Телеграм: Атака на Псков и имперский Папа
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Россия и её День знаний
1 сентября в России отмечают День знаний.
«ОбОбраз» пишет о буме школьного строительства:
«К 1 сентября в России откроется более 150 построенных школ на более 110 000 мест, треть из них в сельской местности, подсчитали в Минпросвещения. В это число входят и модульные школы на несколько десятков учеников, например в селе Митькинское Вагайского района Тюменской области на 22 места. Еще более 1 250 школ в 73 регионах должны открыться после завершения капремонта. Самый высокий показатель по строительству и капремонту в Дагестане: 15 новых школ и 139 школ, которые в этом году должны капитально отремонтировать».
Депутат Мосгордумы Александр Козлов поздравляет детей и их родителей:
«Помогаем готовиться к новому учебному году. Принял участие в ежегодной доброй акции "Собери ребенка в школу". Вручил необходимые канцтовары ребятам из семей поселка Щапово. Вспоминаю, как меня вдохновляли в детстве новые карандаши, новые ручки, пенал, пока еще не исписанные тетради. Хотелось скорее всех их испытать, проверить, рисовать и писать. Казалось бы, мелочи, а сколько дарили позитивного ожидания. Желаю и ребятам всегда вдохновляться. Не отчаиваться и идти вперед, даже если будут ошибки. Всегда можно провести над ними работу и исправить. Успехов! А родителям больших сил».
«338» размышляет о будущем детей из новых регионов России:
«Миллионы российских детей пойдут в детские сады и школы, из них свыше 320 тысяч детей на освобожденных территориях Новороссии, в том числе 29,5 тысяч первоклашек. Людоедским планам "их дети будут в подвалах сидеть" сбыться не суждено: Россия, ее Вооруженные Силы защитили русских детей Новороссии, гражданские чиновники, учителя, строители дают возможность получать образование и становиться людьми, а не впитывать ненависть. Учиться в достойных условиях – так, чтобы эти условия, это образование были идентичны вне зависимости от субъекта федерации. К огромному сожалению, не все школьники, не все первоклашки Новороссии смогут сесть за парты: пока доступны всего 1174 школы, учащиеся 217 школ прифронтовой зоны будут учиться дистанционно. От достижения целей спецоперации – денацификации и демилитаризации Украины зависят жизни миллионов маленьких жизней, нашего будущего. И чтобы они смогли пойти учиться, расти, становиться людьми, а не озлобленными существами с батькой-бандерой в голове с верой про выкопанное Черное море, цели спецоперации должны выполняться до конца».
«Неучи ученые» комментируют резонансные изменения в ЕГЭ:
«Новые кодификаторы к ЕГЭ-2024 только вышли, а в телеграме уже разгорелись дискуссии. И изменений действительно много: в экзамен по истории включили задания про СВО (смотреть задание №5), из экзамена по литературе пропали Пушкин, Грибоедов, Лермонтов, Гоголь и "Слово о полку Игореве", а из обществознания – темы о демократии, военной службе, международном праве и гражданском обществе. Что же, удивляться, конечно, можно (а спорить нужно), но в изменениях логика есть. Ту же историю подогнали под стандарт нового учебника для 11 класса. Хотя про историю с "древнейших времен до 1914" все еще могут спросить. Правда, акцент на current history, пожалуй, слишком уж очевиден. Из литературы классиков убрали, вероятно, потому что курс старшей школы начинается со второй половины XIX века, то есть с Островской (зато в ЕГЭ остались Замятин, Солженицын и Пастернак). Вопрос, что именно лучше оценивать в выпускном экзамене – весь школьный курс или программу старшей школы – остается открытым. Правда, с обществознанием все несколько сложнее. Все темы вполне вписывались в курс, и логично объяснить, почему им не нашлось места, не получается. Кажется, все ради расширения блока про духовные ценности».
Изменения появятся и в вузах. С 1 сентября студентам начнут преподавать курс «Основы российской государственности». «ЭИСИ – Повестка дня» цитирует доктора политических наук, доцента кафедры социологии и психологии политики МГУ им. М. В. Ломоносова Антонину Селезневу:
«Курс "Основы российской государственности" направлен на формирование у молодых людей не только системы знаний о России, ее цивилизационной сущности, историческом пути и перспективах развития в будущем. Это курс, который направлен на формирование представлений и ценностей, правил и норм поведения, чувства патриотизма и гражданственности у молодых людей. Это просветительский курс, который решает ценностно-мировоззренческие задачи, то есть задачи формирования в мировоззрении подрастающего поколения ценностного отношения к пяти ключевым объектам социально-политической реальности – человеку, семье, обществу, государству и стране. В содержательном отношении учебное пособие опирается на результаты нашей многолетней научно-исследовательской работы по изучению традиционных российских ценностей с точки зрения исторического пути их формирования и современного восприятия молодежью. Мы ставили своей задачей не только рассказать о том, что есть Россия, но и аргументированно объяснить, почему у нас определенным образом устроены те или иные процессы».
Енисей и его мост к золоту
В четверг Владимир Путин дал старт движению по мосту через реку Енисей в Красноярском крае в ходе совещания по развитию региона. Мост является ключевым объектом в проекте развития Ангаро-Енисейского экономического района в проекте Енисейская Сибирь.
Член Общественной палаты РФ Никита Анисимов подчеркивает значимость нового моста:
«Открытие нового моста, как отмечали ранее красноярские власти, существенно упростит транспортную доступность для жителей 17 населенных пунктов. Ранее для переезда на другой берег Енисея они должны были прибегать к услугам паромной или ледовой переправ. Возведение нового моста заметно упростит работу целого ряда предприятий региона, прежде всего золотодобывающих, а также по добыче полезных ископаемых. Строительство Высокогорского моста началось в 2020 году, оно велось в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги". Сумма инвестиций составила около 7 млрд рублей. Протяженность 10-пролетного моста – 1196 метров».
«Темник» радуется за золотодобытчиков:
Мост обещает быть очень полезным в экономическом плане. Новая конструкция обеспечит устойчивую круглогодичную транспортную связь между центральными районами края и Северо-Енисейским районом. Также мост увеличит коммерческую скорость грузо- и пассажиродоставки от Енисейска до поселка Северо-Енисейский в 3-4 раза. Надо заметить, что в Северо-Енисейском районе добывается 25% золота от общего объема в России. Так что мост упростит работу занятых в добыче полезных ископаемых – легче будет добираться в нужные места и вывозить ресурсы оттуда».
Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков рассказывает о финансировании объекта:
«Особенное событие для всего края – запустили движение по новому Высокогорскому мосту. Строители отлично поработали – удалось завершить возведение на несколько месяцев раньше, чем предусмотрено контрактом. Строительство моста стало возможным благодаря поддержке Президента Владимира Путина. По его поручению 50 процентов средств на возведение моста было выделено из федерального бюджета».
«Mintrans24» отмечает, что строительство не было легким:
«Президент пообщался с руководителем строительной организации "Мостострой-11" Николаем Руссу. Мостостроитель отметил уникальность объекта: "Мост для нас был одним из самых сложных: это и каменистое дно, и быстрое течение, и паводок два раза в год с подъемом воды более чем на 6 метров, это и уникальная ферма, которая впервые смонтирована на территории России. Тем не менее по доброй традиции объект удалось сдать раньше срока».
Массовый удар беспилотников по России
В ночь на среду была проведена самая масштабная с начала СВО атака беспилотников на российские регионы. Взрывы прогремели в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Московской, Псковской, Рязанской, Тульской и Орловской областях. Силам ПВО удалось сбить большинство дронов, а в результате почти 30 взрывов погибших и пострадавших не было. Наибольший резонанс вызвали взрывы на аэродроме в Пскове.
«Коты и кошка Крамника» рассуждает о бессмысленности подобных атак для исхода СВО:
«На Украине отчего-то распространено мнение, что атаки по территории России способствуют достижению перемоги. В целом это примерно то же понимание роли и значения стратегических атак, что было, например, у товарища Саддама Хусейна в 1991, ну и понятно, что оно исходно ограничено доступным инструментом. Но надо отметить ключевой момент. Когда стратегические атаки проводятся, а возможности делать их такими, чтобы они влияли на способность противника вести войну – нет, то эффект у них получается обратный. Противник, подвергаясь атакам, но не теряя возможности вести войну, в итоге дополнительно мотивируется сделать все необходимое, чтобы лишить своего оппонента возможности эти атаки проводить. Как легко понять, возможности в данном вопросе у России и Украины несколько различны. Таким образом, главный эффект, который оказывают украинские атаки дронов, сводится к тому, что каждая следующая такая атака, особенно результативная, становится дополнительным доводом в пользу необходимости упразднения текущей версии украинской государственности и установления в Киеве подконтрольной России администрации. Впрочем, нельзя исключать, что это и является стратегической целью планировщиков соответствующих атак».
«АДЕКВАТ Z» интересуется, зачем Киев усугубляет свое положение:
«Вероятность приведения сопредельной территории в непригодное для жизни зимой состояние за прошедшую ночь существенно выросла. Вероятность, и без того весьма невысокая, что Эрдоган в Сочи выпросит хоть какую-то форму возобновления хохлам морского экспорта, за ночь упала еще сильнее. Вероятность, что крымский законопроект о наказаниях за съемки и публикацию попаданий и работы ПВО будет рассмотрен в ускоренном режиме и, скорее всего, принят в более жесткой редакции, чем исходная, кажется почти абсолютной. Это то, что по итогам ночи стоит принять к сведению широкой аудитории. Со всем остальным разберется и справится армия».
Политолог Юрий Баранчик размышляет о том, откуда прилетело на Псков:
«Прежде чем гадать, откуда летели дроны на Псков, стоит дождаться хотя бы минимальных данных о типе используемых врагом дронов. Если это вариация дешевых FPV-дронов или Mavicоид с системой сброса боеприпасов, то главными подозреваемыми окажутся местные криптохохлы или агентурная ячейка хохла на нашей территории. Что-то крупнее могло в теории прибыть и из Прибалтики. Но тогда вопрос к нашим способностям обнаружить массовую атаку со стороны страны-члена НАТО. И то, как на это реагировать, конечно. Самые "дальнобойные" дроны могли прилететь и с Украины. Но для этого им бы пришлось изрядно повилять в воздухе с низким шансом на скрытность. Лететь бы пришлось либо через Россию, либо через Белоруссию. Второй вектор политически более опасен: что будет, если украинский дрон из-за дефекта упадет куда-то в центре Минска? В любом случае, союзная ПВО нуждается в укреплении. Не самый очевидный вариант пункта 2 – это запуск дронов средней дальности с судна в Балтийском море. Но в таком случае стая дронов должна была пролететь через воздушное пространство кого-то из Прибалтики. Так что НАТО должно быть в курсе».
«Парламент с кнопкой» публикует кадры масштабного удара по Киеву и отмечает, что ответ ВС РФ не заставил себя ждать:
«Инфернальный прилет по Киеву публикуют западные СМИ. Это большая находка, так как Банковая очень строго цензурирует контент подобного типа в соцсетях. Дело в том, что фото и видеосъемка "прилетов" со стороны очевидцев зачастую противоречит официальным заявлениям ВСУ о сверхрезультативной работе ПВО. <…> Кадры попаданий, а также сообщения местных говорят о том, что сегодняшний ночной прилет был самым сильным с весны. Как заявляет Минобороны РФ, целью ракет были пункты разведки и управления. Кроме того, нельзя не отметить, что ответка за удар по Пскову и другим городам РФ прилетела очень быстро, мгновенная карма».
«Мюсли вслух» делают выводы:
«Военные действия без потерь не бывают, но баланс успешного поражения целей в результате атак с воздуха имеет устойчивый и значительный перевес в нашу пользу. Регулярные комбинированные удары российских крылатых ракет и "гераней" по военным объектам в тылу ВСУ далеко превышают ущерб от украинских налетов. При этом потеря/повреждение нескольких бортов "Ил-76" на аэродроме под Псковом означает, что нам по-прежнему нужно укреплять свои возможности по борьбе с беспилотниками противника. Конечно, киевский режим далек от агонии, как это утверждают некоторые российские публичные спикеры. Но факт того, что хохлы стараются компенсировать регулярные провалы своей ПВО налетами БПЛА, каждый раз громко крича про перемогу, несмотря на то, что подавляющее большинство из них успешно уничтожается российской армией, налицо».
Запад и его разочарование
Военные неудачи ВСУ подогревают нарастающее разочарование Запада Зеленским. Киев продолжает перекладывать ответственность за провал контрнаступления на страны НАТО, что не способствует росту популярности Украины на Западе.
«Русская Душа» рассказывает о претензиях Киева к западному оружию:
«Западные ВПК не справляются с потребностями Украины. После первых поставок Leopard многие пророчили Киеву успех на фронте. Однако легендарные танки быстро рассыпались под российской артиллерией, что сформировало у западной общественности негативное восприятие немецких Leopard. Первыми, конечно же, пострадали производители танков. Rheinmetall растерял былую славу на международном рынке, уступив место южнокорейским производителям. А задержка поставок новых танков на Украину еще сильнее ударила по репутации немецкого концерна. Киев, кстати говоря, не упускает возможность пнуть Запад за некачественную помощь. Например, под горячую руку попали и польские производители, которые, по словам Резникова, снабжают Украину не теми боеприпасами. За такую "наглость" украинский министр обороны пригрозил требованиями вернуть "заплаченные Киевом" деньги за сорванные контракты. Отсчет до ответного удара по самолюбию Украины уже можно начинать? Или Запад потерпит?»
Но поставки и этого не нравящегося украинцам оружия могут скоро иссякнуть, отмечает «РосСкандал»:
«Военные эксперты прогнозируют сокращение поставок оружия, в связи с чем уже сегодня Укро-рейх делает ставку "на подготовку большого количества военнослужащих". Для этого Зеленский заменил всех продажных военкомов, и вот под ружье идет последний резерв укро-рейха – наплодившиеся "белобилетники". Западные СМИ ругают ВСУ за то, что те тратят слишком много снарядов и БПЛА вместо того, чтобы жертвовать еще большим количеством солдат. Так что сегодняшние "мясные штурмы" – это не предел утилизации. Европа заставит хохлов воевать без оружия. И настоящее "мясо" увидим в 2024-м».
«Блок» комментирует ужас, охвативший сторонников признанного иностранным агентом Алексея Навального, когда они узнали результаты соцопроса европейцев об отношении к России и Украине:
«Подчиненные Навального опросили жителей Германии и Франции на тему того, кто несет ответственность за начало "войны" на Украине и как они относятся к президенту РФ Владимиру Путину. Результаты их, мягко говоря, разочаровали. Самым популярным ответом на вопрос "Кто виноват?" в Германии стал "США". Он набрал 36%. НАТО обвинили в развязывании конфликта 15% немцев, Украину – 9%. Итого в сумме 60% граждан Германии понимают, что не Россия – источник проблемы. Еще более выразительные цифры во Франции. Совокупный процент ответов французов, что виноваты США, НАТО и Украина, – 98% (выбрать можно было несколько вариантов). Россию, ее граждан и президента "обвиняют" 46% – в два раза меньше. Больше половины опрошенных французов и немцев относятся к Владимиру Путину позитивно или нейтрально. <…> Навальнисты, сделав ставку на поддержку Украины, снова попали впросак. Ни им, ни их западным хозяевам не удалось убедить мир, что Россия – агрессор. Люди во всех странах знают правду».
«Банкста» пишет об обвинениях в адрес Киева со стороны Запада:
«Киев является главным подозреваемым в диверсии на "Северных потоках", пишет французская газета Le Figaro. Согласно данным СМИ о расследовании диверсии на "Северных потоках", у немецкого следствия не осталось сомнений, что это была операция ВСУ при поддержке западных союзников. До недавнего времени расследование велось в отношении нескольких стран, включая Польшу, США и Россию. Украина стала подозреваемым номер один, говорится в статье. Изучив все возможные версии, от участия военных кораблей до подлодок, следователи немецкой прокуратуры наконец практически с полной уверенностью говорят, что к диверсии имеет отношение яхта "Андромеда", арендованная 6 сентября в немецком портовом городе Варнемюнде и отправившаяся к датскому острову Борнхольм. На борту судна следователи обнаружили следы взрывчатого вещества октоген. Это взрывчатка, предназначенная для применения под водой. Ее фрагменты были обнаружены на трубах "Северного потока", пробитых во время саботажа».
«Мадам Секретарь» считает это тревожным звоночком для Киева:
«В Европе все больше обсуждают причастность Украины к взрыву Северного потока. Есть множество сомнений в том, что украинцы способны провести столь сложную операцию в одиночку. Конечно, тень тут падает на США и Британию. Но, как мы видим, немцы практически готовы предъявить доказательства, что за всей операцией стоял лично Залужный, а Зеленский, вероятно, был вообще не в курсе. Украине все это грозит очень большими проблемами. Это не только отставка всех высокопоставленных военных. Это возможный пересмотр всей политики ЕС в отношении Киева, который повлияет на снабжение Украины деньгами и оружием. Если немцы докажут причастность украинцев, то общественное мнение может повернуться в сторону скорейшего завершения конфликта на плохих условиях для Зеленского. Очень интересный кейс, за которым продолжаем наблюдать».
Папа и его нечаянный скандал
В конце прошлой недели понтифик по видеосвязи участвовал во Всероссийской встрече католической молодежи в Санкт-Петербурге. Он назвал собравшихся «потомками великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, этой империи – образованной, великой культуры и великой человечности». Франциск призвал российских католиков «никогда не отказываться от этого наследия». Украинские официальные лица раскритиковали обращение понтифика, назвав его высказывания «империалистической пропагандой».
«А ещё я выгуливаю собак» злорадствует:
«На "Миротворец" Папу, конечно, эти дятлы уже внесли. Теперь, наверное, осталась только высадка марсиан, которые сразу после демонстративного уничтожения Вашингтона, Парижа и Лондона объявят о планируемой встрече с Путиным в санатории в Крыму».
«Мейстер» отмечает недальновидность реакции Киева:
«Касаться русофобской парадигмы существования нынешних киевских властей нет смысла, однако стоит обратить внимание на внешнеполитические и внутриконфессиональные последствия украинских истерик. Католиков в мире 1,36 млрд человек, и многим из них шельмования главы своей церкви явно придется не по вкусу. Особенно странам Латинской Америки, известным не только своей религиозностью, но и гордостью за Франциска I, который стал первым выходцем с их континента на папском престоле. Все это явно не добавит популярности Киеву в католических странах Глобального Юга, и без того занявших нейтральную позицию в отношении конфликта на Украине. А об инициативах мирного посредничества Ватикана, изначально выглядевших довольно бледно, наверное, можно и вовсе забыть».
«От Латеранского холма до Вислы. Станислав Стремидловский» объясняет логику Франциска:
«Служивший в 2011-2016 годах апостольским нунцием в Москве архиепископ Иван Юркович в одном из интервью ИА REGNUM так отвечал на вопрос о политике Ватикана на российском направлении: "После полутора лет понтификата папы Франциска у многих сложилось впечатление, что Святой престол радикально изменил свои приоритеты и поле деятельности. Однако и Католическая церковь, и Папство суть институты, укорененные в истории. Для понимания подобных институтов действует правило, согласно которому исторические константы более существенны, чем исторические переменные". Исторической константой Ватикан видит и Россию, в то время как специальная военная операция на Украине, да и сама Украина выглядят всего лишь историческими переменными...»
Сенатор Григорий Карасин считает действия Киева неадекватными:
«Складывается впечатление, что Зеленский опять входит в штопор. Он отважился безосновательно наскочить на Папу Римского за в целом позитивные оценки российской истории. И это на фоне погрома, который продолжается в отношении православной веры на самой Украине. Прозвучало и намерение приравнять разросшуюся в стране коррупцию к государственной измене. Только вдумайтесь! Многие эмоциональные эксперты поспешили отметить: "Все, конец Украине!" И, наконец, неожиданное условие Западу по проведению выборов в следующем, 2024 году. Это, дескать, возможно, но давайте 5 млрд долларов. Тогда запреты снимем и проведем. Просто оторопь берет!»
«Всевидящее око» интересуется свободой слова на Западе:
«По поводу изумившего всех онлайн-обращения Папы Римского к русским католикам редакция Ока хотела бы напомнить, что уже довольно давно, ближе к началу СВО, Ватикан уже оправдывался за высказывания Папы, объясняя их тем, что тот – аргентинец и за правильную повесточку бывшего "золотого миллиарда" не шарит. Что в переводе на нормальный русский означает: Папа Римский может себе позволить иметь какое-нибудь собственное мнение, а не по разнарядке выданное, от чего все на Западе порядком отвыкли, поэтому каждый раз удивляются. Даже мягчайшее и абсолютно пацифистское недавнее высказывание фон Триера произвело скандальный эффект. Все, что выходит за рамки ультраконформизма, производит нынче скандальный эффект. Потому что свобода слова в "оплотах демократии" не только умерла, но и разложилась в прах. Но никто этого не заметил, все заняты подсчетом должного количества трансгендеров на квадратный метр жилплощади».
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