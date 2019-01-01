Телеграм: «Кино» от Металлики и Джонсон для Британики
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Виноваты взрослые
В горнолыжном комплексе «Холдоми» в Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь. Погибли 4 ребенка. По одной из версий, причиной пожара мог стать обогреватель, на который дети повесили мокрую одежду, а также наличие легковоспламеняющихся материалов в конструкциях палаток.
«Трагедия в палаточном лагере на базе "Холдоми" не оставляет никого равнодушным. Когда это жизни детей, всегда виноваты взрослые. Сейчас главной причиной трагедии на хабаровской горнолыжной базе «Холдоми», где отдыхали дети, судя по всему, стала халатность взрослых».
Автор «Типичного ночного» пишет в канале «Темы.Главное»:
«Моё личное и субъективное имхо - в палатках дети могут жить только со своими родителями или ближайшей роднёй. А не в количестве "нас рать" под присмотром вожатых-подростков, которые сами по большей части дети, и им очень часто наплевать на чужое потомство. Да, цинично, но это так. Кемпинг, а уж тем более такое скопление палаток, как в "Холдоми" - вообще не про нормальные условия жизни для ребёнка».
«338» считает, что никакие советы экспертов не помогут избежать таких трагедий, если не соблюдать простые правила техники безопасности:
«ТБ писана кровью и не надо старые страницы окроплять по-новому. Всего-то и делов. А родители всегда могут проверить безопасность детского отдыха (если лагерь не расположен за сотни-тысячи километров от дома) как минимум приняв участие в субботнике перед открытием смены - практика распространенная».
«Субъект» напоминает о том, что лагерь прошел все проверки:
«Этот лагерь открывал губернатор и глава местного ГУ МЧС РФ, все документы были в норме. В июле проходила проверка МЧС, были учения по эвакуации в случае пожара. <...> Такие новости очень грустно читать, ещё грустнее осознавать, что такая трагедия не первая...»
Канал «НЕШПОРТ» обвиняет губернатора Хабаровского края в попытке избежать ответственности за трагедию:
«Еще раз хотелось бы обратить внимание на реакцию региональных властей, бросивших все силы на выгораживание собственных позиций и перекладывание вины на окружающих и своих предшественников. Всё это делалось для того, чтобы отвести от себя внимание, ведь именно действующая команда региона контролировала подготовку детского отдыха в Хабаровском крае».
«Политджойстик» выступает за объективный поиск виновных и напоминает о полномочиях федеральной власти, в которые входят:
«Обеспечение федерального государственного контроля <...> в сфере организации отдыха и оздоровления детей». Конечно губернатор Фургал виноват, но и федеральные власти виноваты не меньше».
Новые корейские войны
Пока США и Южная Корея готовятся к проведению совместных военных учений, а Ким Чен Ын неудачно запускает ракеты в сторону Японии, северокорейские пограничники задержали российское рыболовецкое судно. Ранее Южная Корея заявила о нарушении российскими самолетами воздушного пространства над Японским Морем во время совместного российско-китайского патрулирования. В Telegram обсуждали новые геополитические союзы и международные ЧП дальневосточного региона.
Ситуацию с задержанием моряков «Теория Элит» считает следствием чрезмерной северокорейской бдительности:
«Скорее всего, судно «Сянхайлинь-8» привлекло внимание пограничников из-за нахождения там двух граждан Южной Кореи. А маниакальное сознание подсказало спецслужбам КНДР, что они там находятся со спецзаданием и нужно их задержать».
Авторы канала «Крылья войны» пишут:
«Объединенная группа стратегических бомбардировщиков (в случае, если китайцы были на H-6) России и Китая, отрабатывают на Южной Корее (простите за прямоту) потенциальное нанесение удара… И происходит это на фоне недавно опубликованного распоряжения о проведении переговоров для заключения соглашения между министерствами обороны РФ и Китая о военном сотрудничестве . Очень занимательно, очень».
«Вестник ПВО и ВКС» пишет:
«Южнокорейские аналитики-конспирологи считают, что нарушение военными самолетами России и КНР зоны опознавания Южной Кореи могут быть направлены на проверку связей в области безопасности между Вашингтоном, Токио и Сеулом».
«Мышь в овощном» комментирует зарубежную прессу, в которой обстрел самолета корейскими ПВО, не замеченный российскими летчиками, преподносится как героическое отражение атаки на альянс Сеула и Токио:
«Дров между японцами и корейцами наломано столько, что представить себе альянс между ними практически нереально при том, что у такого альянса есть совершенно конкретные интересанты как в этих странах, так и вовне. В этом контексте попытки использовать инцидент с совместным российско-китайским патрулированием для сближения позиций Токио и Сеула не должны вызывать удивления».
Канал «bitkogan» пишет о косвенном свидетельстве предстоящего конфликта на полуострове - оптимистичных прогнозах по предстоящей годовой прибыли американского производителя вооружений Raytheon Company:
«Прогнозы оправданы, ведь на сегодняшний день, помимо торговой войны, Штаты балансируют на тонкой грани конфликта с Ираном в Ормузском проливе, плюс существуют определенные трения с Северной Кореей. <...> От войны всегда выигрывает производитель вооружений. Рост геополитической напряженности подстегивает крупных заказчиков раскошелиться на новенькое и более эффективное вооружение».
Корпорация работников культуры
По итогам выборов в Верховную Раду Украины партия «Слуга народа» получила большинство голосов. Второй результат у пророссийской «Оппозиционной платформы — За жизнь». Активно обсуждалось преодоление 5% барьера партией «Голос» с рок-музыкантом Святославом Вакарчуком (Океан Эльзы) во главе. В России пока настороженно ждут конкретных шагов к нормализации отношений со стороны депутатов новой Рады.
«Мюсли вслух» разъясняет подробно, что произошло в политической системе Украины после парламентских выборов:
«Партия Зеленского получает свыше 226 мандатов и может, во-первых, единолично сформировать правительство и, во-вторых, только своими голосами принимать законы. Все прочие фракции ни на что повлиять не могут. Чтобы понятнее было: "Слуга народа" теперь "Единая Россия", только на Украине».
«Бойлерная» комментирует результат «Оппозиционной платформы»:
«Наши власти вложились в Медведчука, потому что другого выхода не было. Да и 11% - это больше, чем у других проевропейских партий. Однако выше этого предела Медведчук сможет подняться только в случае возвращения Донбасса, так что стимул добиваться мира у него есть прямой. Тем более, что он отрёкся от Януковича и конкурентов у него нет».
«Толкователь» соглашается со звучащей в соцсетях оценкой процессов госстроительства на Украине:
«Украина отказывается от строительства национального государства и приступает к созданию государства корпоративного. А также – к сближению с Россией».
«Шаурма Зеленского» сообщает о давлении на окружение украинского президента со стороны посольства США, с требованием формирования ненужной «Слуге Народа» коалиции с «Голосом»:
«Официальная версия – коалиция с Вакарчуком не допустит сближения Зеленского с Россией через управляемого Вакарчука (певец - прошедший в США полный курс подготовки и образования на должность вождя страны третьего мира). Неофициальная версия – работникам посольства дано поручение нанести ущерб внешней политике Трампа и уничтожить возможное всплытие коррупционных преступлений в Украине со стороны сына демократа Джо Байдена».
«Всевидящее око» комментируя информацию украинских СМИ о планах Зеленского обсудить с Вакарчуком его возможное премьерство, иронизирует над профессиональными навыками руководства Украины:
«Президент - юморист, премьер - певец. Вместо госуправления - шоу-бизнес. Смеяться уже не хочется, хочется плакать».
Новый премьер Великобритании
Борис Джонсон назначен премьер-министром Соединенного королевства. Одним из своих главных приоритетов он объявил выход Британии из ЕС. Мнения журналистов и авторов телеграм-каналов о новом премьере и его личных качествах сильно разделились. Сошлись лишь в одном - Джонсон непредсказуем.
Журналист «Пула №3» Дмитрий Смирнов пишет о деградации политического выбора Лондона:
«Каждый раз, когда в Великобритании избирают премьера, кажется, что этот точно худший в их истории. Но потом они выбирают следующего. Если вы не в курсе, Борис Джонсон - беспринципный и безответственный популист, избранный от полного безрыбья».
Радиоведущий Константин Эггерт напоминает, что евроскептицизм премьер наследует лично от Железной Леди:
«Местами круче, чем у Тэтчер! МИД - сын чешского еврея-иммигранта Доминик Рааб с чёрным поясом по карате и женой-католичкой из Бразилии, МВД - большой друг Израиля, угандийская индианка Прити Патель. Минобороны Бен Уоллес - выпускник военной академии в Сэндхёрсте, экс-командир разведроты. Женщины, этнические меньшинства, все там».
«КСТАТИ» дает емкую характеристику премьеру:
«Если вкратце, Джонсон - этакий британский вариант Трампа. Радикальный».
«Вертушка_АТС1» о международных перспективах в свете темперамента и личных качеств Джонсона:
«Разумеется, ждать каких-либо улучшений отношений с Великобританией России в его премьерство не стоит. Но сам приход к власти Джонсона говорит о том, что тенденция на уменьшение влияния Великобритании в мире будет не только продолжаться, но и, возможно, набирать обороты».
«Мейстер» считает, что с выходом Великобритании из Евросоюза без сделки и учета мнения регионов (что Джонсон в принципе допускает) премьер откроет ящик Пандоры:
«Местные власти пытаются блокировать этот вариант и начинают угрожать новым референдумом о независимости, которые с вероятностью 99% закончится уже выходом Шотландии из королевства. Кроме того, одно из главных противоречий по сделке сейчас – формат границ между подконтрольной Лондону Северной Ирландией и независимой республикой Ирландия. <...> Если Джонсон не сможет уломать европейцев на сделку и вынужден будет пойти по жесткому варианту, то следующим актом станет развод уже внутри королевства, с отделением Шотландии и Ольстера».
В Еврокомиссии Джонсону в возобновлении переговоров об условиях выхода Соединенного королевства из ЕС пока отказали...
«Кино» от Metallica
Ветераны metal-сцены, открывшие путь для андерграунда на MTV в 80-х годах прошлого столетия, на днях удивили столичную публику исполнением песни «Группа Крови» Виктора Цоя, в очередной раз выступив в Москве в рамках нового мирового турне. Так они делают в каждой стране тура - выбирают локальную популярную композицию и исполняют перед фанатами. В телеграм-каналах широко обсуждали произошедшее.
Блогер Кирилл Шулика в восторге от самого факта и огорчен, что не удалось увидеть воочию:
«Офигенно!!! "Металлика" в "Лужниках" исполняет "Группу крови", причем, по-русски. Это очень круто. Я не был на концерте и расстроен. Ради этого стоило там быть».
«Fantastic Plastic Machine» со снобизмом комментирует:
«Поп-культура — это такая штука, которая рассчитана на стадион, но при этом у каждого должна быть иллюзия, что обращаются лично к нему. Metallica — профи шоубиза, машина, которая катает по миру и делает так, чтобы слушателям было не жаль отданных за билет денег. Цой им, скорее всего, совершенно неинтересен».
Советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова не видит ничего значительного в исполнении песни Цоя самыми крупными авторитетами от thrash metal:
«Что за пресмыкательство? Писать Леди Гаге, снимать фильмы «Звоните Ди Каприо», трястись как 14-летняя школьница, когда кто-то из зарубежных сказал «хрен» по-русски. Мы, великая держава, великий народ. Не нужен великодержавный пафос, но и пресмыкательство не нужно.<...> Если уж совсем сурово, одни талантливые наркоманы перепели другого талантливого наркомана. Бросьте восклицать. Патриотизм не должен быть плакатным. А получается, что вы как та попса, что «носит модные косоворотки, пробитые кровью погибшей Нирваны»».
«АДЕКВАТ» с такой позицией в корне не согласен:
«Наркоманы говорите? Любят-то их не за это. Вы бы моральным обликом современной богемы, с которой работаете, озаботились, с таким-то подходом. А можно и иных народных избранников повоспитывать. <...> Кстати, интересно, а Высоцкий, Булгаков, Блок, например - тоже для вас всего лишь "талантливые наркоманы"?».
У авторов канала «Рай и мкАД» свои музыкальные вкусы:
«Не ту песню спела "Металлика". С "Угонщицей" Аллегровой или хитами Стаса Михайлова они бы могли не выезжать из России до пенсии и прилично зарабатывать».
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