Телеграм: Киеву грозят распри, России - конфискация, а Палестине - ядерная бомба

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На этой неделе обострился конфликт между президентом Владимиром Зеленским и командующим армией Валерием Залужным (на фото - в центре). На прошлой неделе Залужный опубликовал в британском The Economist статью о том, что ситуация на фронте стала тупиковой для Киева. Зеленскому, которому необходимо продвигать на Западе победные нарративы, чтобы ему дали денег, статья очень не понравилась. После этого как-то не заладились дела у ближайших доверенных лиц Залужного: сначала министр обороны Рустем Умеров уволил командующего силами спецопераций (ССО) ВСУ Виктора Хоренко без согласования с Залужным, а потом советник главкома ВСУ Геннадий Частяков погиб от взрыва гранаты в собственном доме. По версии МВД Украины, он случайно взорвал гранату, подаренную коллегой.

«Мюсли вслух» не верят в версию о гибели по неосторожности:

«Наблюдая за событиями последних суток в Киеве, отметим, что правы были те биологи, которые считают внутривидовую борьбу более острой, чем межвидовую, так как она идет за одни и те же ресурсы. Возможно, история с гранатой – всего лишь идиотская случайность, но пока все выглядит так, что от Залужного начали убирать верных ему людей. Первым был руководитель ССО, за ним последовал личный советник главкома ВСУ. В целом ситуация начинает приобретать хорошо знакомый из истории южновьетнамский сценарий, когда американцы периодически меняли своих петрушек у власти в Сайгоне, и с этой точки зрения желание Зеленского отменить выборы может ему дорого стоить. Потому что хохлы уже доказали, что с надеждой смотрят в рот каждому новому президенту, чьи рыжие кудри еще не примелькались, и почему бы американцам не провернуть ход с выборами, продолжая удерживать население Украины на коротком поводке ожидания перемог. На кого за океаном сделают ставку на этот раз? Перед нами начало полноценного внутреннего кризиса украинской власти, остается дождаться ответного хода Залужного, чьи политические амбиции становятся все более ощутимыми».

Журналист Роман Сапоньков размышляет, не наш ли это привет передали советнику Залужного:

«Шутки-шутками, а ведь ему тоже условную "статуэтку" подарили. Вот будет смешно, если это визит вежливости, и после Дугиной, Татарского и Прилепина с подмосковных дач уговорили вернуться с почетной пенсии спецов по подрывному делу. Благо, дачный сезон закончен, томаты закатаны в банки, яблоки отварены в компоты, внуки отвезены на линейку, а люди далеко не старые, руки помнят, голова работает».

Политолог Алексей Живов обращает внимание на вброс об увольнении Залужного:

«Украину серьезно шатает. Только что киевский нардеп заявил, что Умеров хочет уволить Залужного, а через 10 минут сам себя опроверг. Ранее Зеленский сначала назначил выборы президента, а через день сам их отменил, ссылаясь на то, что они выгодны России. У них там дилер дури что ли сменился?»

«Первый Харьковский» рассуждает о том, чем закончится этот конфликт:

«Залужный имеет очень большую поддержку на Украине в народе и у военнослужащих. Зеленский, напротив, не пользуется популярностью в ВСУ. Именно с ним связывают все бессмысленные, тяжелые боевые потери под Бахмутом. В любом случае без вмешательства хозяев от Госдепа в этой стране не происходит ничего. Под Зеленским очень сильно зашаталось кресло. Если его отстранят, то он становится "козлом отпущения". Именно на него спишут все потери, все неудачи, все происходящее».

Противоречия усугубляются не только в украинском руководстве, но и в обществе. Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион заявила, что не считает украинцами русскоязычных участников нацбатальона «Азов», который в России признан террористической организацией и запрещен. Это заявление вызвало большой негативный резонанс и множество угроз в адрес Фарион.

«Парламент с кнопкой» предлагает русскоязычным украинцам задуматься:

«Каков же ответ на вопрос, может ли украинец говорить на русском? Ответ очень прозаичный и циничный. Пока этот украинец находится на передовой, он может говорить на каком языке ему угодно – на войне у него другая задача, не строить украинскую нацию, а убивать русских. Когда же русскоязычный украинец оказывается в тылу или в мирном времени, то он автоматически становится угрозой для русофобского режима. Просто по факту того, что он говорит на русском, а значит, может быть потенциальном перебежчиком. Такая логика действовала в отношении жителей юго-востока Украины, которых свидомые украинцы заочно всех записывали в сепары. Такой же логикой руководствуются ВСУ, когда сносят жилые дома и разбрасывают лепестки в Донецке – они бомбят не своих же "украинских братьев под оккупацией", а колорадов, ватников и прочих недочеловеков. В это они свято верят, и вера эта пока нерушима. Русскоязычным же украинцам придется признать суровую реальность. На Украине у них нет будущего, несмотря на кровь, которую они проливают за якобы свою страну».

