Телеграм: Отход из Херсона и мертвецы в Конгрессе
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Россия и уже не её Херсон
В среду вечером командующий специальной военной операцией на Украине генерал Сергей Суровикин доложил министру обороны России Сергею Шойгу о невозможности полноценного снабжения Херсона и прилегающих населенных пунктов из-за украинских обстрелов. Кроме того, сохраняется риск ракетного удара украинцев по Каховской ГЭС, что приведет к большим потерям среди мирного населения и российских военнослужащих. Шойгу поддержал предложение Суровикина оставить Херсон и занять оборону по левому берегу реки Днепр. Генерал подчеркнул, что все желающие мирные жители покинули оставляемые территории, всего выехали более 115 тысяч человек.
Журналист Максим Кононенко считает оправданным решение спасти как можно больше жизней:
«Сложный вопрос, правда? С одной стороны, русский город, символ операции и все такое. С другой стороны – люди. Жители, военные. Поди выбери. Городские бои приведут к гибели огромного количества людей, город будет разрушен. Как он был разрушен во время той, Великой войны. Когда Красная армия решила сохранить жизни людей. Город, разумеется, со временем очистили от немецких оккупантов и восстановили – сейчас ничего не напоминает. То же самое будет и с Херсоном, когда его освободят от украинских оккупантов. Но люди останутся живы. А что украинские оккупанты делают с людьми на оккупированных территориях, мы уже видели. Весь мир видел. Но предпочел не заметить. Мы видели заложников в подвалах Мариуполя. Видели овраги с расстрелянными. Ну зачем это снова?»
Депутат Госдумы Петр Толстой уверен, что все русские города вернутся в Россию:
«Херсон. Сегодняшняя трагедия и боль для всех. Но вернем, обязательно вернем. Как и Харьков, Николаев, Днепропетровск и другие исконно русские земли. Другого выбора у нас нет».
«Темник» предлагает учитывать контекст:
«Несмотря на очевидные издержки от ухода с правого берега Днепра, сценарии дальнейшего развития ситуации вовсе нельзя назвать такими уж предопределенно пессимистическими. Ключевое значение имеет и будет иметь характер, объем и длительность снабжения, получаемого Киевом от Запада. А там, несмотря на демонстрируемую решимость, все далеко не так однозначно. Скорее наоборот. <…> Победа республиканцев показывает, как ничто лучше, что курс пора менять. Много ли навоюют ВСУ без постоянной подпитки – вопрос риторический».
«Логика Маркова» обращает внимание на позиции главы ЧВК «Вагнер» и лидера Чечни:
«Пригожин и Кадыров полностью поддержали решение Суровикина сдать Херсон. Это военная необходимость. Время публичных споров среди генералов армии России уходит в прошлое. И это правильно».
«Мейстер» проводит историческую аналогию:
«Во время Валдайского форума Владимир Путин согласился с мнением, что спецоперацию можно отчасти сравнить с Гражданской войной. В этой связи полезно освежить исторические знания. С марта 1917 года по февраль 1920 года Херсон несколько раз менял флаг. На разных этапах его контролировали и австро-германские войска, и войска гетмана Скоропадского, Директории УНР, Антанты, Деникина. И только 4 февраля 1920 года город окончательно перешел под контроль Москвы. К сожалению, это неизбежность боевой обстановки, когда командование вынуждено принимать непростые решения – какие участки фронта необходимо ослабить, а какие, наоборот, усилить. Однако в конечном счете эти действия направлены на достижение главной цели – нашей Победы. И в русский город Херсон мы еще вернемся».
Школа и её военка
Со следующего учебного года в школах появится курс начальной военной подготовки. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
«БогданоV. О школе и не только» волнуется, что у школьников не останется времени на кружки:
«Минпросвещения "затыкает" внеурочкой все нововведения подряд: "разговоры о важном", "функциональная грамотность", "финансовая грамотность", теперь – "НВП"... Я напомню: на заре введения внеурочных занятий возникли массовые проблемы с возможностью посещения кружков допобразования, поскольку внеурочка "отъела" время у детей. Что повлекло за собой частичное сокращение "допов". <…> После возмущений на местах кое-как эту проблему постарались решить, разрешив родителям по заявлению в школу забирать детей с внеурочки, если ребенок идет на кружок. Но это не помогло восстановить закрывшиеся кружки и секции. А с этого года минпрос навязал школам уже 4 обязательные "внеурочки", и со следующего добавит НВП. Стоит ли объяснять, как это повлияет на допобразование, которое и так на ладан дышит?»
«Неучи ученые» разобрались в программе обучения:
«НВП в составе двух модулей обещают включить в программу ОБЖ для 10-11 классов. С одной стороны, уже существующие программы кроить никто не будет, что хорошо. С другой – отказаться, как от факультатива, или выбрать альтернативу уже не получится. В первом модуле предлагают учить первой медицинской помощи, которая в ОБЖ нет-нет да и была. Только вот контекст травм и ранений несколько поменяется. А вот второй модуль – который, собственно, и есть военная подготовка, – куда разнообразнее. Там тебе и обращение с оружием, и устройство АК-74, и БМП с ручными гранатами, и сооружение укрытий от огня противника, маскировка техники. В общем, самый нужный для старшеклассников набор знаний. Как минимум, нас ждет мутация "обжшников" в военруков».
«Мюсли вслух» полагают, что многие детали нуждаются в проработке:
«Впервые допризывная подготовка появилась в Советской России в 1918 году, в 1947-м ее отменили для всей не учащейся молодежи, в 1962 году – для всех учащихся старших классов. В 1967 году НВП вновь ввели для учащихся старших классов средних школ и профтехучилищ. О том, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина, написано в российской Конституции. Нет ничего плохого в том, если молодежь получит первичные знания об армии и какие-то полезные прикладные навыки. Среди них, например, умение оказать первую помощь и ориентирование на местности. Но на пути внедрения НВП встает вопрос о кадрах, методике обучения (у школьников большая нагрузка, будут ли пользоваться популярностью именно внеурочные занятия?) и техническом оснащении. Все эти моменты нуждаются в уточнении и проработке».
Телеведущий Анатолий Кузичев лишний раз напоминает, что передаваемые детям знания должны быть полезными:
«Замминистра Минобороны Валерий Герасимов рекомендовал выделить на этот курс не менее 140 часов в течение последних двух лет обучения. По этому поводу мнения у граждан полярные. Одни родители переживают – мол, дети и так сильно загружены, кто будет их учить, где будут проходить занятия, собственно, зачем их этому учить и т.д. Другие говорят, что это, наоборот, разнообразие, им самим пригодилось в жизни, и до сих пор они вспоминают те занятия с теплотой. У меня, как и у всех моих ровесников, есть личный опыт, и он неоднозначный. С одной стороны, предмет легкий, веселый, воспринимался всегда как передышка от алгебры и геометрии. С другой – не могу сказать, что что-то из него мне сильно пригодилось в жизни и в службе. Наш преподаватель НВП, Репин (очень хороший мужик был), очень любил мои доклады на строевых занятиях. <…> На сердце, конечно, потеплело, когда я вспомнил нашего Репу и наш класс, но точного ответа на вопрос, зачем все это нужно, у меня до сих пор нет».
«Суверенная экономика» предлагает сконцентрировать обучение на технических средствах ведения боя:
«Понимаем скептицизм коллег по поводу состоятельности планов НВП от Минпросвещения, и хотя мы не специализируемся на военной тематике, все же хотели бы добавить, что куда более важным направлением является не строевая выучка, а понимание принципов работы электронной техники. Управлять БПЛА или пользоваться радиостанцией – вот что действительно нужно сейчас на поле боя, а еще нужны сами девайсы. И это уже вопрос, который напрямую относится к нашему профилю. Теперь давайте по фактам: в мировом рейтинге The Global Innovation Index Россия занимает 45 место, но к рейтингам все-таки нужно относиться осторожно, однако мы не брали бы его в пример, если бы Китай – тоже большая страна с высоким социальным неравенством – в нем не занимал 12 место».
Киев и его эвакуация
В воскресенье The New York Times сообщила, что украинские власти начали планировать эвакуацию трех миллионов человек из Киева на случай полного отключения электроэнергии в городе. Издание отметило, что 40% энергетической инфраструктуры Украины повреждены или разрушены. Мэр Киева Виталий Кличко не исключил полного отключения электроэнергии и призвал киевлян заранее договориться с родными и знакомыми, живущими в частных домах с печным отоплением, о возможности переехать к ним в случае негативного сценария.
«338» считает, что публикация The New York Times направлена на шантаж Европы:
«Тезис "киевлян могут экстренно эвакуировать" выглядит как пугалка для западного обывателя. Который должен сделать все, лишь бы не допустить эвакуации украинцев на священные земли Запада. <…> Ставится вопрос "готов ли Запад пожертвовать своим комфортом, либо же он будет помогать Киеву?". Да и выборы у них не за горами, потому и выбрано для публикации соответствующее издание».
Депутат Госдумы Вячеслав Никонов приводит слова экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, сказанные в эфире телепрограммы «Большая игра»:
«Эвакуация Киева – это тупик для киевского режима, потому что, когда там погаснет свет, киевляне придут на Банковую требовать ответов на существующие вопросы. Эвакуация куда? Если границы закрыты для мужского населения, Западная Украина – не резиновая, денег у людей нет, а это значит голод, холод и, прошу заметить, вооруженные бандформирования. Будет идти системный грабеж, убийства. Правоохранительная система не работает. Киевская власть может просто слететь. И они делают последнюю попытку удержаться. Зеленский национализирует даже те предприятия, которые ранее принадлежали его хозяину Коломойскому. Так как Украина – это колония, и все, что есть на Украине, фактически принадлежит США, то сегодня Зеленский передал предприятия, которые принадлежали олигархам, в собственность и управление США, чтобы как-то купить свое нахождение у власти».
А вот что сам Кива пишет в своем канале «Илья Кива - ZOV КРОВИ»:
«На ул. Банковой паника – клоун на выходе. Для Зеленского киевляне являются щитом и гарантией личной безопасности!!! Офис президента требует от Кличко прекратить призывать граждан к эвакуации из столицы, а мэр осознает, что у него нет ответов на вопросы киевлян: когда будет свет, тепло, вода, и его хотят сделать козлом отпущения в возникших проблемах в Киеве. Помогите усилиться конфликту президента и мэра – выключите свет в столице!!! Разделяй и властвуй!!!»
«АДЕКВАТ Z» настроен оптимистично:
«Три миллиона человек текущего населения Киева – это примерно каждый седьмой или (по предельно оптимистичной оценке) восьмой из всех, кто до сих пор не удрал с загибающейся неньки. И если электричество в городе кончится полностью, то с водоснабжением и канализацией произойдет то же самое, а это значит, что единственной альтернативой поголовной эвакуации, перспективу которой внезапно осознали укры, будет только поголовный же каменный век. Способны мы обеспечить этот сценарий? Вне всякого сомнения. Укроэнергетика как целостная система, судя по наблюдаемому, висит на последней сопле, и конкретно Киева это касается в полной мере. Вопрос, скорее всего, еще одного-двух массированных ударов».
«ЖС Premium» рассуждает о том, насколько реальна массовая эвакуация:
«Украинским энергетикам нужно от 3 до 5 "спокойных" недель, чтобы вернуть более-менее привычный уровень комфорта. Это оценки украинского Центра исследований энергетики. Помнится, несколько недель назад некто Арестович на голубом глазу заявлял, что все эти энергетические проблемы – фигня. Это продлится максимум 2-3 дня. Беда в том, что спокойных недель для восстановления энергетики уже не будет – страна катится в тотальный блэкаут, такой же, как был в Крыму. Усугубляют ситуации не только точечные российские обстрелы, а то, что люди начинают массово включать электроприборы, как только в сети появляется напряжение. Из-за повышенной нагрузки – сети ложатся. Так что эвакуация населения из Киева, о которой то говорят, то не говорят киевские чиновники – это вполне реальный сценарий. Только вряд ли людей будут централизованно вывозить, сами они соберут чемоданы и двинут туда, где теплее и светлее».
США и их выборы
Во вторник в США состоялись выборы в нижнюю палату Конгресса. Подсчет голосов не закончен, лидируют республиканцы с небольшим перевесом.
«Всевидящее око» пишет о вмешательстве в выборы русских хакеров, куда же без этого:
«Американцы тут сообщили, что русские хакеры "вышли из спячки" и готовятся подтасовывать выборы в США. Нафига они пребывали в спячке, пока США устраивали единый информационный фронт против России – совершенно непонятно. Но, видимо, американские власти по сложившейся традиции считают, что народ им неудобных вопросов задавать не станет. Невзирая на то, что с ценами на бензин номер не очень прокатил. В общем, демократы уже знают, что проиграют – и надеются скормить публике байку про "русских хакеров", которые все подтасовали. Сдается нам, публика такое не скушает».
«С берега Гудзона» считает, что демократы мастерски подстелили соломки:
«Умеют все-таки американцы в слова. Пару недель СМИ, где традиционно доминируют сторонники демократов, дружно писали, что все пропало и грядет "красная волна" (красный – традиционный цвет республиканцев). Зато теперь могут твердо сказать: "красной волны не случилось, провал республиканцев, ура!". Идеальная постановка, участвовали все и с энтузиазмом. Демократы занижали ожидания публики, журналисты помогали своим, республиканцы хорохорились, наслаждаясь комплиментами соперников. <…> С уверенностью можно говорить лишь, пожалуй, о том, что большинство в Сенате не будет ясным до декабря, когда состоится второй тур выборов в Джорджии, а уже определенное большинство республиканцев в Палате представителей может стать очень солидным, когда подсчитают все результаты. Но в публичном пространстве нарратив зафиксирован – о провале "красной волны" знают даже диванные американисты русскоязычного Телеграма».
«Выборы, выборы, выборы…» рассказывают об удивительном переизбрании покойников:
«В ходе промежуточных выборов в США в нижнюю палату Конгресса переизбрали двух умерших в октябре представителей Демократической партии. Об этом сообщают американские СМИ. По данным телеканала Fox News, от штата Пенсильвания в палату представителей вновь прошел демократ Энтони Делюка. Он скончался 9 октября в возрасте 85 лет. Также от штата Теннесси переизбралась конгрессмен Барбара Купер. Представительницы Демократической партии не стало 25 октября, сообщает издание Local Memphis. К демократам и законам штатов вопросов нет, есть вопросы к республиканцам и их кандидатам – это как надо было вести кампанию, чтобы проиграть 93-летней чернокожей бабушке, да еще и мертвой?»
«Пост-Америка️» подсчитала стоимость выборов:
«Главное топливо всех выборов – деньги. Учитывая масштабы и размах избирательных кампаний в Америке, деньги там соответствующие. Промежуточные выборы 2022 года станут самыми дорогими за всю историю – порядка $9,3 млрд. В 2018 г. на выборы было затрачено $7,1 млрд. В текущем цикле из раскрытых на данный момент средств в $4,8 млрд республиканцы затратили $2,4 млрд против $1,8 млрд, потраченных демократами. Республиканский национальный комитет потратил $261 млн, Демократический национальный комитет – $180 млн. Демократы, однако, собрали немногим больше средств – $3 млрд против 2,9 млрд республиканцев».
Журналист Валентин Богданов уверен, что отсутствие яркой победы республиканцев ставит крест на политических амбициях бывшего президента Дональда Трампа:
«Больше всех на коллективную сокрушительную победу республиканцев рассчитывал Трамп. В этом случае он бы благодаря вложенным в поддержку многих кандидатов усилиям превращался в главного бенефициара всего. И 15 ноября в Мар-а-Лаго он, вероятно, видел во главе стола победителей. Но разгрома не вышло, а значит, и возможности Трампа как практикующего политтехнолога, охотно делящегося рейтингом, вполне себе можно подвергать сомнению. И это будут (по закону жанра) охотно делать. До выборов 2024 года еще много времени, много что еще случится, но вот на уровне ощущений кажется, что шанс на возвращение в Белый дом Трамп потерял как раз этой ночью. Он еще будет цепляться, отрицать это, но пик его пройден. А вот ДеСантис, напротив, этот шанс приобрел. Молодой и энергичный губернатор Флориды, набравший популярность у испаноязычных – грозный соперник. И вот это главная проблема для Байдена и демократов на оставшееся время, которого так мало».
Соцсети и их проблемы
Создатель компании Meta, запрещенной в России и признанной экстремистской организацией, Марк Цукерберг объявил о сокращении 11 тысяч сотрудников, что составляет 13% персонала. В конце октября была опубликована финансовая отчетность Meta за третий квартал 2022 года, согласно которой выручка компании упала на 4% по сравнению с прошлым годом, чистая прибыль в годовом выражении снизилась на 52%, расходы и издержки увеличились на 19%.
Ранее новый владелец Twitter Илон Маск объявил о массовых сокращениях, которые затронут 50% из 7500 сотрудников. По словам миллиардера, у компании нет выбора, так как она теряет более четырех миллионов долларов в день.
«Банкста» пишет о перспективах компании Цукерберга в России:
«Российские брокеры предупреждают клиентов о том, что акции запрещенной в РФ Meta с 14 ноября перестанут торговаться в России. Их требуют продать в ближайшие дни и скорее всего в убыток. Акции упали на 70%».
«Proeconomics» рассуждает о будущем Twitter:
«Одна из главных мировых экономических тем – угробит Маск свое новое приобретение Twitter или нет. Начал он с повышения монетизации, пытаясь ввести ежемесячную плату в $8 в месяц за верификацию аккаунтов, и продолжил сокращением расходов в виде увольнения 40-50% сотрудников. Если же посмотреть на выручку на одного работника в технологических компаниях, то у Twitter нет больших проблем, чтобы начинать коренную перестройку. Да, выручка в два раза меньше, чем у гигантов сектора, но Twitter и не гигант. Тем более Маск на своем опыте знает, как дополнительно монетизировать Twitter – манипулируя разными рынками через свои собственные твиты. Он неоднократно это проделывал с криптовалютами и сомнительными компаниями. Злые языки говорили, что один твит Маска способен ему приносить по $1 млрд».
«Мышь в овощном» считает забавным то, как по-разному либералы относятся к сокращениям в двух компаниях:
«Когда свой личный состав чистит экстремистская Meta – это вынужденная мера для сокращения расходов в объективно сложившихся экономических реалиях. Когда так делает Twitter – это беспредел преследующего мутные цели бизнес-фигляра, дорвавшегося до рычагов управления компанией. Не перепутайте!»
«Двоичный кот» отмечает, что проблемы отрасли касаются не только Meta и Twitter:
«В Twitter уволили половину специалистов. Meta планирует сократить тысячи сотрудников (кстати, первое серьезное сокращение за всю историю компании). Еще летом мы читали о подготовке IT-гигантов к рецессии и оптимизации штата сотрудников. Это и Apple, и Google, и Microsoft, и Tesla. Сначала компании просто сокращали число вакансий, а теперь и приступили к глобальным сокращениям, опасаясь буквально всего: и последствий пандемии (которая до сих пор аукается, помните был такой коронавирус?), и инфляции на фоне мировых проблем, и кризиса на Украине. Alphabet сообщила о замедлении темпов найма сотрудников. Microsoft еще весной заморозил ряд вакансий. Amazon в апреле заявлял, что нанял слишком много сотрудников во время пандемии и пора бы избавиться от лишних. Apple на днях сообщила, что заморозила найм на следующий год. Все это под соусом роботизации и приправы из постоянных угроз о финансовом крахе вкупе с ростом безработицы (за последние 15 лет в странах – членах ОЭСР доля молодежи в возрасте 25-34 лет выросла в среднем на 38%, а уровень безработицы среди этой группы населения – на 26%)».
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