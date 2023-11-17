Телеграм: Испуганный МОК и боты с хорошими лицами

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На этой неделе МЧС России начало вывозить граждан России из обстреливаемого Израилем сектора Газа в Египет, а оттуда самолетами в Москву.

«Люди Z» устроили голосование:

«Первые спасенные из сектора Газа россияне уже сегодня отправятся в Москву. Представляем, насколько они рады, что ужас закончился. В Газе остались еще наши люди, работа по их эвакуации продолжается. Как вы думаете, Россия должна помочь гражданам других стран и обычным палестинцам покинуть сектор Газа?»

Судя по результатам голосования, большинство читателей канала считает, что помочь надо всем, кто попал в беду.

«Всевидящее око» подчеркивает, что Россия спасает не только своих граждан, но всех, кто обратился за помощью:

«Мы, как это часто бывает, готовы еще и другим прийти на помощь: по словам российских дипломатов, в наших списках на эвакуацию есть далеко не только россияне, но и белорусы, и казахи, и даже украинцы, которые обратились к русским за помощью. Тем временем украинцы действиями власти по спасению собственных граждан массово недовольны, а из Израиля, по утверждениям украинских же СМИ, консульство эвакуировало украинцев, взяв со всех немаленькую оплату "за проезд"».

Депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергей Миронов благодарит организаторов эвакуации:

«Уникальную операцию по эвакуации граждан РФ из сектора Газа провели российские дипломаты и спасатели. Можно только догадываться, с какими сложностями им пришлось столкнуться, чтобы организовать выезд людей из одной из самых горячих точек на планете. Работать в буквальном смысле приходилось под обстрелами. И справились на отлично, на деле доказав, что Россия своих не бросает! Не впервой! Ранее были сложнейшие операции по вывозу наших граждан, включая детей, из Сирии и Ирака. До этого спасали людей в Донбассе, а в 1990-е и 2000-е – в Чечне и Осетии. Убежден, по уровню профессионализма и мужества нашим специалистам нет равных. Спасибо, друзья! Желаю всем им и их подопечным благополучно вернуться домой!»

«Разумная Россия» соглашается, что эвакуация стала непростым для России вопросом:

«Сотрудничество с ХАМАС принесло свои плоды? В конце октября Кремль принимал приехавшего с визитом члена политбюро палестинского движения ХАМАС Абу Марзука. Мировую общественность событие всколыхнуло – Израиль сразу потребовал от Москвы объяснений, а затем, не дожидаясь результатов встречи, отослал своих дипломатов с российской территории. <…> Москва работала над тем, чтобы вывезти около 600 россиян и еще немногим больше 300 граждан соседних стран из сектора Газа. В первую очередь Кремль отмечал высокую сложность организации эвакуации, поскольку необходимо "синхронизировать гуманитарные паузы, нужно получить разрешение от египетской стороны на вход на территорию Израиля, где есть тоже свои требования"».

Политолог Юрий Баранчик пишет про кошмар, из которого удалось вытащить людей:

«Конфликт в Газе далек от нас, но выходящее за все рамки человеконенавистничество поражает в не меньшей степени. В конгрессе США во время выступления на вопрос, сколько вам еще надо жертв в Палестине, республиканка Мишель Зальцман с места выкрикнула – все. Вот их цели – уничтожить всех. Уже нет смысла тратить эмоции на это. Пусть говорят цифры. Статистика Управления Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов на 12 ноября. Убито 11078 палестинцев, в том числе 3027 – женщин, 4506 -детей. Разрушено 10000 зданий, что составляет более 45%. По меньшей мере три церкви и 70 мечетей были повреждены в результате израильских авиаударов. Почти 300 объектов образования были повреждены, 135 объектов здравоохранения подверглись нападениям. Согласно отчету, 22 больницы и 49 медицинских центров не работают. Оставшиеся больницы, которые все еще могут работать, получили приказы об эвакуации».

