Телеграм: Испуганный МОК и боты с хорошими лицами
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Сектор Газа и его россияне
На этой неделе МЧС России начало вывозить граждан России из обстреливаемого Израилем сектора Газа в Египет, а оттуда самолетами в Москву.
«Люди Z» устроили голосование:
«Первые спасенные из сектора Газа россияне уже сегодня отправятся в Москву. Представляем, насколько они рады, что ужас закончился. В Газе остались еще наши люди, работа по их эвакуации продолжается. Как вы думаете, Россия должна помочь гражданам других стран и обычным палестинцам покинуть сектор Газа?»
Судя по результатам голосования, большинство читателей канала считает, что помочь надо всем, кто попал в беду.
«Всевидящее око» подчеркивает, что Россия спасает не только своих граждан, но всех, кто обратился за помощью:
«Мы, как это часто бывает, готовы еще и другим прийти на помощь: по словам российских дипломатов, в наших списках на эвакуацию есть далеко не только россияне, но и белорусы, и казахи, и даже украинцы, которые обратились к русским за помощью. Тем временем украинцы действиями власти по спасению собственных граждан массово недовольны, а из Израиля, по утверждениям украинских же СМИ, консульство эвакуировало украинцев, взяв со всех немаленькую оплату "за проезд"».
Депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергей Миронов благодарит организаторов эвакуации:
«Уникальную операцию по эвакуации граждан РФ из сектора Газа провели российские дипломаты и спасатели. Можно только догадываться, с какими сложностями им пришлось столкнуться, чтобы организовать выезд людей из одной из самых горячих точек на планете. Работать в буквальном смысле приходилось под обстрелами. И справились на отлично, на деле доказав, что Россия своих не бросает! Не впервой! Ранее были сложнейшие операции по вывозу наших граждан, включая детей, из Сирии и Ирака. До этого спасали людей в Донбассе, а в 1990-е и 2000-е – в Чечне и Осетии. Убежден, по уровню профессионализма и мужества нашим специалистам нет равных. Спасибо, друзья! Желаю всем им и их подопечным благополучно вернуться домой!»
«Разумная Россия» соглашается, что эвакуация стала непростым для России вопросом:
«Сотрудничество с ХАМАС принесло свои плоды? В конце октября Кремль принимал приехавшего с визитом члена политбюро палестинского движения ХАМАС Абу Марзука. Мировую общественность событие всколыхнуло – Израиль сразу потребовал от Москвы объяснений, а затем, не дожидаясь результатов встречи, отослал своих дипломатов с российской территории. <…> Москва работала над тем, чтобы вывезти около 600 россиян и еще немногим больше 300 граждан соседних стран из сектора Газа. В первую очередь Кремль отмечал высокую сложность организации эвакуации, поскольку необходимо "синхронизировать гуманитарные паузы, нужно получить разрешение от египетской стороны на вход на территорию Израиля, где есть тоже свои требования"».
Политолог Юрий Баранчик пишет про кошмар, из которого удалось вытащить людей:
«Конфликт в Газе далек от нас, но выходящее за все рамки человеконенавистничество поражает в не меньшей степени. В конгрессе США во время выступления на вопрос, сколько вам еще надо жертв в Палестине, республиканка Мишель Зальцман с места выкрикнула – все. Вот их цели – уничтожить всех. Уже нет смысла тратить эмоции на это. Пусть говорят цифры. Статистика Управления Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов на 12 ноября. Убито 11078 палестинцев, в том числе 3027 – женщин, 4506 -детей. Разрушено 10000 зданий, что составляет более 45%. По меньшей мере три церкви и 70 мечетей были повреждены в результате израильских авиаударов. Почти 300 объектов образования были повреждены, 135 объектов здравоохранения подверглись нападениям. Согласно отчету, 22 больницы и 49 медицинских центров не работают. Оставшиеся больницы, которые все еще могут работать, получили приказы об эвакуации».
Оппозиция и её боты
Издание SVTV опубликовало расследование о существовании сети фейковых аккаунтов, которые оставляют антиправительственные комментарии в соцсетях и занимаются травлей оппонентов. Фабрику ботов финансирует вашингтонский Free Russia Foundation, признанный в России нежелательной организацией. SVTV связывает сеть фейковых аккаунтов с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, признан иностранным агентом, экстремистской и нежелательной организацией, ликвидирован решением суда) Алексея Навального (признан иностранным агентом, внесен в список террористов и экстремистов).
Либеральная оппозиция ожидаемо заявила, что расследование – фейк, но «РосСкандал» задает вопрос:
«Но куда девать АРХИВ из сотен тысяч файлов, подтверждающий, что ФБК вовсю применял инструмент проплаченных комментариев? Как помницца, эти фэбэкашные предатели вечно обвиняли власти РФ в массовом использовании "ботов", дудели про "фабрику троллей Кремля" и т. д. и т. п... А вот оно как, Михалыч! Анатолич! Сам такой! А главное, без денег твои "идеи" пшик. Впрочем, они и с деньгами мусор».
«Cass&Ra» подчеркивает, что расследование опубликовало издание, основанное оппозиционером, который признан иностранным агентом:
«Первый потерявший иностранное финансирование либертарианец [иноагент] Михаил Светов опубликовал расследование о "фабрике эльфов", пишущих антироссийские комментарии в соцсетях. Он утверждает, что фабрика связана с ФБК, но руководство этой экстремистской организации все отрицает. В течение суток эти "борцы за народное счастье" обвиняли друг друга во лжи и предательстве. Правду говорят – внутривидовая борьба за выживание сильнее межвидовой. Грызутся пауки в банке с голодухи».
Журналист Максим Кононенко убежден, что существование оппозиционной ботофермы было очевидно и до публикации расследования:
«Про ботоферму ФБК история совершенно хрестоматийная. То, что она есть и была раньше – секрет Полишинеля. Не рефлексировать и распространять – вот ее идеологический фундамент, ее основной завет. Интегрированный в мировую элиту [иноагент Владимир] Милов сейчас смешно оправдывается тем, что у него – правильные боты, которые несут людям правду. А до того у диктатуры были неправильные боты, которые несли людям неправду. Зачем нужны боты для того, чтобы нести людям правду, интегрированный в мировую элиту Милов не разъясняет. За последние пару дней я видел много постов, где существование ботофермы ФБК доказывается на основе документов и всего такого. Помилуйте. Ну разве же кому-то нужны эти документы? Вы пойдите в Твиттер какой-нибудь и почитайте там, что пишут все эти фриганеры из Прибалтики с Грузией. Знаете, кто такие фриганеры? Это которые еду на помойках собирают. Чтобы есть. Потому что тех копеек, которые им платят [признанный террористом и экстремистом иноагент Леонид] Волков с [признанным террористом и экстремистом иноагентом Иваном] Ждановым из госдеповских денег, хватает только на то, чтобы жилье оплатить. А на пожрать денег уже не хватает».
«Темник» акцентирует внимание на американском финансировании ботофермы:
«Доказательная база все же хромает. Фактов о причастности ФБК к упоминаемой фабрике ботов не хватает. Но зато схвачено иное явление – ботоводством занимается нежелательный в России Free Russia Foundation. Об этом явлении еще год назад писала "Фонтанка", а СВТВ добавил больше фактов. Так что стоит иметь в виду: на просторах рунета за вашингтонские гранты клепаются оппозиционные комментарии под кураторством Free Russia Foundation».
МОК и его страхи
Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал Национальным олимпийским комитетам (НОК) не участвовать во Всемирных Играх дружбы, которые пройдут в России в сентябре 2024 года. По словам директора департамента МОК по связям с НОК Джеймса Маклеода, эти соревнования мешают «сохранить независимость и автономность спорта».
«K/On/Off» считает, что функционерами МОК движет страх:
«Томас Бах и МОК боятся наших Игр Дружбы, которые состоятся в сентябре. Это будут грандиозные соревнования в Москве и Екатеринбурге. Десятки видов спорта. Тысячи участников. Масштаб, который многие успели оценить на Олимпийских играх в Сочи и чемпионате мира по футболу с Евро в Петербурге. Знаете, что делает страх со слабеющим Бахом, который убивает олимпийское движение и топчет олимпийские ценности? Страх толкает его к запретам. МОК официально стал уведомлять национальные олимпийские комитеты о том, что их участие в Играх Дружбы в России нарушит санкции в отношении российского спорта. Письма приходят в НОК, письма с предупреждениями. И вот теперь вопрос – найдутся ли в этих организациях люди, которые смогут ответить так, как ответил Уайт своему крупному спонсору на звонок из-за публикации про Трампа? У нас Фетисов очень четко сформулировал позицию и посыл. Ждем подобного от коллег».
«ЭТО ДРУГОЕ» уверяет, что этот страх обоснован:
«МОК испугался Игр дружбы. Точнее, что задумка России перетянет на свою сторону всех здравомыслящих спортсменов, тренеров и даже национальные команды. У нас женщины будут состязаться с женщинами, мужчины – с мужчинами. Без вот этих вот признаний: "Я хоть и бородатый мужик под 130 кило, но идентифицирую себя девочкой, поэтому буду соревноваться с женщинами". Плюс у нас спорт вне политики. Команды и отдельных атлетов не преследуют за позицию национальных лидеров. Как не испугаться? Ведь задумка Пьера де Кубертена – возродить Олимпийские игры в духе античности – в последнее время извращена чиновниками Международного олимпийского комитета донельзя, и уже не вызывает было энтузиазма ни у спортсменов, ни у болельщиков».
«Мюсли вслух» удивляются лицемерию международных спортивных чиновников:
«Принцип №4 Олимпийской хартии гласит, что "занятия спортом – одно из прав человека". Принцип №6 подтверждает: "Осуществление прав и свобод, предусматриваемых настоящей олимпийской хартией, должно быть обеспечено в отсутствие какой-либо формы дискриминации: расового, языкового, религиозного, политического характера, по признаку цвета кожи, пола, сексуальной ориентации, наличия иного мнения, национального или социального происхождения, обладания собственностью, рождения или иного статуса". МОК, ссылаясь на цели олимпийского движения, сам же их и нарушает, занимаясь политической и национальной дискриминацией. Высокооктановое лицемерие».
«Безграничный аналитик» считает, что МОК продолжает уничтожать принцип «спорт вне политики»:
«Жалкий шаг, который призван продлить агонию существующей международной олимпийской системы. В свое время МОК против Игр доброй воли не выступал. А они появились из-за бойкота двух олимпиад США и СССР соответственно. Сейчас Запад делает все для того, чтобы Россия, а следом за ней и другие "подсанкционные" государства отказались от участия в олимпийском движении и начали создавать собственные спортивные наднациональные комитеты. И проводить свои аналоги олимпиад и чемпионатов мира. Есть ли перспективы у Игр дружбы в дальнейшем? При текущих условиях и реакции большинства стран на запреты МОК они будут не очень статусными. В случае участия в мероприятии атлетов из Китая ситуация очень сильно изменится. В настоящее время китайские атлеты доминируют в целом ряде олимпийских дисциплин, и их участие, например, в турнирах по настольному теннису или прыжках с трамплина очень серьезно повышает уровень соревнований. Аналогичным образом Россия является законодательницей мод в синхронном плавании и художественной гимнастике, и без нее эти состязания на олимпиадах – это как радость без шоколадки "Россия". Всегда будет неполной».
Политолог Алексей Мухин отмечает, что лай собаки не мешает продвижению каравана:
«За 100 дней до начала масштабных "Игр будущего" Владимир Путин обратился к участникам этого мероприятия с мотивирующими словами, подчеркнув, насколько важно сегодня удержать большой спорт от политического ангажемента – спорт должен объединять, а не разъединять. Напомню, что "Игры будущего" включают в себя и киберспорт, что выгодно их отличает от мероприятий, который устраивают МОК и иже с ним. Напомню, что особенно характерно выглядели отказы принимать меры, аналогичные тем, что были приняты в отношении России, в отношении Израиля после того, что он устроил в секторе Газа. Тема лицемерия чиновников МОК была раскрыта полностью, считаю. 100 дней до начала "Игр будущего" отмечали на площадке форума "Россия", кстати. Красочно отмечали».
«Северный поток» и его террористы
В конце прошлой недели издание Washington Post назвало украинского полковника Романа Червинского координатором подрыва «Северных потоков». По данным газеты, Червинский подчинялся более высокопоставленным военным, а те – непосредственно главкому ВСУ Валерию Залужному. В публикации утверждается, что президент Владимир Зеленский не знал о подготовке и проведении теракта. Червинский ранее был арестован по делу о провале вербовки российского пилота и угона самолета ВКС РФ, что привело к ракетному удару по украинскому военному аэродрому.
«Доктор Z прописал» пересказывает статью китайского издания Global Times, которое раскритиковало версию Washington Post:
«Отмечается, что подрыв "Северного потока" – это вопрос противостояния не только России и Украины или России и НАТО, но акт государственного терроризма против критически важной международной инфраструктуры. И в дальнейшем эта тема может стать камнем преткновения в случае попыток восстановления нормальных отношений между Россией и Западом. А еще США и Европа опасаются, что их привлекут к ответственности, и им придется выплачивать компенсацию – и это еще одна причина, почему они перекладывает вину на украинцев. В общем, смысл такой, что валить все на Украину и удобно, и выгодно. Хотя, собственно, чего-то нового здесь и нет, это и так очевидно».
«Приговорчики в строю» интересуются, будет ли применено прецедентное право:
«У меня чисто юридический занудный вопрос. Когда решался вопрос по Боингу, хотя суд признал виновными в ошибочном пуске "Бука" нескольких полковников, Россию признали виновной стороной, поскольку поставка оружия, по мнению судей, была в цепочке каузальных связей исключительно ее заслугой. Теперь у меня вопрос. Подрыв СП признали актом международного терроризма практически все. Будет ли возложена ответственность на Украину как на государство, если она, конечно, государственность сохранит?»
«БОГ ВИДИТ!» считает показательным выбор Червинского козлом отпущения:
«Он был куратором целого ряда весьма неудачных операций украинской разведки: похищения в Донецке ключевого свидетеля по делу о событиях малазийского "Боинга" который по странному стечению обстоятельств был отдан обратно ДНР вместо того, чтобы отправиться в Гаагу; странной истории, связанной с задержанием бойцов ЧВК "Вагнер" в Минске, которые то ли хотели убить Лукашенко, то ли попались в ловушку, придуманную украинской разведкой; и, наконец, провальной игры с российской разведкой по попытке угона российских самолетов на Украину, результатом которой стал удар по аэродрому. <…> Череда столь странных провалов даже у самого тупого контрразведчика может зародить зерно сомнения: а не является ли Червинский двойным агентом? И хотя официально подобные обвинения ему не предъявлены, однако тень сомнения есть. Между тем, изящно связывая Червинского с Залужным, The Washington Post дает хороший козырь команде Зеленского, чтобы протянуть нить обвинений в работе на Москву от лузера Червинского к Залужному, который провалил хорошо подготовленное украинское наступление. И провалил, если исходить из логики, по заданию Москвы. То, что ни Червинский, ни Залужный не являются российскими агентами, понятно и ежу. Но в стремлении выгородить команду Байдена от организации диверсий на морских газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" хороши все средства».
«Сегодня в Германии» обращает внимание на заявление шеф-редактора издания Die Weltwoche Роджера Кеппеля о том, что США ведут на Украине войну против Европы, а Германия «абсурдно и позорно» оплачивает ее:
«Швейцарский журналист предлагает взглянуть на две новости последних дней: расследование американских и немецких журналистов о Романе Червинском, полковнике украинской военной разведки и предполагаемом участнике теракта против газопровода "Северный поток", и на сообщение о военной помощи Киеву. Если допустить, что теракт на Балтике организовали украинцы, то нормальный немецкий политик "не отправил бы на Украину ни пфеннинга, пока Украина полностью не объяснилась бы за это", указывает Кеппель. Однако Берлин молчит и выбирает "позор", и удваивает помощь Киеву до €8 млрд».
«338» считает ситуацию предсказуемой:
«Не будем оригинальны в интерпретации версии про Червинского-Залужного "Запад все повесит на Киев". Грубо говоря, а чем эта тактика отличается от побуждения обвиняемого/осужденного к длительному сроку заключения по тем или иным причинам взять на себя ответственность за чужое деяние? Там, глядишь, пообещают подсластить пилюлю. Или просто нет выбора. Но это все не имеет абсолютно никакого значения для реальности. Какое-то издание сливает чрезвычайно чувствительную информацию, и все в нее верят/должны поверить. Дескать, "а мы знали, кто виноват на самом деле!" Для реальности будет иметь значение лишь единственный факт: допуск российской стороны к расследованию теракта на "Потоках". Чего на данный момент по-прежнему не произошло. России предлагают поверить джентельменам на слово, что крупное международное преступление, затронувшее интересы России, раскрыто, а в услугах российских следователей джентельмены не нуждаются».
АТЭС и его диктаторы
На этой неделе в Сан-Франциско проходит саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Отличился американский президент: после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином Джо Байден в очередной раз назвал его диктатором.
«СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА» радуется:
«Это полный провал итогов переговоров встречи лидеров США и Китая. Салливан в обмороке, Блинкену, мы надеемся, дадут орден дружбы народов за проделанную работу по сближению России и Китая. <…> Байден пытался снова пошутить, но у МИДа КНР с чувством юмора, как мы помним, неважно. А вот совместного заявления по итогам встречи лидеров двух стран не было. Но Байден проговорился и сказал, что сделал Си "внушение"».
«Мейстер» считает американо-китайские отношения благоприятными для России:
«Судя по тому, что спустя три часа после встречи с Си Цзиньпином Джо Байден назвал его диктатором, встреча не задалась. Об этом же свидетельствует отсутствие совместного заявления и конкретики о достигнутых договоренностях. Говорят, что Китай согласился помочь бороться с наркотиками (поставками фентанила), но западные же СМИ пишут, что Китай такие обещания уже давал, но воз и ныне там. Вроде как условились восстановить военные контакты и брать трубку для переговоров. На этом позитивные моменты встречи заканчиваются. Нужно понимать, что градус напряженности снижен лишь формально (договорились договариваться), а вот противоречия никуда не делись. В первую очередь, вокруг Тайваня – США требуют не вмешиваться в президентские выборы острова, который КНР считает своей провинцией. Однако сохраняются они и в экономике (технологическая блокада Китая), внешней политике (вопросы КНДР, Ирана, Украины) и многом другом. Да, стороны решили не усугублять и без того напряженные отношения, но оба лидера понимают, что реальный компромисс между сторонами на сегодняшний день невозможен. И это, пожалуй, лучший возможный итог этой встречи для России – договорняков на восточном фланге не предвидится, а значит, можно сосредоточиться на конфликте на Украине и процессах импортозамещения внутри страны».
«Парламент с кнопкой» соглашается, что переговоры американского и китайского лидеров нельзя назвать успешными:
«О встрече без существенных результатов говорят так много, потому что отношения Поднебесной и США находятся на своем историческом дне. В таких обстоятельствах сам факт переговоров Байдена и Си считается успехом в международной политике. Однако это даже не первый шаг навстречу друг другу, это скорее декларация намерений в благоприятной обстановке. Результаты встречи нельзя назвать разрядкой. Тем более, когда Байден продолжает публично назвать Си диктатором. Казалось бы, мелочь, но такая вишенка на торте портит все дипломатические достижения переговоров, пусть даже и скромные. Высказывание Байдена дает Си понимание, что тот либо лицемер, либо имеет серьезные проблемы с ментальными способностями – а это не делает репутации США и власти Байдена чести».
В соцсетях широко разошлось видео, на котором госсекретарь Энтони Блинкен болезненно морщится и зажмуривается при словах Байдена о том, что китайский лидер является диктатором. «Приднестровец» сочувствует госсекретарю, дипломатические усилия которого оказались тщетными:
«Смешная реакция Блинкена на заявления Байдена, что Си Цзиньпин диктатор, которые по факту практически обнулили всю работу Госдепа по подготовке переговоров. Понятное дело, что Блинкен представлял, как отреагирует на это Китай, что чуть позже и произошло в виде демарша МИД КНР».
«АДЕКВАТ Z» констатирует, что США находятся далеко не на пике возможностей:
«Дело, конечно, совершенно не в том, что не успели остыть кресла, как дедулька Джо высморкался вслед собеседнику, в который уже раз обозвав его диктатором. Дело в том, что глубина и острота совершенно объективных двусторонних противоречий таковы, что определяет отношения в первую очередь их факт, а во вторую – все остальное, будь то взаимозависимость экономик или стремление (верю, что вполне искреннее) управлять конфронтацией хоть как-то. И никаким искоркам условно конструктивного взаимодействия вроде реанимации каналов связи между военными или китайского вроде как обещания облегчить тяжкую долю миллионных стад американских фентаниловых торчков не дано ничего поменять в этом главном. Мало оснований сомневаться, что когда прессу попросили из зала, американцы по неизлечимой крокодильей привычке пытались давить по всей линейке больных для себя вопросов, включая отношения Китая с нами, в том числе в контексте дебандеризации. Нет ни малейших оснований сомневаться, что китайская позиция по всем этим вопросам не сдвинулась ни на миллиметр. Не столько даже потому, что в воздухе сразу повисает встречный вопрос "а то что?", сколько потому, что практически все действия, которыми можно было бы ответить на этот вопрос, американцы и так совершают в фоновом режиме. Ну и еще потому, конечно, что для хотя бы гипотетического успеха подобного давления необходимо иметь качественно совсем иное соотношение сил в целом и запасов прочности в частности. А с этим у бывшего гегемона, на чьих исторических часах наш конец восьмидесятых в полный рост, все не просто так себе, но слишком очевидно так себе».
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