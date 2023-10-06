Телеграм: 15 жизней за фото, Нобель и демарш Словакии

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В понедельник в Сочи началось заседание клуба «Валдай», его тема – «Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех». В четверг на заседании клуба выступил Владимир Путин.

«Парламент с кнопкой» резюмирует выступление президента:

«На смену споров коммунистов и капиталистов пришел конфликт вокруг суверенитета. Либо страны выбирают мягкую (или не очень) оккупацию западным гегемоном, со всеми вытекающими, либо же стараются отстоять свою субъектность перед лицом глобализации. В этом плане слова Путина о блоковом мышлении стоит понимать не как критику самих блоков или альянсов. Президент говорит о том, что стоит вернуться к тому, что каждое государство должно определять свою политику самостоятельно. Вместо единого одинакового мира, состоящего из сплошных стран с западной системой ценностей под эгидой США, Россия предпочла бы видеть "цветущие тысячи цветов". Блоки и региональные альянсы могут вернуть политическое равновесие в мире. Больше не будет однополярного или двуполярного мира, так вообще быть априори не должно. А вот создание и формирование нескольких центров силы в разных регионах планеты вынудят страны уважать интересы и позиции друг друга».

«Всевидящее око» пишет о намерении России содействовать освобождению Глобального Юга и Востока от доминирования Запада:

«Глобальный Юг и Восток стремятся преодолеть неоколониальную парадигму, навязанную им Западом, но нуждаются в лидере. В этой роли сейчас и выступает Россия, которая нашла в себе мужество и ресурсы бросить вызов ничем не ограниченной алчности Запада. Сегодняшняя валдайская речь Путина обращена прежде всего к партнерам России по группе БРИКС, которые в той или иной степени поддерживают нашу страну в ее противостоянии Вашингтону и его союзникам по НАТО. И вовсе не случайно, говоря о том, как западные элиты пытаются лепить образ врага из всех, кто не готов слепо идти за ними, Президент особо отметил Китайскую Народную Республику и Индию (в отношении последней добавил – "сейчас заигрывают, конечно"), а также арабский мир. КНР и Индия, наряду с Россией – главные игроки группы БРИКС, а Саудовская Аравия и ОАЭ войдут туда с 1 января 2024 года. Поэтому, несмотря на миролюбивый тон Путина, его выступление на Валдайском форуме можно расценивать и как предупреждение Западу – хорошенько подумать, прежде чем вступать в конфронтацию со странами БРИКС».

«Ватфор | Автострадный think tank» комментирует слова президента о том, что в вопросах новых территорий на Украине мы должны руководствоваться вопросом гарантии безопасности народов России и российского государства:

«Мы много раз озвучивали этот тезис, он подтверждается всей логикой поступков Путина, начиная с 2014 года. Однако логика войны неизбежно сводится к территориям: они должны быть под нашим контролем, чтобы противник с этих территорий не вредил нам. Крым – чтобы не допустить его превращения в натовский непотопляемый авианосец. Донбасс – чтобы прекратить этнические чистки русских на наших границах. Азовский коридор – чтобы гарантировать связь с Крымом на фоне атак на мост. Таким образом, чем дольше Украина сопротивляется, тем больше территорий у нее придется отнимать, чтобы гарантировать безопасность народов России и российского государства. Одесса и Николаев – чтобы исключить атаки на море. Харьков и Сумы – чтобы обезопасить Белгород и Курск. Никому не нравится процесс и не всем нужен результат, но из этой колеи так просто уже не выбраться. Не через год, так через десять. Не через десять, так через тридцать».

«338» удивлен тем, что Молдавию Путин упомянул вскользь:

«Не для того сначала Суворов, а спустя полтора века Тимошенко и Малиновский освобождали данную территорию. Которая изначально при Георгии Стефане просилась быть принятой в российское подданство. Милитаризация Молдавии видна (как и видны едва ли не ежедневно идущие из/на Украину товарняки через Бессарабку на Бородино). Так же видно, как молдавские власти дурят своих граждан, а молдавских властей дурят власти европейские. Нынешнему Кишиневу абсолютно не до своих граждан. Но дело не только и не столько в ностальгии. Если территорию Молдавии делают антироссийской, готовя как плацдарм у будущей российской Одесской области, то перспективы у нынешнего Кишинева не самые благоприятные».

