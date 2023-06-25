Техника «Вагнера» повредила десять тысяч квадратных метров дорог в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону гусеницами танков ЧВК «Вагнер» повреждено более 10 тыс. кв. м дорожного полотна, сообщил мэр города Алексей Логвиненко.

Больше всего за минувший день пострадал проспект Буденновский, написал он в своем Telegram-канале. Мэр отметил, что коммунальщики приступят к ремонту сегодня, а все работы завершатся за два дня.

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В ночь на 25 июня губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что колонна ЧВК «Вагнер» вышла из Ростова-на-Дону и направилась в свои полевые лагеря. Глава региона поблагодарил всех, кто обеспечивал слаженную работу систем жизнеобеспечения во всей области.

Уже восстановлено движение транспорта по трассе Таганрог - Ростов-на-Дону, которое было закрыто в субботу. Ситуация в регионе стабилизировалась. Необходимые ограничительные меры по въезду/ выезду из города сняты, сообщил глава администрации города Андрей Фатеев, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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