Телега ждет «Леопардов» и «Абрамсов»
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
НАТО и её танки
В среду президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams, а официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил о решении немецких властей передать Киеву роту из 14 танков Leopard 2 A6 из запасов бундесвера.
«ПРАВДИВАЯ ПРАВДА» комментирует детский восторг, охвативший украинское руководство:
«Украинские функционеры, потерявшие под ногами почву из-за новостей о поставках танков, уже строят планы по захвату России. Генерал ВСУ Маломуж собрался покорять на "Абрамсах" и "Леопардах" Крым, а советник Зеленского Михаил Подоляк грозит ударами по Москве, Питеру и Екатеринбургу. Маломуж, даром что генерал, не понимает, что путь танковых батальонов на полуостров пролегает по легкодоступной для наших ВКС местности, кроме того, для того чтобы выйти к Перекопскому перешейку, придется не только подавить наши силы, но и одновременно форсировать Днепр. Другими словами, разумных идей у врага нет, и без американских офицеров украинские вояки утопят дорогую технику в ближайшем болоте, а затем наверняка попросят еще».
«Контора Пишет» отмечает опасения немецких военных:
«Большинство немецких политиков и членов кабинета министров выступают за поставки танков. Однако обеспокоенность ослаблением собственной оперативной готовности выражает бундесвер – военные считают, что поставленных танков "Леопард 2" хватит на два-три месяца боевых действий, однако они продлятся гораздо дольше, а очередными поставками танков германская армия будет обескровливать сама себя».
«Политтранзит» уверен, что канцлер ФРГ совершил ошибку:
«Шольц ошибся, поддавшись на давление западных союзников по НАТО, которые требовали от него выделить немецкие танки Киеву. Кроме того, он опрометчиво дал согласие на передачу таких танков Украине теми странам, которые их в свое время закупали у Берлина. Теперь Шольц фактический пособник неонацистского режима, "правящего бал" в Киеве. Поэтому ответственность за военные преступления президента Зеленского в ходе украинского конфликта всецело ложится на канцлера Германии, который перешел ту саму "красную черту"».
Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий пишет, что Шольц принял решение под давлением США:
«Очередное свидетельство того, насколько слепой и несамостоятельной становится Европа. Все продавливается из Вашингтона. Все делается без учета последствий. Вероятно, нынешнее положение киевского режима на "поле боя" вызывает серьезное беспокойство у его кукловодов. Раз речь зашла о таких вооружениях, отправка которых значительно ослабляет германских союзников США в военном плане. Но когда это волновало Вашингтон? Поможет ли это Зеленскому? Его подпевалы ранее уже молились то на "джавелины", то на "хаймарсы". Их поставки Украине не заставили Россию прекратить спецоперацию, а большая часть из этих вооружений уже была уничтожена в честном бою. "Леопардов" постигнет та же участь. Про "законные цели" не буду даже напоминать. Историю никто не учит. Немецкие танки уже когда-то были на русской земле. В русскую землю и "ушли". Победа неизбежна и будет снова за нами!»
В четверг Пентагон официально сообщил об отсутствии на американских армейских складах необходимых танков Abrams для Украины.
«АДЕКВАТ Z» считает, что время работает на нас:
«Вчера в Белом доме кто-то знатно проболтался: решили давать танки потому, что изменилось положение на земле. В какую сторону оно изменилось за последнюю пару месяцев, видно каждому, кто не слеп: если не кормить укров западной матчастью, их коллапс не только неизбежен, но и недалек. Поэтому выгребают Леопарды (Абрамсы сейчас не в счет, с ними все будет совсем долго, примерно до конца года) на пару натовских батальонов, плюс еще в середине месяца наобещали весьма разномастных БМП, БТР и артиллерии, которых хватит на комплектование пары-тройки бригад, не более. Плюс еще одну бригаду обещают помочь укомплектовать поляки остатками своей советской техники. Количественно это все – во много раз меньше, чем украм уже выбито за 11 месяцев, как того, что у них было исходно, так и того, что уже им передали за все это время. Боеготовности подразделения и подавно части на новой технике начнут достигать в самом лучшем случае месяца через два. Танковые – минимум через три-четыре, и скорее через четыре, чем через три. Все эти месяцы украм придется жить на том, что они имеют здесь и сейчас, то есть в режиме прогрессирующего истощения – не столько мяса, его ловят и будут ловить, сколько техники и боеприпасов. <…> Мораль. Ко всем новостям о поставках относимся спокойно, иной реакции они не заслуживают. Разжигателей паники на этой почве игнорируем, они или некомпетентны до последнего предела, или просто находятся на работе. Помним, что темпы выбивания западной матчасти многократно превышают и впредь будут превышать любые возможности ее восполнения. И мотаем на ус, что демилитаризация Европы началась полным ходом».
Прибалты и их демарши
В понедельник МИД России объявил о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией в ответ на сокращение численного состава российского посольства в Таллине. Послу Эстонии Маргусу Лайдре было предписано покинуть РФ до 7 февраля. В ответ Таллин заявил, что не позже той же даты российский посол Владимир Липаев должен уехать из Эстонии. Латвия вслед за Эстонией и в знак солидарности с ней объявила, что понизит уровень дипломатических отношений с Россией.
«Книга Носовича» объясняет, почему посольства в странах Балтии России не нужны:
«Чрезвычайные и полномочные послы в странах Балтии – это инерция российской внешней политики. Не нужны России уже давно были в таких странах послы – у них там не было работы, соответствующей их дип. статусу. Они лишь повышали международные акции Литвы, Латвии и Эстонии: Россия их признает и держит полноценных послов, словно в Соединенных Штатах или Китае. Российские посольства в Прибалтике – осажденные крепости, российские дипломаты – парии, а самое главное, что Прибалтика для России – это не три страны, а одна территория. Конечно, она очень важна для России, но важна как плацдарм, полигон и предмет американского шантажа созданием еще одной точки напряжения на российских границах. В Прибалтике сейчас будут формировать полноценные дивизии НАТО – конечно, по этим дивизиям надо вести переговоры. Но не с самими же прибалтами их вести...»
«Темник» надеется, что другие русофобы сделают правильные выводы:
«Прибалтийские тигры дождались ответных санкций. <…> Надо думать, данный шаг в том числе является предупреждением и для других не в меру зарвавшихся правительств-энтузиастов идей западного превосходства».
Также в понедельник правительство Эстонии поручило министерствам выработать позицию по введению прилежащей зоны в пределах 24 морских миль от исходной линии территориального моря Эстонии. После введения такой зоны эстонцы смогут досматривать российские суда, которые выходят из портов Ленинградской области и Кронштадта, возможно, им даже запретят проход через Финский залив.
«Интернет ненужных вещей» комментирует новость о возможной блокировке Эстонией Финского залива для российских судов и военных кораблей:
«Надо понимать, что все ВМС Эстонии – это три тральщика, один водолазный корабль и два патрульных катера, задержать хоть что-то военное этими силами невозможно даже в фантазиях. Применение же береговых средств против российских ВМС, находящихся за пределами территориальных вод Эстонии – это уже акт войны, и ответный удар под 5 статью устава НАТО не подпадает. Так что в целом все эти заявления похожи на грозное махание кулаком в окно».
«Доктор Z прописал» советует эстонцам перечитать международные договоры:
«Намерения и реальное положение дел могут и не совпасть, такое происходит сплошь и рядом. Эстонию трудно отнести к числу государств, которые и ранее были доброжелательно настроены к России. А сейчас это просто враждебная страна. Однако же вопрос в том, почему в Таллине ранее не попытались реализовать идею с "прилежащей зоной" в Финском заливе. P.S. Видимо, потому что читали статью 24 Конвенции о территориальном море и прилежащей зоне от 1958 года. Там как раз все ясно расписано про ограничение хотелок. Так что не мешало бы еще раз перечитать».
Украина и её кадры
В начале недели президент Украины Владимир Зеленский сообщил о масштабных кадровых изменениях. Это заявление было сделано на фоне коррупционных скандалов, в частности, с закупками украинского Минобороны по завышенным ценам. После заявления Зеленского в отставку ушли замглавы его офиса Кирилл Тимошенко, заместитель генпрокурора Украины Алексей Симоненко, замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение украинских войск, заместители еще троих министров, а также главы пяти военно-гражданских областных администраций: Днепропетровской, Киевской, Запорожской, Сумской и Херсонской.
«РосСкандал» считает, что на кадровую чистку это не похоже:
«Бордель меняет проституток – зачем Зеленский начал "большую зачистку", и зачистка ли это?.. <…> Под марку "зачистки" Зе заметает коррупционные следы. Так, источники сообщают, что разбогатевшему на воровстве с "гуманитарки" и госзаказа Тимошенко дадут сбежать с деньгами в Израиль. Так уже было с его тезкой, главой НБУ К. Шевченко, который кайфует в Австрии, украв $300 миллионов. И еще дюжиной соратников Нюхача. Так что вся эта его зачистка очень похожа на очередной вывод капиталов за рубеж – через "зачищенных"...»
Украинская журналистка Диана Панченко рассказывает о стремительной карьере Тимошенко:
«За пару лет до попадания в Офис Президента он работал в тв-бизнесе. Разносил кофе у нас на площадке. Уже в Офисе, когда закрыли нас, Кирилл забрал себе этот павильон под канал ДОМ. Еще Кирилл занимался строительством дорог. После начала войны Кирилл оказался в доме 1200 квадратных метров. Ездит на Porsche за $250’000 и на джипе, который предназначался для эвакуации раненых военных. И после начала атаки соросят и обвинений в коррупции Кирилл машет ручкой и пишет про свою честь и славу военным. Лицемеры. Воспринимают граждан Украины как немых зрителей их сериала. С таким подходом никакое наступление российских войск не нужно. Коррупционеры в офисе Зеленского вывезут все из страны раньше».
Журналист Кирилл Шулика напоминает про убийство украинского переговорщика Дениса Киреева, участвовавшего в первых переговорах с РФ, и крушение вертолета, в котором погибли глава МВД Украины Денис Монастырский и его первый зам Евгений Енин:
«Ну вот тут все можно вспомнить – и убийство Киреева, и катастрофу вертолета с Монастырским и Ениным, это из того, что не обошлось без жертв. А так можете не сомневаться, что в нынешних условиях любые кадровые перестановки – укрепление личной власти Зеленского. И, конечно, будут недовольные. Искусство будет в том, если Россия сможет на этом сыграть».
«ЗАПИСКИ НА МАНЖЕТАХ» наблюдают, над кем еще сгущаются тучи:
«После падения вертолета и смерти руководителей МВД РУ последовала огласка преступной и варварской деятельности СБУ, при чем не из каких-то анонимных источников, а на прямую из ГУР и ставленника американцев – [начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла] Буданова. Теперь ходят разговоры и беспрецедентных размерах хищения денежных средств Кириллом Тимошенко, ответственным за градостроительство и инфраструктуру. Сейчас же депутат украинской Рады Гео Лерос заявил, что глава офиса Зеленского Ермак незаконно завладел долей Медведчука в крупном строительном холдинге. Парламентарий попросил антикоррупционное бюро проверить действия Ермака. Что-то неладное...»
«Кремлевский портной» пишет про борьбу за хлебные должности:
«Происходит внутренний передел и борьба за место под солнцем. Могу с убеждением сказать, что это только начало, и будут как локальные переназначения и перестановки, так и грызня внутри ОП и Кабмина Украины, так как подобное время тряски – это отличная возможность со дна оказаться на верхушке и наоборот. Национальные интересы – это только ширма, а вот за ней происходят крысиные бега».
Венгры и Закарпатье
Венгерские СМИ сообщили о массовой принудительной мобилизации этнических венгров в Закарпатской области Украины, что может быть связано с большими потерями Закарпатской 128-й горно-штурмовой бригады под Соледаром. Венгерское издание Ripost сообщило, что Служба безопасности Украины запрещает родственникам погибших закарпатских венгров искать их в соцсетях и рассказывать об их гибели.
«Собственный корреспондент» изучает венгерскую прессу:
«На днях венгерское издание PestiSrácok выпустило большой материал о мобилизации в Закарпатье. Корреспонденты выяснили, что повестки людям вручают на улице, рынке, в кафе и даже в цыганском поселке. <…> Местные жители рассказали, что людей грузят в автобусы и увозят. Военные ходят по домам со служебными собаками. Так, массовое пополнение рядов ВСУ произошло в Мукачево. Говорят, что оно прошло удачно. Венгерские журналисты из общения с жителями Закарпатья поняли, что мужчин увозят против их воли, то же подтверждают и публикации людей в соцсетях».
По данным венгерского издания Metropol, в сотнях метров от границы с Венгрией в рефрижераторном вагоне неделями хранятся трупы украинских военных, о гибели которых не сообщают родственникам.
«Код7 – Первый Международный» пишет о вместимости вагона:
«Каждый из этих вагонов-катафалков имеет грузоподъемность 50 тонн, то есть может вместить примерно 500 тел каждый. Вот и те неучтенные потери, о которых не хочет говорить Зеленский. При этом проводится массовая мобилизация, независимо от возраста и состояния здоровья».
«Мейстер» комментирует предположение Metropol о том, что Киев намеренно посылает на самые опасные участки фронта нетитульное население:
«На Банковой, вероятно, не против того, чтобы бунташные венгры сгорели в огне конфликта и не мешали этнической монолитности киевского Рейха, но вряд ли предпринимают отдельные усилия на этот счет: в Закарпатье их и так порядка 11%, а в самой 128-й бригаде, скорее всего, и того меньше. Да и "пушечное мясо" для фронта, судя по бесчисленным видео с Украины, активнейшее ловят по всей стране, невзирая на его возраст и национальность. Однако публикация все же весьма показательна: она фиксирует, прежде всего, для западного читателя, столь неудобный факт больших потерь и нелицеприятных попыток Киева скрыть их от собственного населения. Это обнажает картину кровавой бойни, устроенной Западом, продолжение которой обрекает на смерть тысячи и тысячи украинцев. На этом фоне отправка еще оружия для ВСУ не кажется такой уж хорошей идеей, в отличие от опции поиска компромисса за столом переговоров. Однако даже говорить об этом, за исключением Венгрии, на Западе пока никто не собирается».
«Кремлёвский мечтатель» полагает, что все происходящее делает Венгрию надежным союзником России:
«Подавляющее большинство венгров Украины – это жители Закарпатья, где они составляют 12% населения. Область отошла к Украине еще в 1945 году, но за прошедшие 78 лет местные жители ассимилировались слабо. По результатам опросов, подавляющее большинство, 95% местных венгров, называли родным языком венгерский. В большой российской семье места хватит всем, Закарпатье и Венгрия в "священной войне" против США и Запада могут быть нашими союзниками. В России до сих пор с ностальгической теплотой вспоминают венгерские комфортные автобусы "Икарус". Так что поедем к победе вместе!»
«338» просит не обольщаться:
«Не надо обнадеживаться броскими заголовками и красивыми постами про потенциальные мадьяроязычные бунты или иные венгерские палки в колеса ВСУ. Потому что ничего этого нет. <…> Пока мэр Будапешта Г. Карачонь и депутаты от партии "Моментум" ездят в Бучу, привозя автобусы с различной помощью, убеждая Киев, что "они – это не Орбан", ни о каком качественном саботаже со стороны Венгрии говорить не получится».
Стокгольм и его Турция
Лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран около здания посольства Турции в Стокгольме. Акция была согласована с мэрией, Палудана во время акции охраняла полиция. МИД Турции осудил разрешение властями Швеции акции, отметив, что таким образом страна нарушила обязательства по членству в НАТО. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция не получит поддержки от Анкары по ратификации документа о вступлении страны в НАТО.
Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем в ответ на заявление Анкары о том, что акция с сожжением Корана в Стокгольме свидетельствует об уровне исламофобии в Европе, заявил, что такие провокации ужасны, и что шведское правительство не поддерживает исламофобские настроения.
«Северяночка» призывает не относиться к словам Билльстрема серьезно:
«Давайте вернемся в весну 2022 года, когда Палудан собирался демонстративно сжечь Коран, но не напротив турецкого посольства, а просто в нескольких городах королевства. Больше трех дней взбешенные мигранты в знак протеста нападали на полицейских и обычных граждан, поджигали автомобили и автобусы, заполненные пассажирами. Думаете, в правящей ныне партии "Умеренных" осуждали Палудана? Или призывали уважать мусульманское меньшинство? Да все правые и центристы просто вопили о том, что нужно поскорее вооружить полицию и дать жесткий отпор нападающим. Были и те, кто говорил, что исламисты в Швеции, прикормленные социал-демократами, не имеют права диктовать свои условия в этой стране. Поэтому транслируемая из Стокгольма реакция – лишь часть политической игры, в которой шведы потеряли еще несколько очков. Уважение чувств верующих – это просто удочка, на которую их турецкие визави едва ли клюнут».
«Мышь в овощном» удивлена:
«Откровенно говоря, шведы нас капитально удивили: сожжение Корана перед турецким посольством – это выстрел себе в ногу из чего-то весьма крупнокалиберного. Не только в плане налаживания диалога с Турцией – но и с точки зрения внутренней стабильности в стране, в которой проживает большое количество выходцев с Ближнего Востока. Если пофантазировать – то можно себе представить вездесущих Боширова с Петровым, которые напаивают аквавитом какого-нибудь местного чиновника, подначивая его: "А тебе слабо согласовать сожжение Корана, скажи, слабо!"»
«Пинта разума» считает, что на вступление в НАТО в ближайшее время шведы могут не рассчитывать:
«Судя по всему, Швеция пытается играть в легкий откат после того, как ее власти не стали препятствовать сожжению Корана у посольства Турции в Стокгольме. Однако уже поздно. В ближайшей перспективе шведско-турецкие отношения сильно испорчены, и о вступлении в НАТО Швеции пока стоить забыть. Что будет дальше – неизвестно. Но пока Эрдоган не выиграет выборы в июне этого года – скандинавы в стоп-листе. Потом много будет зависеть от складывающейся международной обстановки, а также ситуации на фронте. Посмотрим, как будет выглядеть вопрос о расширении НАТО нынешней осенью».
Член Общественной палаты РФ Генри Сардарян подозревает, что шведы в НАТО не хотят:
«Возникает стойкое ощущение, что шведы делают все, чтобы не вступать в НАТО. 12,5 миллиардов долларов США в год на фоне нынешних 7 миллиардов – ощутимая цифра. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в марте уже говорила, что ассигнования на военную оборону увеличатся до 2% от ВВП, как только это станет практически возможным. И для Швеции, и для Финляндии вступление в НАТО будет шагом по уменьшению собственной безопасности, потому что вызовет ответные шаги со стороны России».
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто во вторник заявил, что его страна готова пересмотреть свою совместную со Швецией заявку в НАТО и продолжить путь в альянс самостоятельно. Однако через несколько часов он заявил прямо противоположное: что Финляндия будет подавать заявку на вступление в НАТО вместе со Швецией.
«Мюсли вслух» отмечают, что европейские правительства растеряны и дезориентированы:
«История с мятущимся финским министром иностранных дел, буквально в один день делающим противоположные по смыслу заявления по такому важному вопросу, как условия вступления страны в НАТО, наводят на две мысли. Во-первых, это точно Россия – недоговороспособная? А с кем, простите, серьезно разговаривать Лаврову и его коллегам из российского МИД? С людьми, которые в любой момент берут свои слова назад? Во-вторых, во многих европейских столицах окончательно запутались. И по поводу танков, и по поводу вступления в НАТО, и по поводу вектора дальнейших отношений с Россией. Все ждут пояснительного звонка из Вашингтона, который расставит точки над i. У нас же иллюзий нет. Поэтому – на случай появления Швеции и Финляндии в НАТО – формируется целый Ленинградский военный округ, который должен парировать наращивание военного потенциала враждебных стран у северо-западных границ России».
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