Телеграм: 15 жизней за фото, Нобель и демарш Словакии
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
«Валдай» и его Путин
В понедельник в Сочи началось заседание клуба «Валдай», его тема – «Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех». В четверг на заседании клуба выступил Владимир Путин.
«Парламент с кнопкой» резюмирует выступление президента:
«На смену споров коммунистов и капиталистов пришел конфликт вокруг суверенитета. Либо страны выбирают мягкую (или не очень) оккупацию западным гегемоном, со всеми вытекающими, либо же стараются отстоять свою субъектность перед лицом глобализации. В этом плане слова Путина о блоковом мышлении стоит понимать не как критику самих блоков или альянсов. Президент говорит о том, что стоит вернуться к тому, что каждое государство должно определять свою политику самостоятельно. Вместо единого одинакового мира, состоящего из сплошных стран с западной системой ценностей под эгидой США, Россия предпочла бы видеть "цветущие тысячи цветов". Блоки и региональные альянсы могут вернуть политическое равновесие в мире. Больше не будет однополярного или двуполярного мира, так вообще быть априори не должно. А вот создание и формирование нескольких центров силы в разных регионах планеты вынудят страны уважать интересы и позиции друг друга».
«Всевидящее око» пишет о намерении России содействовать освобождению Глобального Юга и Востока от доминирования Запада:
«Глобальный Юг и Восток стремятся преодолеть неоколониальную парадигму, навязанную им Западом, но нуждаются в лидере. В этой роли сейчас и выступает Россия, которая нашла в себе мужество и ресурсы бросить вызов ничем не ограниченной алчности Запада. Сегодняшняя валдайская речь Путина обращена прежде всего к партнерам России по группе БРИКС, которые в той или иной степени поддерживают нашу страну в ее противостоянии Вашингтону и его союзникам по НАТО. И вовсе не случайно, говоря о том, как западные элиты пытаются лепить образ врага из всех, кто не готов слепо идти за ними, Президент особо отметил Китайскую Народную Республику и Индию (в отношении последней добавил – "сейчас заигрывают, конечно"), а также арабский мир. КНР и Индия, наряду с Россией – главные игроки группы БРИКС, а Саудовская Аравия и ОАЭ войдут туда с 1 января 2024 года. Поэтому, несмотря на миролюбивый тон Путина, его выступление на Валдайском форуме можно расценивать и как предупреждение Западу – хорошенько подумать, прежде чем вступать в конфронтацию со странами БРИКС».
«Ватфор | Автострадный think tank» комментирует слова президента о том, что в вопросах новых территорий на Украине мы должны руководствоваться вопросом гарантии безопасности народов России и российского государства:
«Мы много раз озвучивали этот тезис, он подтверждается всей логикой поступков Путина, начиная с 2014 года. Однако логика войны неизбежно сводится к территориям: они должны быть под нашим контролем, чтобы противник с этих территорий не вредил нам. Крым – чтобы не допустить его превращения в натовский непотопляемый авианосец. Донбасс – чтобы прекратить этнические чистки русских на наших границах. Азовский коридор – чтобы гарантировать связь с Крымом на фоне атак на мост. Таким образом, чем дольше Украина сопротивляется, тем больше территорий у нее придется отнимать, чтобы гарантировать безопасность народов России и российского государства. Одесса и Николаев – чтобы исключить атаки на море. Харьков и Сумы – чтобы обезопасить Белгород и Курск. Никому не нравится процесс и не всем нужен результат, но из этой колеи так просто уже не выбраться. Не через год, так через десять. Не через десять, так через тридцать».
«338» удивлен тем, что Молдавию Путин упомянул вскользь:
«Не для того сначала Суворов, а спустя полтора века Тимошенко и Малиновский освобождали данную территорию. Которая изначально при Георгии Стефане просилась быть принятой в российское подданство. Милитаризация Молдавии видна (как и видны едва ли не ежедневно идущие из/на Украину товарняки через Бессарабку на Бородино). Так же видно, как молдавские власти дурят своих граждан, а молдавских властей дурят власти европейские. Нынешнему Кишиневу абсолютно не до своих граждан. Но дело не только и не столько в ностальгии. Если территорию Молдавии делают антироссийской, готовя как плацдарм у будущей российской Одесской области, то перспективы у нынешнего Кишинева не самые благоприятные».
Украина и её 15 диверсантов
В среду сотрудники Пограничного управления ФСБ России совместно с подразделениями Черноморского флота ВМФ и Управления Росгвардии по Республике Крым предотвратили попытку прорыва на полуостров украинских диверсантов. Группа из 15 человек была уничтожена, еще один боевик Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины был взят в плен. Он рассказал, что целью диверсантов была фото- и видеосъемка на фоне украинского флага на территории Крыма.
«ANTISEPTIC» удивляется цинизму украинского командования:
«Отправить на верную смерть столько бойцов ради видео на фоне флага Украины. Даже не представляю, что творилось в мыслях у этих бойцов, когда им рассказывали суть их операции. Но не все так просто, в нынешних реалиях украинского контрнаступления, которое с треском провалилось, это очень важная задача. Перенасыщенное пропагандой украинское общество начинает понимать, что на фронте не все так гладко, кладбища растут, мобилизация все ужесточается, а власти вместо заботы о стране просто пытаются успеть как можно больше заработать, поэтому и важны подобные медийные вбросы, им жизненно необходимо отвлекать общественность, что свою, что западную подобными липовыми победами, пытаясь сохранить в целости созданную ими, но уже трещащую по швам картину успехов ВСУ. Поэтому и отправляют бойцов на убой, и будут это делать дальше, ведь как только они остановятся, мыльный пузырь лопнет».
Телеведущий Анатолий Кузичев называет действия украинцев инфантилизмом:
«Ради этой дебильной пиар-акции погибло полтора десятка человек. Ради фигуры речи "фортеця Бахмут" – тысячи. Я так понимаю, выбор у украинского военного невелик. Если мобилизованный, то придется умирать в районе Работино, ради лозунгов про успешное наступление. Если профи – то в районе Крыма, ради пары заголовков в рамках информационной перемоги».
«Старший Инспектор» отмечает, что украинская пропаганда распространила фейковое видео:
«Чтобы слепить зраду, любой подлог подходит. Повязанный диверсант признал, что целью группы было сделать фотографии для пиар-кампании ВСУ, но произвести съемку они не успели. А на "победном" видео украинской стороны ВСУшники и высадились, и "огневое поражение" нанесли, и флаг установили. Правда, другой – не тот, который обнаружили у диверсантов. Чудеса монтажа? Это на Украине умеют. Вердикт пользователей из Украины: "Потеряли саму ДРГ ради фоточки с флагом"».
«Мюсли вслух» считают, что диверсанты проверяли уровень защищенности Крыма:
«Интересно, на что рассчитывали украинцы, ведь особого военного смысла операции, проведенной такими незначительными силами и средствами, не было никакого? По всей видимости, тут имели место два момента. НАТО продолжает с помощью мелких диверсий в исполнении разменного украинского материала разведку обороны Крыма, ее возможностей и оперативности реагирования. А в случае малейшего успеха киевский режим смог бы представить в телевизоре американским и европейским спонсорам видео/фото с жовто-блакитной тряпкой на крымском пляже, а то деньги и оружие выделяют все меньше и меньше. Получается, что украинские диверсанты отдали свои жизни за неудачную пиар-акцию, ради строчки в новостях».
«Политтранзит» считает, что с помощью таких диверсий британские кураторы ГУР Украины тестируют новые тактики по преодолению и подавлению нашей обороны:
«Англосаксы используют тактику "рой дронов", одновременно проводя комбинированные атаки воздушными и морскими беспилотниками. При этом где-то невдалеке от района провокации всегда присутствуют разведывательные самолеты и беспилотники, которые вместе со спутниками фиксируют, как отрабатывает задачи российская ПВО, ВКС и наземные силы по таким вот атакам дронов. Такие комбинированные атаки используются затем противником для моделирования возможных боевых действий в большем масштабе. Полученные данные потом закладывают в искусственный интеллект, чтобы он смоделировал успешную атаку, которая должна подавить нашу основную систему ПВО в случае глобального конфликта. С помощью таких, на первый взгляд, бессмысленных атак англосаксы тестируют береговую оборону Крымского полуострова, которая состоит из береговых сил, флотских группировок и авиации. И вот эти средства, которые применяет противник, включая морские дроны, тестируют ее ценой жизни смертников. А то, что при этом гибнут украинцы, кого это волнует?»
Нобель и его медицина
В понедельник началось объявление имен новых обладателей Нобелевских премий. Наибольший резонанс вызвала Нобелевская премия по медицине – ее присудили уроженке Венгрии Каталин Карико и американцу Дрю Вайсману за исследования, которые лежат в основе мРНК-вакцин против COVID-19.
«И все у нас так» издевается:
«Нобелевскую премию по медицине предсказуемо получили создатели вакцин от Pfizer и Moderna. А почему люди, "спасшие мир от COVID-19", получают премию в масочках? Это что же получается, премированная Нобелевским комитетом вакцина, конечно, работает, но масочка – надежнее?»
«Мышь в овощном» задает вопросы:
«А мы правильно понимаем, что Нобелевку по медицине дали чисто для того, чтобы доказать людям, что западные вакцины от коронавирусной инфекции – крутые, а русские – шлак, и что русские препараты не пускали на мировой рынок – то это была исключительно забота о людях, а вовсе не политика, обошедшаяся человечеству в какое-то товарное количество дополнительных смертей от пандемии? И дали именно сейчас потому, что чуть раньше – еще были слишком свежи воспоминания о реальной "эффективности" искомых иностранных препаратов, а чуть позже – и все бы уже забыли о том, что пандемия вообще была? Или дело не в этом, а в том, что Запад готовится к новой волне заразы, реальной или мнимой, а поскольку Россию пытаются выставить харамом – то нужны какие-то дополнительные аргументы в пользу сохранения эмбарго на наши вакцины, дескать, не нужно нам это – справимся своими силами?»
«IraLeon» считает, что ученые не виноваты в том, как использовали их идеи:
«Ни Каталин Карико, ни Дрю Вайсман не виноваты в том, как технически была использована их идея конкретно Файзером и Модерной. А подробности того, как Файзер произвел свои партии, вчера изложил Geoff Pain PhD. Статья сложная, посвящена тщательному "разбору полетов" об этапах производства вакцин, о заменах, которые провели в процессе этого производства… <…> И о том, что партии вакцин отличаются по количеству\качеству и частоте побочных эффектов, уже известно из рассказа датчан и их публикации в журнале "Европейские клинические исследования". Снова подчеркну, что Карико и Вайсман совершенно не виноваты в плачевных результатах использования их идеи недобросовестными фармами, но одновременно замечу, что не видать бы им Нобелевской премии, денег за патент и т.д., если бы не… и вот именно этим меня не устроило решение Нобелевского комитета, который перепутал науку с политикой».
«Смотровая Военврача» отмечает, что эта премия – результат большой работы:
«Не такая уж быстрая нобелевка, как кажется. Лишнее подтверждение тому, что мРНК-вакцины не состряпали на коленке, их появление было лишь логичным практическим следствием многодесятилетней работы, которая велась с 1980-х годов. Каталин Карико, венгерский биохимик, специализировалась именно на РНК-опосредованных механизмах, ее работы 1990-х годов были по терапевтическому применению мРНК. Второй нобелиат – американский биохимик Дрю Вайсман, был коллегой Карико в Пенсильванском университете, и изначально специализировался на дендритных клетках, которые к активации иммунного ответа, вызванного вакцинами, имеют самое прямое отношение».
«SechenovTech» рассказывает о непростой судьбе венгерского ученого:
«Путь Каталин Карико в науке был очень тяжелым. Она приехала в США из Венгрии c мужем и двухлетней дочерью. Проработав четыре года в Temple University, она была вынуждена уйти в соседний UPenn после спора со своим боссом, который затем попытался ее депортировать. В Университете Пенсильвании она стала профессором, но никак не могла получить государственные, корпоративные гранты или другое финансирование. Через шесть лет ее понизили в должности и существенно сократили заработную плату. В то же самое время она заболела раком. В 2013 году Каталин приняла предложение стать старшим вице-президентом BioNTech после того, как UPenn отказалась восстановить ее на должность профессора, с которой она была понижена в 1995 году. Когда Каталин уходила, все смеялись и говорили: у BioNTech даже нет веб-сайта. А сейчас она вице-президент компании, которая стоит миллиарды долларов. Недавно Каталин выступала с докладом, и ее спросили, каков ее совет начинающим ученым. Каталин сказала: никогда не сдаваться. Здесь можно говорить о разных аспектах. И о том, что побеждают настойчивые и упорные. И о тернистости пути женщин в науке. Но глобально это мотивирующая иллюстрация того, что сложно везде и всем. Нужно продолжать бороться за идею, если вы в нее верите».
Конгресс США и его отставки
Во вторник впервые в истории США Палата представителей Конгресса проголосовала за отстранение от должности спикера – республиканца Кевина Маккарти, третьего лица в государстве. Его отставку поддержали все демократы и восемь республиканцев, недовольных договоренностью Маккарти с демократами по продолжению финансирования работы правительства в течение 45 дней. Работа Конгресса оказалась парализована, финансовая помощь Украине заморожена на неопределенный срок.
«Вашингтонский обком» рассказывает о перспективах Киева:
«В субботу Конгресс утвердил временный бюджет на 45 дней, не включив в него деньги для Украины. После этого конгрессмены под началом республиканца Мэтта Гетца сместили с поста спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, обвинив его в излишней сговорчивости и попытках закулисно согласовать с Белым домом в том числе финансирование для Украины в обмен на поддержку законопроекта, предотвратившего шатдаун. Соответственно, если такие договоренности и имели место быть, то с отстранением Маккарти они обнулились. По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джона Кирби, администрация Байдена сейчас располагает средствами в $5,2 млрд для помощи Украине, и этого хватит максимум на 2 месяца. В Белом доме понимают, что Украина не может без средств американских налогоплательщиков не только воевать, но и функционировать как государство, так как все бюджетные выплаты обеспечиваются за счет внешних вливаний, но непринятый собственный бюджет при дестабилизированном Конгрессе представляет для Байдена гораздо большую проблему».
«С берега Гудзона» следит за американской межпартийной борьбой:
«Изгнанного из спикеров Палаты представителей Маккарти все считали ушлым игроком, и нашим, и вашим, крутился, вертелся, все время проскакивал. Однако в итоге провалился с треском. Как последний салажонок, даже не верится. Что же случилось? То ли из патриотических соображений, то ли прославиться хотел, то ли что-то ему демократы обещали, но на выходных он, напомню, организовал с демократами продление бюджета, а сегодня эти же демократы его дружно сплавили, не моргнув глазом. В чем же главный итог произошедшего? Немногочисленные верующие в возможность межпартийного сотрудничества в США получили наглядный урок. Компромиссов между республиканцами и демократами быть не может, только борьба до конца. Еще один шаг если не к гражданской войне, то к коллапсу нынешней политической системы».
«Мейстер» пишет о том, как американский кризис отразился на Европе:
«Одним из бенефициаров внутриполитического конфликта вокруг американского бюджета стала, как ни странно, Венгрия. Отсутствие американских траншей Украине сделало Киев не просто сговорчивее, а буквально вынудило в очередной раз стоять с протянутой рукой перед господами из ЕС. Так, венгерский банк ОТР Bank был исключен украинскими властями из "списка спонсоров войны", в котором он находился с мая месяца из-за работы в России. Оказалось, что принципиальность Украины стоит примерно 500 млн евро помощи от ЕС, которые Венгрия блокировала все это время в ответ на попытки мелкого шантажа со стороны Банковой. Брюссель уже ожидает, что Будапешт не будет больше препятствовать дальнейшим военным траншам Киеву, и даже готов разморозить 13 млрд евро из фондов ЕС ради финансовой помощи режиму Зеленского. Однако здесь важно другое – прямо сейчас венгерские власти получили наглядный инструмент давления на Киев и могут спокойно идти по пути повышения ставок. Одной из главных забот для них является защита проживаемого на Украине венгерского меньшинства от националистической и убийственной политики Зеленского. В этом направлении Венгрия может рассчитывать на содействие Словакии, у которой также есть свои претензии к национальной политике Киева. Поэтому радоваться руководству Неньки рано, ведь перемога по традиции в любой момент рискует превратиться в зраду».
Журналист Валентин Богданов комментирует намерение республиканца Джима Джордана баллотироваться на пост спикера:
«Джим Джордан на посту спикера – это кошмар Джо Байдена наяву. Юридический комитет Палаты представителей, которым руководит Джордан, вместе с комитетом по надзору, которым руководит Джеймс Комер, это ядро процесса по импичменту действующего президента США. Если Джордан возглавит палату, то Байден не просто превратится в хромую утку – Америку накроет мощный внутриполитический кризис. "Почувствуй себя Трампом" – вот что они ему устроят, спеленав по рукам и ногам».
«Доктор Z прописал» наблюдает за финансовыми успехами США на фоне кризиса:
«Госдолг США в первый понедельник нового финансового года подскочил на 275 миллиардов долларов – с 33,167 триллиона долларов до 33,442 триллиона, обновив свой исторический максимум. То есть за сутки американский госдолг вырос на сумму большую, нежели весь госдолг России. Который на 1 сентября составлял 25,6 триллиона рублей или 267,3 миллиарда долларов. С начала года госдолг России в долларовом выражении сократился на 57,1 миллиарда долларов. А вот в рублевом вырос – на 2,8 триллиона рублей».
Словакия и её выбор
На парламентских выборах в Словакии победила левоцентристская партия бывшего премьер-министра страны Роберта Фицо «Направление – социальная демократия». Второе место заняла либеральная «Прогрессивная Словакия». Фицо известен как противник оказания помощи Украине. После начала СВО он резко критиковал Запад, возлагал на него ответственность за начало военных действий и призывал остановить отправку вооружений на Украину.
«Темник» не спешит радоваться:
«На фоне победы партии экс-премьера Фицо появляются разговоры, что Словакия может сменить внешнеполитический вектор – с проукраинского на пророссийский. Вероятность такая есть, конечно. Однако неизвестно, сможет ли Фицо сформировать правящую коалицию».
«Bunin & Co» приводит мнение политолога Алексея Макаркина:
«Перед выборами Фицо обещал отказать Украине в поддержке, сосредоточившись на решении внутренних задач. Победу Фицо уже приветствовал Виктор Орбан. Но, во-первых, и Венгрия при Орбане маневрирует – например, голосуя за все принятые пакеты санкций Евросоюза в отношении России. А во-вторых, позиции Фицо слабее – у него, в отличие от Орбана, нет абсолютного большинства в парламенте. И как потенциальный премьер он должен будет учитывать мнение партнеров по коалиции – а [лидер партии "Голос – социальная демократия" Петер] Пеллегрини позиционирует себя как более проевропейский политик, чем Фицо. И, наконец, Фицо – опытный политический слаломист. Одно время он позиционировал себя как социал-демократ, потом стал противником миграции, все время оставаясь популистом. И критикуя бюрократию Евросоюза, он никогда не забывал о финансовой зависимости своей страны от объединенной Европы».
«АДЕКВАТ Z» настроен скептически:
«Вот давайте представим, что Словакия взяла и вышла из игры. Отказалась от всех форм военной помощи бандеровцам (в текущих реалиях это в первую очередь производство боеприпасов) и закрыла территорию для транзита военных грузов. Прямое влияние на события получится довольно так себе. Опосредованное – намного более значимым: будет создан нехороший прецедент, что так, оказывается, можно, и не только для умов, но кое-где и для элит. Именно поэтому в европах лягут костьми, но такого сценария не допустят. Может, сорвав формирование правительства партией, победившей на позавчерашних выборах с недвусмысленно антибандеровскими планами. Может, связав партию коалиционными обязательствами, несовместимыми с этими планами. Может, прибегнут к средствам и погрязнее. Но в любом случае бунт на корабле будут давить в зародыше, это вопрос управляемости внешней политикой ЕС в целом в гораздо большей мере, чем может показаться на беглый взгляд – одной Венгрии в этом смысле им и так слишком много. По всему этому поводов для чрезмерных восторгов итогами словацких выборов не вижу. Если вдруг, против всех ожиданий, им действительно удастся успешно взбрыкнуть – тогда да, тогда это сойдет не просто за событие, а за немаленькую сенсацию. Но не ранее».
Политолог Юрий Баранчик рассказывает о первых результатах прихода Фицо к власти:
«Президент Словакии Зузана Чапутова после прошедших в стране парламентских выборов заблокировала пакет помощи Украине. Сообщается, что министерство обороны Словакии должно было направить Украине очередной пакет военной помощи, утвержденный прежним правительством во главе с Людовитом Одором. Однако Зузана Чапутова не утвердила это решение. По словам представителя словацкого лидера Мартина Стрижинца, она таким образом "уважает результаты демократических выборов", победителем которых стала партия экс-премьера Роберта Фицо Smer-SD. Он также отметил, что президент Словакии полагает, что игнорирование позиции Smer-SD, как и других партий, "создало бы досадный прецедент на будущее"».
«Новости СВО от Dlon» пишут, что украинцы массово уезжают из Словакии:
«После того, как премьер-министром Словакии стал пророссийский политик Роберт Фицо, у осевших в стране украинцев началась настоящая паника. По их мнению, новоиспеченный премьер рано или поздно примет решение выдворить всех эмигрантов из Украины обратно к себе домой. Дошло до того, что местные беженцы начали отговаривать своих "побратимов" приезжать сюда, потому что "мы здесь ненадолго, наверное, так как "фашизм" из Венгрии и сюда переполз". Украинцам нужно понять, что Европе они не нужны. Придет время, когда коллективный Запад дружно соберет всех беженцев и отправит их обратно на Украину в качестве очередного "мяса" для ВСУ».
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