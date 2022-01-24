Текущий январь стал одним из самых снежных в Московском регионе

Минувшая неделя в Москве и Московской области стала самой снежной за текущий зимний сезон. Об этом рассказал ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков в беседе с «Радио 1».

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По его словам, два крупных снегопада на прошлой неделе принесли в регион до половины месячной нормы осадков. Старков отметил, что заснеженные январи достаточно редкое явление, которое можно наблюдать раз 7-8 лет.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предупредил москвичей о резком похолодании.

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ФОТО: РИА Новости
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