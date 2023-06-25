Техника «Вагнера» повредила десять тысяч квадратных метров дорог в Ростове-на-Дону

В ночь на 25 июня губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что колонна ЧВК «Вагнер» вышла из Ростова-на-Дону и направилась в свои полевые лагеря. Глава региона поблагодарил всех, кто обеспечивал слаженную работу систем жизнеобеспечения во всей области.

Уже восстановлено движение транспорта по трассе Таганрог - Ростов-на-Дону, которое было закрыто в субботу. Ситуация в регионе стабилизировалась. Необходимые ограничительные меры по въезду/ выезду из города сняты, сообщил глава администрации города Андрей Фатеев, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

