Телеграм: Отход из Херсона и мертвецы в Конгрессе

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В среду вечером командующий специальной военной операцией на Украине генерал Сергей Суровикин доложил министру обороны России Сергею Шойгу о невозможности полноценного снабжения Херсона и прилегающих населенных пунктов из-за украинских обстрелов. Кроме того, сохраняется риск ракетного удара украинцев по Каховской ГЭС, что приведет к большим потерям среди мирного населения и российских военнослужащих. Шойгу поддержал предложение Суровикина оставить Херсон и занять оборону по левому берегу реки Днепр. Генерал подчеркнул, что все желающие мирные жители покинули оставляемые территории, всего выехали более 115 тысяч человек.

Журналист Максим Кононенко считает оправданным решение спасти как можно больше жизней:

«Сложный вопрос, правда? С одной стороны, русский город, символ операции и все такое. С другой стороны – люди. Жители, военные. Поди выбери. Городские бои приведут к гибели огромного количества людей, город будет разрушен. Как он был разрушен во время той, Великой войны. Когда Красная армия решила сохранить жизни людей. Город, разумеется, со временем очистили от немецких оккупантов и восстановили – сейчас ничего не напоминает. То же самое будет и с Херсоном, когда его освободят от украинских оккупантов. Но люди останутся живы. А что украинские оккупанты делают с людьми на оккупированных территориях, мы уже видели. Весь мир видел. Но предпочел не заметить. Мы видели заложников в подвалах Мариуполя. Видели овраги с расстрелянными. Ну зачем это снова?»

Депутат Госдумы Петр Толстой уверен, что все русские города вернутся в Россию:

«Херсон. Сегодняшняя трагедия и боль для всех. Но вернем, обязательно вернем. Как и Харьков, Николаев, Днепропетровск и другие исконно русские земли. Другого выбора у нас нет».

«Темник» предлагает учитывать контекст:

«Несмотря на очевидные издержки от ухода с правого берега Днепра, сценарии дальнейшего развития ситуации вовсе нельзя назвать такими уж предопределенно пессимистическими. Ключевое значение имеет и будет иметь характер, объем и длительность снабжения, получаемого Киевом от Запада. А там, несмотря на демонстрируемую решимость, все далеко не так однозначно. Скорее наоборот. <…> Победа республиканцев показывает, как ничто лучше, что курс пора менять. Много ли навоюют ВСУ без постоянной подпитки – вопрос риторический».

«Логика Маркова» обращает внимание на позиции главы ЧВК «Вагнер» и лидера Чечни:

«Пригожин и Кадыров полностью поддержали решение Суровикина сдать Херсон. Это военная необходимость. Время публичных споров среди генералов армии России уходит в прошлое. И это правильно».

«Мейстер» проводит историческую аналогию:

«Во время Валдайского форума Владимир Путин согласился с мнением, что спецоперацию можно отчасти сравнить с Гражданской войной. В этой связи полезно освежить исторические знания. С марта 1917 года по февраль 1920 года Херсон несколько раз менял флаг. На разных этапах его контролировали и австро-германские войска, и войска гетмана Скоропадского, Директории УНР, Антанты, Деникина. И только 4 февраля 1920 года город окончательно перешел под контроль Москвы. К сожалению, это неизбежность боевой обстановки, когда командование вынуждено принимать непростые решения – какие участки фронта необходимо ослабить, а какие, наоборот, усилить. Однако в конечном счете эти действия направлены на достижение главной цели – нашей Победы. И в русский город Херсон мы еще вернемся».

