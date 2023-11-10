Телеграм: Киеву грозят распри, России - конфискация, а Палестине - ядерная бомба
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Россия и её единство
В минувшую субботу жители России отмечали государственный праздник – День народного единства.
«Люди Z» комментируют сообщение о том, что Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому:
«Хоть подвиги Минина и Пожарского были больше 400 лет назад, важно помнить, что их борьба кардинально отразилась на нашей жизни. Изгнав польских оккупантов, они не дали погибнуть зарождавшейся тогда великой нации, которая дала человечеству целый ряд открытий, спасла множество народов и стала для некоторых моральным ориентиром. Народное ополчение Минина и Пожарского перевернуло русскую историю! Еще раз с праздником, дорогие друзья!»
«Птичья ягода» призывает бережно относиться друг к другу:
«Однажды я создала маленький канальчик для друзей, чтобы делиться мыслями и потому что в смутное время вместе веселее. А потом количество друзей стало увеличиваться: в читателях появились люди с Дальнего востока, Сибири, Москвы и Петербурга, Калининграда и Кавказа. И стали приносить свои мысли и делиться красивыми видами родных земель в рубрике #письма_читателей. Иногда я подглядываю профили тех, кто приходит. <…> За каждым профилем кроется масса историй, в каждом лице читаются черты предков, за каждой личностью тянется шлейф памяти, который вплетается, подобно нитке в ковер, в одну большую историю России. Давайте относиться друг к другу бережно, с уважением и интересом, потому что это основа успешного и гармоничного совместного проживания. А разделяться нам нельзя, иначе будет как в тех фильмах ужасов – кто разделился, того быстренько грохнули! С Днем народного единства, друзья!»
«Всевидящее око» поздравляет сограждан с праздником:
«С 2005 года, когда мы отмечали его впервые, он уже прочно вошел в нашу жизнь, стал привычным. И это хорошо: праздник прижился, а значит, по-настоящему нужен всем жителям России. Но не стоит забывать и о том, что, даже став привычной, дата 4 ноября остается особенной. Любой праздник – это напоминание нам о важных, значимых вещах. И День народного единства каждый год напоминает нам о глубочайшей внутренней силе нашего народа, о его способности на настоящие подвиги во имя сохранения себя и своей страны. О том, что среди нас всегда найдутся настоящие герои, которым потомки будут благодарны на протяжении поколений. Не стоит забывать и о том, что дата, напоминающая нам о подвиге Минина, Пожарского и всего ополчения – один из Дней воинской славы России. А значит, сегодняшний день – отличный повод лишний раз поблагодарить наших солдат, защищающих Родину и народ прямо сейчас. Наших нынешних героев. Мы с вами, дорогие читатели, по-прежнему едины. И по-прежнему готовы справиться со всеми вызовами, которые перед нами стоят. С праздником вас!»
Первый зампредседателя Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказывает о том, как прошел праздничный день:
«Мы встретили этот день вместе. Провели сотни мероприятий и собрали на них тысячи людей. Разных возрастов, конфессий, национальностей. Их всех объединяет любовь к России и вера в нашу страну. Россия всегда была, есть и будет сильна сплоченностью и единством народов. С Днем народного единства!»
«Мышь в овощном» пишет о важном событии:
«Одно из ключевых событий сегодняшнего праздника – открытие выставки "Россия" на ВДНХ. Наглядная демонстрация красоты, мощи, многообразия нашей великой страны. Нам кажется, что в качестве девиза этой выставки прекрасно подошли бы следующие слова Александра Христофоровича Бенкендорфа: "Прошедшее России было удивительно, ее настоящее более чем великолепно, что же касается до будущего, то оно выше всего, что может нарисовать себе самое смелое воображение"».
Украина и её закулисье
На этой неделе обострился конфликт между президентом Владимиром Зеленским и командующим армией Валерием Залужным (на фото - в центре). На прошлой неделе Залужный опубликовал в британском The Economist статью о том, что ситуация на фронте стала тупиковой для Киева. Зеленскому, которому необходимо продвигать на Западе победные нарративы, чтобы ему дали денег, статья очень не понравилась. После этого как-то не заладились дела у ближайших доверенных лиц Залужного: сначала министр обороны Рустем Умеров уволил командующего силами спецопераций (ССО) ВСУ Виктора Хоренко без согласования с Залужным, а потом советник главкома ВСУ Геннадий Частяков погиб от взрыва гранаты в собственном доме. По версии МВД Украины, он случайно взорвал гранату, подаренную коллегой.
«Мюсли вслух» не верят в версию о гибели по неосторожности:
«Наблюдая за событиями последних суток в Киеве, отметим, что правы были те биологи, которые считают внутривидовую борьбу более острой, чем межвидовую, так как она идет за одни и те же ресурсы. Возможно, история с гранатой – всего лишь идиотская случайность, но пока все выглядит так, что от Залужного начали убирать верных ему людей. Первым был руководитель ССО, за ним последовал личный советник главкома ВСУ. В целом ситуация начинает приобретать хорошо знакомый из истории южновьетнамский сценарий, когда американцы периодически меняли своих петрушек у власти в Сайгоне, и с этой точки зрения желание Зеленского отменить выборы может ему дорого стоить. Потому что хохлы уже доказали, что с надеждой смотрят в рот каждому новому президенту, чьи рыжие кудри еще не примелькались, и почему бы американцам не провернуть ход с выборами, продолжая удерживать население Украины на коротком поводке ожидания перемог. На кого за океаном сделают ставку на этот раз? Перед нами начало полноценного внутреннего кризиса украинской власти, остается дождаться ответного хода Залужного, чьи политические амбиции становятся все более ощутимыми».
Журналист Роман Сапоньков размышляет, не наш ли это привет передали советнику Залужного:
«Шутки-шутками, а ведь ему тоже условную "статуэтку" подарили. Вот будет смешно, если это визит вежливости, и после Дугиной, Татарского и Прилепина с подмосковных дач уговорили вернуться с почетной пенсии спецов по подрывному делу. Благо, дачный сезон закончен, томаты закатаны в банки, яблоки отварены в компоты, внуки отвезены на линейку, а люди далеко не старые, руки помнят, голова работает».
Политолог Алексей Живов обращает внимание на вброс об увольнении Залужного:
«Украину серьезно шатает. Только что киевский нардеп заявил, что Умеров хочет уволить Залужного, а через 10 минут сам себя опроверг. Ранее Зеленский сначала назначил выборы президента, а через день сам их отменил, ссылаясь на то, что они выгодны России. У них там дилер дури что ли сменился?»
«Первый Харьковский» рассуждает о том, чем закончится этот конфликт:
«Залужный имеет очень большую поддержку на Украине в народе и у военнослужащих. Зеленский, напротив, не пользуется популярностью в ВСУ. Именно с ним связывают все бессмысленные, тяжелые боевые потери под Бахмутом. В любом случае без вмешательства хозяев от Госдепа в этой стране не происходит ничего. Под Зеленским очень сильно зашаталось кресло. Если его отстранят, то он становится "козлом отпущения". Именно на него спишут все потери, все неудачи, все происходящее».
Противоречия усугубляются не только в украинском руководстве, но и в обществе. Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион заявила, что не считает украинцами русскоязычных участников нацбатальона «Азов», который в России признан террористической организацией и запрещен. Это заявление вызвало большой негативный резонанс и множество угроз в адрес Фарион.
«Парламент с кнопкой» предлагает русскоязычным украинцам задуматься:
«Каков же ответ на вопрос, может ли украинец говорить на русском? Ответ очень прозаичный и циничный. Пока этот украинец находится на передовой, он может говорить на каком языке ему угодно – на войне у него другая задача, не строить украинскую нацию, а убивать русских. Когда же русскоязычный украинец оказывается в тылу или в мирном времени, то он автоматически становится угрозой для русофобского режима. Просто по факту того, что он говорит на русском, а значит, может быть потенциальном перебежчиком. Такая логика действовала в отношении жителей юго-востока Украины, которых свидомые украинцы заочно всех записывали в сепары. Такой же логикой руководствуются ВСУ, когда сносят жилые дома и разбрасывают лепестки в Донецке – они бомбят не своих же "украинских братьев под оккупацией", а колорадов, ватников и прочих недочеловеков. В это они свято верят, и вера эта пока нерушима. Русскоязычным же украинцам придется признать суровую реальность. На Украине у них нет будущего, несмотря на кровь, которую они проливают за якобы свою страну».
Россия и её конфискат
Во вторник комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект, предусматривающий передачу Украине части конфискованных российских активов. После этого Владимир Путин подписал указ, согласно которому часть заблокированных в РФ средств иностранных инвесторов может быть обменяна на замороженные активы россиян.
«Cass&Ra» комментирует указ российского президента:
«Тем самым он показал, что в эту игру можно играть и вдвоем. В соответствии с законом США решение о конфискации суверенных российских активов, находящихся под американской юрисдикцией, сможет принимать президент США. После этого средства попадут в специальный "фонд поддержки Украины", то есть пойдут на покупку того же американского вооружения, которое сейчас оплачивает американский налогоплательщик. Логика указа российского президента предполагает возможность соразмерного ответа на каждый из актов изъятия российских активов. Все это может выглядеть как своеобразная дуэль, в которой определенное значение будет иметь то, чьи именно активы пойдут в зачет. Это будет уже вопрос политический. И в каком-то смысле это будет увлекательное зрелище, дающее массу возможностей для различных толкований, в том числе и самых что ни на есть конспирологических. Первый выстрел за Байденом, а поскольку все знают, что с "сонным Джо" можно договориться, то здесь возникает еще и возможность для различного торга».
На этой неделе было опубликовано совместное заявление глав МИД стран Группы семи по итогам двухдневной встречи в Токио. В нем говорится, что страны «семерки» не будут возвращать России ее активы, замороженные в начале украинского конфликта, пока Москва не согласится выплачивать компенсации Украине.
«Темник» удивляется наивности лидеров G7:
«Страны G7 вновь поставили себя в дурацкое положение резкими заявлениями о передаче Украине замороженных российских активов. Если раньше они предпочитали сходить с ума поодиночке, то теперь продемонстрировали коллективное безумие. Не то чтобы такой трюк совсем было бы невозможно провернуть. Просто это самоубийственно и с репутационной, и с экономической точек зрения. <…> Москва неоднократно подчеркивала, что все украденные авуары придется вернуть. И это действительно так. Запад пытается выкрутиться, пытаясь изобразить кейс в виде известной задачи из школьных учебников про бассейн и две трубы, по одной из которых что-то втекает в резервуар, а из второй вытекает. Все прекрасно понимают, что если трубу протянуть мимо бассейна напрямую в Киев, значит самим себя развести, как лохов, заплатив в конечном счете по счетам минимум дважды».
«Честные Новости» предвкушают российский ответ:
«Ввиду трудностей и нежелания спонсировать Киев из своего кармана на Западе позволили себе залезть в российскую кормушку и кинуть оттуда подачку Зеленскому. Только Россия и это не оставит без ответа. Зеленский радуется, так как его жена накупит себе новых бриллиантов, но вот для западных стран – это очередной выстрел себе в ногу. Спикер Госдумы Володин заявил, что у РФ на фоне конфискации российских активов "возникают моральные и юридические основания для действий в отношении активов стран G7, которых больше, чем замороженных российских средств"».
«Россия в глобальной политике» рекомендует статью американского издания Politico:
«Познавательная статья о трудностях, с которыми сталкивается политическое намерение главы Еврокомиссии конфисковать арестованные российские активы и отдать их на восстановление Украины. Конкретные держатели активов, в первую очередь Бельгия и Люксембург, опасаются что-либо делать, ссылаясь на отсутствие правовой базы и возможный подрыв репутации на финансовых рынках. Не так все просто оказалось».
«Доктор Z прописал» приводит мнение французского политика о том, что изъятие российских активов больше навредит Западу, чем РФ:
«Лидер движения Generation Frexit Шарль-Анри Галлуа считает, что экономика России сможет процветать даже без возвращения на Западе замороженных активов. "Российская финансовая система прочна, и в настоящий момент России эти активы не нужны. Москва может жить и даже экономически процветать без них. Западный шантаж просто-напросто навредит репутации ЕС и США как безопасных гаваней для инвесторов по всему миру, навредит намного сильнее, чем они навредят России". Конечно, такая точка зрения вполне имеет право на существование. Но красть чужие деньги, мягко говоря, нехорошо в любом случае. Даже не то что красть, а пытаться это сделать, уговорив самих себя, что так надо и так можно».
Европа и её экономика
Британская The Financial Times опубликовала статью о том, что Евросоюз утратил все свои конкурентные преимущества, и возможность восстановить их не просматривается.
«Банкста» приводит цифры:
«Экономика ЕС в долларовом выражении теперь составляет 65% от размера экономики США. В 2013 году она составляла 91%. Валовой внутренний продукт США на душу населения более чем в два раза превышает ВВП ЕС. Разрыв увеличивается».
«Папочка канцлера» пишет о проблемах Германии:
«ВВП Германии сократится на 0,4% в 2023 году. Печальные новости принес Совет экономических экспертов ФРГ: Дойчланд подтверждает звание "больного человека Европы" с худшим ростом среди стран ЕС. Виной тому коронавирусные потрясения и подорожание энергоресурсов в комплекте с недостатком квалифицированных кадров. Прогноз на будущее тоже уже имеется – и он не радужный. В 2024-м экономический рост составит всего 0,7%, да и в "ближайшие 10 лет потенциал роста снизится до исторического минимума". Правительство Шольца, правда, утверждает, что в следующем году экономика страны вырастет минимум на 1,3%. Ну да, главное – надеяться и верить».
«Агрономика» рассказывает о сельскохозяйственном мародерстве в ЕС:
«В Европе оливковый кризис – Associated Press. Фермеры в Италии, Испании и Греции просят создать сельхозполицию для охраны оливковых рощ. На фоне роста цен на оливковое масло преступники совершают все более дерзкие налеты на фермерские хозяйства. Если раньше воровали либо само масло, либо разбавляли его фальсификатом, то теперь в южной Европе орудуют банды с бензопилами, которые воруют толстые ветви и даже целые деревья. Вместе с деверьями часто воруют тракторы и другую технику. Фермеры пытаются самостоятельно патрулировать рощи или ставить специальные GPS-трекеры, но это слабо помогает. Полиция тоже не справляется. За несколько недель в октябре испанские полицейские смогли обнаружить и вернуть 91 тонну украденных оливок, но это капля в море. Чтобы хоть как-то спасти положение, многие собирают урожай раньше срока, что дает в два раза меньше масла. По прогнозам, в 2023 году мировое производство оливкового масла сократится с 3,4 млн метрических тонн до 2,5 млн тонн».
«Мейстер» резюмирует:
«Все это на самом деле является хорошим маркером падения уровня жизни в Европе: еще недавно неурожай этой культуры просто привел бы к росту цен на полках и тихому бурчанию обеспеченных европейских потребителей, а сегодня он приводит к настоящим "оливковым войнам". Просто удивительно, как быстро слетел с европейцев налет сытости – и двух лет антироссийских санкций, взвинтивших энерготарифы и инфляцию, не прошло, а уже видны до боли знакомые по 90-м годам картины. Так что санкции, несомненно, работают, но совсем не так, как хотелось бы Западу».
Израиль и его война
Военные действия Израиля в Палестине дестабилизируют ситуацию в регионе.
«АДЕКВАТ Z» пишет о нападениях на американские военные базы на Ближнем Востоке:
«Счет ударам разных проиранских группировок по американским базам в Сирии и Ираке (в основном беспилотниками, но местами и ракетами) за последний месяц идет на десятки. Счет признанных американцами потерь ранеными в результате этих ударов – тоже, и понятно, что эта оценка строго снизу. Плюс приводненный вчера хуситами "Рипер". Плюс вчера же прямое участие американцев в довольно интенсивных наземных боях с сирийцами в Дейр-эз-Зоре (провинции, не городе). Если бы у американцев было желание эскалироваться по самое некуда, вплоть до прямых ударов по Ирану, им для этого хватило бы малой части перечисленных поводов. Но нет: старательно держат себя в руках, ограничиваясь единичными точечными ответами по базам этих самых группировок. И это не объяснить никак иначе, чем осознанным нежеланием большой эскалации – если не любой ценой, то близко к этому. Потому, видимо, что хватает здравого смысла осознать, что по-настоящему большую войну в регионе им не вывезти. Ни ресурсно, ни репутационно, ни финансово, ни политически – и особенно внутриполитически. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы оценить такую позицию как проявление слабости. И чем яснее будет игрокам региона, что порог массированного американского вмешательства не только был, но и останется весьма высоким, тем регулярнее и интенсивнее бывшего гегемона будут продолжать долбить "по мелочи". Демонстрируя и городу, и миру, что король одет гораздо менее, чем кажется».
«Разворот на Восток» комментирует заявление министра Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихая Элияху о возможности ядерной бомбардировки сектора Газа:
«Заявления Амихая Элияху рискуют открыть ядерный "ящик Пандоры" на Ближнем Востоке. США направили атомную подводную лодку в Персидский залив, Иран требует от ООН начать разбирательство по отношению к израильскому ядерному оружию, но главное, на моей памяти впервые израильский чиновник в ранге члена правительства практически прямым текстом признает наличие у страны ядерного оружия. Это может стать причиной цепной реакции, так как и катастрофическое количество погибших мирных жителей в Газе, и оккупация арабских территорий, и вопрос статуса Иерусалима, и беспрекословная американская поддержка, и еще к тому же ядерное оружие – это уже полный перебор. Не вижу причин, по которым в регионе не должна начаться ядерная гонка вооружений. Так как тех, кто готов терпеть американо-израильский беспредел, становится все меньше и меньше. А с учетом геополитических амбиций и возрастающих возможностей региональных стран – этот вариант развития событий больше не кажется фантастикой».
«Логика Маркова» отмечает недовольство ООН:
«ООН близка к бунту против Израиля. Потому что Израиль, начиная с 7 октября, убил 88 сотрудников агентств ООН в секторе Газа массированными бомбардировками. Одновременно ведь большинство стран ООН поддерживают Палестину, а не Израиль. США пока удается сдерживать бунт ООН обещаниями, что США остановят скоро бомбардировки сектора Газа. Но ООН может взбунтоваться в любой момент. Возможно, 100 убитых сотрудников ООН могут стать критической последней каплей».
Депутат Госдумы Владимир Гутенев рассказывает о реакции стран региона на действия Израиля и о вероятности применения ядерного оружия:
«Иордания будет рассматривать как объявление войны любые попытки выселения палестинцев из сектора Газа или с Западного берега Иордана. Алжир призвал арабских юристов и правозащитников подать иск в Международный уголовный суд против Израиля за преступления против частично признанной Палестины. Иран призвал Совбез ООН и МАГАТЭ принять срочные меры по ядерному разоружению Израиля. После угрозы члена действующего правительства Израиля применить все свое оружие в Газе – риски наступления "ядерной зимы" становится выше. При этом еврейское государство официально не подтверждает и не опровергает наличие ядерного оружия (Израиль не присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и не сотрудничает с МАГАТЭ по некоторым видам ядерной деятельности). Большинство исследователей считают, что у Израиля порядка 90 ядерных боеголовок на основе плутония, также он произвел достаточно плутония для выпуска еще 100-200 единиц оружия. Найдет ли ООН политическую волю остановить ближневосточный конфликт, или еще погибло недостаточно их сотрудников?»
Политолог Малек Дудаков считает, что ближневосточные переговоры сдвинулись с мертвой точки:
«Госсекретарь Блинкен, как и подобает ему, все провалил. Поэтому к делу в кои-то веки подключили профессионалов. Директор ЦРУ Бернс провел закулисные переговоры с главой Моссада и спонсорами Хамаса в Катаре. Они договорились объявить пятидневную гуманитарную паузу в войне в Газе – в обмен на освобождение 10-20 пленных и поставку продовольствия и топлива. Правда, Хамас еще требует освобождения своих бойцов из израильских тюрем. А Нетаньяху пока не проявляет желания останавливать войну – зная, что в этом случае он очень быстро лишится власти. Рейтинги Нетаньяху колеблются в районе 10% – и подавляющее большинство израильтян требует его ухода. Поэтому ему выгодно затягивать конфликт. К тому же Нетаньяху вряд ли с большим доверием относится к договорнякам ЦРУ и Моссада – ведь еще в начале года их уличали в неформальной поддержке протестов за его отставку».
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