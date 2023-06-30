Телеграм: Мятеж провалился, Коран сожгли, а святыни вывозят

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В конце прошлой недели глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в нанесении ударов по тыловым лагерям его военной компании, что было опровергнуто ведомством, и заявил о «марше справедливости» на Москву. В субботу утром бойцы «Вагнера» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы. Президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором назвал действия Пригожина «ударом в спину» и призвал бойцов, которых использовали втемную, не исполнять преступные приказы главы ЧВК. Президента поддержали депутаты Госдумы, сенаторы, губернаторы, мэры, прочие политики, артисты и общественные деятели. К вечеру при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко кризис был урегулирован, бойцы вернулись в свои полевые лагеря. Пригожин получил от Лукашенко гарантии безопасности и приглашение перебраться в Белоруссию, куда позднее и улетел.

«Глебсмит» наблюдает за разочарованием врагов России:

«Это не Латинская Америка, не европейские революции 19-20-го веков. Это Россия, неизменная и постоянная в своем преемничестве традициям предшествующих империй. Поэтому, конечно, очень смешны разговоры про то, что вот сейчас-то государство взяло и ослабло. В каком месте оно ослабло? Если его главный, в смысле "военного потенциала", внутренний враг готов повернуть коней, лишь бы не входить в не сказать чтобы сверхсильно защищенную столицу – это слабость государства? Куча византийских императоров могла бы аргументированно и со своими грустными примерами объяснить, насколько это неверно. <…> Государство справилось практически без жертв с угрозой, с которой не сталкивалось более сотни лет (а то и больше). Понимаю разочарование зарубежной оппозиции и тамошней же экспертизы – у них крах России по внутренним причинам должен был за последний год с хвостом произойти раз 20. И вот опять нет».

Юрист Илья Ремесло комментирует ложь Пригожина об ударе ВС РФ по позициям «Вагнера»:

«Несколько десятков бойцов ЧВК "Вагнер" сдались полиции во время отхода из Ростова-на-Дону и других регионов. Все заявили, что не хотят возвращаться к своим, и сдали оружие. Еще одно свидетельство того, что мятежник Пригожин обманул и подставил даже своих бойцов – не говоря уже обо всем остальном обществе. Даже сторонники "повара" уже не обсуждают всерьез его вранье об "ударе" по ЧВК, что было использовано как повод для мятежа. Ну а общество в целом поняло все гораздо быстрее и сплотилось вокруг законной власти. Отсюда и провал Пригожина – нельзя построить ничего успешного на откровенной лжи».

«Банкста» отмечает, что Запад напрасно надеялся, что попытка мятежа ослабит Россию на фронте:

«Стоимость акций крупнейших западных производителей оружия упала после попытки мятежа ЧВК "Вагнер" в РФ, об этом сообщает газета Financial Times (FT). Отмечается, что инвесторы надеялись на то, что "политическая нестабильность в России" создаст преимущество для Вооруженных сил Украины, однако подобные попытки завершились раньше, чем предполагалось. Крупнейшие поставщики Пентагона – Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon и General Dynamics за день потеряли 1-2 процента стоимости акций, европейские компании – более пяти процентов».

«Вечерний М» отмечает, что в информационном пространстве государство победило стремительно и безоговорочно:

«Вполне вероятно, Пригожин рассчитывал параллельно с марш-броском еще и как следует качнуть аудиторию своими медиаресурсами. Ведь до вчерашнего дня он представлялся весьма влиятельным интернет-игроком – у него был и богатый опыт работы в соцсетях (в том числе в недружественной среде иностранных регуляторов), и многочисленные сайты – информационные агентства. Однако в час Х все приготовления Пригожина в интернете оказалась в пух и прах разбиты интернет-решениями властей. То, с каким напором (как количественным, так и эмоциональным) высказались всевозможные лидеры общественного мнения, как быстро и безболезненно для обывателя были заблокированы площадки Вагнера – не оставило мятежникам никаких шансов на привлечения на свою сторону интернет-пользователей. Признаемся, часто позволяем себе посмеиваться над работой властей с информационным пространством. Но вчера – были реально удивлены».

Первый зампредседателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак призывает помнить уроки истории:

«Вооруженный мятеж – это удар в спину всему русскому народу. Это измена Родине. В момент, когда страна ведет войну за свое существование, когда на кону – судьба русского мира, лучшего "подарка" врагу невозможно придумать. Вагнера, враг не в Ростове, а за лентой, где наши парни в эту минуту стоят на смерть в опорниках. Вы, как никто другой, должны это понимать. В 1917 году развал страны начался не с митингов либералов, не с заговора мировой закулисы, а с "патриотизма", в размерах которого соревновались и политики, и отдельные генералы. Итог всем известен».

