям его военной компании, что было опровергнуто ведомством, и заявил о «марше справедливости» на Москву. В субботу утром бойцы «Вагнера» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы. Президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором назвал действия Пригожина «ударом в спину» и призвал бойцов, которых использовали втемную, не исполнять преступные приказы главы ЧВК. Президента поддержали депутаты Госдумы, сенаторы, губернаторы, мэры, прочие политики, артисты и общественные деятели. К вечеру при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко кризис был урегулирован, бойцы вернулись в свои полевые лагеря. Пригожин получил от Лукашенко гарантии безопасности и приглашение перебраться в Белоруссию, куда позднее и улетел.
«Глебсмит» наблюдает за разочарованием врагов России:
«Это не Латинская Америка, не европейские революции 19-20-го веков. Это Россия, неизменная и постоянная в своем преемничестве традициям предшествующих империй. Поэтому, конечно, очень смешны разговоры про то, что вот сейчас-то государство взяло и ослабло. В каком месте оно ослабло? Если его главный, в смысле "военного потенциала", внутренний враг готов повернуть коней, лишь бы не входить в не сказать чтобы сверхсильно защищенную столицу – это слабость государства? Куча византийских императоров могла бы аргументированно и со своими грустными примерами объяснить, насколько это неверно. <…> Государство справилось практически без жертв с угрозой, с которой не сталкивалось более сотни лет (а то и больше). Понимаю разочарование зарубежной оппозиции и тамошней же экспертизы – у них крах России по внутренним причинам должен был за последний год с хвостом произойти раз 20. И вот опять нет».
Юрист Илья Ремесло комментирует ложь Пригожина об ударе ВС РФ по позициям «Вагнера»:
«Несколько десятков бойцов ЧВК "Вагнер" сдались полиции во время отхода из Ростова-на-Дону и других регионов. Все заявили, что не хотят возвращаться к своим, и сдали оружие. Еще одно свидетельство того, что мятежник Пригожин обманул и подставил даже своих бойцов – не говоря уже обо всем остальном обществе. Даже сторонники "повара" уже не обсуждают всерьез его вранье об "ударе" по ЧВК, что было использовано как повод для мятежа. Ну а общество в целом поняло все гораздо быстрее и сплотилось вокруг законной власти. Отсюда и провал Пригожина – нельзя построить ничего успешного на откровенной лжи».
«Банкста» отмечает, что Запад напрасно надеялся, что попытка мятежа ослабит Россию на фронте:
«Стоимость акций крупнейших западных производителей оружия упала после попытки мятежа ЧВК "Вагнер" в РФ, об этом сообщает газета Financial Times (FT). Отмечается, что инвесторы надеялись на то, что "политическая нестабильность в России" создаст преимущество для Вооруженных сил Украины, однако подобные попытки завершились раньше, чем предполагалось. Крупнейшие поставщики Пентагона – Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon и General Dynamics за день потеряли 1-2 процента стоимости акций, европейские компании – более пяти процентов».
«Вечерний М» отмечает, что в информационном пространстве государство победило стремительно и безоговорочно:
«Вполне вероятно, Пригожин рассчитывал параллельно с марш-броском еще и как следует качнуть аудиторию своими медиаресурсами. Ведь до вчерашнего дня он представлялся весьма влиятельным интернет-игроком – у него был и богатый опыт работы в соцсетях (в том числе в недружественной среде иностранных регуляторов), и многочисленные сайты – информационные агентства. Однако в час Х все приготовления Пригожина в интернете оказалась в пух и прах разбиты интернет-решениями властей. То, с каким напором (как количественным, так и эмоциональным) высказались всевозможные лидеры общественного мнения, как быстро и безболезненно для обывателя были заблокированы площадки Вагнера – не оставило мятежникам никаких шансов на привлечения на свою сторону интернет-пользователей. Признаемся, часто позволяем себе посмеиваться над работой властей с информационным пространством. Но вчера – были реально удивлены».
Первый зампредседателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак призывает помнить уроки истории:
«Вооруженный мятеж – это удар в спину всему русскому народу. Это измена Родине. В момент, когда страна ведет войну за свое существование, когда на кону – судьба русского мира, лучшего "подарка" врагу невозможно придумать. Вагнера, враг не в Ростове, а за лентой, где наши парни в эту минуту стоят на смерть в опорниках. Вы, как никто другой, должны это понимать. В 1917 году развал страны начался не с митингов либералов, не с заговора мировой закулисы, а с "патриотизма", в размерах которого соревновались и политики, и отдельные генералы. Итог всем известен».
Путин и его Курбан-Байрам
В среду, в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам, Владимир Путин посетил Дагестан, где провел совещание по развитию туризма, встретился с главой республики Сергеем Меликовым, посетил архитектурно-археологический комплекс «Цитадель Нарын-Кала» и дербентскую Джума-мечеть, имеющие статус памятников федерального значения и объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В Дербенте Путин вышел к ожидавшим его сотням людей и пообщался с ними.
«Абзац» публикует видео встречи президента с народом:
«Жители Дербента восторженно встретили Путина, буквально окружив его. Глава государства пообщался с ними. Девочка попросила сфотографировать ее с президентом, и мечта исполнилась».
«Мюсли вслух» отвечают на вбросы западной пропаганды:
«Западные пропагандистские помойки, словно возбужденные глухари по весне, продолжают на все лады токовать о том, что ликвидированный за день мятеж якобы подорвал позиции президента Путина и создал трещину в фундаменте российской власти. Сами-то верят в свой бред? Вечерние кадры из Дербента с главой государства, окруженного толпой ликующих людей, говорят ровно обратное: президент Путин в отличном настроении и сегодня он вместе с российским народом. Регулярные высокие социологические показатели доверия к национальному лидеру и положительные оценки его работы со стороны граждан России вчера в очередной раз получили яркое наглядное подтверждение».
«Территориальное управление» пишет о проведенном президентом совещании по развитию туризма:
«Президент отметил, что динамика развития внутреннего туризма в нашей стране очень хорошая. По словам президента, сыграли свою роль внешние факторы, разного рода санкции и ограничения со стороны властей некоторых государств. И тем самым они, по сути, сами себя вычеркнули из списка туристических направлений, которые привлекательны для российских граждан. Однако и российская туриндустрия выходит на новый уровень, наращивает свою привлекательность, подчеркнул Путин. И, в частности, президент обратил внимание на туристический потенциал Северного Кавказа».
«Доктор Z прописал» рассуждает о туристическом потенциале Северного Кавказа:
«Вообще Северный Кавказ – одно из наиболее популярных туристических направлений. В прошлом году число туристов здесь выросло до 2,4 миллионов человек. А за четыре месяца нынешнего года турпоток вырос почти на 40 процентов. Планируется, что к 2030 году Северный Кавказ будут посещать 4,9 миллионов человек. С 2020 года корпорация "Кавказ. РФ" вложила в развитие курортов "Архыз", "Эльбрус", "Ведучи" и "Мамисон" 30 млрд рублей. Построено 17 объектов горнолыжной и инженерной инфраструктуры. Разработана концепция Каспийского прибрежного кластера. Планируется построить более сотни объектов: гостиницы почти на пять тысяч номеров, спортивные и развлекательные объекты, гавань. В планах развитие пешеходных маршрутов, развитие гастротуризма, строительство и реконструкция аэропортов в Карачаево-Черкесии, Владикавказе, Ставрополе – да много чего еще. А еще – привлечение туристов из других стран. Сейчас, в частности, речь идет об Иране, Кувейте, Омане, Саудовской Аравии».
Россия и её ракеты
Во вторник Минобороны РФ нанесло высокоточный удар по позициям ВСУ в украинском Краматорске. В результате были уничтожены иностранные военные советники, два генерала и несколько десятков офицеров ВСУ.
«АДЕКВАТ Z» пишет об эффективности нашей разведки:
«Позавчера вечером ракетным ударом накрыли краматорский кабак, где проводила совещание большая группа бандеровцев и их иностранных хозяев, по привычному скотскому обыкновению прикрывшись гражданскими. Сегодня Минобороны отчиталось об итоге: уничтожены два чубатых генерала, полсотни офицеров и еще двадцать иностранных советников и наемников. Насколько можно судить, целая бригада обезглавлена полностью и восстановит управляемость не скоро, особенно с учетом давнего дефицита у противника командных кадров. Это, впрочем, присказка, а сказка про то, что полтора с лишним дня от удара до исчерпывающего отчета о его итогах – это иллюстрация эффективности разведки как при подготовке удара, так и при последующей оценке его результативности. Той самой эффективности, которая за конец весны и начало лета уже обошлась бандеровцам в многие десятки, если уже не сотни, разнесенных тыловых складов и расположений. И сыграла тем самым неоценимую роль в превращении нахрюка в кровавый позор для наступающих. Я очень надеюсь, что детали этой работы, хотя бы в самых общих чертах, мы узнаем не через десятилетия. Оценить там точно будет что».
«СВАРЩИКИ» рассказывают об уничтоженных нацистах:
«Этим ударом в Краматорске наши войска уничтожили одного из комбатов 56 мотопехотной бригады ВСУ, который собрал в одном месте офицеров своего батальона и почти все управление 56 бригады, а также представителей вышестоящего командования. Вот так повод для пьянки обнулил почти все командование 56 бригады и часть вышестоящего руководства ВСУ».
«НгП раZVедка» наблюдает за неуклюжими попытками украинской пропаганды выдать уничтоженный пункт дислокации военных за гражданский объект:
«Украинцы активно скулят и врут: дескать, Россия разнесла гражданские объекты, пострадало много отдыхающих людей. Только вот незадача: в сети есть ролики "первых секунд" после удара. На них заметно скопление людей в военной форме и иностранцев, в том числе с татуировками в виде шеврона 3-го рейнджерского батальона 75-го полка армии США. Наверное, они тоже приехали отдохнуть. Краматорск – известный курортный город».
«Мейстер» рассуждает о циничной практике Киева по использованию «живого щита»:
«Стоны Запада на тему "злодейского удара по мирно собравшимся в ресторане в Краматорске военным" (кому не лень – сходите в твиттер с поиском по словам "off duty kramatorsk") как минимум странны. Военные, особенно офицеры, тем более – высший комсостав – всегда были законной целью. На Украине это прекрасно понимают и пытаются прятать военные объекты в мирной застройке, и совещания военных проводить там же, в расчете на укрытие. И да, постоянная практика использования "живого щита" будет в суде над украинским военным руководством одним из основных обвинений».
«Секс, картели, Фрида Кало» рассказывает о попавшем под удар колумбийском наемнике:
«Сообщают, что во время ракетного удара по Краматорску ранены три гражданина Колумбии, среди которых член колумбийского парламента Серхио Харамильо, писатель Эктор Абад, а также журналистка Каталина Гомес. Харамильо прибыл на Украину как основатель организации Aguanta Ucrania, но на родине эта личность весьма небезызвестна. В частности, он был верховным комиссаром по делам мира при президенте Хуане Мануэле Сантосе и руководил переговорами между правительством Колумбии и партизанами FARC с 2012 по 2016 год. Также Харамильо успел побывать вице-министром обороны Колумбии и советником по национальной безопасности. <…> Что касается Aguanta Ucrania, то деятельность данной организации направлена на распространение проукраинских нарративов в латиноамериканской культурной среде и объединяет региональных писателей, художников, журналистов, поэтов и многих других. Голосом отдельных акций организации является, например, известная чилийская писательница Изабель Альенде. Сейчас же в организации, узнав о ранениях Харамилио и его спутников (которые, кстати, характеризуются как легкие), скоренько стали признавать случившееся в Краматорске военным преступлением. Так что, если честно, у меня большие сомнения по поводу того, что Харамильо присутствовал на Украине как гражданское лицо или культурный посланник».
Киев и его Лавра
В понедельник Служба внешней разведки России сообщила, что Украина и ЮНЕСКО договорились о вывозе святынь из Киево-Печерской лавры, в том числе мощей, «под предлогом спасения от российских ракетных ударов». По данным спецслужбы, христианские ценности планируют передать музеям Италии, Франции, Германии и Ватикана.
Глава Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда напоминает, что Западу не привыкать к воровству святынь:
«Информация о планах вывоза культурных ценностей из Киево-Печерской Лавры носит скандальный характер и требует незамедлительной проверки. Нельзя при этом не вспомнить о фактическом разграблении музейных ценностей из багдадских музеев в 2003 году после вступления на территорию этой страны армии западной коалиции. Ценности Лавры – это достояние украинского народа и мирового Православия в целом, попытка вывезти их куда-либо стала бы чудовищным актом. Призываю дать верующим Украинской Православной Церкви возможность убедиться в сохранности святынь».
«На кухне у повара» копает еще глубже:
«Хуже всего то, что преступные действия в отношении святынь православной церкви совершаются при непосредственном участии ЮНЕСКО. <…> Открытое воровство православных святынь – это далеко не новый для западников сценарий. Впервые подобным грабежом западные рыцари занимались еще в далеком XIII веке. Еще в 1204 году во время Четвертого "крестового" похода крестоносцы разграбили православный Царьград (Константинополь), забрав величайшие сокровищницы из Собора Святой Софии, многих других храмов и монастырей. В русской истории подобных случаев тоже немало: достаточно вспомнить польско-литовскую интервенцию начала XVII века и наполеоновское вторжение 1812 года. А судьба скифского золота, оказавшегося перед возвращением Крыма в Россию в западных музеях, так и остается неизвестной».
«Реальная геополитика» считает, что это только начало:
«В скором будущем это коснется не только ценностей Киево-Печерской лавры и вообще не только религиозных артефактов. Но и всего, что все еще имеет хоть какую-то ценность. И чем ближе крах киевского режима, тем интенсивнее все это будет вывозиться на Запад. Ситуация с каждым днем все больше будет напоминать немецкую оккупацию. Немцы хоть и обещали своим последователям на Украине "освобождение", всегда не скрывали своего к ним презрения, равнодушия к их будущему, угоняя людей в рабство эшелонами, эшелонами же вывозя награбленное добро. Что касается культурных ценностей – существовала даже особая программа по их вывозу – на государственном уровне и в "промышленных масштабах"».
«Темник» констатирует, что украинские власти лишены чувства Родины:
«Казалось бы, бандеровский режим пал ниже дна. Торговля Родиной дошла до предела. Однако ничего удивительного нет. Эти люди не ассоциируют себя с реальной историей своего народа. Они существуют в придуманной реальности, в которой древние реликвии – просто арт-объекты. А значит, товар. Европейцы тоже мыслят в этой же парадигме. Как и скифское золото, артефакты русской истории – это возможность торга с Россией в будущем за те или иные профиты и преференции».
«Накипело» считает, что киевские власти вывозят все ценное с территории, которую собираются покинуть:
«Никакого возврата договоренности не предусматривают. Происходящее очень похоже на то, как вывозят все ценное из квартиры, в которой больше жить не собираются. Сколько ценностей будет разворовано по дороге, сколько попадет в частные коллекции и пропадет там, не сообщается».
Швеция и её Коран
В среду, а это был, напомним, первый день Курбан-байрама, в центре шведской столицы иммигрант из Ирака сжег Коран у главной мечети города. Акция была разрешена полицией. Власти Турции, которые ранее заблокировали вступление Швеции в НАТО, заявили, что такие выходки станут препятствием для вступления страны в альянс.
Теле- и радиоведущий Сергей Стиллавин в своем канале «StillavinToday» предполагает, что шведы намеренно саботируют вступление в НАТО:
«Можно рассуждать о сумасшествии шведов, которые боятся неправильным словом обидеть содомитов и прочих извращенцев, но плевать хотят на чувства мусульман – здесь остро пахнет европейской шизофренией. Но логика в другом: Швеция является серьезным производителем военной техники и оборудования, и вступление в НАТО с его стандартами могло привести к ликвидации самобытности шведской армии и к проблемам с производством национальных вооружений. Шведы сами делают подводные лодки, реально невидимые для радаров корветы, БМП, гранатометы, дальнобойные пушки на шасси грузовика и т.д. И терять этот бизнес они не хотят».
«Всевидящее око» соглашается:
«Полгода назад после того, как некий Расмус Палудан уже устроил костерок из Корана перед турецким посольством, Турция уже притормозила процесс вступления Швеции в НАТО. Но за это время Вашингтон предпринял колоссальные усилия, чтобы уговорить Эрдогана не ставить Стокгольму палки в колеса. Оказалось, что шведы и сами с этим прекрасно справляются. Возникает подозрение, что кто-то в Швеции очень не хочет в НАТО. Интересно, кто бы это мог быть?»
«Со своей колокольни» сравнивает реакцию на религиозный экстремизм в Европе и в России:
«28 июня в Швеции прошла публичная акция сожжения Корана. Между страницами книги предварительно был положен кусок сала. Мероприятие проходило с разрешение властей и под охраной полиции. 28 июня Владимир Путин посетил одну из древнейших в мире Джума-мечеть в Дербенте (Дагестан), где ему подарили Коран. Президент РФ заявил, что неуважение к Корану в России является преступлением, однако в "некоторых других странах" так не считают. 28 июня в Красноярске во время вечернего богослужения в храм ворвался, предположительно, мигрант, который принес с собой голову жертвенного барана и бросил ее на пол. Он включал исламскую музыку, выкрикивал оскорбления, а также выражал свое негативное отношение к СВО. Надо полагать, что кому-то очень невыгодно, чтобы Россия воспринималась в мире как страна-лидер в защите традиционных ценностей. Чтобы мы не радовались, что у нас не так, как на Западе, провокации, подобные красноярской, будут регулярно повторяться. Напомним, что когда 19-летний житель Волгограда сжег Коран и выложил видео в интернете, его отправили отбывать наказание в мусульманский регион – Чечню. Как вы думаете, где будет отбывать свой срок совершивший осквернение православного храма в Красноярске?»
«РосСкандал» полагает, что Россия станет территорией безопасности для сохранивших разум европейцев:
«Запад стремительно деградирует вместе с погибающим укрорейхом! По сравнению с этим океаном ада Россия – спасительный остров для психически здоровых хранителей традиционных ценностей! Православный президент России поздравляет мусульман с праздником Курбан-байрам, едет на Кавказ, разделяет радость вместе с представителями ислама, объединяет народ! А власти Швеции разрешают осквернять салом и жечь Коран, разобщают… Уродский запад однозначно выродится, Украина сгинет, а Россия станет убежищем для прозревших!»
В Ираке десятки протестующих штурмом взяли посольство Швеции из-за сожжения Корана. МИД Марокко сообщил, что страна на неопределенный срок отзывает своего посла из Швеции.
Драматург и публицист Игорь Левитас ждет реакции других мусульманских стран:
«Надеюсь, что и остальные мусульманские страны так же отреагируют на богохульство. Ибо это тот самый случай, когда аналогичных действий принять невозможно, ибо ничего святого на Западе нет».
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