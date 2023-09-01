Телеграм: Атака на Псков и имперский Папа

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В ночь на среду была проведена самая масштабная с начала СВО атака беспилотников на российские регионы. Взрывы прогремели в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Московской, Псковской, Рязанской, Тульской и Орловской областях. Силам ПВО удалось сбить большинство дронов, а в результате почти 30 взрывов погибших и пострадавших не было. Наибольший резонанс вызвали взрывы на аэродроме в Пскове.

«Коты и кошка Крамника» рассуждает о бессмысленности подобных атак для исхода СВО:

«На Украине отчего-то распространено мнение, что атаки по территории России способствуют достижению перемоги. В целом это примерно то же понимание роли и значения стратегических атак, что было, например, у товарища Саддама Хусейна в 1991, ну и понятно, что оно исходно ограничено доступным инструментом. Но надо отметить ключевой момент. Когда стратегические атаки проводятся, а возможности делать их такими, чтобы они влияли на способность противника вести войну – нет, то эффект у них получается обратный. Противник, подвергаясь атакам, но не теряя возможности вести войну, в итоге дополнительно мотивируется сделать все необходимое, чтобы лишить своего оппонента возможности эти атаки проводить. Как легко понять, возможности в данном вопросе у России и Украины несколько различны. Таким образом, главный эффект, который оказывают украинские атаки дронов, сводится к тому, что каждая следующая такая атака, особенно результативная, становится дополнительным доводом в пользу необходимости упразднения текущей версии украинской государственности и установления в Киеве подконтрольной России администрации. Впрочем, нельзя исключать, что это и является стратегической целью планировщиков соответствующих атак».

«АДЕКВАТ Z» интересуется, зачем Киев усугубляет свое положение:

«Вероятность приведения сопредельной территории в непригодное для жизни зимой состояние за прошедшую ночь существенно выросла. Вероятность, и без того весьма невысокая, что Эрдоган в Сочи выпросит хоть какую-то форму возобновления хохлам морского экспорта, за ночь упала еще сильнее. Вероятность, что крымский законопроект о наказаниях за съемки и публикацию попаданий и работы ПВО будет рассмотрен в ускоренном режиме и, скорее всего, принят в более жесткой редакции, чем исходная, кажется почти абсолютной. Это то, что по итогам ночи стоит принять к сведению широкой аудитории. Со всем остальным разберется и справится армия».

Политолог Юрий Баранчик размышляет о том, откуда прилетело на Псков:

«Прежде чем гадать, откуда летели дроны на Псков, стоит дождаться хотя бы минимальных данных о типе используемых врагом дронов. Если это вариация дешевых FPV-дронов или Mavicоид с системой сброса боеприпасов, то главными подозреваемыми окажутся местные криптохохлы или агентурная ячейка хохла на нашей территории. Что-то крупнее могло в теории прибыть и из Прибалтики. Но тогда вопрос к нашим способностям обнаружить массовую атаку со стороны страны-члена НАТО. И то, как на это реагировать, конечно. Самые "дальнобойные" дроны могли прилететь и с Украины. Но для этого им бы пришлось изрядно повилять в воздухе с низким шансом на скрытность. Лететь бы пришлось либо через Россию, либо через Белоруссию. Второй вектор политически более опасен: что будет, если украинский дрон из-за дефекта упадет куда-то в центре Минска? В любом случае, союзная ПВО нуждается в укреплении. Не самый очевидный вариант пункта 2 – это запуск дронов средней дальности с судна в Балтийском море. Но в таком случае стая дронов должна была пролететь через воздушное пространство кого-то из Прибалтики. Так что НАТО должно быть в курсе».

«Парламент с кнопкой» публикует кадры масштабного удара по Киеву и отмечает, что ответ ВС РФ не заставил себя ждать:

«Инфернальный прилет по Киеву публикуют западные СМИ. Это большая находка, так как Банковая очень строго цензурирует контент подобного типа в соцсетях. Дело в том, что фото и видеосъемка "прилетов" со стороны очевидцев зачастую противоречит официальным заявлениям ВСУ о сверхрезультативной работе ПВО. <…> Кадры попаданий, а также сообщения местных говорят о том, что сегодняшний ночной прилет был самым сильным с весны. Как заявляет Минобороны РФ, целью ракет были пункты разведки и управления. Кроме того, нельзя не отметить, что ответка за удар по Пскову и другим городам РФ прилетела очень быстро, мгновенная карма».

«Мюсли вслух» делают выводы:

«Военные действия без потерь не бывают, но баланс успешного поражения целей в результате атак с воздуха имеет устойчивый и значительный перевес в нашу пользу. Регулярные комбинированные удары российских крылатых ракет и "гераней" по военным объектам в тылу ВСУ далеко превышают ущерб от украинских налетов. При этом потеря/повреждение нескольких бортов "Ил-76" на аэродроме под Псковом означает, что нам по-прежнему нужно укреплять свои возможности по борьбе с беспилотниками противника. Конечно, киевский режим далек от агонии, как это утверждают некоторые российские публичные спикеры. Но факт того, что хохлы стараются компенсировать регулярные провалы своей ПВО налетами БПЛА, каждый раз громко крича про перемогу, несмотря на то, что подавляющее большинство из них успешно уничтожается российской армией, налицо».

