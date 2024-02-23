Телеграм: Авдеевка, «Игры будущего» и смерть Навального
Смерть Навального, взятие российскими войсками Авдеевки и убийство в Испании лётчика-предателя из России стали главными событиями уходящей недели по версии популярных Телеграм-каналов страны.
Навальный и его смерть
В прошлую пятницу управление ФСИН Ямало-Ненецкого автономного округа сообщило о смерти Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) в колонии «Полярный волк», где он отбывал наказание. Предварительной причиной смерти называют отрыв тромба.
Секретарь ОНК Москвы, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Алексей Мельников пишет, что неоднократно проверял условия содержания Навального в колонии:
«Навальный содержался в условиях, соответствующих законам РФ и международным конвенциям, к нему почти каждый день приходил адвокат, проводя по несколько часов в день, в огромном количестве приходили письма и передачи. Сотрудники ФСИН, без преувеличения, оберегали Навального. Из проблем со здоровьем – больная спина. Мы тогда добились, чтобы ему дали коврик, где он делал упражнения, его наблюдал врач. Касательно утверждений о незаконности применения дисциплинарных взысканий, замечу, что в то время, когда я его посещал во Владимирской области, мы с ним говорили о его выдворениях в ШИЗО, я призывал его перестать нарушать ПВР, дабы избежать дальнейших попаданий в Штрафной изолятор. Он подтверждал, что да, он допускал нарушения. "Формально действуют строго по закону, но тяжесть нарушений не соответствует наказанию", – говорил мне Навальный. У меня тогда сложилось впечатление, что в контексте помещений в ШИЗО он действовал в плену иллюзий, которые навязывались его "командой". При этом, безусловно, и соратники Алексея, и часть так называемой оппозиции, и ряд недружественных стран молниеносно нашли виновных, не желая реально разобраться и узнать истину. Собственно говоря, не удивительно, ведь им плевать было на Алексея, что тогда, что сейчас. Главное для них – информационный эффект, что недавно подтвердил один из адвокатов Навального».
Через несколько часов после сообщения о смерти Навального его вдова Юлия выступила с речью на открывшейся в тот же день Мюнхенской конференции по безопасности. «Херсонский типчак» отмечает, что вдова не выглядела расстроенной:
«"По странному совпадению" вдова Навального в этот же день оказалась на мюнхенской конференции, где выступила с антироссийской речью. "Главное не засмеяться, о как вас много и это все мне, все не смейся, давим слезу. Но как тут ее давить, если еще пару дней, и я богатая вдова", – примерно так это было за 2 секунды до того, как стала толкать речь».
«Мышь в овощном» комментирует заявление Юлии Навальной о том, что она продолжит дело покойного мужа:
«Широко обсуждаемое "Я продолжу дело мужа!" в исполнении Юлии Навальной – это, с точки зрения "соратников" ее почившего супруга, однозначная претензия на контроль за финансовыми потоками, выделяемыми под его имя. Контролировать которые там и без того хватает желающих, и у них подобные планы вряд ли вызовут энтузиазм. Мы не желаем Юлии зла, и если бы у нас спросили совета – то рекомендовали бы ей бросать все и бежать как можно дальше от этого болота, разорвав с ним все связи, в первую очередь – финансовые. В противном случае Ленчик Волков [внесен Минюстом в список иноагентов – ред.] или кто-то подобный уже в скором будущем может поведать миру про "очередную жертву кровавого режима" – в живом виде Юлия может быть интересна кураторам как перспективное "лицо" антироссийского проекта, но категорически не нужна прочей кормящейся с него шайке».
Политолог Мария Сергеева рассуждает о том, кому выгодна смерть оппозиционера:
«Сразу ассоциация – Скрипали. Дежавю. Тоже аккурат перед президентскими выборами. Еще и после успешного интервью ВВП мистеру Карлсону и практически после первых намеков на мирные переговоры с Украиной. Иными словами, в максимально невыгодный для власти момент. Как минимум, это дает сторонникам версии про устранение Навального иностранными спецслужбами пищу для размышлений. <…> Но, как ни странно, я думаю, что нашим геополитическим партнерам тоже невыгодна эта смерть. У них был единственный плюс минус обладающий моральным авторитетом лидер оппозиции, вокруг которого все могли бы всерьез объединиться. Сейчас же в колоде остались только вечно ругающиеся друг с другом лисы алисы и коты базилио, не обладающие никакой поддержкой даже среди своих сторонников. А всевозможные санкции за эти два года уже введены, куда ж больше. Единственные, кому очевидно выгодно – Зеленский и компания, повод возобновить разговоры о поддержке деньгами и оружием. В теории можно построить конспирологическую версию про устранение через уголовный мир, благо вот где до сих пор общие связи».
В четверг вдова и дочь Навального встретились с президентом США Джо Байденом.
А «Мейстер» констатирует, что на Западе все меньше людей верят в оголтелую антироссийскую пропаганду о невинно убиенном оппозиционере:
«Пока политические элиты Запада используют смерть Навального для потребностей пропаганды и даже называют пакеты санкций его именем, в их собственных государствах многие на это событие смотрят все более скептически. Одним из выразителей этого скепсиса, в частности, стал Такер Карлсон, давший весьма хлесткую характеристику тем, кто вешает гибель оппозиционера на Кремль: "Они идиоты. Они на самом деле ничего не знают. Это те же люди, которые говорили нам, что Украина победит". Это заявление, безусловно, не мейнстрим, но уже и не маргинальная точка зрения – все больше людей пытаются не просто слушать монохромные объяснения западных политиков, но и сводить логические концы друг с другом. Чего в версии о причастности Кремля никак не выходит – не было смысла. Происходит это во многом не без помощи интервью самого Карлсона, который показал заокеанской аудитории настоящего российского лидера – думающего, образованного, рационального. На этом фоне попытки приписывать Владимиру Путину любую дичь просто потому, что он "один из четверки самых злых людей в мире" (Нэнси Пелоси), находят все меньше понимания у западной аудитории».
Авдеевка и её освобождение
В конце минувшей недели министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении Авдеевки – стратегического города в ДНР, за который шли ожесточенные бои.
«V Z Выключаем эмоции, включаем ум» размышляет о том, что значит освобождение Авдеевки – пригорода Донецка:
«Это значит, что артиллерийские залпы по Донецку наконец-то утихнут. Почти 10 лет ежедневных обстрелов… Зная ВСУ, сомнений в том, что устраивать теракты они не прекратят, нет никаких. Но все равно с потерей Авдеевки им это будет делать намного труднее».
«РосСкандал» радуется за жителей освобожденного города:
«У жителей Авдеевки – слезы радости. "Вермахт" морально раздавлен – из этого пепла не восстают. Фашист сюда не вернется. Местные плачут от счастья. А враги – от зрады. Ибо Авдеевка – предвестник новых поражений ВСУ. Куда двинет Россия? Простор широк. После взлома этого укрепрайона вся оборона ВСУ в Донбассе потеряла устойчивость. А с помощью ($60 млрд) США не спешат. Между тем, надо восполнять и живую силу, а с этим еще хуже. Судя по перехвату тел. разговора бойца ВСУ с родней, враг несет мега потери по всему фронту. "Мы заканчиваемся..." – говорит свидомый. А мы только начинаем. Не гипербола. Авдеевка – это большой пролог».
Канал «Лохматый Z Николаев, Сергей Лебедев» пишет, что российская армия продвигается дальше, а нацисты по своему обыкновению бьют по мирному населению:
«Эта ночь в Донецке была очень громкой, раннее утро – еще громче. Есть прилеты, которыми бандеровцы нам показывают, что потеряв Авдеевку, они не закончили обстреливать Донецк. Прилетело даже рядом с городом Шахтерск по многоэтажному жилому дому. А это тыловой город. Ночью в Донецке прилетало в Калининский район, что является центром, в Куйбышевский район, в Кировский. Прилетало, как обычно, не по скоплениям войск, которого здесь и близко нет, а именно по мирному населению. Такая себе месть труса. Но и улетало к бандеровцам очень жестко. Такого я давно не слышал, особенно в районе шести-семи утра. По ощущениям, примерно так, как начинался штурм Авдеевки. А это значит, что наши идут вперед, подготавливая бандеровцев к неминуемой смерти. Я действительно очень давно не слышал такой мощной денацификации. Залпы ствольной артиллерии сливались с выходами РСЗО. Да и ствольная явно не обычный калибр, а что-то наподобие Гиацинт (в народе Геноцид) или миномета Тюльпан. У русской армии есть продвижение в районе села Ласточкино, откуда неоднократно обстреливался Донецк. Прямо сейчас слышны отлеты к противнику, встречайте русские изделия, бандеровцы. Они помогут вам переместиться в АдЪ к вашему кумиру».
«НемеZида» рассказывает, что хакеры опубликовали личные данные украинских военкомов, причастных к геноциду славян в Авдеевке и не только:
«Блестящая операция российских Вооруженных сил по освобождению Авдеевки, о которой министр обороны России Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему, войдет во все учебники по оперативному планированию и военному искусству. Благодаря грамотным действиям наших войск самый подготовленный укрепрайон ВСУ не просто был взят. Украинская армия была дезорганизована, и так называемый "плановый отвод войск" превратился в паническое бегство под массированными обстрелами. Вооруженные силы Украины потеряли тысячи солдат и офицеров. Где ВСУ будут брать людей для комплектования разгромленных подразделений не секрет, все прекрасно знают – не просто так Киев готовит тотальную мобилизацию на Украине. А кто будет проводить эту мобилизацию? Пока Армия России проводила операцию на сухопутном театре военных действий, хакерские группы "RaHDIt", "Берегини" и "Джокер ДНР" проводили операцию на пятом ТВД – в киберпространстве. И сегодня мы готовы показать тех, кто хватал людей на улицах украинских городов и отправлял в Авдеевку, кто сейчас будет забирать родителей, детей и отцов простых украинцев, чтобы отправить их воевать за интересы коллективного Запада против России. Теперь каждый может посмотреть на лица сотрудников Территориальных центров комплектования и социальной поддержки Министерства обороны Украины. Эти нелюди причастны к геноциду украинского народа, поэтому занимают свое заслуженное место в нашей рубрике "военные преступники"! Мы получили доступ к компьютерам минобороны Украины и достали списки личного состава ТЦК. Сегодня мы публикуем личные данные 2600 сотрудников военкоматов, включая врачей (членов ВВК) – помощников режима Зеленского, которые в угоду американским кукловодам истребляют славян».
«Всевидящее око» отмечает, что бегство ВСУ из Авдеевки повергло коллективный Запад в уныние:
«На Мюнхенской конференции по безопасности настроения были мрачными, сообщает сайт Politico. В баварской столице преобладали тревожные настроения "в связи с ухудшением перспектив Украины на поле боя и вопросы о приверженности Америки Киеву". Многие политики и официальные лица заявляли, что Украина проиграет войну без дополнительных 60 миллиардов долларов военной помощи США, судьба которых решается в Палате представителей Конгресса (и застряла там как минимум до середины марта). Но падение Авдеевки принесло в эти надоевшие мантры нечто новое: теперь западные покровители Киева не уверены, что Украина сможет "одержать победу", даже получив пресловутые миллиарды. "Теперь план, подробно изложенный в интервью с восемью американскими законодателями и пятью иностранными чиновниками, состоит в том, чтобы просто не дать украинской армии развалиться", – пишет Politico. И это, заметим, единственный план – план "А". Плана "Б" в природе не существует. Мы догадываемся, почему: ведь почти два года США и ЕС пребывали в приятном заблуждении, будто Украина с помощью технологий и оружия Запада может победить Россию. А за самые робкие предположения, что конфликт может пойти по другому сценарию, можно было схлопотать большие неприятности».
Казань и её «Игры будущего»
В среду в Казани прошла церемония открытия мультиспортивного турнира «Игры будущего», в которой принял участие Владимир Путин и лидеры еще нескольких стран.
«VOLGA.brief» отмечает, что и Казань, и церемония открытия оказались на высоте:
«Открытие "Игр будущего" в Казани – первое по-настоящему классное шоу со времен 800-летия Нижнего Новгорода, организованное в Приволжском федеральном округе. Столица Татарстана доказала, что не растеряла полученный на Универсиаде-2013 потенциал и по-прежнему способна удивлять. Самое главное – на церемонии удалось наконец рассказать зрителям, что такое этот ваш фиджитал. Буквально на пальцах было разжевано, что спорт – это спорт, компьютерные игры – это компьютерные игры, а в Казани стартовало нечто особенное. Динамике церемонии придал и президент России Путин: его экспромт сразу после речи открытия запомнился многим – глава государства поднял с места своих коллег Токаева, Лукашенко, Мирзиеева, Жапарова и Рахмона, и те на своих родных языках произнесли напутствия спортсменам. Мирзиеев, среди прочего, заявил о готовности Узбекистана принять "Игры будущего" в 2026 году, 2025-й ранее застолбил за собой Токаев на встрече с Путиным. После этого пошла наиболее креативная часть церемонии. Несмотря на напряженность в отношениях с Западом, Россия сохранила в ней тренд на модную ESG-повестку. Были представлены флаги всех стран-участниц – включая Великобританию и США, а что их встречали без оваций (в отличие от Китая и Ирана, например) – так то не вина организаторов. Отдельным блоком шоу стало представление о Казани будущего: гостям столицы Татарстана было показано, что город сейчас красив, а будет еще краше. Не обошлось и без наследования нераскрывшемуся пятому кольцу на Олимпиаде в Сочи 2014 года. Одна из робособак, задействованных в церемонии, отказалась танцевать вместе с остальными. Но эта деталь церемонии оказалась лишь милым эксцессом, подчеркнувшим, что в остальном Казань с задачей удивить мир справилась блестяще».
«Мюсли вслух» рассказывают про суть фиджитал-спорта:
«Это высокотехнологичное сочетание традиционных видов спорта и компьютерных игр, когда физкультура и цифровой мир взаимопроникают друг в друга. Превратно представлять себе фиджитал-спорт как времяпрепровождение субтильных любителей видеоигр, которые после сетевых баталий вышли вяло попинать мячик. Киберспорт уже давно превратился в мощную многомиллиардную индустрию с высоким порогом требований к тем, кто в ней участвует. На заре киберспорта опытные игроки предупреждали новичков: если тренировки вашей команды проходят в веселой, непринужденной атмосфере, значит, вы что-то делаете не так. Актуальны эти слова и сегодня: изнурительные турниры требуют от киберспортсменов хорошей физической подготовки, многие из них активно бегают, плавают, качаются в тренажерных залах. В Казани мы увидим полноценных фиджитал-атлетов, которые, продемонстрировав скорость реакции и умение тактического анализа в онлайн-шутере про террористов и контртеррористов, уже на арене для лазертага поспорят своими навыками ловкости и работы в команде. А любители виртуальных гонок вообще будут соревноваться в "реале" на болидах Формулы-4. 275 команд из 100 стран мира, 2 тыс. спортсменов, 21 дисциплина, щедрые призовые – масштаб "Игр будущего" впечатляет. Синергия классических и цифровых видов спорта обещает интересные впечатления участникам и зрителям первой международной фиджитал-Олимпиады. О какой изоляции России вообще может идти речь, когда она по-прежнему открывает новые возможности досуга и спорта для всего мира?»
Политолог Иван Мезюхо радуется:
«То, что Россия организовала фиджитал "Игры Будущего", свидетельствует о том, что мы стали отвечать асимметрично на те вызовы, которые устроил нам Запад в глобальном спорте. Мы больше не бьемся головой о стенку, пытаясь в нейтральном статусе выступать на Олимпийских играх, от которых нас отстранили по совершенно надуманным предлогам и преступным путем».
«БайБайден» обращает внимание на трогательный эпизод:
«Маленький сириец попросил гражданство России у Путина. Это произошло, когда президент вместе с зарубежными коллегами осмотрел павильоны "Игр Будущего" в Казани. Искренний парнишка по имени Нибахх поделился с российским лидером о том, что его родители сейчас в Сирии. "У тебя есть все шансы для этого", – ответил мальчику Путин...»
«338» рассказывает о нафантазированной Западом изоляции России на примере приехавшего на открытие «Игр будущего» президента Киргизии Садыра Жапарова:
«Новое спортивное мероприятие – внеполитическое, без трансгендеров и допинговых историй, вольных интерпретаций дисциплин, но первое и единственное в своем роде, которое выводит киберспорт на "олимпийский" уровень – это уже само по себе событие. В кулуарах спортивного праздника останется встреча с Президентом России. Энергетика – если не тема для обсуждения №1, то точно приоритетная. Накануне киргизский президент подтвердил, что продукция Кызыл-Омпольского месторождения, которое приступает к разработке, будет отправляться на переработку в Россию. Кызыл-Омпол – это 3,5 тысячи тонн урана, титано-магнетиты, иные РЗМ. Суммарные запасы полезных ископаемых на месторождении могут составлять свыше 13 тыс. тонн. Россия будет готовить кадры для киргизской горной промышленности. Россия будет обогащать киргизский уран. Доля России в мировом производстве ядерного топлива продолжит расти. Кроме того, есть договоренность о строительстве в республике ветропарков и модульных АЭС. В это время на Западе раз за разом будут повторять про способность раз и навсегда отказаться от российского урана».
Предатель и его смерть
В Испании застрелен российский летчик Максим Кузьминов, угнавший осенью 2023 года вертолет Ми-8 на Украину. После угона два члена экипажа вертолета, российские военные, были убиты.
Писатель и общественный деятель Марина Юденич публикует фрагмент пресс-конференции, которую Кузьминов дал после бегства на Украину:
«Я хорошо помню эту пресс-конференцию Кузьминова. Но сейчас нашла специально, чтобы убедиться – все так. И тогда представляла с болью в душе и теперь представляю снова, что пережили в те минуты ребята – техник Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов. Что думали мальчишки, когда отчаянно бежали по аэродрому в сторону границы. Очень надеюсь, что это существо перед смертью почувствовало то же и осознало, что его убивают. И совершенно не важно, кто».
«Безграничный аналитик» проводит аналогии:
«Довольно любопытные подробности ликвидации предателя Максима Кузьминова приводит Daily Mail. Утверждается, что бывший летчик, который предал двух членов экипажа своего вертолета и прилетел сдаваться на Украину, сам поспособствовал собственной ликвидации. Так, говорится, что Кузьминов, уже находясь в Испании, позвонил своей бывшей девушке. После этого его местонахождение было сразу же определено, и Кузьминова отправились устранять. Предателя расстреляли, после чего еще и проехали по нему на автомобиле. При этом никаких особых зацепок у испанских правоохранительных органов пока нет. То есть, если сообщения об этом верны, в какой-то степени судьба Кузьминова оказалась схожа с тем, что ждало в свое время Джохара Дудаева. Тот тоже неудачно поговорил по телефону, после чего был ликвидирован. Разница только в способе: если Дудаева принудительно отправили в мир иной с помощью ракетного удара, Кузьминова расстреляли».
«АДЕКВАТ Z» уверен, что так будет с каждым предателем:
«Конец иудиной карьеры бывшего летчика Кузьминова, угнавшего к хохлам вертолет и убившего товарищей по экипажу, оказался скорым и банальным: несколько пуль в гараже плюс переехали машиной в качестве заключительного (или предварительного, не знаю) аккорда. Кто бы ни уничтожил мразь (мотивы легко находятся и у бандеровцев, от которых он свалил в Испанию, и у их хозяев), эффект на будущее обеспечен в любом случае: те из военных преступников, кто переживет разгром, сумев избежать плена, именно на этом примере не будут себя чувствовать в безопасности нигде и никогда, приучившись видеть срывающую крышу угрозу в каждом встречном на улице, каждом курьере на пороге, каждом шорохе в доме и каждой вороне в небе. И этот эффект, я бы сказал, важен никак не менее, чем сам по себе предатель, которым стало меньше».
Журналист Наталья Лосева допускает разные варианты, но они ее устраивают:
«Смерть предателя подтвердили. Я, конечно, более чем допускаю, что это операция прикрытия. Объявят мертвым, а он будет доживать. Но такая жизнь – ад. В липком страхе. Каждую минуту. Даже в камере смертника было бы легче».
«Историк в телефоне» убежден, что Кузьминова устранили профессионалы:
«Предателя грохнули в гараже, к чему готовились серьезно: изучили его график работы, распорядок дня, маршруты передвижения, камеры и видеонаблюдение. Сработали чисто, у профессионалов было ровно 30 мин., т.к. именно в этот период времени в офисе напротив никого не было. То есть свидетелей ровно ноль. Судя по почерку – работа КГБ*? Или Четвертый Украинский Рейх убрал как свидетеля? *Знаю, что КГБ давно нет, но… есть».
Президент и его выборы
В России продолжается предвыборная кампания.
«Полилог. Экспертиза» следит за законотворческой активностью кандидатов в президенты из числа депутатов Госдумы:
«С начала президентской кампании депутаты-участники выборов успели внести в Госдуму 19 законотворческих инициатив. Рассмотрим, каким темам и проблемам отдали предпочтение кандидаты в президенты и в какой конфигурации расположились соперники по парламентской оппозиции. Леонид Слуцкий – лидер рейтинга, предложил 10 инициатив. Содержание законопроектов идет в ногу с программой кандидата от ЛДПР. Отметим инициативы по перерасчету текущей платы за услуги ЖКХ, по контролю за распространением рекламы иноагентами, а также по расширению прав добровольцев, оказывающих помощь участникам СВО. При этом кандидат не против объединить усилия с оппонентами, что подчеркивает конструктивную позицию парламентской оппозиции в данном электоральном цикле. Владислав Даванков – занял почетное второе место и внес в Думу 6 инициатив. Уже принят в первом чтении его проект о защите детей от вредной информации. Инициатива депортировать мигрантов за домогательства скорее относится к хайповой медиаповестке. Соответствует образу Даванкова законопроект об отмене штрафов за лайки под интернет-публикациями. При этом голосование за проект об ответственности за распространение фейков о российский армии, очевидно, помешает кандидату от НЛ получить голоса либерального электората. Николай Харитонов – получил "брежневскую" бронзу и стал автором 3 инициатив. В частности, кандидат от КПРФ предложил законопроект об ограничениях при продаже безалкогольных энергетиков несовершеннолетним. Эта инициатива в целом соответствует образу Харитонова как "заботливого дедушки"».
«Темник» обращает внимание на обеспокоенность ЦИК, по мнению которой партии направляют мало наблюдателей на дистанционное электронное голосование (ДЭГ):
«Тут следовало бы задуматься над архитектурой наблюдения за электронным голосованием. Раз партии не отправляют наблюдателей, то, значит, структура системы наблюдения содержит недостаточно стимулов. Например, высокий порог вхождения, сложный интерфейс и т.д. Таким образом, ситуация с малым количеством наблюдателей показывает: в институте наблюдения за ДЭГ есть что дорабатывать. Шаги в нужном направлении уже делаются. В частности, для "электронных" наблюдателей начались обучающие семинары в ОП, а систему наблюдения поделили на три уровня (физическое присутствие в ТИК ДЭГ, расширенное интернет-наблюдение и упрощенное интернет-наблюдение для обычных избирателей)».
«Пять партий» приводят результаты исследования аффилированного с КПРФ Центра исследований политической культуры России (ЦИПКР):
«Рейтинги кандидатов в президенты по версии ЦИПКР, напомним, аффилированного с КПРФ: Владимир Путин – 62%; Николай Харитонов (КПРФ) – 6%; Владислав Даванков ("Новые люди") – 4%; Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3% (без изменений с декабря 2023 г.). Эксперты ЦИПКР считают, что после отказа в регистрации Бориса Надеждина некоторая часть резко оппозиционных избирателей перетекла к Харитонову и Даванкову. Пропорции неизвестны, тем не менее, именно эти два кандидата – соперники в борьбе за голоса оппозиционных избирателей. Кроме того, в анализе результатов опроса говорится: все кандидаты, кроме Путина, имеют большие проблемы с мобилизацией электората "материнской партии"; "у кандидата КПРФ Николая Харитонова проблемы с мобилизацией партийного электората, 57% которого намерена голосовать за Путина. Но это еще не все беды. Часть сторонников КПРФ вообще пока размышляет: идти или не идти на выборы или испортить бюллетень"; потери партийного электората КПРФ компенсирует за счет сторонников ЛДПР, "Яблока" и "Коммунистов России"».
Верховный суд отказал в удовлетворении иска Бориса Надеждина к ЦИК за отказ зарегистрировать его кандидатом в президенты. «Выборка» пишет, что это не единственная проблема Надеждина:
«После мартовских выборов ЦИК РФ составит административный протокол на экс-кандидата в президенты РФ Бориса Надеждина: политик несвоевременно возвратил 1,1 млн рублей, которые попали в его избирательный фонд неправомерно. Надеждин должен был вернуть средства в течение 10 дней. На момент отказа Надеждину в регистрации кандидатом на выборах на его избирательном счете было 1 млн 345 тыс. рублей, а осталось – 5 тыс. рублей, все остальные были сняты».
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