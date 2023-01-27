Телега ждет «Леопардов» и «Абрамсов»

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В понедельник МИД России объявил о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией в ответ на сокращение численного состава российского посольства в Таллине. Послу Эстонии Маргусу Лайдре было предписано покинуть РФ до 7 февраля. В ответ Таллин заявил, что не позже той же даты российский посол Владимир Липаев должен уехать из Эстонии. Латвия вслед за Эстонией и в знак солидарности с ней объявила, что понизит уровень дипломатических отношений с Россией.

«Книга Носовича» объясняет, почему посольства в странах Балтии России не нужны:

«Чрезвычайные и полномочные послы в странах Балтии – это инерция российской внешней политики. Не нужны России уже давно были в таких странах послы – у них там не было работы, соответствующей их дип. статусу. Они лишь повышали международные акции Литвы, Латвии и Эстонии: Россия их признает и держит полноценных послов, словно в Соединенных Штатах или Китае. Российские посольства в Прибалтике – осажденные крепости, российские дипломаты – парии, а самое главное, что Прибалтика для России – это не три страны, а одна территория. Конечно, она очень важна для России, но важна как плацдарм, полигон и предмет американского шантажа созданием еще одной точки напряжения на российских границах. В Прибалтике сейчас будут формировать полноценные дивизии НАТО – конечно, по этим дивизиям надо вести переговоры. Но не с самими же прибалтами их вести...»

«Темник» надеется, что другие русофобы сделают правильные выводы:

«Прибалтийские тигры дождались ответных санкций. <…> Надо думать, данный шаг в том числе является предупреждением и для других не в меру зарвавшихся правительств-энтузиастов идей западного превосходства».

Также в понедельник правительство Эстонии поручило министерствам выработать позицию по введению прилежащей зоны в пределах 24 морских миль от исходной линии территориального моря Эстонии. После введения такой зоны эстонцы смогут досматривать российские суда, которые выходят из портов Ленинградской области и Кронштадта, возможно, им даже запретят проход через Финский залив.

«Интернет ненужных вещей» комментирует новость о возможной блокировке Эстонией Финского залива для российских судов и военных кораблей:

«Надо понимать, что все ВМС Эстонии – это три тральщика, один водолазный корабль и два патрульных катера, задержать хоть что-то военное этими силами невозможно даже в фантазиях. Применение же береговых средств против российских ВМС, находящихся за пределами территориальных вод Эстонии – это уже акт войны, и ответный удар под 5 статью устава НАТО не подпадает. Так что в целом все эти заявления похожи на грозное махание кулаком в окно».

«Доктор Z прописал» советует эстонцам перечитать международные договоры:

«Намерения и реальное положение дел могут и не совпасть, такое происходит сплошь и рядом. Эстонию трудно отнести к числу государств, которые и ранее были доброжелательно настроены к России. А сейчас это просто враждебная страна. Однако же вопрос в том, почему в Таллине ранее не попытались реализовать идею с "прилежащей зоной" в Финском заливе. P.S. Видимо, потому что читали статью 24 Конвенции о территориальном море и прилежащей зоне от 1958 года. Там как раз все ясно расписано про ограничение хотелок. Так что не мешало бы еще раз перечитать».

