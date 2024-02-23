Телеграм: Авдеевка, «Игры будущего» и смерть Навального

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В прошлую пятницу управление ФСИН Ямало-Ненецкого автономного округа сообщило о смерти Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) в колонии «Полярный волк», где он отбывал наказание. Предварительной причиной смерти называют отрыв тромба.

Секретарь ОНК Москвы, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Алексей Мельников пишет, что неоднократно проверял условия содержания Навального в колонии:

«Навальный содержался в условиях, соответствующих законам РФ и международным конвенциям, к нему почти каждый день приходил адвокат, проводя по несколько часов в день, в огромном количестве приходили письма и передачи. Сотрудники ФСИН, без преувеличения, оберегали Навального. Из проблем со здоровьем – больная спина. Мы тогда добились, чтобы ему дали коврик, где он делал упражнения, его наблюдал врач. Касательно утверждений о незаконности применения дисциплинарных взысканий, замечу, что в то время, когда я его посещал во Владимирской области, мы с ним говорили о его выдворениях в ШИЗО, я призывал его перестать нарушать ПВР, дабы избежать дальнейших попаданий в Штрафной изолятор. Он подтверждал, что да, он допускал нарушения. "Формально действуют строго по закону, но тяжесть нарушений не соответствует наказанию", – говорил мне Навальный. У меня тогда сложилось впечатление, что в контексте помещений в ШИЗО он действовал в плену иллюзий, которые навязывались его "командой". При этом, безусловно, и соратники Алексея, и часть так называемой оппозиции, и ряд недружественных стран молниеносно нашли виновных, не желая реально разобраться и узнать истину. Собственно говоря, не удивительно, ведь им плевать было на Алексея, что тогда, что сейчас. Главное для них – информационный эффект, что недавно подтвердил один из адвокатов Навального».

Через несколько часов после сообщения о смерти Навального его вдова Юлия выступила с речью на открывшейся в тот же день Мюнхенской конференции по безопасности. «Херсонский типчак» отмечает, что вдова не выглядела расстроенной:

«"По странному совпадению" вдова Навального в этот же день оказалась на мюнхенской конференции, где выступила с антироссийской речью. "Главное не засмеяться, о как вас много и это все мне, все не смейся, давим слезу. Но как тут ее давить, если еще пару дней, и я богатая вдова", – примерно так это было за 2 секунды до того, как стала толкать речь».

«Мышь в овощном» комментирует заявление Юлии Навальной о том, что она продолжит дело покойного мужа:

«Широко обсуждаемое "Я продолжу дело мужа!" в исполнении Юлии Навальной – это, с точки зрения "соратников" ее почившего супруга, однозначная претензия на контроль за финансовыми потоками, выделяемыми под его имя. Контролировать которые там и без того хватает желающих, и у них подобные планы вряд ли вызовут энтузиазм. Мы не желаем Юлии зла, и если бы у нас спросили совета – то рекомендовали бы ей бросать все и бежать как можно дальше от этого болота, разорвав с ним все связи, в первую очередь – финансовые. В противном случае Ленчик Волков [внесен Минюстом в список иноагентов – ред.] или кто-то подобный уже в скором будущем может поведать миру про "очередную жертву кровавого режима" – в живом виде Юлия может быть интересна кураторам как перспективное "лицо" антироссийского проекта, но категорически не нужна прочей кормящейся с него шайке».

Политолог Мария Сергеева рассуждает о том, кому выгодна смерть оппозиционера:

«Сразу ассоциация – Скрипали. Дежавю. Тоже аккурат перед президентскими выборами. Еще и после успешного интервью ВВП мистеру Карлсону и практически после первых намеков на мирные переговоры с Украиной. Иными словами, в максимально невыгодный для власти момент. Как минимум, это дает сторонникам версии про устранение Навального иностранными спецслужбами пищу для размышлений. <…> Но, как ни странно, я думаю, что нашим геополитическим партнерам тоже невыгодна эта смерть. У них был единственный плюс минус обладающий моральным авторитетом лидер оппозиции, вокруг которого все могли бы всерьез объединиться. Сейчас же в колоде остались только вечно ругающиеся друг с другом лисы алисы и коты базилио, не обладающие никакой поддержкой даже среди своих сторонников. А всевозможные санкции за эти два года уже введены, куда ж больше. Единственные, кому очевидно выгодно – Зеленский и компания, повод возобновить разговоры о поддержке деньгами и оружием. В теории можно построить конспирологическую версию про устранение через уголовный мир, благо вот где до сих пор общие связи».

В четверг вдова и дочь Навального встретились с президентом США Джо Байденом.

А «Мейстер» констатирует, что на Западе все меньше людей верят в оголтелую антироссийскую пропаганду о невинно убиенном оппозиционере:

«Пока политические элиты Запада используют смерть Навального для потребностей пропаганды и даже называют пакеты санкций его именем, в их собственных государствах многие на это событие смотрят все более скептически. Одним из выразителей этого скепсиса, в частности, стал Такер Карлсон, давший весьма хлесткую характеристику тем, кто вешает гибель оппозиционера на Кремль: "Они идиоты. Они на самом деле ничего не знают. Это те же люди, которые говорили нам, что Украина победит". Это заявление, безусловно, не мейнстрим, но уже и не маргинальная точка зрения – все больше людей пытаются не просто слушать монохромные объяснения западных политиков, но и сводить логические концы друг с другом. Чего в версии о причастности Кремля никак не выходит – не было смысла. Происходит это во многом не без помощи интервью самого Карлсона, который показал заокеанской аудитории настоящего российского лидера – думающего, образованного, рационального. На этом фоне попытки приписывать Владимиру Путину любую дичь просто потому, что он "один из четверки самых злых людей в мире" (Нэнси Пелоси), находят все меньше понимания у западной аудитории».

