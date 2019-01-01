Телеграм: «Кино» от Металлики и Джонсон для Британики

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В горнолыжном комплексе «Холдоми» в Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь. Погибли 4 ребенка. По одной из версий, причиной пожара мог стать обогреватель, на который дети повесили мокрую одежду, а также наличие легковоспламеняющихся материалов в конструкциях палаток.



«КОРРОЗИЯ ВЛАСТИ»:

«Трагедия в палаточном лагере на базе "Холдоми" не оставляет никого равнодушным. Когда это жизни детей, всегда виноваты взрослые. Сейчас главной причиной трагедии на хабаровской горнолыжной базе «Холдоми», где отдыхали дети, судя по всему, стала халатность взрослых».

Автор «Типичного ночного» пишет в канале «Темы.Главное»:

«Моё личное и субъективное имхо - в палатках дети могут жить только со своими родителями или ближайшей роднёй. А не в количестве "нас рать" под присмотром вожатых-подростков, которые сами по большей части дети, и им очень часто наплевать на чужое потомство. Да, цинично, но это так. Кемпинг, а уж тем более такое скопление палаток, как в "Холдоми" - вообще не про нормальные условия жизни для ребёнка».

«338» считает, что никакие советы экспертов не помогут избежать таких трагедий, если не соблюдать простые правила техники безопасности:

«ТБ писана кровью и не надо старые страницы окроплять по-новому. Всего-то и делов. А родители всегда могут проверить безопасность детского отдыха (если лагерь не расположен за сотни-тысячи километров от дома) как минимум приняв участие в субботнике перед открытием смены - практика распространенная».

«Субъект» напоминает о том, что лагерь прошел все проверки:

«Этот лагерь открывал губернатор и глава местного ГУ МЧС РФ, все документы были в норме. В июле проходила проверка МЧС, были учения по эвакуации в случае пожара. <...> Такие новости очень грустно читать, ещё грустнее осознавать, что такая трагедия не первая...»

Канал «НЕШПОРТ» обвиняет губернатора Хабаровского края в попытке избежать ответственности за трагедию:

«Еще раз хотелось бы обратить внимание на реакцию региональных властей, бросивших все силы на выгораживание собственных позиций и перекладывание вины на окружающих и своих предшественников. Всё это делалось для того, чтобы отвести от себя внимание, ведь именно действующая команда региона контролировала подготовку детского отдыха в Хабаровском крае».

«Политджойстик» выступает за объективный поиск виновных и напоминает о полномочиях федеральной власти, в которые входят:

«Обеспечение федерального государственного контроля <...> в сфере организации отдыха и оздоровления детей». Конечно губернатор Фургал виноват, но и федеральные власти виноваты не меньше».

